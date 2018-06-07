Трехнедельная эпопея с принятием закона об антикоррупционном суде закончилась результативным голосованием в 317 голосов. Этот закон стал одним из самых важных решений этого года - его создания от Украины прямо требовал Запад, на другую чашу весов положив очередной транш кредита МВФ и прочую финансовую помощь.

В день принятия этого закона парламент провел еще два резонансных решения: назначил аудитора НАБУ, сделав теоретически возможным увольнение директора Бюро Артема Сытника, а также распрощался с министром финансов Данилюком.

Последние два решения выглядят тактическими победами украинской власти в ее перманентных "терках" с западными партнерами. Однако стратегически их перевешивает принятие закона об антикоррупционном суде в редакции, которую требовали США, МВФ и ЕС. Значение этого для последующего развития событий в Украине сложно переоценить.

"Теперь страной будут управлять не те, кто победил на выборах, а те, кто будет отбирать антикоррупционных судей", - кратко охарактеризовал последствия этого закона один из нардепов-предпринимателей.

В ситуации разбиралась "Страна".

На создание суда - 9 месяцев

Символично, что за закон об антикоррупционном суде (ВАКС) парламент проголосовал ровно в 4 годовщину инаугурации Петра Порошенко.

Создание ВАКС является обязательным условием для получения очередного транша от Международного валютного фонда. Задача Антикоррупционного суда - рассмотрение правонарушений и злоупотреблений среди должностных лиц, как депутатов, министров, так и судей других инстанций, в том числе членов Верховного суда. В суд будут передаваться коррупционные дела, которые нанесли ущерб государству в размере свыше 500 прожиточных минимумов - то есть, 900 тысяч гривен.

Процедура создания Антикоррупционного суда, расписанная в законе, предполагает, что после подписания закона 25 дней будут приниматься заявки от кандидатов на должности судей, затем 3 месяца будет происходить проверка этих данных, а затем еще 3 месяца будет заседать Высшая квалификационная комиссия и Совет международных экспертов. А потом еще три месяца будет происходить непосредственно экзаменация судей. Итого на все про все - примерно девять месяцев. К слову, до президентских выборов 2019 года как раз остается 9 с лишним месяцев.

"До президентских выборов закон однозначно не заработает, потому что это никому не нужно, - делится своими впечатлениями со "Страной" народный депутат Виктор Чумак. - По 3 месяца на отбор, анализ данных, экзамены, то есть, закончится это все не раньше апреля 2019 года".

То есть, вполне вероятно, что уже при новом президенте.

Президент убеждал лично

Голосованию за закон в парламенте предшествовало выступление Петра Порошенко.

"Закон о Антикоррупционном суде принимается не для МВФ, не для Совета Европы, не для ЕС или Америки. Антикоррупционный суд создается для Украины, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией, чтобы создать независимую структуру, которая станет частью реформированной судебной системы", - заявил Порошенко депутатами.

Его выступление длилось 5 минут. За это время "Страна" насчитала не менее десятка упоминаний о его личной заслуге в продвижении этого документа. "За 4 года мы сделали огромную работу, сделал президент, сделало правительство", - хвалился глава государства.

Но основная работа по сбору голосов ему еще предстояла. Как рассказал "Стране" один из парламентариев, когда в парламенте объявили двухчасовой перерыв для обсуждения финальных поправок, Петр Порошенко находился в кабинете спикера и по одному вызывал к себе депутатов, которые не хотели голосовать за проект.

"Для каждого находились свои аргументы. Петр Алексеевич как никогда был щедр на обещания", - улыбаясь делился со "Страной" своими впечатлениями депутат.

Основной вопрос, который предстояло разрешить депутатам, касался роли международных экспертов в выборе судей. Как мы уже писали, это был главный камень преткновения между западными партнерами и украинской властью. Запад настаивал на том, что международные эксперты должны обладать решающим правом (включая право вето) при определении кадрового состава ВАКС. На Банковой этому противились. Президент даже как то очень резко заявил, что МВФ не должен указывать Украине как формировать суды.

Но 7 июня Порошенко резко изменил свою точку зрения и уступил в общем и целом требованиям Запада.

Правда, чтоб не совсем потерять лицо, президентская сторона предложила такую компромиссную схему.

В Совет международных экспертов будет входить 6 человек (ранее планировалось, что их будет 7). Совет минимум тремя голосами сможет ветировать кандидатуру судьи в Антикоррупционный суд. Но это вето смогут преодолеть большинство голосов (то есть, это минимум 12 человек) из комиссии из 22 человек. В саму Высшую квалификационную комиссию судей войдут 16 человек и 6 представителей Совета международных экспертов. При этом, за преодоление вето обязательно должны проголосовать минимум половина членов Совета международных экспертов (то есть, не меньше троих).

Впрочем, при таком раскладе, как видим, все равно последнее слово остается за международными экспертами, как того и хотел Запад.

"Банковая долго не хотела на это идти. Но, после очередного сеанса внушения со стороны западных партнеров, слилась. В целом можно говорить, что американцы пережали Порошенко. Вся элита увидела, что "царь ненастоящий" и готов уступить внешнему давлению даже по такому принципиальному вопросу", - сказал "Стране" один из нардепов правящей коалиции.

Примечательно, что за проект закона даже в такой редакции голосовало антикоррупционное лобби в парламенте.

По мнению депутата от БПП, близкого к президенту, голосование антикоррупционного лобби - это сигнал, что Запад согласен с этой редакцией.

А депутат Мустафа Найем (находится в оппозиции к руководству своей фракции БПП), который представляет это самое антикоррупционное лобби, считает, что теперь начнется сражение за сам Совет международных экспертов.

"Теперь важно, какие будут эксперты. То есть будет новый виток борьбы - состав экспертного совета", - говорит он.

Интересно, что в принятом законе отсутствуют возможности предлагать своих кандидатов в Совет международных экспертов таких организаций как, например, Организация экономического сотрудничества и развития и Всемирный банк, потому что не имеют договоров с Украиной о сотрудничестве в борьбе с коррупцией, а подписывали только меморандумы.

"ЕС также не сможет предложить своих кандидатов, ведь ЕС не является международной организацией. Это только межгосударственное объединение. Кто же тогда будет рекомендовать кандидатов", - задается вопросом депутат Виктория Войцицкая ("Самопомощь").

Впрочем, это все технические вопросы, которые не отменяют главное - через 9 месяцев в стране появится замкнутая и полностью управляемая извне вертикаль силовых структур, в которой НАБУ сможет возбуждать уголовные дела против любого чиновника или нардепа, САП передавать их в антикоррупционный суд, а последний будет выносить приговоры без оглядок на Банковую и традиционную украинскую элиту, так как решающую роль в отборе судей сыграют внешние силы.

В таких условиях для многих представителей украинской власти, возможно, встанет вопрос - а стоит ли им вообще идти на выборы, либо предпочтительнее "почистить хвосты" за оставшееся время и уйти в тень.

Под шумок провели увольнение Данилюка

После стратегического поражения в битве за ВАКС украинская власть решила отыграться по мелочи.

Так, был уволен министр финансов Александра Данилюка, не трогать которого ранее требовал Запад. Накануне увольнения Данилюк заявил, что не готов крышевать коррупцию в Украине, рассказав, что от него требуют выделения средств на "соц-эконом развитие" - иными словами, это деньги "на округа" для депутатов, а также деньги на повышение минимальной зарплаты до 4 тысяч, что может стать одним из столпов избирательной кампании Петра Порошенко к выборам.

По давно гуляющим в кулуарах парламента слухам, заменить Данилюка может Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (БПП) близкая соратница Порошенко.

Впрочем, в разговоре со "Страной" она сообщила, что ей не предлагали занять эту должность, но с первым заместителем министра Оксаной Маркаровой ей, как главе комитета, всегда работалось легко, и когда та была в замах у бывшего министра Натальи Яресько, и у отправленного в отставку Данилюка.

Южанина отметила, что сейчас сложное время, и "наверное, никто не захотел бы зайти в эту "грязь".

"Могильщик" НАБУ

В этот четверг завершилась и многомесячная эпопея с назначением аудитора НАБУ от Верховной Рады. 289 голосами на эту должность был утвержден известный юрист Владимир Василенко, которому 81 год. 27 лет назад он выступал одним из авторов исторического документа - Декларации о суверенитете Украины.

Назначение Василенко имеет еще особое значение потому, что теперь глава НАБУ уже не может чувствовать себя неприкосновенной политической фигурой.

По законодательству по итогам вывода аудиторов НАБУ, которых выбирает Кабмин, президент и парламент, в случае признания работы ведомства неудовлетворительной, глава НАБУ может быть уволен со своей должности. Кабмин своего аудитора назначил еще в прошлом году - им стал юрист Михаил Буроменский. Теперь, когда со своим представителем определились нардепы, за президентским назначением явно не заржавеет.

Еврооптимисты не радуются этому назначению, так как полагает, что Василенко не будет испытывать теплых чувств к нынешнему руководителю НАБУ Артему Сытнику.

"У нас нет оснований сомневаться, что Василенко - это могильщик НАБУ", - делится один из депутатов от антикоррупционного лобби.

Правда, если украинские власти не смогли отбить крайне невыгодный для себя вариант закона об антикоррупционном суде, то нет оснований полагать, что они решатся без ведома Запада провести спецоперацию по увольнению Артема Сытника.

"Последний компромисс с Западом"

Эксперты полагают, что власть попытается использовать ситуацию в своих тактических интересах. Так, принятие закона об антикоррупционном суде открывает дорогу к траншу МВФ (возможно, даже попытавшись его получить без повышение цены на газ для населения, на что правительство до выборов идти не хочет).

Увольнение министра финансов может упростить Банковой ручное распределение бюджетных потоков. А старт аудита НАБУ может создать его главе дополнительную головную боль (даже если дело и не дойдет до его увольнения).

"Состоялся размен на тактическом уровне. С одной стороны, Порошенко попытался задобрить Запад, с другой стороны, компенсировал ситуацию увольнением Данилюка, назначив аудитора НАБУ. Сам суд до выборов не заработает, мы не увидим ни одного приговора. Но открыта дорога к выдаче транша МВФ. При этом петля финансового контроля ослаблена. Сбросив Данилюка, Порошенко берет под контроль финансирование депутатских округов и прочих хотелок перед выборами", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Антикоррупционный суд - это последний компромисс с Западом, на который идет украинская власть перед выборами. Больше компромиссов не будет. Будет хардкор. Они проголосовали за суд с целью, чтобы западники поменьше влияли или вмешивались в избирательную кампанию. Теперь получат транш, на время проблемы это снимет. Игра переводится в овертайм. Суд перестанет быть топовой темой, начнутся кулуарные интриги. И во-вторых, о том, что компромиссов больше не будет, говорит ситуация с Данилюком и аудитором НАБУ. Если бы увольнение Данилюка состоялось до или после голосования по Антикоррупционному суду, то западные партнеры реагировали бы на это негативно. Так как суд был проголосован, то возникать по поводу Данилюка не будут. Из власти убираются агенты и инструменты влияния Международного валютного фонда", - считает политолог Вадим Карасев.

В тоже время стратегически Запад сделал решающий ход по созданию системы тотального контроля над украинской элитой.

"После поражения в горячей фазе войны на Донбассе это самая большая политическая катастрофа для Порошенко, - говорит один из влиятельных нардепов. - Он получает неконтролируемую ситуацию по важнейшему направлению. Непонятно зачем ему тогда вообще идти в президенты. Думаю, что актуализируется тема изменений в Конституцию по превращению Украины в парламентскую республику. Хотя уже и это может не спасти. Элита потихоньку будет переориентироваться на прямые отношения с Западом, стремясь непосредственно там получить гарантии безопасности, если им, конечно, их кто-то даст".

"Если бы "американцы" пришли сюда с коррупцией бороться, то победили бы ее не отходя от кассы в 14 году, - пишет у себя на ФБ Александр Дубинский. - Все материалы для этого были у финансовой разведки США тогда, есть и сейчас. Только цели такой нет, потому никому сильная и процветающая Украина не нужна. Кроме нас. А нужна управляемая фасадная демократия, через руководителей которой можно реализовывать различные цели:

- контролировать РФ с помощью санкций (вспомните историю о том, что Обама имел данные по МН17 и не дал им хода)

- контролировать наиболее интересные сектора экономики, типа аграрного и газодобычи

- иметь рычаг влияния на ЕС

Вот для этого и нужен антикоррупционный суд. А не для того, чтобы за вас делать вашу (нашу) работу по очищению страны от лжецов и воров".