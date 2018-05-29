Вечером 29 мая в галерее "АртПРИЧАЛ" на Подоле глава МВД Арсен Аваков представлял свою новую книгу "Зеленая тетрадь", посвященную "текущей жизни" Украины. Но информация о новых плодах литературного таланта министра внутренних дел прошла в сводках новостей практически незамеченной.

В то время, как VIP-гости мероприятия Авакова знакомились со сборником его рассказов, все внимание оказалось приковано к трагедии, разыгравшейся менее чем в 10 километрах от "АртПРИЧАЛА".

Эпицентром событий стала панельная многоэтажка на левом берегу по улице Никольско-Слободской. Здесь на 8 этаже проживал оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, который в начале 2017 года покинул РФ (заявив об угрозах его жизни и безопасности), и поселился в Киеве.

Аркадий Бабченко, источник фото: ru.krymr.com

В обед 29 мая на странице в Facebook он написал, что во вторник отмечает свой второй день рождения. И рассказал о счастливой случайности, которая спасла ему жизнь в 2014 году - из-за нехватки места он так и не стал пассажиром сбитого в зоне АТО вертолета Ми-8 с генерал-майором Сергеем Кульчицким и дюжиной правоохранителей на борту...

Спустя 4 года судьба не дала Аркадию второго шанса спастись. На пороге собственной квартиры в журналиста всадили три пули, после чего он скончался в машине скорой помощи.

Информация о покушении на Бабченко и его гибели шокировала общественность. "Страна" разбиралась, как это произошло и что может стоять за расстрелом журналиста.

Убийство на пороге квартиры

В 21:17 на странице заместителя генерального директора крымско-татарского телеканала ATR (где работал Бабченко) Айдера Муждабаева в Facebook был опубликован пост о том, что на Аркадия совершено покушение. "Стреляли в доме, в спину. Увезли в больницу", - написал Муждабаев.

Источник фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Уже через восемь минут издание "Обозреватель" сообщило о гибели Бабченко. "В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - приводили журналисты слова источника в силовых структурах.

В 21:32 эти данные подтвердили в полиции Киева. Пресс-секретарь ведомства Оксана Блищик предоставила первые официальные сводки об инциденте в Днепровском районе с российским журналистом.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в помещении своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, потерпевший умер. Погибший - гражданин РФ, 1977 год рождения, ведущий одного из телеканалов", - резюмировали в полиции.

Источник фото: facebook.com/Оксана Блищик

В комментарии "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало рассказал первые детали преступления. "Жена (Ольга - Прим. Ред.) была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - отметил он.

Коллега Аркадия - Муждабаев, уточнил: в Бабченко было произведено три выстрела в спину. И со ссылкой на слова жены покойного добавил: за несколько минут до покушения журналист выходил на улицу в магазин за хлебом. Когда он вернулся в подъезд своего дома и распахнул двери квартиры, убийца открыл огонь.

Как следует из обнародованного в сети фото с места событий, после покушения Аркадий упал лицом вниз в прихожей квартиры ногами ближе к входной двери. Характер его ранений позволяет предположить, что стрельба велась из мелкокалиберного оружия. Пули угодили в район грудного отдела (в позвоночник) и область сердца. По факту его смерти возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины - "Умышленное убийство".

Знал ли журналист своего убийцу?

Еще до полуночи правоохранители обнародовали фоторобот вероятного подозреваемого в совершении преступления.

Это седобородый мужчина среднего роста с выпирающим животом лет 40-45. Который был одет в джинсовый костюм, а на голове носил бейсболку. Были ли у него сообщники, пока неясно. Как и то, когда и каким образом злоумышленник проник в подъезд дома, где жил Аркадий.

Дело в том, что близкие журналиста утверждают: его поход в магазин был спонтанным. И, как следует из хронологии событий, осуществлен уже после того, как Бабченко изначально вернулся домой.

Стало быть, если убийца поджидал все это время Аркадия в подъезде и находился в засаде, то почему-то не стал стрелять сразу же. А осуществил покушение только после возвращения журналиста из магазина, поход куда Бабченко запросто мог перенести (например, на следующий день).

И, в данном случае, остается непонятным, как планировал себя вести убийца, если бы Аркадий не покидал квартиру до утра. Как и то, не созванивался ли с кем-то Бабченко перед тем, как покинуть свое жилье.

С другой стороны, нельзя исключать и того, что убийца попал в дом как раз в момент того, как его жертва возвращалась из магазина. Но в таком случае действия стрелка вряд ли можно назвать профессиональными. Ведь преступник шел на колоссальный риск: в любой момент могли появиться соседи (возвращающиеся после работы или выгуливающие домашних питомцем), на лестничной площадке могли оказаться случайные свидетели, а сам Аркадий (прошедший две чеченские военные кампании) - заподозрить неладное и дать отпор.



В сети уже можно встретить предположения о том, что исходя из позы Бабченко в момент обнаружения тела, покойный мог знать своего убийцу.

"Тело (на фото) лежит ногами к двери. Пусть что угодно рассказывают в Нацполиии про "внезапность", но Аркадий Бабаченко знал убийцу и знал его достаточно долго, чтобы доверять", - считает военный эксперт Юрий Колесников.

Ему вторит волонтер Тим Златкин. "Скажу крамолу сейчас, но у меня всё сильнее крепнет убеждение, что Аркадия убрали свои. Кому он доверял и открыл дверь. Про "хлеб" больше слушайте", - считает он.

Если это действительно так, то канва совершения преступления кардинально меняется. Впрочем, ответы на эти и другие вопросы о случившемся обещает дать следствие. Как и расставить все точки над i в контексте возможного наблюдения за российским журналистом со стороны украинских спецслужб. Как говорят наши источники в правоохранительных органах, с большой долей вероятности такое наблюдение велось также как и за другими известными россиянами, проживающими в Киеве.

В настоящее время правоохранители занимаются поквартирным обходом и опросом соседей, а также сбором информации с камер наружного наблюдения, расположенных поблизости от места убийства. С помощью этих записей, а также стационарных городских постов видеофиксации и биллинга будет восстанавливаться вся цепочка событий, развернувшихся на Никольско-Слободской и в последние часы жизни Бабченко.

Между тем, уже стало известно о том, что утром в день убийства силовики уже наведывались в дом, где проживал журналист. Якобы они искали видео с камер наблюдения, но по какому конкретно делу велись такие оперативные мероприятия - не сообщается.

Версии и мотивы

Что же касается отрабатываемых версий случившегося, то в полиции с самого начала считают маловероятными "бытовые" мотивы преступления. И склоняются к тому, что Бабченко застрелили из-за его профессиональной деятельности.

У лояльных к власти спикеров преобладает трактовка, что за убийством Бабченко, вероятнее всего, прослеживается российский след. В пользу этого заявляется оппозиционная деятельность Аркадия, который резко критиковал власти РФ (в том числе, в связи с событиями в Крыму и на Донбассе). А также наличие ряда угроз, ранее поступавших журналисту в свете его гражданской позиции и работы в СМИ.

"Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и в Украине", - написал в Facebook близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко.

С вариацией этой версии выступил еще один "российский эмигрант" в Киеве, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он не исключил того, что за убийством Бабченко может стоять "рука Кремля", но исполнителей подбирали в националистической среде Украины.

"За последние три дня я слышал о заказе на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу следует искать в этой среде", - считает Пономарев.

Со своей стороны, официальные власти России уже открестились от возможной причастности к убийству. В заявлении Министерства иностранных дел РФ сделан упор на то, что Москва винит в случившемся как раз Киев.

"Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию", - говорится в заявлении МИД России.

Большинство комментариев лояльных к Кремлю спикеров сводится к тому, что украинские власти могли сами организовать убийство, чтобы затем повесить его на Москву и раскрутить дело вроде истории со Скрипалем в Британии.