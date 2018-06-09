В истории резонансного расстрела гражданина Израиля Шахруха Турсунова, произошедшего в канун празднования Дня Независимости Украины неподалеку от синагоги Бродского в Киеве - новый неожиданный поворот.

Спустя полгода после ареста товарища покойного - Тимура Соболевского, следствие исчерпало свои претензии к этому уроженцу Фастова. Мужчина был признан свидетелем, и в конечном счете отпущен на свободу.

На официальном уровне заявляется: розыск убийц Турсунова, тем временем, продолжается. Якобы основной упор украинское следствие обращает на Землю Обетованную, куда ведут многие ниточки громкого преступления. Выражая надежду на помощь из-за границы, которая позволит поставить точку в деле.

Но знакомые с частью материалов производства сотрудники силовых структур не верят в реалистичность этой версии. Они полагают, что де-факто расследование спустили на тормозах, исказив реалии и скрыв подлинные мотивы расстрела гражданина Израиля.

"Страна" выясняла, на чем основываются эти предположения, собрав воедино известные подробности дела, в котором вероятный соучастник преступления в конечном счете стал напуганной "жертвой обстоятельств" и свидетелем "чисто израильского убийства".

Дерзкое убийство в канун Дня Независимости

Расстрел гражданина иностранного государства в Киеве в ночь с 23 на 24 августа 2017 года наделал немало шума в столице.

Во-первых, с учетом локации случившегося и "внешнего антуража". Все произошло в центре города, куда накануне праздника стянули переведенных на усиленный наряд несения службы правоохранителей. И вдобавок - едва ли не у порога синагоги.

Во-вторых, многое изначально указывало на то, что подоплека инцидента может быть связана с разборками из-за больших, к тому же не вполне легальных, денег. Оперативным путем выяснилось, что в Украине Шахрух с группой лиц занимался продажей больших партий бриллиантов, завезенных в столицу, скорее всего контрабандой.

О высокой вероятности того, что именно это и стало причиной убийства, говорила еще одна красноречивая деталь: убийцы не позарились на сверток с солидной суммой (свыше $6 тыс), находившийся у Шахруха.

По подозрению в убийстве схватили убегавшего друга контрабандиста

Тело Турсунова, который за время жизни в Израиле неоднократно имел проблемы с правоохранительными органами, было обнаружено на улице Шота Руставели. Следствие установило, что убийца расстрелял его в упор, сделав с десяток выстрелов из машины "Volkswagen Jetta", принадлежащей покойному. А затем на этой же машине скрылся с места преступления.

Семь пуль угодили в Шахруха - он скончался на месте. Орудие преступления вплоть до настоящего времени так и не было обнаружено.

Зато через три часа после расстрела Турсунова неподалеку от места инцидента был задержан его приятель. Им оказался имеющий двойное гражданство (Украины и Израиля) Тимур Соболевский, который также неоднократно привлекался полицией Земли Обетованной. 36-летнего мужчину обнаружили во дворе дома №114 по улице Большой Васильковской, где он прятался за припаркованным авто от украинских стражей порядка.

Как подозреваемый стал свидетелем №1

Соболевский с самого начала отрицал какую-либо причастность к убийству Турсунова, называя покойного своим близким другом. Но в полиции ему не поверили: на вероятную причастность Тимура к совершению убийства указывали следы пороха на его руках, а также заранее надетый бронежилет.

Тимур Соболевский, источник фото: vk.com

Мужчине объявили о подозрении по ч.2 ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство"), и с конца августа прошлого года Тимур был арестован, суммарно проведя под стражей 162 дня. Попытки его адвокатов обжаловать меру пресечения оказались безуспешными. Следствие вело линию к тому, что ехавший на заднем сидении "Volkswagen Jetta" рядом с Турсуновым Соболевский изначально был в курсе планируемого убийства. И предусмотрительно надев "броник", как минимум, страховал киллера.

Спустя полгода расследования материалы дела были переданы из Печерского райотдела полиции в столичный главк, где начали трактовать инцидент в канун Дня Независимости в абсолютно ином свете. Прежде всего, касательно роли в расстреле на Шота Руставели Соболевского.

Так, 27 февраля прокурор отдела прокуратуры Максим Червоный выделил из дела об убийстве Турсунова эпизод в части уроженца Фастова, а уже в первый день весны - закрыл уголовное производство в отношении Соболевского по подозрению его в убийстве.

В своем решении он ссылался на то, что следствие-де не нашло достаточных улик для того, чтобы доказать виновность Тимура по "мокрому делу" в суде. В результате, вместо особо тяжкой статьи об умышленном убийстве (которая предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока) ему начали вменять в подозрение укрывательство (сокрытие) преступления. А именно относительно "легкую" ч.1 ст.396 УК Украины, где максимальное наказание - до трех лет тюрьмы.

С учетом этих обстоятельств следователь Нацполиции Сергей Кацев и прокурор Максим Червоный вышли с ходатайством о смягчении подозреваемому меры пресечения, настаивая не необходимости его освобождения из-под стражи. С их доводами согласилась судья Шевченковского райсуда Киева Марина Антонюк, постановив поместить Соболевского под домашний арест до 24 апреля.

Но еще за неделю до истечения этого срока какие-либо претензии к Тимуру были окончательно исчерпаны.

Отвергнутая "сделка" и лояльный приговор

Так, еще 3 марта в Голосеевский райсуд Киева зашел обвинительный акт по сделке со следствием, которую заключил Соболевский с прокурором, признавая себя виновным в укрывательстве следов убийства Турсунова. Подготовительное заседание было назначено на конец второй декады марта, и завершилось нетривиально. Судья Галина Бондаренко отказалась утверждать "угоду", указав - дело не такое уж и пустяковое, как ей пытаются преподнести.

По ее мнению, в процессуальных документах наличествовал ряд ошибок, а также имело место несоответствие фактических обстоятельств совершения преступления его правовой квалификации. Отдельно в решении судьи акцентировано внимание на том, что Соболевский (согласно материалам дела) - фактически соучастник убийства, который не приложил усилий для изобличения и задержания своих вероятных подельников.

Такое решение Бондаренко вынесла 20 марта, но правоохранителей этот сценарий, очевидно, не устроил.

В результате, буквально через два дня та же судья Бондаренко вновь слушала "дело Соболевского". С одной только разницей - вновь направленный обвинительный акт уже не содержал в себе сделки со следствием. Отправитель правосудия приняла его к рассмотрению, назначив датой первого заседания 4 апреля.

В конечном счете, 17 апреля Шевченковский суд вынес приговор Соболевскому, который с учетом раскаяния обвиняемого определили ему наказание в виде трех месяцев ареста. В счет отбытия которого ему зачли период, когда Тимур находился в СИЗО.

Тимур Соболевский, источник фото: vk.com

В настоящее время в деле об убийстве Турсунова мужчина является свидетелем, и именно на его показаниях, во многом, строится линия официального следствия.

Что говорит Соболевский и его защитник

Вот как описывает обстоятельства, произошедшие с его клиентом вечером 23 августа в Киеве адвокат Соболевского Сергей Вернидубов, чья семья имеет тесные связи с правоохранительной системой (брат защитника Ярослав - действующий судья Днепровского райсуда Киева, а отец Иван Васильевича - бывший замглавы ГПУ, экс-нардеп двух созывов, а ныне - сотрудник Академии прокуратуры).

"Тимур близко дружил с Шахрухом, который увлекался борьбой. В тот день парни заранее договорились встретиться и отметить победу или поражение Турсунова в его схватке на татами. Ребята должны были ехать отдыхать в караоке", - рассказывает Вернидубов.

По его словам, в условленное время Турсунов подъехал забрать Соболевского на своей машине "Volkswagen Jetta", после чего приятели планировали ехать отдыхать в один из клубов столицы. Уже тогда в салоне иномарки вместе с Шахрухом ехал ранее незнакомый Тимуру мужчина. Этот человек представился Амиром и попросился сесть за руль. Последовала смена водителя, после чего троица отправилась к гостинице "Мир", где к ним подсел еще один молодой человек.

Со слов Соболевского (ему вторит и адвокат), и этого мужчину Тимур увидел впервые в жизни. Но тот факт, что неизвестная парочка устроилась на передних сидениях машины, в то время как владелец и уроженец Фастова ехали сзади их якобы не смутил.

"Тимур полагал, что это знакомые Шахруха, и все в порядке - они все едут отдыхать в караоке. К тому же, в Израиле это распространенная практика, когда владелец авто может позволить друзьям сесть за руль своей машины", - поясняет защитник Вернидубов.

Как борец-охранник поспорил из-за "бизнеса" со случайным пассажиром

Впрочем, проявить свои вокальные таланты в тот вечер Турсунову и Соболевскому не удалось. Как утверждает адвокат последнего, между Шахрухом и сидевшим на переднем пассажирском сидении незнакомцем завязалась перепалка.

"Сначала ехали молча, а затем этот мужчина обернулся и начал высказывать претензии к Турсунову. Речь шла о том, чтобы он не лез не в свое дело", - говорит Вернидубов.

Аналогичная канва прослеживается и в материалах приговора Соболевскому. Где отдельно указано - спор возник в связи с работой и бизнесом спорщиков.

О чем именно шла речь, адвокат Тимура говорит, что не знает. Но не связывает ее с "алмазным бизнесом", в котором по сведениям оперативников вращался покойный. В его интерпретации, борец Турсунов работал охранником и вряд ли мог иметь какое-то отношение к контрабанде и торговле бриллиантами.

"Я лезу куда хочу", - пересказывает защитник слова, которые якобы тогда произнес Шахрух оппоненту, потребовав остановить машину. Как утверждает Соболевский, именно в тот момент, когда его друг начал открывать дверь авто, дабы выйти наружу, незнакомец достал пистолет и принялся стрелять. Сам Тимур в этот момент-де испугался, и наклонил голову вниз. То есть, толком не понял, что случилось и как его товарищ выпал из машины.

Собеседники "Страны" в силовых структурах, которые знакомы с материалами изначального расследования, говорят, что эти пояснения Соболевского довольно путаны. И не исключают того, что на самом деле Турсунова расстреляли прямо по ходу движения "Volkswagen Jetta", после чего выбросили его тело из салона.

Как бы там ни было, но далее события, если верить официальной версии, развивались еще загадочнее.

В судебном заседании Соболевский заявил: после расстрела сидевший за рулем незнакомец Амир подсел к нему на заднее сидение, а управлять авто начал убийца. Якобы Тимуру и членам его семьи в это время угрожали убийством, если он сообщит о случившемся в полицию. Тот находился в шоковом состоянии и воспринял эти слова буквально. А потому, когда у пересечения Большой Васильковской и Владимиро-Лыбедской улиц злоумышленники покинули машину, он "почти три часа сидел в шоке, не зная как лучше поступить".

В конечном счете, Соболевский решил ехать на авто своего расстрелянного друга к себе домой, чтобы спрятать следы убийства. Но двигался "против шерсти", на что обратил внимание экипаж полиции, начав преследование Volkswagen'а, на который к тому моменту уже была выставлена ориентировка. Заехав во двор, Тимур выскочил на улицу и попробовал спрятаться за другими припаркованными авто. Но не сумел замаскироваться как следует, и был задержан.

Убийцы сбежали в Израиль. Шансы привлечь их в Украине - минимальны

Перед оглашением ему приговора уроженец Фастова еще раз заявил, что не имел умысла убивать своего друга, а также помогать преступникам "зачистить следы". Уверяя - ни с кем на этот счет он не договаривался, а на противоправные действия решился из-за шока.

Адвокат Вернидубов утверждает - его клиент оказал содействие следствию в дальнейшем расследовании дела об убийстве Турсунова. Благодаря чему, в том числе, были установлены личности всех пассажиров Volkswagen'а, в котором убили "алмазного контрабандиста". Но задержать их так и не удалось, поскольку вскоре после расстрела на Шота Руставели эта парочка успела выехать за границу. И предположительно скрывается в Израиле, имея на руках гражданство этого государства.

Это же следует и из ответа на запрос "Страны", полученного в прокуратуре Киева по делу об убийстве накануне Дня Независимости. В столичном надзорном ведомстве подтвердили, что направили запрос о международной правовой помощи на Землю Обетованную в части оказания содействия для получения сведений о "конкретном круге лиц, которые возможно причастны к данному преступлению".

И хотя в прокуратуре Киева нас заверили, что следствие по делу об убийстве Шахруха Турсунова продолжается, фактически обстоятельства и оценка отдельных силовиков позволяют предположить, что это не совсем так.

Во-первых, они сетуют на то, что следствие лишилось главного козыря - задержанного по горячим следам Соболевского. Который из подозреваемого стал свидетелем, что шокировало знакомых с материалам дела оперативников МВД.

В их интерпретации истории (рассказанной на правах анонимности), уроженец Фастов с непростой биографией и прочие участники событий 23 августа 2017 года - члены одной из этнических преступных групп, состоящей из земляков Турсунова. Убийство которого они якобы провернули, не поделив сферы влияния в части незаконного бизнеса по торговле драгоценностями.

Во-вторых, наши источники в МВД указывают - сегодня расстрел на Шота Руставели проходит как фактовое дело без подозреваемых. При этом, вероятность получения ответов из Израиля, которые помогут сдвинуть историю с мертвой точки в части заявленных потенциальных убийц, расценивается ими как крайне низкая. Ситуация усугубляется тем, что государство Израиль не выдает своих граждан, что в любом случае множит все наработки следствия на ноль.

В-третьих, знакомые с материалами расследования силовики ставят под сомнение слова "свидетеля". И считают, что Соболевский прекрасно знал о том, что Турсунова собираются убить.

"Если даже предположить что следы пороха на руках у него появились потому, что стрелял не он, а человек, сидевший рядом, то это не отменяет другого вопроса. Зачем он заранее надел бронежилет, если собирался ехать в караоке и соответственно не знал о готовящемся убийстве?", - говорит наш собеседник в МВД на правах анонимности.

Он полагает, что после расстрела на День Независимости Соболевский банально не успел убежать с места преступления, как это сделали его сообщники.

Как бы там ни было, сегодня уроженец Фастова с двойным гражданством - главный свидетель "чисто израильского убийства". Адвокат которого настаивает на случайности трагической цепи событий в иномарке Турсунова, развернувшихся поздно вечером 23 августа. Линию чего поддерживает официальное следствие, но ставят под сомнение отдельные оперативники.

"В сухом остатке мы имеем очередной "висяк", который никто не собирается раскрывать", - резюмируют они.