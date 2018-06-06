За день до предполагаемого голосования за законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) в Верховной Раде мало кто берется предсказывать его результат. И даже оптимисты, ожидающие принятия в целом, не берутся говорить об окончательной редакции документа.

Как писала "Страна", главным вопросом остаются нюансы отбора судей в первый состав ВАКС, а точнее роль международных экспертов в определении кадрового состава суда. Страны Запада во главе с США прямым текстом требуют от депутатов сделать эту роль определяющей. Угрожая в противном случае лишить Украину финансовой (а возможно и не только) помощи.

Украинские власти всеми силами сопротивляются. В ответ антикоррупционное лобби пугает курсом гривны "по 42 за доллар" в случае провала поправок и отказа от сотрудничества с МВФ.

Все это создает в парламенте предкризисную ситуацию. Какой будет из нее выход - разбиралась "Страна".

В ожидании дедлайна

Глава парламентского комитета вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич ("Блок Петра Порошенко", БПП) всегда ходит по кулуарам Рады быстрым шагом. Но когда идет работа над поправками к законопроекту, который вносится через его комитет, Князевич переходит на бег. Обгоняешь журналистов в прямом и переносном смысле. Пока те задают вопрос, депутат добежит до дверей сессионного зала и, толком не ответив, скроется за ними.

Сейчас Князевич, который, по данным "Страны", является близким соратником президента Петра Порошенко, убегает от вопроса о ВАКС. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 1 марта. К второму чтению депутаты подали 1925 поправок. В среду, 6 июня, они рассмотрели уже 1825 из них. Ключевое положение о процедуре отбора кандидатов в судьи оставят, судя по всему, напоследок.

Еще до внесения президентом проекта этот момент вызвал ожесточенные споры, в которые включились, помимо прочих, западные партнеры Украины. Международный валютный фонд (МВФ), с которым Киев ведет переговоры о кредитах, а также США и Европейский союз жестко требовали создать в Украине суд новой юрисдикции, который бы занимался антикоррупционными делами.

При этом ВАКС должен стать независимым от украинских элит, но по составу соответствовать требованиям и ожиданиям коллективного Запада. Партнеры Киева требуют отдать решающую роль в формировании суда международным экспертам, у которых должно быть право безоговорочного вето относительно кандидатов в судьи.

Провластное большинство, напротив, хочет противопоставить экспертному совету из семи человек Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), подконтрольную Администрации президента.

В оригинальной редакции законопроекта - за ВКСС последнее слово в выборе кандидатур. Чтобы кандидат был отобран, за него должны проголосовать минимум две трети членов ВККС (11 из 16-ти). Мнение международных экспертов в этом случае не принимается во внимание.

Сложность ситуации для украинских властей в том, что МВФ, имея поддержку Вашингтона и Брюсселя, привязывает к созданию ВАКС выделение нового транша кредита в размере 2 млрд дол. И нужно еще пересмотреть участие экспертов в конкурсе.

На компромисс в этом вопросе западные партнеры не идут. Хотя им уже предлагались компромиссные варианты, когда решение принималось бы коллективно членами ВККС и экспертного совета, а разница - в числе голосов с одной и другой стороны.

Последнее предложение, о котором узнала "Страна", состоит из двух подходов. Согласно первому, в случае разных оценок кандидата экспертами и ВККС происходит голосовании на общем собрании, где за него должно быть собрано две трети голосов (16), причем не менее трех из них - международники.

Второй вариант базируется на вето экспертов, но только в случае большинства из них - четырех из семи. "Эти новые механизмы назвала Ирина Луценко. Но сложно сказать, какой из них, а может быть вообще некий третий будет в окончательной редакции законопроекта", - говорит член "правового" комитета Наталья Новак (БПП).

Во всяком случае, в среду окончательного решения еще не было, как заверили "Страну" источники из разных фракций. "Когда есть время, есть возможность поискать какие-то разные варианты… Дедлайн у нас - утро четверга… Перед дедлайном будет все решено", - заявил зампредседателя фракции БПП Алексей Гончаренко в беседе с журналистами в кулуарах.

Президент угрожает Раде

Хотя был и прогноз, что голосование в силу всей спорности вообще провалится. Более того, в разгар рассмотрения правок по Раде поползли слухи, что в этом случае президент Петр Порошенко пойдет на роспуск парламента. "Счетоводы" ходят сейчас по Раде и спрашивают во фракциях и у отдельных депутатов кто как будет голосовать. Мне кажется, сведения нужны, чтобы при провале вину свалить на оппозицию, которая либо вообще отказывается голосовать, либо не поддерживает варианты, с которыми согласны Запад и антикоррупционерные структуры. Дескать, мы так хотели, но не смогли из-за этих оппозиционеров! Поэтому нужна новая Рада!" - выдал версию собеседник издания из фракции "Самопомощи".

По его мнению, сценарий роспуска и перевыборов, запусти его президент, устроит даже вторую партию власти "Народный фронт" (НФ), которая до недавнего времени была главным противником досрочных выборов из-за своего низкого рейтинга. "Костяк партии, выбирая между подконтрольным Западу антикоррупционным судом и досрочной кампанией, выберет вторую. Потому что суд, если будет создан в том виде, в котором требует США и ЕС, первым делом займется "Народным фронтом". Плюс их союзник Гройсман (премьер-министр Владимир Гройсман - Прим.Ред.), который угрожает отставкой, если суда не будет, не хочет повышать цены на газ для населения, хотя это тоже требование МВФ. С этим уже можно идти на выборы с "фронтовиками", выставляя себя защитником интересов народа", - убеждает собеседник.

Но влиятельный мажоритарщик из фракции БПП не верит в такое развитие событий. "Я ничего такого не слышал и в это не верю", - сказал он "Стране".

В свою очередь, собеседник издания, близкий к руководству НФ, связывает слухи о возможном разгоне Рады, с группой депутатов, которые близко общаются с западными дипломатами. "Интересно, что о том же говорят в посольствах. Их убеждаешь, что этот вариант маловероятен, а они стоят на своем. А теперь вместе с еврооптимистами (депутаты, которые в хороших отношениях с западными посольствами - Прим.Ред.) разгоняют слухи. Вопрос только в том, от кого пошло", - говорит источник.

Он убежден: распускать Раду президенту сейчас невыгодно. "Это будет война всех против всех, что ему с его рейтингом точно не надо", - полагает источник, добавляя, что в НФ этот вопрос тоже не поднимался в последнее время и позиция фронтовиков за последнее время не изменилась - они против досрочных выборов.

Посольства не работают

Чем ближе к моменту голосования, тем сильнее накаляется атмосфера в Раде. Поспособствовало этому заявление Государственного департамента США, обнародованное во вторник, 5 июня.

Вашингтон прямо потребовал согласиться с требованиями МВФ, остановившись на "центральной роли совета международных экспертов, которые обеспечат выборы квалифицированных судей".

Только после оценки фонда можно будет говорить о продолжении сотрудничества с ним. Упомянуто в заявлении и коррупция, "которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, процветанию и демократическому развитию".

Прямота вызвала негодование у собеседников в провластных фракциях. "Мы же не Босния, чтобы разговаривать с нами в таком тоне. Мы страна с огромным населением. Суд в том формате, что они требуют будет означать переход к прямому внешнему управлению. Замкнутый цикл из НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - Прим.Ред.), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - Прим.Ред.) и антикоррсуда будет царствовать в стране. Неважно будет кто президент или депутаты. Дело найдется на каждого. Да вопрос суда вообще не интересует моих избирателей!" - возмущенно говорит мажоритарщик из БПП.

Теоретически голоса противников ВАКС в провластном большинстве могут закрыть лоббисты суда из "Самопомощи" и из числа внефракционных депутатов - и то, если их удовлетворит окончательная редакция. В "Батькищине" тоже говорят о поддержке требований МВФ и Запада. Но если недовольных окажется слишком много, этот вариант не сыграет. Судьбу голосования могут решить один-два депутата.

Неофициально депутаты говорят о беспрецедентном давлении, которое идет на все фракции и депутатские группы со стороны Запада с целью все-таки провести результативное голосование за нужный США и ЕС вариант отбора судей. Но нардепы не уверены, что даже это поможет.

"Идет обработка спонсоров партий, олигархов, - сказал "Стране" один из депутатов. - Но не факт, что это сработает. Думаю, завтра будет наш ответ вашингтонскому обкому: и по суду, и по аудитору НАБУ и по Данилюку (завтра должна рассматриваться отставка Данилюка с поста министров финансов, против которой выступает Запад, - Прим.Ред.)".

"Давление идет очень сильное, но голосов за поправки, которые требует Запад, может не хватить. Ситуация 50 на 50", - сказал "Стране" другой нардеп.