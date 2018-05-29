Украинский рынок денежных переводов лихорадит. Как уже сообщала "Страна", в четверг, 24 мая стало известно о запрете в Украине крупнейшей платежной системы WebMoney. Нацбанк попросту "отменил регистрацию" WebMoney.UA.

В пояснении регулятор ссылается на решение СНБО, по которому WebMoney признана представителем страны-агрессора (в 2000-х бизнес системы в Украине действительно имел российские корни).

"Это значит, что украинские банки, с которыми мы работали, не могут переводить деньги наших клиентов с электронных кошельков на карточки, интернет- магазины не могут принимать расчеты, а интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сайту и к их личным кошелькам. То есть, полная блокировка" - пояснил "Стране" директор по маркетингу WebMoney.UA Ростислав Троценко.

По его словам, среди пользователей электронной системы - а это порядка 4 млн. человек - уже началась паника. Люди любым путем пытаются достать из заблокированных электронных кошельков свои деньги.

"У кого-то там зависло по 100 тысяч, у других - по 10-20 тысяч, а у кого-то по 400-600 гривен", - рассказал Троценко.

Размах финансового бедствия переоценить сложно. WebMoney была крупнейшей системой перевода средств. По оценкам экономиста Алексея Куща, через нее ежегодно проходило не менее 2 млрд. долларов

WebMoney активно пользовались фрилансеры, заробитчане, IT-шники, мелкие предприниматели и интернет-магазины. Сейчас они попросту не знают, что делать.

"Просто в шоке… Интересы простых людей… Да никого это не волнует… Санкции на WebMoney. И вот живи теперь украинский фрилансер как хочешь, а лучше вымри или эмигрируй. Так надоел этот политический театр", - написала на своей странице в Facebook пользователь Виктория Славинская.

"Страна" выяснила, что на самом деле означает запрет WebMoney, есть ли у украинцев шансы достать оттуда свои деньги и как они будут обходится без этой системы расчетов.

За половинку или ждать три года

Главное, что сейчас волнует клиентов WebMoney - как получить обратно свои деньги, зависшие на электронных кошельках.

"Мы в этой ситуации пока ничего сделать не можем, так как частично интернет-провайдеры уже начали отключать клиентов, а банки уже не работают с системой. Единственное, что мы можем предложить - тем, у кого еще есть доступ к ресурсу, открыть кошельки в долларах или евро и работать с ними через европейский WebMoney. Но в любом случае деньги наших клиентов не пропадут - они остаются в системе", - заверил "Страну" Ростислав Троценко.

По его словам, компания не теряет надежды оставлять свои интересы в судах. "Скорее всего, это будут международные инстанции", - пояснил эксперт.

Если результата не будет, WebMoney.UA намерена задействовать запасной вариант. Европейский владелец технологии - WebMoney Transfer Ltd - гарантировал, что в течение трех лет, то есть, до 24 мая 2021 года переведет деньги с гривневых электронных кошельков украинцев в долларовые или в евро по текущему курсу НБУ, чтобы у людей не было потерь (сейчас при переводе в иностранную валюту потеря составляет не менее 10% - Прим. Ред.)", - отметил Ростислав Троценко.

Ждать до 2021 года большинство клиентов WebMoney не хотят. Да и неизвестно, в какую сумму к тому времени трансформируется те же 100 тысяч гривен, которые сегодня зависли у предпринимателя. Не исключено, что вместо сегодняшних почти 4 тысяч долларов он получит взамен вдвое меньше.

Поэтому люди кинулись спасать свои средства кто как может. Под этот запрос рынка активизировались многочисленные интернет-обменки, которые предлагают "достать" деньги с заблокированных электронных кошельков за комиссию до 50%.

"Скупают средства на кошельке, дают людям наличкой вдвое меньше, а затем эти деньги или выводят в доллары и евро, или просто ждут в расчете, что никуда они из системы не денутся", - пояснил Ростислав Троценко.

"Будут и рекордные комиссионные, будут и откровенно кидать. Однозначно, многие потеряют, но к этому давно шло. Украинцев хотят заставить платить налоги, а массовые переводы через платежные системы не позволяют этого сделать", - считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Политика или чистка рынка

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна" сомневаются, что WebMoney удастся быстро восстановиться. По сути, это не первая блокировка компании. В 2013 году ее уже "выключали", но там санкции были менее масштабными (к примеру, можно было рассчитываться в интернет-магазинах и прочее), и их удалось оспорить в суде, - вспоминает Ростислав Троценко.

В этот раз история может затянуться, ведь решение политическое, - признает он.

Но, как и в прошлый раз, все затеяно под передел рынка, - уверены эксперты. В 2013 году место, по слухам, освобождали под компанию GlobalMoney (ее интересы, якобы, лоббировал тогдашний министр финансов Юрий Колобов).

В этот раз в числе заинтересованных в изгнании WebMoney эксперты называют платежные системы TYME и "Электрум". Последняя, якобы, принадлежит Юрий Коржу, который в свое время стоял у истоков GlobalMoney.

А вот как пояснил происходящее журналист Александр Дубинский: "Всех интересует, почему на уровне СНБОУ и администрации президента было принято решение заблокировать платежную систему WebMoney. Постараюсь вам объяснить это на пальцах. Ключевым бизнесменом "от АП" по денежным переводам и платежным системам сегодня является Игорь Мазепа. Ему принадлежит система TYME, неожиданный лидер денежных переводов в стране, пользующийся санкционным режимом для посредничестве при переводах с Россией. Второй бенефициар блокировки - и вы сейчас удивитесь - это экс-министр финансов в правительстве Азарова, сбежавший в Испанию, Юрий Колобов. Ему подконтрольна платежная система ГлобалМани. Эти две системы, по моим данным, и планируют разделить между собой 4 миллиона клиентов WebMoney, которую "грохнули" за "российское происхождение", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Как подозревают эксперты, именно с торгами за место на рынке и связан тот факт, что между решением СНБО о санкциях к WebMoney, соответствующим приказом президента и реакцией НБУ прошло так много времени (решение СНБО датировано еще 2 мая, тогда как запрет вступил в силу 24 мая).

Впрочем, смогут ли новые фавориты закрыть нишу WebMoney аналитики не уверены. Ведь та же GlobalMoney, которой в свое время включили зеленый свет, так и не стала лидером рынка.

"Дело в том, что WebMoney прикручена ко многим сайтам, интернет- магазинам, к ней все привыкли. Безусловно, есть другие платежные системы и люди будут искать какой-то выход, но в переходной период, а это не менее трех месяцев, рынку будет больно", - говорит директор департамента проблемных активов Moneyweo.UA Наталия Индык.

Ее коллеги считают, что, к примеру, IT-шники перейдут, скорее всего, на системы Payoneer, Рayeer, Perfect Money, которыми они уже и так активно пользуются.

Будут передавать "бусиками"

Как предположил экономист Виктор Скаршевский, возрастет доля нелегальной перевозки наличных.

"Заробитчане будут пытаться передать родным деньги так называемыми бусиками, за определенный процент. Понятно, что сразу ухудшится криминогенная обстановка, вырастут риски", - говорит он.

Алексей Куш также уверен, что вырастет рынок теневых переводов денег (к примеру, бизнес, который работает и в Украине и в России, будет выдавать наличку по схеме взаимозачетов).

Он также допускает, что заробитчане, которые активно пользовались WebMoney в случае возникновения проблем с переводом средств просто станут меньше перечислять - будут копить на месте или искать способ перетянуть родственников к себе.

"Наша страна настолько богатая, что 2 млрд. долларов в год для нее лишние?", - удивляется эксперт. И говорит: если бы все дело было только в российских корнях WebMoney, можно было бы открыть так называемый платежный хаб, скажем, в Беларуси, через который пускать переводы.