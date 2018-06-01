"Убийство" Бабченко: спецоперация без смысла?

Главной в информпространстве вчера, безусловно, оставалась тема "воскрешения" Бабченко. И чем больше по ней выходило комментариев, тем понятнее становилось, что украинская власть сама себе устроила порку. Потому что из всех иностранных комментаторов только представительница Евросоюза ушла от оценки "спецоперации СБУ" – все остальные, включая ближайших союзников Украины, осудили Киев за распространение фейка.

Второй тенденцией вчерашнего дня были попытки оправдания этой "спецоперации" представителями власти и нанятыми ею блогерами. Точнее, это было даже не оправдание – министры и блогеры просто огрызались, видя, что подставили сами себя.

Поначалу огрызался и сам Бабченко, однако к концу дня у него произошла переоценка событий. Понимая, что вместо статуса героя он превратился в посмешище, объект "спецоперации" заявил, что его использовали в темную и целей всего этого шоу он не знал.

Можно не сомневаться, что в скором времени от этой "спецоперации" открестятся все, кто может откреститься, поскольку вчера стало очевидно, что никакой необходимости в ней не было.

Она имела смысл только в одном случае – если бы в результате удалось взять с поличным "заказчика из России". Однако уже известно, что "заказчик из России" остался неизвестным, его даже не пытались найти, – и, скорее всего, его вообще не было.

А был лишь "заказчик"-украинец, работавший с СБУ, и "исполнитель"- украинец, тоже работавший с СБУ. То есть во всей схеме из доказанного вообще нет ничего, что не было бы организовано самой спецслужбой. И, соответственно, спецоперация не могла вскрыть ничего нового.

И это значит, что у фейков, которыми власть кормила весь мир в течение целой среды, нет никакого оправдания.

Данилюк объявил войну президенту и премьеру

Конфликт министра финансов Данилюка с премьером Гройсманом вышел на международный уровень. Причем теперь он уже превратился в конфликт министра с премьером и президентом. Вчера было опубликовано письмо Данилюка к руководству стран "Большой семерки", в котором он подвергает резкой критике двух высших руководителей исполнительной власти в Украине.

По словам Данилюка, премьер блокирует назначение его замом советницы министра Бугримовой, так как президент постоянно проталкивает на эту должность своего человека.

Объективно, история с Бугримовой действительно выглядит странно. Данилюк хотел сделать ее своим замом еще в 2016 году, когда стал министром, но это назначение блокируется уже два года – в то время как другие назначения проходят.

Однако вряд ли можно утверждать, что история с назначением зама является настолько принципиальной в ситуации, когда правительству осталось жить максимум полтора года (а скорее всего – даже меньше года). Чтобы выносить сор из избы на уровень "Большой семерки", нужно иметь кучу мусора побольше.

А значит, речь идет о другом. Как минимум, Данилюк таким образом пытается прикрыться Западом от своего возможного увольнения. А как максимум – предлагает себя в качестве кандидата в Макроны. Учитывая заинтересованность Запада в новом лидере (не Порошенко и не Тимошенко), может и сработать. Хотя не факт, что сработает на электоральном поле.

МИД уволил Марущинца. И все?

Министерство иностранных дел сообщило об увольнении консула Украины в Гамбурге Марущинца за публикацию в соцсетях антисемитских постов и публикаций, направленных против народов соседних государств.

Безусловно, к этой новости нужно подходить осторожно, так как нельзя исключать, что МИД проводит спецоперацию с целью выявить своих сотрудников, которые начнут сочувствовать Марушинцу. Или, наоборот, выявить тех, кто сочувствует евреям, венграм и полякам, – потому что, в принципе, консул высказывался отрицательно как раз о тех нациях, с которыми нынешняя власть побила горшки.

Но если вдруг окажется, что сообщение МИДа не фейк, то возникает другой вопрос: а ограничится ли наказание Марущинца увольнением? Он возникает потому, что публикации консула – не просто служебный проступок, а действия, подпадающие под уголовную статью о разжигании межнациональной розни.

В Украине уже имеется немало примеров, когда людей сажали за посты в "Фейсбуке" или других соцсетях, если они были направлены против идеологии нынешней власти. Однако нигде не было информации, что правоохранители заинтересовались львовской учительницей, пропагандирующей немецкий нацизм, или консулом-антисемитом. Из чего можно сделать вывод, что все это для нынешней власти преступлением не является. Несмотря на то, что написано в уголовном кодексе.

С14 идет во власть

Вчера же стала известна информация, подтверждающая этот тезис: в Совет общественного контроля при НАБУ, среди прочих, был избран лидер ультраправой организации С14 Карась.

Чем можно объяснить то, что представителя радикальной группировки под видом общественной организации вообще допустили к участию в конкурсе, объяснить невозможно. Все, чем известна С14, – это нападения на храмы УПЦ и избиения всех, кто им идеологически не нравится (от ЛГБТ до "ватников").

Однако избрание Карася в совет при НАБУ – уже не первый подобный случай. Ранее уже сообщалось, что главой "Муниципальной варты" Голосеевского района столицы назначен другой вождь С14 – Бондарь.

Таким образом, происходит то, чего не происходило даже в Веймарской республике перед приходом к власти нацистов – сращивание радикальных структур с государственными.

То есть, по сути, Украина движется даже по худшему сценарию, чем был в Германии в 20-30-х годах прошлого века.

Безусловно, украинцы имеют шанс остановить этот сценарий, проголосовав на выборах за тех, кто выступает против него. Однако не исключено, что радикалов вводят во власть как раз для того, чтобы этот контрсценарий не состоялся.

Венгрию заставляют снять бойкот с Украины

Руководство Венгрии, которое уже полгода проводит блокаду сотрудничества Украины с НАТО, попало под жесточайший пресс. Сначала польский МИД призвал НАТО сорвать эту блокаду, а вчера стало известно, что ее прекращения потребовал от Будапешта госсекретарь США Помпео. Не исключено, что под таким массированным прессом венграм придется уступить.

Претензии Будапешта к Киеву известны всем – это восстановление прав национальных меньшинств до того уровня, на котором они были еще год назад. И эти претензии исходят из документов, принятых Евросоюзом, – в частности, Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств. Наконец, они исходят из норм той самой демократии, которую США так рьяно защищают во всех уголках Земли.

Исходя из этого, нужно было бы давить не на Будапешт, а на Киев: ведь для снятие блокады в отношениях Украины с НАТО нужно всего лишь привести "языковую" статью Закона об образовании в тот вид, в котором ее предлагал Минобразования (вместо того, в котором ее приняла заполитизированная Верховная Рада).

Однако такой простой рецепт почему-то не устраивает Госдеп, что еще раз демонстрирует избирательное отношение США к вопросам демократии в мире.