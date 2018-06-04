Главная тема для парламента на этой неделе - принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Председатель парламента Андрей Парубий спрогнозировал, что голосование состоится 7 июня. Это четверг - день, когда в Раде обычно собирается больше всего депутатов и решения успешно проходят.

До этого планируется рассмотреть оставшиеся правки к проекту закона.

Однако похожий сценарий предлагался для прошлой пленарной недели, а события в итоге развивались по-другому. Из-за споров об окончательной редакции законопроекта до голосования вообще не дошло.

А сейчас в ситуацию вмешался премьер-министр Владимир Гройсман, который неожиданно пообещал уйти в отставку, если вопрос ВАКС опять провалят.

В ответ лидер пропрезидентской фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов намекнул главе Кабинета, что не стоит лезть в парламентские дела.

Отношения между премьером и командой президента, и без того натянутые, рискуют еще ухудшиться.

Каковы шансы, что законопроект о ВАКС будет одобрен и в каком именно виде, разбиралась "Страна".

О принятии не договорились

ВАКС остается ключевым вопросом в повестке дня работы Рады, сообщил спикер Парубий на согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов.

"Мы завтра (во вторник, 5 июня - Прим.Ред.) не успеем пройти все правки. И, наверное, будет наиболее эффективным, чтобы мы в четверг с самого утра, когда будет наивысшая мобилизация народных депутатов Украины, смогли перейти уже к голосованию за Высший антикоррупционный суд", - заявил Парубий.

Но что с оставшимся камнем преткновения в принятии законопроекта - процедурой отбора судей для ВАКС, спикер не уточнил.

Как не раз писала "Страна", Запад и "антикоррупционное" лобби внутри Украины хочет задействовать международных экспертов, составив из них совет до семи человек, у которых будет право исключать, на их взгляд, недостойные кандидатуры на должности судей. Это позволит сделать судей подконтрольным ЕС и США, а значит - независимыми от нынешней украинской элиты, которую этот суд получит право сажать.

Но отдавать последнее слово международникам провластное большинство в Раде не желает. Согласно принятой в первом чтении редакции, судьбу кандидатов будет решать Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), фактически подконтрольная Администрации президента (АП).

Если кандидатуру поддержали две трети членов ВККС (11 из 16-ти), выводы экспертов игнорируются.

Право безоговорочного вето для международников в президентском именном блоке считают покушением на Конституцию, в которой говорится о независимости судей, а для ВАКС их будут отбирать (и влиять на них) иностранцы. Судя по заявлению главы фракции БПП Герасимова, эта позиция не изменилась.

"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" будет отстаивать принципиальную позицию: закон должен полностью соответствовать принципам Конституции Украины, чтобы новый орган судопроизводства действительно стал эффективным инструментом преодоления коррупции", - заявил Герасимов на соглассовете.

Ранее руководитель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Рады Руслан Князевич (БПП), который следует в фарватере политики АП, предлагал для второго чтения подкорректировать процесс отбора кандидатов в судьи. Если экспертный совет не согласен с кандидатурой (минимум четыре голоса из семи), но ее поддерживает ВККС, вопрос выносится на общее собрание экспертов и членов комиссии, где она должна собрать не менее двух третей голосов.

Показательно, что во второй партии власти - "Народном фронте" (НФ) публично предлагают выдвигать вперед экспертов.

"Если международный совет экспертов заблокирует кандидатуру судьи для участия в конкурсе, Высшая квалификационная комиссия судей Украины может преодолеть решение двумя третями голосов. Далее международный совет экспертов, если не считает этого кандидата соответствующим статусу судьи, может преодолеть (решение - Прим.Ред.) ВККС", - заявил лидер фракции НФ Максим Бурбак на соглассовете.

Один из депутатов от НФ в разговоре со "Страной" объяснил позицию партии желанием ее руководства выглядеть выгоднее перед Западом на фоне непоколебимости БПП.

"Арсений Петрович (глава НФ Арсений Яценюк - Прим.Ред.) хочет показать себя нашим западным друзьям более прогрессивным в сравнении с окружением Петра Алексеевича (президент Петр Порошенко - Прим.Ред.), которое будет сопротивляться до последнего (за выгодную ему редакцию закона - Прим.Ред.)", - говорит собеседник.

По его словам, солидарен с Яценюком и спикер Парубий, который прошел в Раду по списку НФ, чем объясняется его рвение в этом вопросе. Однако во фракции есть и несогласные с идеей отдать суд на откуп Западу, а посему ситуация остается подвешенной.

Впрочем, в личных беседах депутаты считают, что сработает один из двух сценариев: или проект провалят вовсе, или же примут в президентской редакции. Причем, во втором случае не исключено, что закон протянут, как это уже неоднократно было, при помощи технико-юридических правок.

"Решения по Антикоррупционному суду нету, никто себе в задницу кинжал всовывать не будет и харакири тоже делать не будет. Поэтому или не примут вообще, что более вероятно, или в крайнем случае, напишут где-то в тысяча девятисотой поправке то, что выгодно президенту", - говорит "Стране" народный депутат Сергей Каплин.

"Ясно, что рано или поздно примут. Но вопрос в том, что примут в президентской редакции", - прогнозирует политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Еще один сценарий описал известный юрист Андрей Портнов. По его сведениям, сейчас Администрация президента проводит переговоры с рядом мелких фракций и групп в парламенте, чтобы завалить закон их руками - мол, БПП за, да вот все прочие против.

Зачем Гройсман пригрозил отставкой

Между тем, в вопрос создания Антикоррупционного суда публично вмешался и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. На совместном брифинге с главой парламента Андреем Парубием он пригрозил отставкой в случае, если Верховная Рада не примет закон об Антикоррупционном суде.

"Сегодня огромный вызов для всех, кто причастен к принятию этого решения. Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - добавил он.

На фоне неоднократных заявлений Международного валютного фонда о том, что этот законопроект является критически важным требованием для получения пятого транша кредита МВФ, заявление Гройсмана не кажется удивительным - выполнение бюджета лежит именно на исполнительной власти, которую он возглавляет.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты считают, что заявление Гройсмана появилось "для красного словца".

"Этот ультиматум означает, что либо Гройсман знает, что в четверг будет голосование, и хочет использовать ситуацию, как платформу для заявлений, что благодаря его вмешательству закон был принят. Либо делает шаг на опережение, показывает западным партнерам, что его принципиальная позиция - создание Антикоррупционного суда, а парламент не выполняет возложенные на него обязательства, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - В случае, полного провала с законом, и соответственно с траншем, Гройсман может уйти в отставку. Тем более, было заявление, что он не исключает своего участия в президентских выборах. Он понимает, что слухи, что ему готовят отставку и заменят на Луценко или Кубива, не лишены основания. Но пока не понимает, как его могут убрать, и делает шаг на опережение".

Согласно Конституции, отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства. Тогда парламенту дается 60 дней на утверждение нового правительства. В случае неспособности депутатов создать новый Кабинет министров, роспуск грозит самой Раде. Согласно Конституции, распустить Верховную Раду президент может, если в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав правительства.

Впрочем, как сообщили "Стране" источники в правительстве, на самом деле Гройсман в отставку идти не собирается.

"У Гройсмана нет своей партии, а его шансы возглавить Кабмин после досрочных выборов кажутся призрачными, поэтому зачем ему выборы? - рассуждает источник. - Далее. Допустим, Гройсман уходит в отставку, правительство возглавляет и.о. премьера Степан Кубив. После чего нынешний премьер уходит в политическое небытие, где его попытаться догнать уголовными делами, чтоб сбить деньги. То есть Гройсман в отставку не уйдет при любом раскладе".

"Давайте представим, что произойдет отставка. И.о. премьера станет Степан Кубив, который будет нацелен на то, чтобы выиграть выборы для Порошенко. Он запустит печатный станок, который перед выборами может работать раскаленно и печатать деньги на повышение зарплат, пенсий, соцвыплат и прочих обещаний, - считает народный депутат Сергей Каплин. - Но где в этих раскладах место Гройсмана? Его нет. Поэтому нет никакого смысла в его заявлениях".

Один из влиятельных депутатов Рады в разговоре со "Страной" предположил, что демарш Гройсмана связан, в первую очередь, с желанием задобрить западных партнеров.

"На весь украинский истеблишмент сейчас идет дикое давление Запада с требованием принять закон об антикоррупционном суде в редакции, на которой настаивают западные партнеры. При этом все понимают, что в таком виде он вряд ли будет принят, а потому и пытаются сбросить с себя ответственность за будущий провал при помощи каких-то громких слов. Правда, пока никто не понимает насколько жесткой может быть "ответка" Запада за саботаж столь важного для него законопроекта", - говорит нардеп.