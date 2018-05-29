После того, как в начале апреля нынешнего года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 210 человек из Кремлевского доклада, Украина заявила о том, что собирается присоединиться к этим санкциям.

Еще на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже дал поручение подготовить документ о внедрении санкций. А 2 мая на заседании СНБО было принято решение об ограничениях на 3 года.

Сам список мер, которые Украина ввела против России решением Совета нацбезопасности от 2 мая и указу президента республики от 14 мая, появился спустя три недели после самого решения. В него вошли 1748 физических лиц и 756 юридических лиц (в 2017 году их было 1228 и 468 соответственно).

Кто попал в антироссийские санкции Украины и что будет с их бизнесом, анализирует "Страна".

Запретные медиа

В числе оказавшихся под санкциями - представительство информационного агентства "РИА Новости" в Украине - компания "РИА Новости Украина", а также общество "Интерселект" (последнее, по данным СБУ, осуществляло финансирование деятельность "РИА Новости Украина"). Предполагается блокирование активов медиаресурса, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.

Санкции будут действовать в течение трех лет.

Главного редактора издания Кирилла Вышинского 15 мая задержали сотрудники СБУ после проведенных в офисе агентства обысков. 17 мая суд арестовал его на два месяца по подозрению в государственной измене.

С момента ареста Вышинского сайт "РИА Новости Украина" не обновляется.

Также Украина ввела санкции против ООО "Медиа инновейшн групп" (Киев, издание "Экономические известия") и ООО "Украинский бизнес портал" (Киев), которые входят в холдинг Media Invest Group. Санкции вводятся на три года в виде запрета интернет-провайдерами предоставления доступа к ресурсам компаний, в частности к сайтам eizvеstia.cоm и ubр.cоm.ua.

В ООО "Медиа инновейшн груп" и в редакции "Экономических известий" уже заявили, что никогда ранее не получали обращений компетентных органов к руководству компании или к отдельным сотрудникам по поводу коммерческой деятельности и информационной политики и не знают, почему интернет-издание попало под санкции. К России и ее гражданам, как говорится в заявлении, издания никакого отношения не имеют.

"Такой инструмент, как санкции, был внедрен в 2014 году в первую очередь для борьбы с российской агрессией. Мы не давали поводов усомниться в патриотической направленности нашей редакционной политики. Сайт ежедневно публиковал десятки новостей, которые помогали нашим читателям не только быть в курсе событий в Украине, но и понимать истинные причины войны на востоке, мотивы экономических и политических шагов Москвы и их последствия", – подчеркивается в заявлении.

Интернет-издание придерживается позиции, что Россия как страна-агрессор несет ответственность за оккупацию части Украины и начало войны на Донбассе, заявили в редакции.

"Мы отстаивали эту позицию четко и последовательно, поддерживали нашу армию и наше государство", – отмечается в заявлении. "Мы никогда не публиковали материалы, которые вынудили бы кого-то сомневаться в нашей исключительно проукраинской позиции, и никогда не оправдывали террористов. Также ООО "Медиа инновейшн груп" не имеет никакого отношения к какому-либо физическому или юридическому лицу из России. Конечный бенефициар – гражданка Украины. Более того, нерезиденты никогда не были среди конечных собственников издания", – заявили в "Экономических известиях".

В интернет-издании добавили, что будут обращаться в международные правозащитные и журналистские организации, а также в судебные инстанции Украины в связи с внесением в санкционный список.

При этом, издание уже изменило свой домен на enovosti.com и находится в свободном доступе в интернете.

Большинство других СМИ из списка - это те же издания, которые попали под санкции в 2017-м году сроком на один год. Теперь ограничительные меры для них продлили на три года. Это телеканалы федерального значения - НТВ, "Первый канал" (Россия), ТНТ, РЕН-ТВ, "Россия-24", ВГТРК, телеканал российского министерства обороны "Звезда", "Общественное телевидение России". Интересно, что издание РБК (Россия), которое было в санкционном списке в прошлом году, под новые санкции не попало.

Продолжены санкции в отношении генерального директора российского международного информационного агентства "Россия" Дмитрия Киселева (с запретом на въезд в Украину). На три года запрещен въезд в Украину Алене Березовской. Причем в постановлении она называется "руководителем портала Украина.ру", хотя Алена ушла с этой должности более двух лет назад.

К тому же она является гражданкой Украины.

На решение СНБО о санкциях в отношении медиа уже отреагировали в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что иностранные СМИ и представители не должны включаться в списки санкций.

"Свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ. Любые ограничения, налагаемые на эти права, должны быть ограничены по масштабу, пропорциональны и обеспечивать адекватные гарантии против злоупотреблений. Иностранные СМИ, как таковые, не должны включаться в списки санкций", - сказал Дезир.

"По санкциям в отношении медиа все ясно - это месть за 9 мая. Те же РИА Новости Украины легально зацепить никак не получилось бы. Но потом был бессмертный полк, были новости с того, как проходит День Победы на неподконтрольных Украине территориях. И власти это очень не понравилось", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Олигархи, политики и Кобзон

Американские санкции против лиц из Кремлевского списка коснулись 17 российских чиновников, 7 олигархов и 12 компаний, которыми те владеют. В частности, под санкции попали олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Украина также применила ограничительные меры к олигархам и политикам из американского санкционного списка, а также составила свой пул тех, кому в Украину въезд запрещен. Так, попали под запрет на въезд в Украину и десятки европейских политиков. Например, Сотириос Зарианопулос и Ламбрулис Йоргос Аристидис, депутаты от Компартии в парламенте Греции, а также итальянский политик, экс-депутат Европарламента Бертот Фабрицио, и нынешний член комитета парламента Италии по вопросам иностранных дел Лучо Малан, которые были наблюдателями на так называемом референдуме в "ДНР" и "ЛНР", и внесены в список "Миротворца".

Запрещен въезд в Украину на три года действующему госсекретарю Министрества охраны окружающей среды Сербии Браниславу Блажичу, и госсекретарь Министерства угольной промышленности Сербии Стевица Деджански, которые посещали неподконтрольные Украине территории.

Певца Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины, ему целиком закрыли доступ к активам и имуществу в Украине на неограниченный срок. Певец имел звание народного артиста Украины.

Курченко и судьба УМХ

Последним, 1748-м в санкционном список физлиц числится беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко, конечный бенефициар одного из самого крупных медиахолдингов страны - "Украинского медиахолдинга".

Который самому Курченко, по его словам, обошелся в 400 миллионов долларов, когда он покупал его у экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина в 2013 году.

Санкции в его отношении, в том числе, предусматривают блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В структуру УМХ, входят сайт "Корреспондент", газета "КП в Украине", другие интернет-сайты и печатные издания и несколько популярных радиостанций.

С декабря 2017 года активы медиахолдинга УМХ арестованы по решению Печерского районного суда Киева. Не смотря на это, газета, сайты и радио продолжали работать.

Комментируя тогда этот арест сам Курченко заявлял, что он считает это прямым давлением на холдинг и на журналистов. "Все три года пребывания у власти Порошенко руками своих кумовей пытается "отжать" у меня холдинг. В который раз отвечаю вам – захлебнётесь", - говорил Курченко.

Многие эксперты уже высказали предположение, что теперь санкции позволят власти мягко "национализировать" холдинг.

"Ключевой актив, который интересует Порошенко и Ко - это радиостанции, необходимые для выборов", - написал на своей странице в Facebook экономический журналист Александр Дубинский.

Собеседник "Страны" в руководстве одной из радиостанций, входящей в холдинг УМХ, спрогнозировал, что не исключено, что ради продолжения работы станция будет обеспечивать лояльность Администрации Порошенко.

"Страна" пыталась связаться с главой наблюдательного совета холдинга Ильей Саввиным, чтобы выяснить, какой будет реакция УМХ на санкции, но ответ не получила.

Дочки Газпрома и WebMoney

В перечне компаний, подпавших под санкции, оказались известный в Украине "Мозырский спиртоводочный завод" (Гомельская область Белоруссии), а также минская компания "Море пива".

Под меры попали российские нефтяные компании Роснефть (в Украине владеет только Лисичанской инвестиционной нефтяной компанией (ЛИНИК), остальные активы, в частности сеть АЗС, была продана швейцарской Glusco Energy SA), Лукойл (также продал свои украинские АЗС австрийской AMIC Energy в 2015 году) и ряд дочерних структур Газпрома - Газпром Межрегионгаз, Газпром Нефть, Газпром Геологоразведка, Газпром Газнадзор и другие дочерние структуры концерна, при этом материнской компании в этом списке нет. В отношении этих компаний вводятся ограничительные меры в виде блокировки активов, ограничения торговых операций и предотвращения вывода их капиталов за пределы Украины сроком на три года.

К слову, заранее предполагая введения санкции против дочерних предприятий, Газпром еще в прошлом году начал организацию проектного финансирования для газопровода "Северный поток-2".

Так, компания передала британской компании Glas Trust Corporation Ltd в залог на 20 лет акции проектной компании газопровода - Nord Stream 2 AG. Таким образом, все кредиторы проекта получат анонимность. Во-вторых, "Газпром" может частично профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2" за счет "экологических" инвестиций, получаемых в обход санкций.

Позиционируя "Северный поток-2", как проект, который является кратчайшим "путем к достижению климатических целей", предоставляющим "доступ к низкоуглеродному источнику энергии", а также который являет собой "самый экологичный маршрут поставки природного газа", "Газпром" размещает на международном рынке "зеленые" облигации. Таким образом, санкции против дочек "Газпрома" вряд ли помешают достроить газопровод.

Самым известным юрлицом, которое подпало под ограничения, стала платежная система WebMoney - интернет-провайдерам запретили предоставлять доступ к ее ресурсам. В рамках выполнения указа СНБО Национальный банк Украины уже отменил регистрацию всех ее участников. Таким образом, деятельность платежной системы WebMoney в Украине официально стала незаконной.

"Сегодняшние события заставляют нас вспомнить 2013 год, когда решением преступной власти Януковича были заблокированы счета в системе. Очевидно, что с тех пор ничего не изменилось: мы и сейчас наблюдаем, как при отсутствии каких-либо законных оснований, чисто политическим решением, блокируют работу системы", - так отреагировали в WebMoney на это решение на своей странице в Facebook, заявив, что от этого решения пострадает 4 миллиона украинских пользователей.

На практике это обернется тем, что украинские пользователи не смогут вывести свои деньги до 24 мая 2021 года. Все это время средства украинцев будут "заморожены", о чем пользователи WebMoney уже получили соответствующие предупреждения.

После снятия санкций система конвертирует титульные знаки WMU (Web Money UAH - эквиваленты гривны) с "замороженных" кошельков на титульные знаки WMZ (Web Money USD - эквивалент доллара США) по тому курсу, который будет установлен в Нацбанке на дату конвертации. От девальвационных рисков при этом никто не застрахован. Грубо говоря, если на сегодня у пользователя скопилось 26150 WMU, он мог конвертировать их в 1000 долларов (по курсу 26,1495). Если через три года курс составит 50 гривен за доллар, пользователь выведет только 500 долларов.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривны, система продолжит в прежнем режиме.

Ocean Plaza по-прежнему у Ротенбергов

Примечательно, что несмотря на весь объем санкционного списка, многие активы подсанкционных россиян в Украине никак не попали под ограничения. Например, сыну одного из соратников президента России Владимира Путина Аркадия Ротенберга Игорю Ротенбергу в Украине принадлежит дочернее предприятие "ТПС Недвижимость", которое контролирует треть акций крупного Торгово-развлекательного комплекса в Киеве "Ocean Plaza".

Остальной пакет акций через траст принадлежат двум депутатам Госдумы, которых нет в санкционном списке. Чтобы на предприятие были наложены санкции, необходимо, чтобы минимум 50% этого предприятия контролировались лицом из санкционного списка. Поэтому, несмотря на санкции в отношении самого Ротенберга, на его актив в Киеве эти ограничения не распространяются.

Не попали под санкции и четыре облгаза из группы интересов российского бизнесмена, входящего в десятку богатейших россиян по версии Forbes, Виктора Вексельберга (кстати, родившегося во Львовской области): Днипрогаз, Криворожгаз, Харьковгаз и Харьковгоргаз.

"Национализировать не успеют"

Опрошенные "Страной" эксперты говорят о двух очевидных последствиях введения этих санкций. Во-первых, по их мнению, подсанкционных россиян уже в ближайшее время "попросят поделиться" имуществом.

"Сейчас российские бизнесмены, даже те, которые очень близки к Кремлю, нашли себе партнеров, которые близкие к Банковой. Я бы не сказал, что их имущество Банковая захочет себе подчинить, но не исключаю, что появится некая система, назовите ее системой смотрящих. То есть, найдут смотрящего, что-то продадут, кому-то подарят какую-то часть бизнеса. Прямой национализации не будет, но какой-то бизнесмен посчитает, что проще продать и уйти с рынка. А кто-то поделится каким-то активом и будет знать, что его никто не тронет", - говорит "Стране" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По словам политолога Руслана Бортника, санкции коснутся в основном тех предприятий, в которых заинтересована украинская власть.

"Идет борьба за рынок. Поэтому ущемляются, прежде всего, те интересы, которые как-то задевают бизнес-интересы окружения президента. Прямо их отобрать - у власти не хватит времени, любая попытка завладеть закончится судебными разбирательствами, и они будут тянуться, пока власть не сменится. Это ситуация, когда откусить еще можно, а проглотить уже нельзя. Но урезать в правах, чтобы установить монополию на рынке и проще и быстрее", - считает политолог Руслан Бортник.

"Что касается бизнеса, то я вижу тут поддержку американской линии, которая тоже ввела санкции. Например, санкции против дочек Газпрома - это борьба против Северного потока-2, чтобы сохранить хоть какие-то возможности транзита. Санкции в отношении банков и прочего бизнеса - это давление на них, чтобы поделились", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Второй причиной появления этого санкционного списка эксперты считают попытку президента заручиться поддержкой радикально настроенного электората. Однако, по их мнению, роста рейтингов из-за введения антироссийских санкций ожидать не стоит.

"Действительно, на часть правого электората эти вещи еще продолжают работать. Но в санкции, как в элемент политики, уже мало кто верит. Поэтому если они и добавят президенту голосов, то очень незначительное количество", - считает политолог Руслан Бортник.

"Попиариться на этом можно, разогнать медийную волну, а если увеличения рейтингов и будут, то микроскопические", - считает политолог Вадим Карасев.

Он также говорит о том, что украинскому бизнесу не следует опасаться зеркальных санкций в России: "Россияне их не трогают умышленно. Это дает возможность оппонентам президента говорить, смотрите, он платит налоги в России, пока простые люди воюют. И тем самым его личный рейтинг, наоборот, падает среди патриотично настроенного электората".