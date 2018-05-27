С 29 мая в прокуратуре Полтавской области начинает работать комплексная проверка из Киева, которая намерена осуществить ревизию работы регионального ведомства.

Готовящийся выезд трех десятков "аудиторов" во главе с первым заместителем главы ГПУ Дмитрием Сторожуком "Стране" подтвердили два не связанных между собой источника в ведомстве.

На официальном уровне сведения о проверке афишировать не спешат.

"Эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Лучше обращайтесь по данному вопросу в центральный аппарат ГПУ", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Полтавщины Людмила Иващук.

Еще менее словоохотливыми оказались в Генпрокуратуре.

В пресс-службе ведомства "Стране" сообщили, что не обладают сведениями о комплексной ревизии полтавских прокуроров. И уточнили - даже если бы такие данные и наличествовали, сообщать о них прессе вряд ли планировалось.

"Это служебная информация, которая не подлежит разглашению", - подчеркнули в ГПУ.

Целят в областного прокурора, стул под которым качали несколько раз

По информации собеседника в центральном аппарате ГПУ, главной мишенью визита проверяющих в Полтаву выступает облпрокурор Николай Кармазин. Этот уроженец Диканьки был назначен на свою нынешнюю должность полтора года назад, фактически вернувшись на родную землю спустя несколько лет работы в главке.

Как говорит другой источник, "камбэк" Кармазина на Полтавщину предваряли длительные закулисные договоренности на Печерских холмах. В августе 2016 года их жертвой стал предшественник Николая Павловича - Сергей Попов. Который сначала ушел в отпуск и отрицал какое-либо желание покинуть свою должность. Но затем написал заявление по собственному желанию, и аккурат к годовщине своего пребывания на посту был уволен.

После этого наступили три месяца "прокурорского безвременья", конец которым положил приказ о назначении Кармазина.

Едва ли не с первых месяцев на местных информационных ресурсах его стали называть проводником в регионе генеральной линии партии "Народный фронт". И тем самым недостающим звеном, отсутствие которого ранее мешало "фронтовикам" сосредоточить в своих руках всю власть на Полтавщине (к ставленникам "НФ" СМИ также относят губернатора региона Валерия Головко и руководителя областной Нацполиции Олега Беха).

В прокурорских кругах утверждают, что такое единоначалие с самого начала вызывало раздражение у лояльного к линии Банковой главы ГПУ Юрия Луценко. И буквально через месяц после переезда в Полтаву Николай Кармазин оказался на грани отставки.

Поводом к этому стала скандальная история поимки и последующего исчезновения после заседания суда Геннадия Капканова, которого следствие называло "лидером международной преступной кибергруппы Avalanche".

Комментируя "прокол" правоохранителей, Луценко фактически "повесил" его на Кармазина.

"Вина лежит на прокурорах... Сейчас ведется служебная проверка и я не исключаю, что новоназначенный прокурор Полтавской области может потерять свою должность. Мой первый заместитель (Дмитрий - Прим. Ред.) Сторожук лично поставил ему задачу контролировать представление (гособвинения - Прим. Ред.) в суде. Или он (Кармазин - Прим. Ред.), или его подчиненный точно ответит за это", - негодовал генпрокурор.

Источник видео: youtube.com/Espreso.TV

Впрочем, обещанных оргвыводов в отношении Кармазина так и не последовало (сам Геннадий Капканов в начале 2018 года был задержан в Киеве и сегодня его дело передано в суд). С тех пор производилось еще несколько попыток закачать кресло под областным прокурором. Одна из последних имела место в марте, когда Николай Павлович отправился в отпуск.

На сайте местного издания "Полтавщина" тогда появилась информация о том, что Кармазин может не вернуться к работе. А в его кресло планируют усадить нового человека, который в настоящее время занимает пост заместителя прокурора одной из областей Украины.

Также выяснилось, что во время отпуска Николай Кармазин сдал квалификационный адвокатский экзамен, что предполагает его желание обзавестись соответствующим свидетельством. Ввиду чего о его возможной отставке заговорили с удвоенной силой, но вскоре облпрокурор вернулся к работе и в настоящее время исполняет свои обязанности.

Большая чистка накануне выборов

Как говорит собеседник "Страны" в ГПУ, сохранению своей должности Кармазин, в первую очередь, обязан представителям "Народного фронта", которым он якобы обеспечивает протекцию для развития газового бизнеса и невмешательство в сложившийся статус-кво по добыче песка.

При этом, готовящихся прибыть на Полтавщину с проверкой прокуроров заранее "затачивают" на то, чтобы они вели тщательный аудит работы областного надзорного ведомства. И не только его.

"Настрой очень серьезный, невзирая даже на то, что "бригадир" ревизии - ставленник "фронтовиков" Сторожук. Едет несколько человек из Генеральной инспекции Владимира Уварова, а "четверке" (как называют на сленге правоохранителей Департамент надзора за соблюдением законов в уголовном производстве ГПУ - Прим. Ред.) Владимира Бедриковского дан указание поднимать все дела, включая ранее закрытые, связанные с областной администрацией и РГА". Есть сведения, что во время проверки могут устроить "сюрприз" Полтаве руками НАБУ, что усилит глубину аудита и вызовет кадровые пертурбации", - говорит собеседник "Страны" в Генпрокуратуре.

Он не исключает, что следствием ревизии может явиться попытка не только сместить Кармазина, а и ударить по губернатору Полтавской области Головко. Якобы этого могут добиваться на Банковой с целью того, чтобы перед предстоящими президентскими выборами поставить "своего человека" на должность главы ОГА.

Комплексные проверки - "фишка" от Луценко

Добавим, что комплексная проверка областных прокуратур при главе ГПУ Юрие Луценко уже давно считается своего рода "черной меткой". В сентябре 2016 года аналогичным образом был снаряжен "десант" из главка Генпрокуратуры, который "копал" под облпрокурора Запорожской области Александра Шацкого. Последний рассказал тогда, что к моменту начала проверки решение о его отставке уже было принято, то есть аудит превратили в формальный поиск оснований для смещения прокурора.

Невзирая на это, Шацкий отказывался писать заявление о добровольном уходе с должности и жаловался, что руководитель аппарата Луценко Олег Садыкин угрожал посадить его в тюрьму.

В конце концов, Шацкий был уволен с формулировкой "за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей при работе с государственной тайной" и сегодня продолжает оспаривать это решение в судах. Впрочем, это глобально не повлияло на ситуацию. В кресле прокурора Запорожской области с тех пор восседает Валерий Романов.