В продолжающейся уже четвертый год эпопее с люстрацией в Украине, похоже, наметился "вираж реваншизма". Сразу с нескольких участков юридических баталий, где ведется борьба между властями и попавшими под действие закона "Об очищении власти" экс-чиновниками, поступают недвусмысленные сигналы об этом.

Тон им задает процесс рассмотрения жалоб люстрированных управленцев в Европейском суде по правам человека. При этом, шахматная партия разыгрывается сразу на нескольких досках. И определенные подвижки на этот счет, причем в пользу пораженных в правах управленцев, прослеживаются даже в украинских судах.

Оппоненты люстрации встречают эту тенденцию со сдержанным оптимизмом. Они уверяют, что главным их союзником стало бездействие отечественных властей на фоне очевидных нарушений прав человека. И ожидают коренного слома ситуации - вынесения прецедентных решений в ЕСПЧ в пользу "очищенных" в краткосрочной перспективе.

На фоне "временного цейтнота" и позиции украинских судов несколько сменили тональность высказываний и официальные лица в Киеве.

С одной стороны, они настаивают на законности своих действий. Но параллельно уже допускают признание затеянного в Украине "процесса очищения" не вполне "чистым" со стороны ЕСПЧ.

При этом общая сумма люстрированных чиновников к государству уже давно перевалила за 1 млрд грн.

"Страна" выясняла будущие сценарии развития ситуации.

Приключения "люстрированной сотни" в Европе

Говоря о причинах активизации "люстрационной саги" один из идеологов "бунта очищенных" украинских силовиков и чиновников - экс-заместитель прокурора Черниговской области Олег Подгайный указывает на календарь.

"Скорее всего, причиной всему время. 44 месяца прошло после начала люстрации, 42 - как дела об этом висят в судах, а Конституционный суд вот уже как три с половиной года не может выйти на решение. Все имеет свой конец и симптомы для "люстраторов" тревожные", - говорит он.

Подгайный - один из фронтменов борьбы за права люстрированных. Он неоднократно выступал с призывами к "коллегам по цеху" (попавшим под каток закона "Об очищении власти"), оспаривать понижение в правах в судебном порядке. В первую очередь - в Страсбурге, где заседает Европейский суд по правам человека.

По подсчетам экс-прокурора, на сегодняшний день с соответствующими жалобами в ЕСПЧ обратилась сотня заявителей. В настоящее время приняты к рассмотрению 83 иска.

Маркерами среди них выступают восемь дел, слушание которых в переложении на украинское законодательство уже идет по сути. Они разделены на два кейса.

Как уже писала "Страна", первопроходцами в оспаривании увольнений по нормам закона "Об очищении власти" в ЕСПЧ еще в 2017 году стали три заявителя. Это бывший 1-й замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрий Басалаев, экс-замначальника кадрового управления ГПУ Вячеслав Полях и бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь.

Коммуникация по их делам между ЕСПЧ и сторонами тяжбы велась с осени прошлого года, и завершилась в феврале. Обмен мнениями не привел к достижению компромисса, а каждая из сторон отстаивает правоту собственных аргументов.

Люстрированные напирают на то, что закон "Об очищении власти" прямо нарушает права человека. Ведь чиновников понижали в правах по принципу коллективной ответственности и только из-за того, что в какой-то промежуток времени они пребывали на своих должностях в эпоху Януковича.

В свою очередь, официальный Киев выступает против удовлетворения требований жалобщиков. Как сказала "Стране" глава Департамента по вопросам люстрации Анастасия Задорожная, Минюст считает иски Яся, Поляха и Басалаева неприемлемыми. Главный аргумент на этот счет - уволенные по люстрации лица не исчерпали возможности для оспаривания своей "очистки" в национальных судах.

Подлила масла в огонь дополнительная аргументация по жалобам двух прокуроров и фискала, направленная в Страсбург правительственным уполномоченным Иваном Лищиной. В ней он обрушился на всех управленцев, попавших под действие закона "Об очищении власти".

Последние были названы соучастниками установления в Украине в 2010-2014 годах "режима диктатуры Януковича", виновниками постмайданного экономического кризиса, аннексии Крыма и начала вооруженного противостояния на Донбассе.

После этого скандального письма рухнули последние надежды на "полюбовное" урегулирование спора между сторонами в "люстрационном кейсе" ЕСПЧ. Впрочем, итоговая точка в деле, где слушание завершилось еще в начале года, так и не была поставлена.

Ожидается, что свой вердикт на этот счет судьи в Страсбурге могут обнародовать в любой момент. Причем вряд ли он будет в пользу официального Киева, на что недвусмысленно намекал в своем интервью "Українським Новинам" Иван Лищина.

"Были решения ЕСПЧ по люстрациям в других странах, где суд находил нарушения, были, где не находил. То есть, это все очень привязано к конкретным фактам и обстоятельствам. Я не могу сказать, что процедура люстрации в Украине была идеальна", - отметил он, допуская признание "люстрации по-киевски" нарушением прав человека.

Почему тают надежды на дружественное урегулирование спора в Европе

Аналогичная тенденция безуспешного поиска компромисса наблюдается и во втором блоке жалоб "очищенных" в Европейском суде по правам человека. Речь идет о пяти заявлениях, поданных представителями:

бывшего 1-го замглавы Государственной казначейской службы Александра Даневича;

экс-военного прокурора Южного региона Украины Павла Богуцкого;

бывшего заместителя прокурора Киевской области Ивана Проценко;

бывшего начальника одного из управлений УВБ ГФС Андрея Падалки;

экс-замначальника управления по борьбе с контрабандой и таможенными нарушениями Ягодинской таможни Владимира Побережного.

Еще в конце марта стало известно, что всем этим делам ЕСПЧ присвоил самую высокую степень приоритета. И направил в Киев предложение о дружественном урегулировании спора, ограничив время для потенциального принятия такого решения 12 июня.

В люстрационном Департаменте Минюста "Стране" подтвердили факт того, что эти документы поступили в ведомство. Но за полтора месяца неоднократных просьб предоставить комментарий с позицией этого органа в тяжбе с "люстрированной пятеркой" и вероятности заключения мировой, здесь так и не нашли времени для нашего издания (в конечном счете, от нас попросили направить запрос, после получения ответа на который редакция представит позицию ведомства Павла Петренко).

Аналогичным образом проигнорировал звонки и трижды переданный ему через помощников пул вопросов правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Лищина.

Иван Юрьевич вместо прямого общения с прессой выбрал "заочную модель". Ранее на своей странице в Facebook он возмущался тем, что "Страна" слишком часто, как ему кажется, обращается к историям тяжб отечественных чиновников и управленцев с Украиной в Европейском суде по правам человека (в первую очередь, в связи с темой люстрации).

Источник фото: facebook.com/ivan.lishchyna

А потому узнать, действительно ли настроены "люстраторы" идти на дружественное урегулирование спора с "пятеркой очищенных", либо (как уже было в историях рассмотрения исков Яся, Басалаева и Поляха в ЕСПЧ) - будут запрашивать дополнительное время для принятия решения, в настоящее время не удалось.

Источники "Страны" в юридических кругах оценивают шансы на "мировую" невысоко. Они апеллируют к тому, что дружественное урегулирование позволит истцам получить только часть денежной компенсации из бюджета Украины (речь идет о суммах в размере 7-8 тыс евро по каждой жалобе). А вот о восстановлении на работе пораженным в правах и уволенным чиновникам в таком случае придется забыть. Что в свете последних событий в украинских судах вряд ли можно будет считать победой "очищенных".

Суды в Украине начали отменять люстрацию в индивидуальном порядке

Все дело в том, что на фоне продолжающегося уже четвертый (!) год рассмотрения в Конституционном Суде Украины представления о соответствии закона "Об очищении власти" нормам Конституции, а также отказа новосозданного Верховного суда Украины принимать решение в образцовом деле по искам люстрированных чиновников, к этому вопросу вернулись другие административные и апелляционные суды.

Где скопился существенный поток исковых заявлений "очищенных". Согласно официальным данным, из почти тысячи бывших чиновников, которых понизил в правах люстрационный закон, свыше 280 оспаривают эту процедуру в Окружном административном суде Киева. Из них около сотни претензий - от потерявших работу в системе ГПУ лиц.

Но прецедентное решение было вынесено не в Киеве, а в Одессе. Как писала "Страна", 18 апреля Одесский апелляционный админсуд удовлетворил иск уволенного в рамках реализации закона "Об очищении власти" экс-прокурора Приморского района Одессы Александра Кузьменко. Силовика постановили восстановить в должности, и выплатить ему денежную компенсацию за время вынужденного прогула в размере 295 тыс грн.

Что интересно, в своем вердикте коллегия судей опиралась как раз на устоявшуюся практику Европейского суда по правам человека. Согласно которой люстрационная процедура не может быть наказанием, поскольку это прерогатива уголовного права. То бишь, если национальный закон (в данном случае - "Об очищении власти") и допускает поражение в правах, гарантированных Конвенцией, то такие ограничения должны быть достаточно индивидуальны и главное - доказаны. Чего в случае увольнения прокурора Кузьменко не наблюдалось: приказ о его увольнении был визирован на основании справки о результатах изучения личного дела.

В итоге суд пришел к выводу, что положения люстрационного закона нарушают принципы презумпции невиновности и равенства возможностей при реализации права доступа на государственную службу, которое государство обязано обеспечить, согласно нормам Конституции. И помножил люстрацию Кузьменко на ноль.

При этом, даже оспаривание данного вердикта в кассации (что уже было сделано), не отменяет решение Одесского апелляционного админсуда. Оно по-прежнему в силе, что уже привело к еще большему усугублению скандала и порождению юридического хаоса.

Дело в том, что де-юре Кузьменко с конца апреля должен был вернуться к исполнению обязанностей в прокуратуре Приморского района Одессы. Но решение суда об этом так и не было выполнено.

"Уже почти полтора месяца я мог бы быть прокурором Приморского района Одессы. Но, самостоятельно исполнять решение суда я не намерен, как минимум в краткосрочной перспективе. И мне даже неинтересно, как его может исполнить прокуратура", - говорит Кузьменко "Стране".

И добавляет, что спустя почти 40 месяцев борьбы за свои права уже не горит желанием возвращаться на работу в нынешнюю ГПУ. "Перегорело. Сейчас уже только справедливость", - резюмировал он.

"Прецедент Кузьменко" наделал немало шума в прокурорской среде и рядах люстрированных. Обратили свой взор на него и журналисты других изданий, посвятив истории Александра Петровича специальный сюжет.

Источник видео: youtube.com/BIHUS info

Комментируя его, один из идеологов "очищения", бывший руководитель люстрационного Департамента Минюста Татьяна Козаченко коснулась финансовой стороны прецедента по восстановлению прокурора Кузьменко на службе.

"Меня успокаивает только один момент: даже оплата вынужденного прогула это реально копейки по сравнению с той опасностью и "деятельностью", если бы все это время он (имеются в виду люстрированные - Прим. Ред.) находились на должностях", - отметила экс-чиновник.

Источник фото: facebook.com/monti.czardas

Резюмировав свой спич замечанием, что "тысячи прочих исков в суде не рассматриваются, а слушаются выборочно единицы".

На очереди - серия новых восстановлений люстрированных

Но буквально через пару дней после этого, и теперь уже из Окружного админсуда Киева, последовали новые сигналы в историях люстрационных тяжб.

Так, 31 мая судья Павел Григорович удовлетворил иск уволенной в марте 2015 года по люстрации бывшей замглавы Николаевской таможни Анны Колодяжной. Как сообщала "Страна", Колодяжную восстановили в должности, назначив ей денежную компенсацию в размере 383 тыс грн.

А уже 4 июня Окружной админсуд постановил продолжить рассмотрение по сокращенной процедуре дела еще одного дела люстрированного - бывшего зама генпрокурора Николая Голомши.

Впрочем, как считает Олег Подгайный, наметившийся поворот в историях люстрированных управленцев в украинских судах, хоть и является знаковым примером для сотен поверженных в правах чиновников, никоим образом не отменяет идею "бунта очищенных" в Европе.

"Я как координатор люстрированных призываю людей, чтобы они защищали свои права в ЕСПЧ. Ведь как показала история Кузьменко, даже при наличии решения украинского суда его игнорируют и не исполняют. А в Европейском суде, уверен, мы добьемся сатисфакции", - говорит он "Стране".

Он считает, что со временем и в Украине "люстраторы" понесут наказание.

"Сейчас они уже придумали себе легенду в оправдание того, как проводилась люстрация. Я читал эти рассуждения про колоссальные средства, которые якобы были сэкономлены, и "копейки", которые выплатят заявителям при их восстановлении. Может быть для тех "швондеров", что на волне принятия закона о люстрации въехали в парламент, заняли ответственные должности и получили рычаги управления государством, это и правда копейки. Но всех их деяния еще предстоит оценить правоохранительным органам. Причем я буду настаивать, чтобы нанесенный деяниями "люстраторов" ущерб оценивался по материальным, а не формальным основаниям. И эти суммы будут миллиардные, поверьте", - резюмировал идеолог "бунта очищенных" украинских чиновников.