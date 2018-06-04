Под министром финансов Александром Данилюком основательно шатается кресло. После недавней ссоры министра и премьера Владимира Гройсмана прямо на заседании правительства, чиновники не только не попытались сгладить между собой прения, а и вывели конфликт на международный уровень - Данилюк написал письмо послам G7 о кадровом конфликте, а в МВФ пригрозили Украине отказом от выдачи очередного транша кредита.

В ответ Гройсман и прочие противники Данилюка обвинили его в коррупции и в подрывной деятельности.

В парламентских кулуарах поговаривают, что вопрос отставки министра может появиться в сессионном зале уже в ближайшие дни, хотя эксперты прогнозируют, что главу Минфина не тронут как минимум еще 2 недели - до отчета правительства о проделанной работе.

В деталях разбирается "Страна".

На манеже все те же

Ранее "Страна" уже подробно разбирала подоплеку конфликта между министром финансов и главой правительства Владимиром Гройсманом.

Непосредственным поводом для него было требование министра назначить заместителем свою многолетнюю соратницу министра Яну Бугримову (этого назначения он добивается второй год), впрочем, на самом деле, у Данилюка за время его работы в Кабмине сложились куда более глубокие и длительные разногласия с совершенно различными группами влияния в украинской политике.

И легче перечислить тех, с кем Данилюк еще не поссорился, чем тех, с кем вошел в клинч.

Например, еще прошлым летом часть депутатов, входящих в парламентский комитет по налоговой и таможенной политике, требовала отставки главы Минфина. Более того, председателю этого комитета, народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Нине Южаниной, прочили этот пост после отставки Данилюка (сама Южанина, впрочем, эти слухи отрицала).

Причиной конфликта была борьба за контроль над Государственной фискальной службой, и эти споры продолжаются до сих пор. Кабинет министров своим решением уже подчинил ведомство себе напрямую. Данилюк считает это решение незаконным.

С другой стороны, министр конфликтовал с генпрокурором Юрием Луценко, вменяя тому в вину саботаж судебного процесса против бывших собственников Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сам же Данилюк подозревается Генеральной прокуратурой в неуплате налогов. Все это время министр неоднократно давал понять, что в отставку добровольно он не уйдет и называл появление такой информации "прощупыванием почвы".

Новый демарш министра совпал с обострившимися отношениями Киева и Международного валютного фонда, с которым держит близкий контакт Данилюк. После того, как министр написал послам G7 свою версию конфликта с главой правительства, в котором обвинил президента Петра Порошенко в том, что тот пытался добиться назначения заместителем министра финансов своего человека, в МВФ дали понять, что отставка Данилюка ухудшит и без того непростую ситуацию вокруг выдачи Украине очередного транша кредита.

Эффект домино

Между тем, в парламенте не уверены, что Данилюка смогут отправить в отставку, хотя голоса за это есть.

"Вопрос с Данилюком подвисший. Пошла жесткая реакция со стороны МВФ. Пойти на обострение было бы воспринято как вызов. Поэтому не думаю, что кто-то будет сейчас поднимать этот вопрос", - говорит "Стране" один из депутатов профильного комитета Верховной Рады.

Но причиной тому, что до увольнения Данилюка могут не дойти, - не только противостояние с МВФ.

Между Гройсманом и Порошенко нет согласия относительного того, кто мог бы прийти на смену Данилюку. Один и депутатов в частной беседе со "Страной" пояснил, что Гройсман настаивает на том, чтобы Минфином руководила первый зам Данилюка Оксана Макарова. В этом случае ее назначение даже не надо "пропускать" через парламент, она может выполнять обязанности министра с "приставкой И.О".

В то время, как Порошенко, якобы, все же настаивает на кандидатуре депутата из БПП Нины Южаниной (за назначение которой все же придется собирать голоса).

"Представьте, что завтра голосование по Южаниной. Даже предположить тяжело, что "Народный фронт" попытается выторговать за это назначение. Это будет обмен похлеще выкупа Атауальпы (в 1533 году за плененного испанцами правителя Атауальпу инки заплатили крупнейший в мировой истории выкуп, который оценивался в 6 тонн золота и 12 тонн серебра, - Прим.Ред.)", - иронизирует один из депутатов из президентской фракции.

С другой стороны, если Минфин возглавит креатура президента, то в случае экономических проблем, спрос будет не с Южаниной, а персонально с Порошенко. А экономические проблемы уже кажутся неизбежными.

К слову, на днях Данилюк разослал депутатам Верховной Рады письмо, в котором пояснил, что невыполнение программы МВФ лишает Украину возможности получить кредиты на финансирование госбюджета и доверия иностранных инвесторов. И это, по словам министра, на фоне того, что в течение следующих пяти лет Украине необходимо выплатить по внешним долгам более 23 млрд долларов.

"В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции", - написал Данилюк.

Словно в подтверждение этих слов министра замглавы Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов на днях заявил, что без кредита МВФ курс составит 42 грн за доллар.

Впрочем, экономисты дают иные прогнозы.

"Если посмотреть оценки Нацбанка в его инфляционном отчете, если МВФ не даст кредит, и если Украина не получит другие связанные с этим кредитом деньги, то на конец этого года золотовалютные резервы Украины будут 17 миллиардов долларов. Это значит, что курс не 42, а максимум 29, как прогнозировалось в начале года. Более того, есть оценки МВФ, если они не дадут кредит, то на конец года золотовалютные резервы Украины составят 18 миллиардов долларов. И даже если в следующем году не будет кредитов, то будут 15-16 миллиардов золотовалютных резервов. Это значит, что, может быть, сам курс чуть больше девальвирует, но в пределах 32 гривен за доллар", - говорит "Стране" известный экономист Виктор Скаршевский.

Кроме того, министерскую жизнь Данилюку может продлить еще один момент.

На следующей пленарной неделе Кабмин должен был бы отчитаться за год работы. Закон о регламенте Рады говорит: документ о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмин подает в течение полутора месяцев после окончания календарного года. Так как премьер был назначен в середине апреля, полтора месяца истекает как раз в начале июня. При этом, по информации "Страны", заседание комитета по вопросам экономической политики, где будет рассматриваться годовой отчет правительства, запланировано на среду, 20 июня. Это значит, что 21-22 июня отчет будет представлен в сессионном зале.

"Если сейчас поднять вопрос по Данилюку и, соответственно, вопрос о его сменщике, это может внести сумятицу в депутатские ряды и слушание отчета пройдет не так гладко, как хотелось бы Гройсману", - говорит "Стране" один из депутатов в комитете по вопросам экономической политики.

В тоже время, другой источник "Страны" в Раде допускает, что несмотря на все "но" вопрос об отставке Данилюка в Раде поднимут и проголосуют.

"Во-первых, не нужно переоценивает значение министра в переговорах с МВФ. Транш завязан не на личность, а на условия, выполнения которых требует Фонд. Во-вторых, Данилюк уже достал ровным счетом всех. И единственное, что еще удерживает его на посту - это отсутствие единой позиции Порошенко и Гройсмана о его сменщике. Если они договорятся, то за отставку найдутся голоса однозначно", - говорит нардеп.