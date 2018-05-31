Воскрешение Бабченко

Инсценировка убийства журналиста Бабченко вчера взорвала информационное пространство и раскромсала его на мелкие кусочки. Сложно сказать, была ли на самом деле необходимость устраивать всю эту спецоперацию, чтобы "получше задокументировать" заказ на убийство, или просто было желание устроить шоу, которое потрясет всю страну.

Больше того, учитывая методы, которыми СБУ работает внутри страны, нельзя даже однозначно утверждать, что на самом деле был заказ, а не инсценировка с самого первого момента. Но даже если все было так, как рассказали Грицак, Луценко, Геращенко и Аваков, урон, нанесенный стране и обществу, несоизмерим по своей масштабности с результатами спецоперации спецслужб.

Во-первых, эта спецоперация окончательно подорвала доверие к власти и силовым структурам. Нельзя сказать, что им и раньше доверяли вслепую, но теперь им перестанут верить даже в ситуациях, которые не должны вызывать сомнения. Когда все общество оказывается в дураках, это не прощается.

Во-вторых, в дураках оказались СМИ. Ведь это журналисты добывали инсайды, публиковали комментарии источников в правоохранительных структурах о трех пулевых отверстиях – а оказалось, что они весь день кормили общество "дезой". Конечно, те, кто превратился из журналиста в пропагандиста, утрутся и забудут. Но те, кто еще не забыл понятия "журналистская честь", не забудут и этого плевка в лицо.

И, в-третьих, не забудут этого плевка в лицо международные партнеры. Начиная от Штайнмайера, который высказывал соболезнования прямо в Украине, и заканчивая Советом Европы, ОБСЕ, ООН и прочими, требовавшими от власти раскрыть убийство и оказавшимися в дураках вместе со всей Украиной.

При этом следует констатировать, что, уничтожив последнее доверие к власти и международный имидж страны, свой собственный имидж правоохранители не улучшили ни на грамм. Раскрытие несостоявшихся покушений не отменяет того факта, что большинство реальных политических убийств до сих пор не раскрыто. А именно они являются реальным мерилом деятельности правоохранителей.

Долг с "Газпрома" возьмут акциями "Северного потока-2"?

Театр абсурда устраивали не только правоохранители, но и сам президент. Вчера он сообщил о начале процесса по изъятию активов "Газпрома" в европейских странах, что должно обеспечить выполнение решения Стокгольмского суда по взысканию с российской компании 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В этой процедуре ничего экстраординарного нет, и пост Порошенко, возможно, не стоил бы упоминания, если бы глава государства не закончил его откровением о том, что долг "Газпрома" может быть покрыт, среди прочего, акциями… "Северного потока-2".

Того самого газопровода, который еще не построен и против строительства которого украинская власть ведет международную кампанию. Соответственно, ведя международную кампанию против "СП-2", она делает все, чтобы проект обанкротился. И после этого вдруг у украинской власти возникает желание покрыть долг "Газпрома" акциями проекта, банкротства которого она добивается!

Чтобы свести концы с концами, можно предположить два варианта: либо Порошенко уже знает, что "СП-2" построят, и потому считает его акции высоколиквидными, либо Банковая сознательно хочет получить долг пустыми бумажками. Поскольку второй вариант нелеп, остается только первый. О чем, кстати, президент и написал: "Включая акции "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность".

Поскольку вопрос с "СП-2" ясен, остается только одна неясность – как быть с руководством "Нафтогаза". Оно-то себе уже запланировало денежную премию в размере почти 46 млн долларов, а тут выясняется, что долг может быть выплачен акциями. Означает ли это, что Коболев и Витренко вместе денег получат акции "СП-2" и станут его лоббистами?

Президент уволил Вовка из НКРЭКУ

Вчера президент, помимо активности в Фейсбуке, проявил и кадровую активность: с поста главы НКРЭКУ был уволен Вовк, считавшийся креатурой главы государства. Впрочем, увольнение Вовка вовсе не означает, что Порошенко отказался от своей квоты в одной из ключевых структур, – он просто отказался от конкретного Вовка, чтобы заменить его другим.

Теперь уже бывший руководитель Нацкомиссии, отвечающей за тарифы, стал слишком одиозен – как из-за самих тарифов, так и из-за скандала со схемой "Роттердам+". Кроме того, Вовк умудрился испортить отношения с премьером, – и хотя Порошенко сам имеет с ним не лучшие отношения, ему вовсе не нужно, чтобы решения НКРЭКУ блокировались из-за личной неприязни менеджеров.

Можно предположить, что после назначения нового главы Нацкомиссии внутреннее противостояние на этом фронте прекратится. Но больше ничего не изменится. Увеличение или неувеличение тарифов на газ и отопление ближайшей осенью зависит вовсе не от фамилии руководителя НКРЭКУ. И даже если Вовка заменят Зайцем, "Роттердам+" из-за этого не отменят.

"Интер" покажет чемпионат мира

Спустя три недели после праздничного концерта к Дню Победы в эпицентре вновь оказался телеканал "Интер". Вчера стало известно, что Inter Media Group купила у Общественного телевидения (бывшего Первого национального) права на трансляцию чемпионата мира по футболу-2018.

Несомненно, что эта новость порадовала десятки миллионов футбольных болельщиков, которым все равно, проходит чемпионат мира в России или в ЮАР, главное – что это чемпионат мира. Несомненно и то, что Inter Media Group заработает немало на рекламе, так как рейтинги трансляций чемпионата мира всегда очень высоки.

Но несомненно и то, что "Интер" рискует. Ведь понятно, что весь Нацсовет по ТВ вместе тысячами добровольных помощников будут с лупами в руках выискивать флаги "ДНР" на трибунах во время трансляций – и наверняка найдут. Следствием чего могут стать новые проверки канала, предупреждения или даже лишение лицензии.

Впрочем, риски, на которые идет "Интер", похоже, сознательные. Ведь должен же кто-то показать десяткам миллионов, что они не чужие в этой стране, как это было сказано на концерте в День Победы. Для того, чтобы все стали говорить об этом, кто-то должен сказать первым. И это приблизит конец власти, сделавшей десятки миллионов чужими в своей стране.

Билеты на все поезда подорожали

Пока страну развлекали шоу с воскрешением Бабченко, а президент зарился на акции "Северного потока-2", "Укрзализныця" без особого шума повысила цены на билеты на все поезда. Сразу на 12%.

У "Укрзализныци" те же аргументы, что и у киевской мэрии, которая объявила о подорожании поездки в метро с 5 до 8 гривен. Цены на билеты не повышались с 2014 года, за это время топливо, комплектующие и т. д. подорожали в несколько раз.

Все это, в общем-то, правда, но есть еще один фактор – доходы украинцев. Они-то с 2014 года в разы не выросли, а в реальном – долларовом – исчислении и вовсе упали. На фоне этого любые расчеты и "Укрзализныци", и столичной мэрии выглядят цинично.

Впрочем, во всем этом может быть и политический расчет. Но только получается, что направлен он против действующего президента: ведь глядя на очередную эпопею повышений, никто в здравом уме голосовать за действующую власть не станет. А поскольку ближайшие выборы – президентские, то и адресат соответствующий.

Остается только дождаться решения вопроса о тарифах на газ и отопление. Если их все-таки повысят, это точно будет означать, что внутри власти созрел антипрезидентский заговор.