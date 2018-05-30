Резонансное "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось операцией украинских спецслужб. Спустя почти сутки после появления новости о том, что Аркадий Бабченко застрелен тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры, главы ГПУ и СБУ созвали специальный брифинг, на котором раскрыли детали инсценировки этого убийства.

Особый фурор вызвало появление на брифинге самой "жертвы" - Аркадия Бабченко, который в первую очередь извинился перед женой Ольгой за то, что не поставил ее в известность об этой спецоперации.

"Страна" собрала подробности этой фантастической истории.

"Киллер сотрудничал с СБУ"

Третьим днем рождения назвал спасение российского журналиста Аркадия Бабченко глава СБУ Василий Грицак, намекая на пост, который написал в день инсценировки убийства сам Бабченко о том, как в 2014 году не сел в вертолет, который потом сбили под Славянском.

На специальном брифинге для журналистов, когда еще не было известно о том, что Бабченко жив, глава спецслужбы сообщил о раскрытии резонансного убийства и поимке организатора преступления - некого гражданина Украины Г., завербованного российскими спецслужбами, который получил задание найти исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

По словам Грицака, Бабченко должен был стать только одним звеном в преступном плане злоумышленников, а мотивом для его убийства являлась критика российской власти и действующего в РФ режима.

Гражданин Г. выполнить это убийство предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение в 30 тыс долларов. Последний, как сказал генпрокурор Юрий Луценко, сотрудничал со следствием.

"Вчерашний "исполнитель" заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", – заявил Луценко.

По его словам, после того, как СБУ узнала о планировании преступления, ведомству удалось добиться сотрудничества с "исполнителем".

В качестве задатка Г. передал "киллеру" 15 тысяч долларов - в подтверждение этой версии Грицак продемонстрировал плохого качества видео из машины, где организатор убийства передает деньги вероятному исполнителю преступления. Сам же гражданин Г. после совершения теракта должен был бежать из Украины в Россию через третье государство (которое не называется), однако его задержали.

Когда в зале появился сам Аркадий Бабченко, сзади которого вышагивал не скрывающий своего ликования генпрокурор Юрий Луценко, журналисты отреагировали на это одобрительным гулом.

Сам Бабченко рассказал, что узнал о спецоперации месяц назад. Хотя Служба безопасности за 2 месяца получила информацию о подготовке покушения на Бабченко, и было решено устроить его инсценировку, ему о ней сообщили не сразу.

Как заявляет украинская спецслужба, убийство Бабченко должно было стать "пробным". Организатор говорил о необходимости устранения 30 человек в Украине. При чем, СБУ известны некоторые фамилии потенциальных жертв.

"Эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как ребята работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи. Мы думали, прорабатывали, действовали и в итоге результатом этого стала эта спецоперация, по результатам которой человек взят. Он уже находится под стражей. Преступление завершено и доказано. Все доказательства очевидны, - рассказал Бабченко. - Ко мне пришли месяц назад, люди сказали, что есть на тебя заказ, уже переданы деньги - 40 тысяч долларов. Показали мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал в 25 лет, и в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из РФ. Стало понятно, что информация идет, видимо, из государственных служб. Добыть эту информацию могли только спецслужбы. Было предложено принять участие в этой спецоперации. Я согласился, месяц мы готовили эту спецоперацию".

Кроме этого журналист отметил, что в России очень давили на исполнителей убийства.

"С той стороны давили очень сильно, на выполнение заказа дали три недели, потом начали подгонять и подгонять, подгоняли, видимо, к Лиге чемпионов, приходилось как-то уворачиваться, придумывать какие-то отмазки: то я ногу сломал, я ее кстати не ломал, потом пришлось якобы куда-то поехать, все должно было быть не вчера, вчера - это так совпало. Я свою работу выполнил. Я пока еще жив. Не дождутся", - резюмировал он, извинившись перед всеми друзьями и знакомыми и поблагодарив СБУ.

Главные вопросы после брифинга

После заявления на брифинге остается немало вопросов. Главный из них - какие есть у следствия доказательства, что конечным заказчиком преступления являются спецслужбы России?

Судя по тому, что говорили Луценко и Грицак, есть немало доказательств общения "киллера" и организатора - гражданина Украины Г.

Однако где доказательства того, что Г. сотрудничал с российскими спецслужбами, кроме паспортных фото, о которых говорил Бабченко и которые вряд ли можно считать надежными доказательствами? Есть ли записи разговоров Г. с кураторами из Москвы? Если такие записи есть, то как СБУ идентифицировала людей, с которыми говорил Г.? Каким образом Служба пришла к выводу, что речь идет именно о представителях ФСБ или других спецслужб РФ?

Наконец, нельзя исключать, что сам Г. был "подсадной уткой" СБУ, изображая из себя "организатора убийства". И, в таком случае, вообще все соучастники "преступления" были частью одного спектакля. Либо, как и в случае с "заговором Савченко", один из них, по заданию СБУ, подбил других на участие в преступлении.

Вопросов много.

От того - насколько у украинских спецслужб будут заслуживающие доверия ответы на них, зависит и дальнейшее развитие истории.

В случае если доказательств не будет представлено, Украина окажется в очень нелицеприятном положении, так как получится, что СБУ просто разыграла бессмысленный спектакль на весь мир, на который повелись руководители иностранных государств и международных организаций.

"Если СБУ в результате этой инсценировки не предъявит реальных доказательств участия спецслужб России в подготовке убийства Бабченко, то вреда от этого спектакля будет больше, чем пользы, - пишет у себя на ФБ известный российский оппозиционер Альфред Кох. - Могу себе представить как завопит вся российская пиар-машина и все «putinversteher”-ы на Западе в отсутствии таких доказательств. Как бы это не кончилось фактическим бойкотом Украины со стороны Запада. Эта рискованная игра со стороны украинских спецслужб может кончится так же, как толстовская история про "волки-волки". Если фотография из паспортного стола - единственное доказательство причастности российских спецслужб, то это очень идиотский аргумент: интернет наводнён фотографиями Бабченко, которые, разумеется, намного аутентичнее черно-белого снимка в анфас с напряженной рожей (как все мы снимаемся на паспорт)".

"Опасная манипуляция"

Первая реакция международных структур на псевдоубийство сугубо негативная.

Так, в международной организации "Репортеры без границ" возмущены операцией СБУ, заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуа в Twitter.

"Репортеры без границ выражают свое глубокое возмущение после вскрытия манипуляции Службы Безопасности Украины, сделавшей новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительств играть с фактами и также использовать журналистов для фейковых историй", - говорится в заявлении.

Аналогичной позиции придерживается и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, который ранее заявил, что срочно вылетает в Киев в связи с убийством Бабченко.

"Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять правильную информацию общественности", - написал он в Facebook.

Атака на "зрадофилов"

Тем временем, инсценировка убийства Бабченко уже используется украинской властью для решения внутриполитических задач. Еще во время брифинга генпрокурор Юрий Луценко выразил свое негодование в адрес экспертного сообщества, политиков и блоггеров, которые накануне обвинили в убийстве Бабченко именно украинскую власть.

"Я разочаровался реакцией значительной части украинского политикума на вчерашние события. Я себе слабо представляю, чтобы британская оппозиция или общественный сектор провели целый день после вероятного теракта, обвиняя лично премьер-министра Терезу Мэй и МИ-6 за то, что было отравлено российскими спецслужбами семейство Скрипалей. Я этого просто не представляю", – подчеркнул глава ГПУ.

Спустя час после брифинга пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган выложила на своей странице в Facebook целый список таких комментаторов, снабдив его едкой картинкой "Я записала тебя в список зрадофилов". Досталось не только украинским политикам и медийщикам. В список "зрадофилов" попали даже вдова убитого журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава, директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук и Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.

"СБУ и ГПУ слишком много давало поводов усомниться в своей деятельности. Слишком много врут. И даже если врут во благо, как в деле Бабченко, то все равно выставили на посмешище страну и себя. И сколько бы Юрий Витальевич не метал молнии, обвиняя политиков в зрадофильстве, рейтинга ни ему, ни Грицаку это не добавит. Не дай нам Бог столкнуться с настоящими террористами, а не дилетантами, повторится ситуация 2014 года, когда половина сотрудников доблестных правоохранительных органов отказались от присяги", - прокомментировал "Стране" политолог Андрей Золотарев.

"Пятую колонну" все равно попытаются зачистить

Раскрытие преступления против Аркадия Бабченко не может затмить и другую проблему - если считать версию о российском следе приоритетной, то украинская власть должна была бы ответить на очень важный вопрос - почему в Киеве могут свободно находиться, брать и давать подобные "заказы" российские спецслужбы. Тем более, что общество не получило ответы на вопросы, связанные с преступлениям против других видных оппозиционеров - за почти 2 года так и не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета, не наказаны заказчики убийства российского оппозиционного политика Дениса Вороненкова.

"У нас тотальная безответственность и безнаказанность, которая наталкивает на сопричастность власти к этим преступлениям", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Кроме того, обвинения в адрес российских спецслужб (и не столь имеет значение, голословные они или нет) традиционно подпитывают антироссийские настроения в обществе. Поэтому, как считают эксперты, наиболее вероятным политическим итогом всей этой истории с Бабченко будет то, что ее используют украинские власти на внутреннем уровне - для зачистки "пятой колонны" и "пророссийски" настроенных оппозиционных сил. Но и на внешних площадках эта тема тоже может сыграть - для обвинения Москвы в политическом убийстве и требования ввести очередные санкции на международном уровне.

"Слава Богу, что Бабченко жив, но террористическая атака все таки имела место:

- против общественного мнения;

- против оппозиции;

- против доверия к органам власти.

Было ли само покушение на Бабченко или это тоже "спецоперация" покажет следствие и суд.

Вопросы к спецслужбам по делам Шереметы, Вороненкова и других это не снимает", - пишет политолог Руслан Бортник.

"Не исключаю, что закрутят гайки для всех оппонентов власти. Уже призывы идут по блогосфере, что надо закрутить. Тема безопасности на какое-то время выйдет на первый план. Тут может быть нарушен баланс между безопасностью и свободой. Чтобы сделать ситуацию более контролируемой, могут идти серьезные заявления разорвать дипотношения с Россией, ужесточить контроль за границей, двигаться к полицейщине...", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Впрочем, по его мнению, стратегия на поиск во всем русского следа может сыграть плохую шутку с теми, кто раскручивает эту тему.

"Люди, которые педалируют в любых вопросах и проблемах кремлевский след, не понимают, что играют против самих же себя. Если несколько лет тут безнаказанно работают российские спецслужбы, то эта власть рано или поздно будет вытеснена или более радикальными группировками или прокремлевски настроенными группами. Власти рано или поздно зададут вопрос: если вы ничего не делаете, чтобы обезопасить страну от диверсантов, то зачем вы нужны такие. Тогда должны прийти другие - или более радикальные, жесткие, брутальные, или те, которые будут искать компромиссный способ договориться с Россией и прекратить весь этот беспредел", - говорит Карасев.