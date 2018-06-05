"Они все умрут"

Несмотря на начало парламентской недели, главным скандалом вчерашнего дня стало сделанное еще в мае (но ставшее известным только сейчас) заявление замминистра здравоохранения Линчевского о том, что выделять деньги на лечение онкобольных за рубежом нецелесообразно, так как все равно "они все умрут".

Вчера Линчевский спохватился и выступил с заявлением, что его слова вырваны из контекста, но в интернете тут же появилась стенограмма заседания Счетной палаты (где все это было сказано), из которой ясно, что в контексте эти слова означают ровно то же, что и без контекста.

Помимо Линчевского, вчера оправдывался и Минздрав в целом, и это не случайно. Поскольку то, о чем сказал замминистра, является не оговоркой, а генеральной линией отечественного здравоохранения с момента назначения Супрун и. о. министра.

Кстати, сама Супрун еще в прошлом году говорила нечто подобное, да и многие другие ее высказывания таковы, что создается впечатление о целенаправленном уничтожении всего здравоохранения в стране. И тот факт, что Минздрав заступился за Линчевского, доказывает, что его руководство во главе с Супрун разделяет сказанное им в Счетной палате.

Впрочем, дело не только в Супрун, а и в тех, кто продолжает держать ее на посту и. о. министра, прекрасно осознавая, как к ней относится общество. Хотя это не первый и даже не самый яркий пример того, что нынешней власти на общество наплевать.

Почему Гройсман заговорил об отставке

Что касается парламентской недели, то она началась с политических игр внутри власти. Старт этой игре дал премьер Гройсман, когда заявил, что подаст в отставку, если на этой неделе Верховная Рада не проголосует за закон о Высшем Антикоррупционном суде.

То, что речь идет о политической игре, стало ясно сразу. Во-первых, потому, что никто не может представить Гройсмана, на самом деле переживающего за судьбу Антикоррупционного суда. Во-вторых, потому что Гройсман, делая заявление, уже прекрасно знал от Парубия, что голосование по законопроекту состоится в четверг. И тут вопрос только в том, будут 226 голосов или нет.

И вот собственно этот вопрос адресовался тем, у кого с премьером конфликт уже не первый месяц, – руководству фракции БПП. Играя на западную публику, Гройсман показал, что он является большим сторонником создания ВАКС, но в зале парламента сидят темные личности, из-за которых вопрос принятия закона повис на волоске.

"Темные личности" в лице лидера фракции БПП Герасимова объяснили, что вопрос ВАКС вообще не имеет отношения к Кабмину, поэтому пусть премьер лучше займется тарифами, к которым у МВФ тоже претензии.

Но Гройсман решил доказать, что он ко всем вопросам имеет отношение, поэтому срочно собрал Кабмин и еще раз показал, как важен ему вопрос ВАКС. Исходя из того, как активно премьер пытается доказать свою лояльность Западу в этом вопросе, он уже, видимо, знает, что закон в требуемой западными партнерами редакции не примут.

Данилюк начал войну против всех

С публичной активности начал неделю и противник Гройсмана по Кабмину – министр финансов Данилюк. Он выдал на гора интервью, в котором, как ни странно, бьет прежде всего не по премьеру, а по другим ведущим фигурам во власти.

В том числе – по все тем же "темным личностям" в парламенте в лице Кононенко. По словам Данилюка, именно Кононенко пытался протащить своего человека на то самое место зама министра, на которое Гройсман не пропускает его верную соратницу.

Кроме того, министр финансов резко выступил против популизма в виде нового повышения минимальной зарплаты, прекрасно зная, что этот популизм – инициатива самого президента Порошенко.

Безусловно, такие заявления не означают, что Данилюк вдруг помирился с Гройсманом. Они означают начало нового этапа в его политической биографии – из борца с премьером он превращается в "борца с системой".

Своими заявлениями министр показывает, что вся нынешняя власть – Порошенко, Гройсман и Кононенко – одним миром мазаны, и между названными фигурами нет никакой разницы.

И на контрасте со всей этой коррупционной машиной – один Данилюк, явно рвущийся в лидеры еврооптимистов.

Конец истории: почему Бабченко требует $50 тысяч за интервью

Бабченко потребовал у украинского телеканала за интервью 60 тысяч долларов. И вообще сказал, что дешевле, чем за 50 тысяч тех же условных единиц давать интервью не будет.

На этом можно поставить точку во всей истории с "убийством" и "воскрешением" российского журналиста.

Очевидно, что на самом деле Бабченко не хочет заработать эти деньги. По его словам, телеканал "Россия" согласился на условия о 50 тысячах, не торгуясь, но отказал он сам. Хотя это была (если была) отличная возможность не только заработать, но и рассказать свою версию аудитории, которая знает о ней в совсем другой интерпретации.

Но Бабченко просто нечего сказать. Он знает, что во всей его скандальной истории огромное количество нестыковок, и что журналисты (даже украинские, не говоря уже о российских) зададут столько неудобных вопросов, что отвечать на них будет нечем.

Своим заявлением об интервью за 50 тысяч долларов Бабченко признал, что вся история с его "убийством" и "воскрешением" была, как минимум, совсем не тем, чем его пытались представить украинские спецслужбы. И обсуждать ее в дальнейшем больше нет смысла.

Италия получила "пророссийское" правительство

После двух месяцев переговоров Италия получила новое правительство. Именно то, которого больше всего опасался Евросоюз, – лишь с небольшими изменениями.

В течение трех дней – с 28 по 31 мая – у Брюсселя была надежда, что удастся проигнорировать результаты последних парламентских выборов, и Италия получит техническое правительство во главе с бывшим чиновников МВФ Коттарелли. Однако после безнадежной попытки слепить кабинет, заранее обреченный на конфликт с парламентом, Коттарелли от предложенной чести отказался.

И в итоге все вернулось к коалиционному правительству двух партий, победивших на выборах, – "Лиги" и "Пяти звезд", – во главе с согласованным ими премьером Конте.

Вчера кабинет Конте принес присягу. В нем – все те же лица, которых Конте предлагал президенту Маттарелле еще в мае, только ветеран итальянской политики, 81-летний Савона перемещен на пост министра по делам Евросоюза, так как президент не хотел его видеть на посту министра финансов из-за позиции по выходу из еврозоны.

Но даже без Савоны в Минфине вопрос о выходе из еврозоны станет одним из ключевых для Италии. А вторым по важности – снятие санкций с России. Оба этих требования были в предвыборных программах "Лиги" и "Пяти звезд", и теперь встанет вопрос об их выполнении.

Причем российский вопрос встанет уже в ближайшие недели, когда Совет ЕС должен будет утвердить решение о продлении санкций.