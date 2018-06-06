Список Бабченко без Бабченко

Между списком Шиндлера и списком Бабченко, появившимся вчера у "Страны", нельзя ставить знак равенства, но общего у них много. Во-первых, оба были предназначены для того, чтобы спасти находящихся в этих списках. Во-вторых, в обоих списках нет имени того, в честь кого он назван.

Правда, в случае с Шиндлером это было объяснимо – он сам на момент составления списка не нуждался в спасении. Со списком Бабченко сложнее – бывший российский журналист должен быть находиться в нем под первым номером, но его там нет, на что и обратили внимание многие комментаторы.

Но это не единственное слабое место упомянутого списка. Во-первых, еще до его публикации возникали вопросы насчет того, почему в первоначальной версии список состоял из 30 фамилий, а в последующей – из 47. Логическая версия только одна: лист с оставшимися 17 фамилиями резидент ФСБ подвез в СБУ уже после того, как спецслужба сообщила о своей спецоперации.

Абсурдным выглядит и сам список, поскольку в нем практически нет фамилий людей, устранение которых могло бы не то, что помочь России, а хотя бы серьезно повлиять на ситуацию в информационном пространстве (или хотя бы в фейсбучном). Больше того, многие из списка Бабченко критикуют украинскую власть (что некоторые сделали и после публикации списка), а потому представляют угрозу скорее для СБУ, чем для ФСБ.

Не удивительно, что в результате абсолютно никто не поверил в версию, что такой список мог быть составлен российской спецслужбой. Зато логика его составления украинской спецслужбой есть: это дает возможность провести профилактические беседы с полусотней журналистов и писателей, убедить их в российской угрозе и необходимости поддерживать нынешнюю власть, которая только и способна спасти их жизни.

Кроме того, публикация списка "Страной" была использована властями для возбуждения очередного уголовного дела. Главный редактор издания Игорь Гужва уже заявил о давлении на интернет-газету.

Центр Разумкова "хоронит" Порошенко

Поскольку СБУ в последние дни была занята спецоперациями, у власти произошел настоящий прокол: вчера Центр Разумкова опубликовал катастрофическую для нее социологию.

То, что он опубликовал, давно не новость, но новость именно в том, что катастрофическую социологию дал Центр Разумкова, в течение всех последних лет бывший одной из самых лояльных к Банковой контор. И то, что это произошло, является лучшим подтверждением того факта, что у Банковой все плохо.

Итак, что же показал Центр Разумкова? Что Порошенко – четвертый в списке кандидатов в президенты. Впереди – Тимошенко, Гриценко и Бойко, причем до Юли почти 6%. Еще хуже ситуация у БПП "Солидарность", которая и вовсе шестая: к "Батькивщине", "Гражданской позиции" и Оппозиционному блоку добавились "За життя!" и Радикальная партия.

Но, в принципе, не так и важно – четвертый или шестой. Любой из этих раскладов означает, что честным путем Порошенко не сможет ни выйти во второй тур, ни создать коалицию в парламенте (в лучшем случае его БПП будет там младшим партнером, если не развалится в случае поражения гаранта на президентских выборах).

Понятно, такой сценарий президенту понравиться не может. И, если честные методы не работают, нужно ждать нечестных. И готовиться к этому.

Путин предлагает "чеченский" рецепт для Донбасса

Ситуация для нынешней власти ухудшается еще и тем, что у нее нет способа решения конфликта на Донбассе, – то есть проблемы, которую украинцы (как показывает социология) считают главной.

Вчера президент России Путин предложил ей свой рецепт – поступить с Донбассом так, как он поступил с Чечней. В версии Путина это звучит как "предоставление широких полномочий". Если же говорить проще, то речь идет о том, чтобы предоставить внутреннее самоуправление и "заливать" деньгами.

Возможен ли такой сценарий в принципе? Безусловно. Больше того, он уже фактически записан в Минских соглашениях 2014 и 2015 годов, так что достаточно всего лишь выполнить их.

Однако – не при нынешней власти. Весной 2014 года она вообще могла избежать войны, если бы согласилась на условия, которые выдвигал Луганский облсовет, – причем тогда не нужно было даже "заливать" деньгами, достаточно было предоставить внутреннее самоуправление. Но если постмайдановская власть не захотела сделать этого тогда, она тем более не захочет сделать это сейчас.

Хотя, если Украина в принципе хочет возвращения этих территорий, упомянутого сценария не избежать. Только воплощать его будут уже другие.

Вятрович запретил маршала Жукова

А пока в Украине продолжается проведение политики, которая лишь отталкивает южные и восточные регионы – не только потерянные, но и подконтрольные. Вчера депутат Харьковской облсовета Булах опубликовал письмо от главы Института нацпамяти Вятровича – по сути, директиву насчет того, что все, связанное с именем Маршала Советского Союза Жукова, подлежит декоммунизации.

В директиве перечисляются причины, по которым Жуков является преступником в глазах нынешней власти, – от подавления Тамбовского восстания в 1921 году до испытания ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954-м и подавления Венгерского восстания в 1956-м.

Однако Вятрович забыл об одной детали: согласно поправке к закону о декоммунизации, принятой в мае 2015 года, под нее не подпадает все, что связано с победой в Великой Отечественной войне. А в этой войне Жуков был одной из основных фигур – и, соответственно, не может быть "декоммунизирован", так же, как и Ватутин, Тимошенко или Малиновский.

Но доказывать что-то нынешним декоммунизаторам бесполезно. Тем более, что скандальный закон наверняка отменят уже через пару лет. А пока мемориальные доски с портретом Жукова лучше припрятать – чтобы в 2020-м было что вешать.

Италия делает заявку на снятие санкций с России

Мир меняется быстрее, чем того хочет нынешняя украинская власть. Вчера произошло то, что снилось в страшных снах Порошенко и его соратникам: новый премьер-министр Италии официально высказался за пересмотр европейских санкций против России. Это не первое подобное заявление от руководителей стран ЕС, но из всех оно, безусловно, самое серьезное.

"Россия укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", – сообщил Конте. То есть речь идет даже не об экономических причинах (хотя они вполне могут быть в подтексте), а о пересмотре внешнеполитического подхода – от холодной войны к союзу с Россией.

И делает это руководитель правительства страны с третьей экономикой в ЕС – то есть его будет не так просто "убедить" экономическим шантажом, как это делали с правительствами Греции, Кипра или Венгрии. Больше того, Италия может стать локомотивом, который даст возможность поднять голос другим противникам санкций.

Но у правительства Конте есть своя ахиллесова пята. Одновременно с заявлением в поддержку России Конте сообщил, что стратегическим союзником Италии остается США. И вот здесь есть большой вопрос: позволит ли Госдеп Риму совмещать две столь противоречивые позиции или все же поставит перед выбором.