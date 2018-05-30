В украинской энергетике намечаются большие перестановки. Как уже писала "Страна", 26 мая президент Петр Порошенко издал указ об увольнении главы Нацкомисии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. В документе сказано, что его отставка - прямое требование закона о Нацкомиссии и президентского указа о ротации главы и членов НКРЭКУ. Формально все так и есть. Тем не менее, для экспертного сообщества решение Порошенко стало сюрпризом.

Ведь Дмитрия Вовка принято считать человеком президента, а саму НКРЭКУ - "вотчиной" главы государства.

Переоценить важность контроля над этой структурой сложно. Она устанавливает тарифы на электричество и отопление для поставщиков услуг (облэнерго, ТЭЦ и др.) и потребителей, следит за выполнением компаниями инвестиционных программ, а в случае выявленных нарушений может выписывать огромные штрафы, а также издает нормативные акты, от которых, собственно, зависит рентабельность энергетического бизнеса.

"К примеру, в послужном списке Вовка - пятикратное повышение тарифов на электроэнергию и скандальные формулы "Роттердам плюс" и "Дюсельдорф плюс" (об установлении цены на уголь и газ на уровне импортного паритета - Прим. Ред)", - говорит эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

"Страна" разбиралась, что на самом деле кроется за отставкой Дмитрий Вовка и означает ли она смену кураторов НКРЭКУ.

Больше не человек президента

Очевидно, решение президента стало неожиданностью и для самого Дмитрия Вовка. Ведь с момента объявления конкурса на новый состав Нацкомиссии, он дважды подавал свою кандидатуру, а позже, когда его по формальной причине не допустили к отбору (стаж в сфере энергетики 3,5 года вместо нужных 5 лет), пошел добиваться справедливости в Шевченковский райсуд столицы.

Тогда эксперты прогнозировали следующий сценарий: по решению суда работа конкурсной комиссии будет заблокирована, следовательно, Нацкомиссия окажется недееспособной, что позволит Петру Порошенко самому назначить "временный" состав НКРЭКУ. Ожидалось, что путем таких нехитрых манипуляций Петр Алексеевич сможет обеспечить Вовку кресло главы НКРЭКУ еще на какое-то время. К слову, подобная схема уже применялась на практике в конце прошлого года, когда в Нацкомиссии проходила очередная ротация.

Впрочем, в этот раз все пошло не так.

"Видимо, Порошенко дал команду Вовку отозвать свои претензии и уволил по тихому. Наверное, оценил масштаб негативного резонанса от всей этой истории, и решил накануне выборов максимально абстрагироваться от всех этих "Роттердамов плюс" и заоблачных тарифов", - пояснил "Стране" глава Союза собственников жилья Украины и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

В том, что Дмитрий Вовк - выходец из президентского окружения большого секрета никогда не было. Достаточно взглянуть на послужной список теперь уже экс-главы НКРЭКУ: с 2009 года по 2013 он занимал должность вице-президента по корпоративным финансам компании ICU бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Эта компания в свое время сопровождала многие сделки бизнес-империи Петра Порошенко. С 2013 по 2014 Вовк числился национальным менеджером президентской корпорации Roshen в Москве. А после победы Порошенко на президентских выборах стал сначала исполняющим обязанности, а затем - главой НКРЭКУ.

Стоит отметить, что на этом посту Вовк умудрился нажить себе массу недоброжелателей. Ему приписывают также лоббирование скандальных формул "Роттердам плюс" и "Дюссельдорф плюс", которые, якобы, позволили озолотиться украинским энергетическим олигархам и даже космические тарифы на коммуналку, из-за которых в последние годы еле сводят концы с концами большинство украинских семей.

Понятно, что Дмитрий Вовк принимал резонансные для всей страны энергетические решения не единолично. Эксперты говорят, что он действовал по указке из Администрации президента и с ней же сверял все свои действия. Но как раз из-за этого его напрямую связывают с Порошенко уже не только в кулуарах, относительно узкого и закрытого энергетического сообщества, но и в широкой общественной среде.

А в преддверии очередных выборов такие ассоциации Петру Порошенко, рейтинги которого и так, мягко говоря, невысоки, вовсе ни к чему.

Ответил за газ и "Винницаоблводоканал"?

Есть и другая версия поспешной отставки Дмитрия Вовка. Якобы, этому поспособствовал премьер-министр Гройсман, с которым тот не раз шел на прямую конфронтацию. Стоит вспомнить хотя бы прошлогодний скандал с ценами на газ для бюджетных организаций.

Тогда НКРЭКУ не утвердила тариф для теплоснабжающих компаний с учетом фактической цены на газ.

Согласно постановлению Кабмина №187, те закупали газ для отопления бюджетников более чем по 7,5 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров, а Нацкомиссия заложила в тариф цену около 5 тысяч гривен. Из-за такого разрыва в стоимости топлива и громадных убытков тепловики долгое время не включали отопление в бюджетных организациях, а те в свою очередь атаковали правительство с требованием повлиять на строптивого регулятора.

И это - лишь вершина айсберга.

"Все причастные к энергетике в курсе, что пока еще не уволенный глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк находится в состоянии холодной войны с премьером Владимиром Гройсманом и всей его командой.

Физически это выражается в том, что печатное издание Кабмина "Урядовий курьер" (УК) не публикует решения Комиссии. А в законе о регуляторе указано, что решение НКРЭКУ вступает в силу лишь после публикации в УК.

Это последний рычаг, который остался у Кабмина. Другие согласования решений Комиссии в куче министерств и ведомств устранены в рамках повышения независимости Регулятора.

Иногда публикация решений нужна не столько Вовку, сколько лицензиатам. Например, утверждение финпланов и тарифов.

Вот, 15 марта в "УК" были опубликованы решения НКРЭКУ №195 и №196, которые вносят изменения в решения об утверждении тарифов трех лицензиатов - коммунальных предприятий "Винницаоблводоканал", "Черновцыводоканал "и "Николаевводоканал".

Нюанс в том, что перед этим Комиссия проводила проверку "Винницаоблводоканал", нашла нарушения и скорректировала траты предприятия (по сути - впаяла штраф) на 37,5 млн грн. Это примерно третья часть годовой выручки винницкого водоканала.

Но "Винницаоблводоканал" - не просто водоканал. Это вотчинное имение клана Гройсманов. Нынешний вице-премьер по энергетике Владимир Кистион, до того как стать замом мера Винницы Гройсмана, с 2001 по 2008 год возглавлял это КП.

Сейчас замом руководителя КП "Винницаоблводоканал" работает сын вице-премьера - Дмитрий Кистион.

Решение, которое отменяет "окормушивание" винницкого водоканала, не понравилось украинскому правительству.

"Решили отменить решение НКРЭКУ. Но как? Сами же опубликовали, кретины... Нашли выход. На следующий день в "УК" вышло Уточнение: "Опубликованные решения №195 и №196 считать не опубликованными", - написал на своей странице в Facebook главный редактор "Бизнес-цензора" Сергей Головнев.

facebook.com/sergiigolovnov

Кто будет регулировать

Впрочем, как считает Алексей Кучеренко, избавляясь от Вовка, Порошенко намерен сохранить за собой влияние на НКРЭКУ. "Это "кормушка", и туда заносят деньги олигархи за нужные им решения. Он от нее не откажется", - пояснил он. Сейчас решается вопрос нового кадрового состава Нацкомиссии. Уже отобрано 10 кандидатов, список которых подан на рассмотрение президента. Якобы, тот предварительно утвердил пятерых: Александра Формагея из "Укргидроэнерго", Елену Антонову из ДТЭК, Оксану Кривенко из НКРЭКУ, Дмитрия Коваленко из "Укрэнерго" и Евгения Маглеванного из "Госэнергоэффективности". Но официально победители отбора не названы.

Эксперты рассказали "Стране", что сейчас с "соискателями идут беседы в АП, договариваются на предмет сотрудничества".

Кучеренко считает этот состав Нацкомиссии заведомо слабым.

"У меня нет никакой эйфории по поводу новых членов. Для того, чтобы обычный юрист стал членом Верховного Суда, он должен пройти свой жизненный путь. "Независимых" циников без морали мы уже наблюдаем в "Нафтогазе" и не только там", - написал он на своей странице в Facebook.

В интервью "Стране" Кучеренко пояснил: все озвученные кандидаты - клерки, а не управленцы, так что ожидать от них проведения комплексных и грамотных реформ в энергетике было бы наивно. Между тем, по словам сопредседателя фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, новый закон о НКРЭКУ, который "списан" с европейского законодательства и на принятии которого настаивали в ЕС, как раз и предусматривает максимальную независимость регулятора и его работу на реформы энергорынка.

"Удастся ли это сделать - пока неясно", - резюмировал Марунич.

Другие эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают, что главной задачей нового НКРЭКУ станет "торговля" RAB- тарифами. Решение о внедрении стимулирующего тарифообразования в Украине уже принято и, как считается, оно позволит энергетикам найти деньги на модернизацию, так как в тариф, кроме затрат, будет заложена инвестиционная составляющая. Но активно против крупные промышленники, для которых RAB- тарифы - это гарантированное увеличение цен на электроэнергию.

"Лавирование между этими двумя лоббистскими группами и выбивание из них денег и станет одной из главных задач регулятора", - подытожил один из экспертов.