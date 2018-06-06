"Расстрельный список Кремля", опубликованный вчера "Страной", спровоцировал эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор, как на прошлой неделе стало известно о спецоперации по спасению журналиста Аркадия Бабченко, многие фигуранты списка и так признавались, что ходят на допросы в СБУ по этому делу.

Но обнародование самого списка, к которому и так есть немало вопросов (в частности, почему в нем не фигурирует сам Бабченко), привело к открытию уголовного дела СБУ, что означает, что спецслужба де-факто подтвердила правдивость этого документа.

"Страна" анализирует это дело.

Кто оказался в списке

Список Бабченко рос как на дрожжах. От трех фигурантов из числа российских эмигрантов, о которых писал беглый российский оппозиционер Илья Пономарев в день "убийства" Бабченко, список за сутки "расширился" до 30 человек, о которых заявил генпрокурор Юрий Луценко уже после чудесного воскрешения. Еще через сутки Луценко уточнил свои же данные. "Мы получили наконец список из 47 человек. Уже не 30, а 47 человек, которых предполагалось уничтожить на украинской территории заказчиком из России", - заявлял Луценко.

Почти половину этого списка генпрокурор и глава СБУ даже позвали на отдельную встречу еще на прошлой неделе, где рассказали об угрозе их жизни. У каждого, кого приглашали на беседу, брали подписку о неразглашении информации.

К списку немало вопросов

Один из главных вопросов к этому списку (а их накопилось немало) - почему некоторые его фигуранты вообще узнали о том, что их жизнь подвергается опасности, только в день обнародования списка. С прошлого четверга, когда стало известно о таком перечне, и если предположить, что план убийства этих людей действительно существовал, у киллеров (если, конечно, на эту роль был нанят не только один правый радикал, монах-расстрига Алексей Цымбалюк), было достаточно времени воплотить свои преступные замыслы в жизнь.

Во-вторых, кажется странным сам список. Многие собеседники "Страны", оценивая фамилии в нем, говорят, что он больше похож на "зарплатную" ведомость Администрации президента Порошенко - столь много в нем лояльных к Банковой лиц, чем на список врагов "путинского" режима.

Другие фигуранты списка, наоборот, так часто критикуют украинскую власть, что кажется, что они представляют угрозу не столь для ФСБ, как для самой СБУ.

"Это список не расстрельный, а тех лиц, которых приглашают к президенту. Зачем ставить дату рождения в списке людей, которых планируют убить? Если бы кто-то готовился их расстреливать, было бы досье, где найти, как подготовить убийство. Ощущение, что кто-то пересмотрел фильмов на криминальную тематику", - полагает политолог Константин Бондаренко..

Поэтому совершенно не удивительно, что когда список стал известен, никто не поверил в то, что его составляли в России.

Куда более правдоподобной кажется версия, что его составляли украинские спецслужбы. Потому что теперь у них появилась возможность провести беседы с полусотней публичных деятелей, а дальше - или убедить их в российской угрозе и поддержке украинской власти, которая их "спасла". Или же наоборот - под предлогом спасения их жизней объявить за ними слежку и установить полный контроль за их деятельностью.

"Список состоит из двух категорий лиц. Часть - это журналисты, которые работают на власть, таких не меньше трети. Вторая половина - журналисты, которые интересны власти, работают в патриотическом русле. Похоже, что таким делом их взяли в заложники. Теперь контроль за их работой и жизнью станет законным. И все они - это явно не те люди, которые угрожают Москве", - считает политолог Руслан Бортник.

"Действительно, этот список странный, в нем мало логики. Непонятны критерии, как туда вносили людей. За редким исключением нет оппозиционных журналистов, есть несколько известных и авторитетных, которые критикуют власть. Вообще-то такие списки - не шутка, их обсуждение создает в обществе чувство тревоги. Непонятно, это что, кандидаты в концлагерь? С другой стороны, понятно, что такие спецоперации делают точечно. Выбирается рельефная жертва и идет сигнал всем - что они начинают быть более осторожными. А вот так планировать устранить всех скопом, - это нелогично. Это не элемент информационной гибридной войны. Это напоминает 2-ю мировую, когда сперва списки, а затем массово на арест или на расстрел. Здесь список для чего, напугать? Спекулировать на эту тему? Посеять панику в обществе? После этой "спецоперации", правоохранительные органы стали объектом массового недоверия и скепсиса", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Как я оцениваю это дело? Как полный фарс и попытку СБУ довести до конца провалившуюся задумку напугать общество угрозой Кремля. Нет никакой логики в этом списке. Начиная от фамилий. И заканчивая якобы целью Кремля убивать журналистов. А почему не политиков?" - говорит "Стране" политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Дело против журналистов

Ну и как вишенка на торте - публикация списка "Страной" стала предлогом для возбуждения очередного (уже шестого) уголовного дела против издания. Главный редактор "Страны" Игорь Гужва уже заявил о давлении на интернет-газету. Дело квалифицируется по ч. 1 статьи 387 Уголовного кодекса Украины - разглашение данных досудебного следствия.

Эта статья Уголовного кодекса предполагает ответственность за разглашение информации для лиц, которые предупреждались в установленном законе порядке о неразглашении сведений досудебного расследования.

"Разглашение без разрешения прокурора, следователя или лица, производившего оперативно-розыскной деятельности, данных оперативно-розыскной деятельности или предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет", - гласит закон.

Таким образом, ни издание "Страна" ни его журналисты априори не могут быть стороной в деле, поскольку не являются теми лицами, которые были предупреждены в установленном законом порядке о неразглашении сведений досудебного расследования. Такие предупреждения получали участники списка - 17 человек, которые были приглашены в СБУ на встречу с главой ведомства и генпрокурором.

Кроме того, давали подписки о неразглашении другие стороны в деле - в том числе прокуроры, адвокаты, сами сотрудники спецслужб.

"Список стал публичным. Не сберегли. Тайну. Только ленивый не поглумился над списком и спецслужбой. СБУ от огорчения фактически подтвердила список, и начала следствие по его разглашению. За журналистов я спокойна. Бесперспективно и незаконно даже пытаться привлечь их к ответственности за "разглашение". Обыски и допросы только повысят рейтинг "Страна.ЮА", хотя, к сожалению, добавят седых волос журналистам. Международная общественность ещё раз убедится какие придурки у власти", - пишет на своей странице в Facebook бывший министр юстиции Елена Лукаш.

Адвокат Андрей Смирнов говорит "Стране", что журналиста даже допросить нельзя относительно источника получения информации.

"Удивлён решением следователей СБУ. Регистрация уголовного производства по факту публикации изданием "Страна.ua" так называемого "списка Бабченко", не пересекается со знанием уголовного права и процесса. Решение политическое и очень недальновидное. Цель очевидна - давление на журналистов и СМИ, запугивание несуществующей в данном случае уголовной ответственностью и несуществующим наказанием, приглашение на незаконные следственные действия (допросы), обыски и склонение к сотрудничеству с органами государственной безопасности. Во-первых, квалификация статьи, по которой СБУ зарегистрировала уголовное производство (ст.387 ч.1 УК Украины), предусматривает исключительно специального субъекта предполагаемого преступления. Ответственность за разглашение данных досудебного следствия могут нести только свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, защитник, эксперт, специалист, переводчик, понятой или любые другие лица, присутствовавшие при следственном действии и были предупреждены об уголовной ответственности о неразглашении. Во-вторых, если предположить, что журналисты получили информацию из источника в самом СБУ, то квалифицировать это фейковое дело следовало бы по ч.2 ст. 387 УК, которая предусматривает ответственность судьи, прокурора или следователя. Но СБУ, видимо, даже не допускает наличие источника в своих кабинетах. Это имиджево некрасиво и они его никогда не найдут. Журналиста даже допросить нельзя относительно источника получения информации. Добавить нечего, - уровень профессиональной компетенции людей, принявших такое бездумное процессуальное решение, вызывает серьёзное опасение за состояние государственной безопасности в стране. Мы обязательно проинформируем об этом ключевые международные правозащитные организации и дипломатический корпус".