Уголовное дело за "список Бабченко"

Журналистская деятельность в нынешней Украине уголовно наказуема. Одним из самых ярких примеров этого тезиса стало уголовное производство, которое СБУ завела на "Страну" за публикацию списка 47 журналистов и писателей, которым, по версии спецслужбы, угрожает убийство агентами ФСБ.

Очевидно, что никакого нарушения закона в такой публикации нет. Это не документ, содержащий гостайну или угрожающий национальной безопасности. Согласно версии СБУ и Генпрокуратуры, это список, который известен агентам ФСБ, – то есть тем, в руках кого он (по этой версии) опасен. Публикация его для общественности, согласно этой же версии, является попыткой предупредить преступление.

А согласно наиболее реальной версии, публикация этого документа является окончательным разоблачением вызвавшего международный скандал фейка под названием "спецоперация СБУ". И именно это разоблачение вызвало такую нервную и незаконную реакцию спецслужбы.

Незаконную – потому, что открывшим это производство достаточно почитать Уголовный кодекс, чтобы понять отсутствие оснований для таких действий.

Что же касается нервов, то здесь нужно пенять не на "Страну", а на собственный непрофессионализм, из-за которого подобным "документам" не верят. Причем не верят не сторонние наблюдатели, а те, кого вписали в список.

Антикоррупционный суд: Запад просит, требует и угрожает

Вчера – накануне ожидающегося сегодня голосования по закону об Антикоррупционном суде – украинская власть подверглась массированной атаке со стороны западных партнеров. Сначала послы стран целой Большой семерки обратились с призывом "принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане". А независимым он будет в том случае, если "центральную роль в отборе квалифицированных судей".

Поскольку такое объяснение не было слишком конкретным (судя по всему, автор был знаком с законопроектом только в общих чертах), послы сделали отсыл – мол, мы согласны с требованиями МВФ, там все изложено.

Одного призыва Западу показалось мало, поэтому вскоре появился комментарий посла США в Украине Йованович, которая пообещала всей стране в случае непринятия закона семь казней египетских в виде отсутствия международной финансовой помощи и дестабилизации экономики.

Правда, международная помощь, о которой она упомянула, – это все те же кредиты МВФ, которые нужно будет отдавать и за которые требуют не только Антикоррупционный суд, но и повышение тарифов на газ и отопление минимум на 50%. Так что сейчас как раз тот редкий случай, когда позиция большинства нынешнего парламента совпадает с позицией большинства граждан, хотя мотивы и разные: обществу наплевать на Антикоррупционный суд, но не наплевать на тарифы, а депутатам – наоборот.

Исходя из такого редкого единства народа с его слугами, вполне реальный вариант, что закон о ВАКСе сегодня провалят или примут не в той версии, которую требуют МВФ, США и Йованович с коллегами по G7. Потому что, когда на кону и выборы, и собственное будущее, тут даже приказ Вашингтонского обкома не действует.

Хотя, на 100 процентов это утверждать нельзя. В конце концов большая часть депутатов парламента завязана в той или иной степени на конкретных спонсоров и олигархические группы, по поводу которых у американцев есть испытанный и очень обширный арсенал возможных действий. И, нельзя исключать, что в последний момент люди, реально управляющие парламентом, будут вынуждены дать отмашку голосовать за требуемый Западом вариант по Антикоррупционного суду.

КС запускает "снятие неприкосновенности"

Вчера Конституционный суд объявил свое решение по закону, отменяющему депутатскую неприкосновенность. Решение, естественно, положительное – тем более что КС не привыкать к одобрению подобных изменений в Конституцию: они проходили через эту инстанцию не раз, но ни разу дело не дошло собственно до отмены.

Дойдет ли на этот раз? Можно с большой долей вероятности утверждать, что – нет. Подобный закон можно было бы провести через Раду в первые полгода после ее избрания – тогда еще свежи были бы в памяти предвыборные обещания, еще дружны были фракции, создавшие коалицию, а власть еще не запугала депутатов многочисленными уголовными делами по поводу и без повода.

И главное - в снятии неприкосновенности в первую очередь сейчас не заинтересованы депутаты фракций правящей коалиции - БПП и Народного фронта. Ведь есть большая вероятность, что Порошенко проиграет выборы президента и тогда, без неприкосновенности, близкие к нему депутаты станут беззащитными жертвами новых правителей страны.

Естественно, нынешних соратников президента это категорически не устраивает.

"Нормандская четверка" сверит часы

Российский МИД вчера наконец подтвердил, что встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится 11 июня. Подтвердил он свое согласие последним, причем еще совсем недавно ведомство Лаврова высказывало мнение, что в такой встрече смысла нет.

Исходя из этого, стоит пересмотреть подход к недавней встрече "нормандской тройки" (без России) на высшем уровне, которую пиарщики Банковой преподносили как выражение поддержки со стороны Берлина и Парижа. В контексте выяснившихся обстоятельств вполне может оказаться, что "тройка" встречалась в таком формате только потому, что четвертый участник этой встречи не хотел.

И, объективно говоря, необходимости в такой встрече нет. То есть имеется безусловный позитив в том, что после длительного перерыва хоть какой-то формат возобновляется, но очевидно то, что никакие встречи министров или даже глав государств результата не дадут. В лучшем случае состоится новый обмен пленными, но практика показывает, что такие вопросы могут быть решены без Лаврова с Климкиным.

Что касается глобальных решений, то неопределенность останется. И продлится она минимум до апреля 2019 года, когда в Украине будет новый президент. А если не будет нового – то еще дольше.

Аваков снова начал искать коллаборационистов

Министр внутренних дел Аваков вчера решил, что с обезвреживанием преступников и безопасностью на улицах уже все в порядке, а потому решил достать из запасников собственную идею насчет закона о коллаборационизме. Под которыми понимаются, естественно, жители неподконтрольной части Донбасса в неопределенном будущем, когда они вновь станут украинскими гражданами.

Хотя очевидно, что при нынешнем разгуле преступности рассуждения по принципу деления шкуры неубитого медведя не должны быть главной темой для министра внутренних дел, Аваков посвятил им целую статью на 18 тысяч знаков (то есть на полную страницу "Зеркала недели") и даже не поленился связаться с "Украинской правдой", чтобы разместить ее.

Но ничего нового в самой статье нет. Больше того, нынешнее предложение Авакова мягче предыдущего, поскольку он уже не предлагает поражать в правах всех жителей неподконтрольной части Донбасса поголовно.

Министр предлагает сначала принять закон о коллаборационистах, а потом амнистировать всех, кроме тех, кто служит в армиях сепаратистов, кто совершал тяжкие преступления и кто работает в органах власти самопровозглашенных "республик".

Поскольку позиция Авакова смягчилась, то можно ожидать, что еще после пары смягчений все сведется к формуле "амнистия для всех, кроме совершивших тяжкие преступления". А при такой формуле уже ничего принимать не будет нужно, поскольку ее проголосовали еще в 2014 году.