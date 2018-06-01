Финальный матч Лиги чемпионов в Киеве между "Реалом" и "Ливерпулем" стал последним, который был проведен при старой схеме розыгрыша турнира. Начиная с сезона-2018/2019, УЕФА внедряет очередную реформу в еврокубки.

Главные получатели выгоды - клубы из топ-чемпионатов, ради которых пришлось урезать в правах остальных. Чтобы сгладить углы, в Ньоне придумали и систему компенсаций для остальных, активно задействовав для этого турнирную сетку Лиги Европы.

Фактически продолжается расслоение клубного футбола континента: Лига Чемпионов - для элиты, Лига Европы - для простолюдинов.

Разберемся, что теперь будет не так, как обычно.

Изменение №1. Подарки элите

Сразу по четыре прямых путевки в групповой турнир Лиги Чемпионов теперь получили четыре сильнейших чемпионата Европы согласно таблице коэффициентов УЕФА - Испания, Англия, Германия и Италия.

Раньше у трех из них было по три пропуска сразу в основную сетку, еще один клуб проходил сквозь сито квалификации и не всегда - удачно. А четвертая страна - в последние годы ею была Италия - вообще получала только два места в группе и одно - в квалификации.

Сейчас все эти вопросы уже не должны беспокоить представителей топ-лиг, ведь четыре из них теперь получили половину мест в группе - 16 из 32. А больше других выиграл итальянский чемпионат - его гарантированная квота в группе увеличилась вдвое.

Изменение №2. Сокращение квот

Эти дополнительные места нужно было где-то найти, и решение было очень простым. Сократилось количество чемпионатов, которые получали прямой пропуск в основную сетку. Например, Голландия и Швейцария, которые находились недостаточно высоко в таблице коэффициентов УЕФА - на 11-12 местах. Украины это пока что не коснулось. Наши позиции, несмотря на падение уровня чемпионата страны, достаточно стабильны - 8-е место.

Уменьшилось и количество путевок, которые разыгрывались через сито квалификации. Раньше их было 10. Сейчас - только 6. И вот здесь, кстати, уже напрямую затронуты интересы Украины. Точнее - нашего вице-чемпиона. В евросезоне-2018/2019 это "Динамо".

Более того - для клубов, которые не являются чемпионами своих стран (они пробиваются в группу в своем отдельном пуле), квота в квалификации сократилась с пяти пропусков до двух. Математика очень жестокая - это однозначно.

Немного успокаивает тот факт, что теперь нет шансов встретиться в квалификации с третьей командой Италии ("Рома") или четвертой - Испании ("Валенсия"), Англии ("Ливерпуль"), Германии ("Боруссия" Д) и той же Италии ("Интер"). Они, напомним, уже переведены в группу.

Однако остаются и другие приличные соперники. Для "Динамо" в новом сезоне это могут быть, например, турецкий "Фенербахче", бельгийский "Стандард" или чешская "Славия" на третьем этапе квалификации (киевляне стартуют именно с него). А на четвертом - последнем этапе квалификации - будут ждать португальская "Бенфика" или швейцарский "Базель". Если доберутся, конечно.

Изменение №3. Увеличение этапов отбора

Раньше было четыре раунда квалификации, теперь - пять. Добавился еще и предварительный этап, но нас это не касается - он для футбольных карликов. В нем сыграют четыре команды - чемпионы Андорры, Гибралтара, Сан-Марино и Косово. Они определят одного победителя, который и пойдет дальше.

На первом этапе квалификации выступят 32 клуба (все - чемпионы своих стран). На втором этапе - 24. Из них 20 - чемпионы стран (к 16 победителям первого этапа добавится еще квартет представителей более сильных лиг) и 4 - нечемпионы (Швейцария, Голландия, Греция и Австрия).

На третьем этапе - 20 клубов: 12 - чемпионы (10 победителей второго этапа и еще 2 свежих участника), 8 - нечемпионы (2 победителя второго этапа и 6 - свежих, в том числе киевское "Динамо").

И, наконец, на четвертом этапе сыграют 12 клубов: 8 - чемпионы (6 победителей третьего этапа и 2 свежих участника), 4 - нечемпионы (все победители третьего этапа). Они и разыграют 6 вакансий в групповом турнире ЛЧ.

Изменение №4. Беспроигрышная лотерея

УЕФА постарался, чтобы недовольных увеличением квот для квартета топ-лиг в ЛЧ было как можно меньше и сделал красивый ход. Теперь все (абсолютно все!) проигравшие в квалификации Лиги чемпионов получают утешительное попадание в Лигу Европы. Даже те, кто проиграет в предварительном раунде квалификации ЛЧ, сможет провести еще как минимум два поединка в ЛЕ. Для карликов, которые обычно вылетают тут же после старта евросезона, это немаловажно.

Неудачники предварительного раунда и первого этапа квалификации ЛЧ попадут во второй этап квалификации ЛЕ (второго - в третий). Причем чемпионы своих стран будут играть между собой (им в общей сложности дают 8 пропусков в группе ЛЕ), а нечемпионы окажутся в общем котле (13 пропусков).

И снова вернемся к "Динамо", которое получает еще один приятный страховочный бонус. Четыре неудачника третьего раунда квалификации ЛЧ из числа нечемпионов попадут сразу в групповой турнир ЛЕ, минуя четвертый раунд квалификации ЛЕ. Зато неудачники третьего раунда квалификации ЛЧ из числа чемпионов будут играть еще и в четвертом раунде квалификации ЛЕ. Почему так? Неизвестно, но для вице-чемпиона Украины это хорошая новость.

В любом случае в основной сетке европейских кубков мы будем иметь как минимум три клуба: "Шахтер" (чемпион) - в группе Лиги Чемпионов, "Ворскла" (бронзовый призер) - в группе Лиги Европы, а "Динамо" или пробьется в группу Лиги Чемпионов или окажется в группе Лиги Европы.

Изменение №5. Каша в квалификации ЛЕ

В ЛЕ коррективы тоже серьезные, но если говорить о прямых путевках, то их общее количество мало изменилось - было 16, стало 17.

Представителя Украины это никак не касается. УЕФА отдает прямую путевку в группу ЛЕ обладателям национальных кубков своих стран, но если Кубок Украины выигрывает чемпион или вице-чемпион, этот пропуск в ЛЕ достается третьему призеру чемпионата Украины.

Кубок Украины в финале разыгрывали "Шахтер" и "Динамо", поэтому при любом итоге встречи третья команда УПЛ напрямую проходила бы в группу ЛЕ.

В минувшем сезоне через сито квалификации в основную сетку ЛЕ прошли 22 клуба, а еще 10 перебрались из ЛЧ. В новом сезоне расклад будет примерно такой же: 21 клуб - из квалификации ЛЕ, 10 - из сетки ЛЧ. Но усложняется сама процедура.

Появляется предварительный раунд отбора, а затем, начиная со второго раунда, начинается разделение - на нечемпионов и чемпионов (те самые проигравшие в квалификации ЛЧ). Эти два потока текут, не смешиваясь, до самого группового турнира.

Еще раз повторим: нечемпионам УЕФА выделил 13 мест в основной сетке ЛЕ, неудачникам первых двух раундов отбора ЛЧ (и предварительного) - 8.

В квалификации ЛЕ сыграют два украинских клуба - "Мариуполь" (стартует со второго раунда) и "Заря" (с третьего).

Основные даты для Украины

Первая жеребьевка нового еврокубкового сезона состоится 12 июня - для предварительных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Но нам она не интересна. А вот 19-го числа уже будет повеселее - состоится разбивка по парам в первом и втором раундах квалификации ЛЧ и ЛЕ.

В этот день узнает своих потенциальных соперников "Мариуполь". Матчи второго раунда отбора ЛЕ запланированы на 26 июля и 2 августа.

Чуть раньше - 23 июля - состоится жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ и ЛЕ. Нового потенциального соперника получит "Мариуполь", а "Заря" (оба клуба - в ЛЕ) и "Динамо" (ЛЧ) - первых соперников. Матчи третьего раунда состоятся 7-8 и 14 августа (ЛЧ), а также 9 и 16 августа (ЛЕ).

Жеребьевка четвертого этапа отбора - 6 августа (матчи - 21-22 и 28-29 августа в ЛЧ, 23 и 30 августа в ЛЕ).

Будем надеяться, что к тому времени все три наших клуба будут в строю и удачно выступят, чтобы 30-31 августа с нетерпением ждать результатов жеребьевки групповых раундов: 30-го - Лиги Чемпионов, 31-го - Лиги Европы.