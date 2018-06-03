На пятые сутки после начала криминального онлайн-марафона с имитацией расстрела российского журналиста Аркадия Бабченко и цепи событий, которые правоохранители называют успешной спецоперацией, а адвокаты арестованного "организатора" преступления Бориса Германа - грандиозной мистификацией, наконец-то наступила пауза.

Защита исполнительного директора компании "Шмайсер" готовится обжаловать решение Шевченковского суда, который поместил фаната оружейного дела под стражу. Генпрокурор Юрий Луценко, тем временем, убеждает иностранных дипломатов и общественность в целесообразности выбранного украинским следствием сценария раскрытия преступления путем распространения "дезы" на весь мир.

Убедят ли аргументы главы ГПУ западных партнеров - покажет время (на данный момент это не очень получается). Пока же можно констатировать, что даже в Украине в правдивость истории убийства Бабченко и существование заказа на ликвидацию полусотни журналистов и общественных деятелей, поверили, мягко говоря, далеко не все.

"Страна" систематизировала основные вопросы по этому делу, разбираясь почему так случилось.

1. Зачем вообще имитировали расстрел Бабченко?

В ГПУ утверждают, что устроили вместе с СБУ театрализованный спектакль, "чтобы довести до финальной точки факт заказа (убийства Бабченко - Прим. Ред.) и его выполнение".

По словам Луценко, инсценировка гибели журналиста должна была позволить "получить больше информации о новых вероятных жертвах во время второго транша оплаты за выполненное убийство". Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства" Бабченко.

С одной стороны, в этих аргументах действительно есть здравое зерно. Имитация преступления (в данном случае - убийства) - обычная практика работы правоохранительных органов. Но прибегают к ней исключительно в тех случаях, когда "постановка" позволяет следствию получить на руки неопровержимые доказательства против заказчиков злодеяний.

Однако, в тех материалах, которые были заявлены в суде прокурором по делу, ничего не говорится об этом.

Наиболее ярко это проявляется в том, что вероятный "заказчик" преступления фигурирует как неустановленное лицо (хотя, при этом, по каким-то причинам, следствие его связывает с российскими спецслужбами). Выходит так, что в результате инсценировки, которую ГПУ и СБУ заявляет "успешно проведенной спецоперацией", идеолога убийства не только не задержали, а даже не идентифицировали.

Хотя его личность открыто назвал в суде сам "организатор убийства" Борис Герман - это якобы представитель некоего "личного фонда Путина" Вячеслав Пивоваркин.

Более того - до конца непонятно, отчитался ли "подсадной киллер" Алексей Цымбалюк перед Германом по факту выполнения "заказа". И передавался ли ему второй транш из суммы денег, якобы обещанных за ликвидацию российского журналиста. Адвокат Евгений Солодко в комментарии "Стране" сообщил, что эти вопросы следствие не поднимает.

И это важный нюанс, на который обратил внимание один из опрошенных "Страной" правоохранителей.

"Если СБУ на самом деле все отслеживала, то они должны были дождаться передачи заказчиком второй половины оплаты своему подставному "убийце", заснять этот этап отчета и продемонстрировать на весь мир картинки задержания заказчика. Ничего такого не предъявили. Думаю, такие материалы никогда и не покажут, так как многое в истории шили белыми нитками прямо на ходу, выдумывая новые идеи", - говорит Солодко.

То есть, по итогу мы имеем: следствие в результате инсценировки не установила заказчика преступления, не отследила связи организатора, не выяснила, по сути, ключевой момент - какое отношение организатор и заказчик имеет к российским спецслужбам, не получила неопровержимых доказательств участия Москвы в подготовке данного преступления.

Возникает вопрос - зачем тогда было "фейковать" с убийством?

Вероятно, дабы не выглядит в этом плане совсем уж глупо, Генпрокуратура и СБУ "выбросили" информацию о списке из 47 обреченных ага заклание журналистов. Чтоб предъявить хоть какой-то результат. Но о списке мы расскажем чуть ниже, а пока разберемся с еще одним важным аспектом.

2. Действительно ли Герман работал на СБУ?

Краеугольным камнем в выступлении Бориса Германа в Шеченковском райсуде Киева стало признание исполнительного директора "Шмайсера" в том, что он полгода сотрудничал с куратором из СБУ, которому изначально сообщил о террористических планах идеологов убийства Бабченко.

То есть, якобы сам выступал агентом, в задачи которому ставилось изобличение преступной сети российских диверсантов в Киеве, а также выяснение их намерений. Но в итоге его принесли в жертву пиару, фактически сорвав масштабную спецоперацию по изобличению "руки Кремля".

В этой связи показательными являются не только откровения Германа, а и реакция на них. Дело в том, что Герман утверждает - причина его бед в плоскости внутриведомственного конфликта между различными подразделениями Службы безопасности.

И определенная логика в этом действительно может быть.

"Я вынужден сегодня озвучивать здесь эту информацию. Наша контрразведка (видимо, имеется в виду Департамент контрразведки СБУ - Прим.Ред.) конфликтует с СБУ (видимо, имеются в виду другие подразделения - Прим.Ред.), каждый тянет на себя одеяло вместо того, чтобы вместе защищать государство", - заявил Герман в судебном заседании.

Если расшифровать его послание, получается так: у Германа был "куратор" по линии Департамента "К" Службы безопасности по имени Дмитрий, который выдал своего рода мандат Борису Львовичу на имитацию подрывной работы. А также обеспечивал снабжение Германа оружием и документировал полученные от идеологов терактов деньги. в процессе выполнения спецзадания директор "Шмайсера" нанял в качестве "киллера" бывшего монаха-растригу, "правосека" Цымбалюка (не раскрывая, впрочем, что это спецоперация).

Цымбалюк, не будь дураком, тут же сообщил об этом в СБУ. Но на беду не в контрразведку, а в какое-то другое подразделение.

Вероятнее всего, речь идет о Департаменте защиты национальной государственности (Департамент "Т"), сотрудники которого в дальнейшем вели и оформляли задержание исполнительного директора "Шмайсера".

В таком случае, если Герман адекватен и не врет, то имела место фатальная несогласованность во взаимодействии двух управлений ведомства Василия Грицака, неверное истолковавших ситуацию. Или того хуже, сознательный срыв работы агента из "Шмайсера", который подобрался к источникам финансирования подрывной деятельности отдельных украинских политиков из Кремля.

Что вполне могло произойти с подачи "кротов", о наличии которых в спецслужбе якобы предупреждал Бориса Львовича его "куратор".

По крайней мере, если верить Герману, то выходит, что его задержание фактически провалило всю спецоперацию по выявлению в Украине "агентов Кремля". Ведь теперь, если таковые и были, то уже точно залегли на дно.

Впрочем, в Генпрокуратуре продолжают утверждать, что никакой Герман не агент, и в его рассказ не верят.

Однако, когда, кем и как проверялись заявления "организатора" несостоявшегося убийства и серии терактов, пока не поясняется.

Возможно, об этом сможет подробнее рассказать сам подозреваемый во время заседания Апелляционного суда Киева или представитель стороны гособвинения в его деле.

3. Что не так с перечнем жертв и почему их число растет как грибы после дождя?

"Расстрельный список" из 47 журналистов - самый загадочный и сюрреалистичный момент во всей этой туманной истории.

Напомним, что изначально правоохранители оперировали данными о том, что после убийства Бабченко "оружейный барон" якобы хотел заказать "киллеру" Цымбалюку ликвидацию еще двух человек. Речь идет об одесском националисте и оперном певце (!) Тодоре Пановском и беглом экс-сотруднике ФСБ Илье Богданове, осевшем в Киеве.

То есть, были известны только три фамилии вероятных жертв "террориста Германа", включая Бабченко. Причем ни Богданов, ни Пановский о грозящей их жизням опасности уведомлены не были. А в качестве вероятного мотива ликвидации оперного певца приводилась якобы оброненная фраза Германа о том, что Пановского он ненавидит с 2014 года.

Далее было произведено задержание самого Германа и, к моменту выхода прокуроров в суд за санкцией о его аресте, высокопоставленные силовики "расширили" список вероятных жертв в 10 (!) раз. Речь шла сразу о 30 заказных убийствах, совершение которых Герман намеревался организовать. Причем заранее рассказал об этом Цымбалюку.

Для чего "террорист" посвятил в свои дальнейшие планы "убийцу Бабченко", непонятно. Если оружейник намеревался поручить все эти ликвидации иеродиакону Аристарху, то это выглядит как минимум странно. Ведь чтобы выполнить такую работу у "монаха-правосека" могло уйти несколько месяцев, а то и лет - каждое преступление необходимо было спланировать, и жертвами были не рядовые граждане.

Причем, даже в случае, если убивать тридцать человек должны были разные киллеры, паззл также не сходится. Зачем "террористу Герману" оповещать Цымбалюка о том, что у него есть на примете другие исполнители, а уж тем более - обозначать перечень жертв? И почему следствие, зная об этом, не озаботилось с самого начала охраной всех этих лиц, если угроза настоящая?

"Нестыковок в части "списков" очень много. Так никто подобные дела не проворачивает, это ведь не конвейер. Поверить в то, что Герман внезапно решил раскрыть все тайны своего преступного замысла соседу по даче Цымбалюку, сложно. Тем более, что для такого плана Герману потребовались бы еще десятки киллеров, их пособников и сообщников. Но претензии у следствия только к исполнительному директору "Шмайсера", а о ком-либо еще из задержанных в деле ничего не известно", - говорит на этот счет "Стране" один из бывших высокопоставленных сотрудников ГПУ на анонимных началах.

Довершает эту картину стремительное увеличение численности фигурантов "расстрельного списка" до 47 персон. Что было расценено многими как окончательное превращение расследования в фарс и элемент политического шоу по отбеливанию репутации силовиков.

Логичных же объяснений того, как список на три жертвы (Бабченко, Пановский и Богданов) за пару дней пополнился еще полусотней фамилий, так и не последовало. Как и неясно, кто на самом деле приложил руку к его созданию и включению тех или иных фигурантов.

4. Доказательством чего является "расстрельный список" и как должны квалифицироваться действия авторов "фейка"?

При этом, как Луценко, так и Бабченко в унисон повторяют как мантру ч.1 ст.271 УПК Украины ("Контроль за совершением преступления"), указывая на законность осуществления инсценировки убийства Аркадия. Которая-де и позволила следствию получить в свое распоряжение тот самый загадочный список жертв, чья ликвидация была запланирована в дальнейшем.

Но генпрокурор и российский журналист, а также верящие в их "легенду" лица, сознательно обходят по меньшей мере две нестыковки. Которые могут полностью разрушить картину обвинения в деле Германа, если оно когда-то дойдет до слушания по сути в суде.

Во-первых, "воскресший" Бабченко и идеологи "спецоперации", выборочно цитируя процессуальный закон, забывают о нормах Уголовного кодекса. Которые предусматривает ответственность участников "спектакля" по оживлению якобы убитого Бабченко сразу по трем статьям. Ведь на официальном уровне Министерства иностранных дел изначально расстрел российского журналиста был заявлен как вероятные происки "руки Кремля".

Когда же вскрылось, что сутки украинские правоохранители скармливали дезинформацию и вводили в заблуждение весь мир, посыпались не извинения, а попытки огрызаться. И заявления о незыблемой правоте эсбэушников и прокуроров, водивших всех за нос.

Эти и другие деяния актеров и постановщиков "шоу Бабченко" преподносятся официозом как доказательство профессионализма украинских спецслужб. Впрочем, согласно нормам Уголовного кодекса, они же могут квалифицироваться и как призывы к совершению действий, которые угрожают общественному порядку (ст.295 УК Украины) и заведомо неправдивые сообщения об угрозе безопасности граждан (ст.259 УК Украины).

Во-вторых, против Луценко, Грицака и прочих авторов фейка, работает и процессуальный закон. Это ч.3 ст.271 УПК, где прямо говорится - при подготовке и проведении мероприятий по контролю за совершением преступления запрещается провоцировать и подстрекать лицо на совершение этого преступления с целью его дальнейшего разоблачения.

Говоря простыми словами, состоялось бы убийство Бабченко и прочих журналистов если бы в истории не фигурировали таинственный куратор Германа по имени Дмитрий и сотрудничающий с СБУ Цымбалюк? Специалисты в области права уверены, что нет.

"В данном случае сотрудник СБУ (штатный или внештатный) уговорил какого-то лоха (имеется в виду Борис Герман - Прим. Ред.) заказать убийство Бабченко другому сотруднику (скорее всего, внештатному) СБУ. Вся ситуация была полностью спровоцирована с самого начала - посмотрите на дату оперативного видео (передачи аванса за убийство - Прим. Ред.), которое распространило СБУ: 27 апреля 2018 года уже записывался разговор между "киллером" и лохом. То есть, никакой надобности осуществлять имитацию не было", - считает известный криминальный журналист Владимир Бойко.

Но и это еще не все. Поскольку действия "киллера" с самого начала были сознательной провокацией (о чем косвенно написал и сам "монах"), их могут квалифицировать как попытку подтолкнуть Германа к совершению преступления. Что в конечном счете приводит к тому, что полученные благодаря Цымбалюку улики (в том числе и "расстрельные списки") не могут быть признаны допустимым доказательством в суде.