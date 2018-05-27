В Киеве отшумели страсти по финалу Лиги Чемпионов, где в зрелищном поединке на НСК "Олимпийский" мадридский "Реал" третий год кряду стал обладателем самого престижного клубного трофея Старого Света.

Многотысячный десант из приехавших наблюдать за матчем болельщиков, футбольных функционеров и звезд покидают столицу. Местный околофутбольный бомонд, тем временем, продолжает отходить не только от "лигочемпионского похмелья". А прежде всего - от последствий не менее остросюжетного скандала отечественного разлива, разразившегося на этой неделе.

Речь идет о массовой облаве на предполагаемых организаторов и участников договорных матчей в украинском спорте №1, которая названа МВД беспрецедентной акцией по борьбе с коррупцией. С момента ее проведения прошло уже пять дней, что позволяет сделать первые выводы о скандале, расследуемом уголовном деле и его последствиях.

"Страна" выясняла его предысторию и разбирала юридическую подноготную истории, перспективы обвинительных приговоров в которой оцениваются юристами скептически.

Прецедент "Металлиста"

Для начала напомним, что в целом за всю историю независимой Украины за участие в договорных матчах понесли уголовную ответственность пять футболистов. Все они заключили сделки со следствием и были наказаны лишь штрафами. То есть, фактически, по закону привлечь смогли только рядовых исполнителей.

Имена организаторов "черного тотализатора" так и остались в тайне, не говоря уже о том, чтобы их наказании.

"Первопроходцами" в теме "футбольной коррупции" стали Даниил Соломаха и Руслан Ковток, которые сознались, что за деньги участвовали в "сливе" матча молодежной команды "Металлиста" с ровесниками из "Волыни". Этот поединок состоялся 6 августа 2015 года в рамках четвертого тура первенства для коллективов не старше 21 года, и завершился с хоккейно-теннисным счетом 6:2 в пользу команды из Луцка.

15 сентября 2016 года Луцкий межрайонный суд Волынской области установил для Ковтка и Соломахи, которые на двоих "подняли" на сдаче матча более 100 тысяч гривен, наказание в виде денежного штрафа в размере 8,5 тысяч гривен каждому.

Источник видео: ПРОФУТБОЛ

Молодые люди активно сотрудничали со следствием и назвали имя человека, который предложил им участие в афере. Им оказался еще один футболист молодежного состава "Металлиста" Евгений Малик, приговор которому вынес 30 января 2017 года Харьковский райсуд Харьковской области.

Именно на него изначально вышел загадочный посредник, который предложил футболистам заработать $8 тысяч за обеспечение необходимого результата в матче "металлистов" с "Волынью".

Из судебных материалов следует, что деньги за это Малик получил двумя частями. Сам защитник в поединке участия не принимал, просидев в запасе. Но именно его сумма "вознаграждения" оказалась наибольшей - 62,5 тысяч гривен. Суд назначил ему в качестве нказания денежный штраф в шесть раз меньше этой суммы - 10,2 тысяч гривен.

Источник видео: youtube.com/ПРОФУТБОЛ

В приговоре Малику содержится упоминание еще одного договорного матча, в котором он принимал участие. Речь идет о скандальном поединке Чемпионата U-19, проходившем 6 октября 2015 года между юношами все того же "Металлиста" и ужгородской "Говерлой".

Следствие установило, что за этот гостевой поединок, который харьковчане проиграли со счетом 0:3, участники "договорняка" суммарно получили 20 тысяч евро. Их распределял между сообщниками Малик. Так, доля осужденного защитника Дмитрия Скаржинского составила 22 тысяч гривен, а его коллеги по амплуа и несчастью Назара Малиновского - 1 тысяч евро. Пойманным бекам, которые также признали свою вину, суд установил наказание в виде денежных штрафов в размере 8,5 тысяч гривен.

Апробация законодательной новеллы главы Федерации футбола Украины

Заметим, что осуждали вышеназванную пятерку футболистов по ч.4 ст.354 УК Украины (получение незаконного вознаграждения работником госпредприятия, учреждения или организации). То есть, не по принятому в ноябре 2015 года так называемому "закону Павелко", которым Уголовный кодекс был дополнен статьей 369-3, где устанавливается ответственность за противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований.

Деяния же фигурантов "майской облавы-2018", напротив, следствие квалифицирует как раз с учетом законодательного новшества имени президента ФФУ (параллельно являющегося нардепом от Блока Петра Порошенко). И еще по одной, смежной с ним статье - ч.4 ст.368-3 УК Украины ("Подкуп служебного лица юридической структуры частного права независимо от организационно-правовой формы").

Это уголовное дело по факту организации и проведения договорных поединков в украинском футболе было заведено ровно два года назад - 24 мая 2016 году.

Изначально его фабула касалась проверки возможного совершения противоправного воздействия на результаты официальных спортивных состязаний (ч.1 ст.369-3 УК Украины) со стороны футболистов ФК "Говерла". То есть, инцидент расследовался сквозь призму "закона Павелко".

Речь шла о возможной попытке воздействия на результат матча, который состоялся 30 апреля 2016 года в Ужгороде между "Говерлой" и луганской "Зарей". Следствие установило, что один из футболистов-профессионалов подкупил двух игроков "Говерлы", получив возможность обогащения для себя и сообщников.

Имя инициатора предложения "сдать игру" в материалах судебного реестра не просматривается. Но отдельно указано - этот мужчина при перечислении денег за "договорняки" мог использовать услуги пересылки товаров "Новой Почтой". В базе клиентов этой компании значился как владелец телефонного номера +38 097-112-50-36. Этот абонент и сегодня находится в сети, но попытки дозвониться на него корреспондента "Страны" не увенчались успехом.

Сам поединок между "Зарей" и "Говерлой" тогда завершился разгромной победой гостей, которые забили в ворота соперника четыре безответных мяча (из которых три - в первом тайме).

Обзор матча между "Говерлой" и "Зарей", состоявшийся в Премьер-Лиге 30 апреля 2016 года.

Доказательную базу "договорняка" между футболистами следствие планировало находить в телефонных звонках между "заговорщиками", а также пыталось обнаружить следы денежных транзакций за "слив матча".

Для этого были получены санкции суда на доступ к банковской тайне на счетах одного из футболистов "Говерлы" в "Сбербанке" и движениях по его счету в финучреждении.

В схеме обеспечения игры с фиксированным результатом был также установлен еще один предполагаемый злоумышленник, роль которого сводилась в выполнении отдельных поручений по достижению нужного счета.

В дело завели тяжкую статью, чтобы осуществлять прослушку

В начале 2017 года в деле об организации договорных поединков наметились новые подвижки. В квалификации производства появилась "тяжелая" статья о подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги (ч.4 ст.368-3 УК Украины).

Опрошенные "Страной" юристы уверены: дополнительную квалификацию умышленно вводили в историю, чтобы получить право на осуществление негласных следственно-розыскных действий в отношении футболистов, менеджеров и судей. Дабы за счет этого "раскрутить" дело.

В это же время следователи начали изучать подноготную еще одного сомнительного матча.

Речь шла о поединке, сыгранном 18 сентября 2016 году в Киеве между "Арсеналом" и ровенским "Вересом" в рамках турнира Первой лиги. Концовка игры запомнилась болельщикам и экспертам тем, как капитан столичного клуба Олег Котелюх в собственной штрафной "привез" пенальти.

Удар с точки от футболиста "Вереса" удалось парировать голкиперу, и матч завершился нулевой ничьей.

При этом, в букмекерских конторах тогда были зафиксированы аномальные ставки на победу команды из Ровного.

"Закулисье" матча между "Арсеналом" и "Вересом", который проверялся на предмет возможного "договорняка", источник видео: youtube.com/ПРОФУТБОЛ

Вскоре после этого "Арсенал" разорвал контракт с Котелюхом, а президент клуба Алексей Кикирешко сообщил журналистам: еще до стартового свистка курсировала информация о том, что матч может иметь признаки договорного.

Подтвердил сомнения в этом и нападающий "канониров" Адеринсон Эсеола. Он сообщил, что накануне игры ему позвонил приятель, который предложил $500, если форвард откажется от участия в поединке.

Следствие установило, что за организацией этих "переговоров" может стоять тот же футболист, который ранее подкупал игроков "Говерлы" в их матче с "Зарей". В случае с киевским матчем, мужчина "забрасывал удочки" через своего друга, некоего бывшего футболиста. Как указано в судебных материалах, именно этот экс-игрок как раз звонил Эсеоле и предлагал деньги. А другой его товарищ, бывший игрок "Арсенала", выполнял иное поручение "организатора": "заряжал" деньги на "контору".

Кроме этого, по делу о матче между "Арсеналом" и "Вересом", изучалась роль защитника Котелюха, который уже после эпизода с пенальти совершил еще несколько грубых ошибок. А также арбитра поединка Андрея Кузьмина, конфиденциально общавшегося с некими бывшими судьями в гостинице.

Уже тогда следствие полагало, что факты манипулирования результатами матчей под эгидой Федерации футбола Украины являются массовыми. К аналогичным выводам пришли и эксперты - на профильных сайтах можно встретить список из полутора десятков матчей, которые называются сомнительными с точки зрения честной и конкурентной игры.

Ноль подозреваемых и ноль задержанных

На сегодняшний день (если верить презентации Нацполиции), разбирательства касаются двух третей всех профессиональных клубов Украины. Суммарно указаны 57 эпизодов вероятных "договорняков" с участием 328 человек, у 40 из которых в начале недели прошли обыски.

В эфире программы "Татотаке" ведущий Сергей Болотников рассказал: изначально "шмонов", задействованными при которых оказалось почти 500 правоохранителей, планировалось в три раза больше. Но суды в ряде случаев отказали в выдаче соответствующих санкций.

Известно, что у фигурантов "облавы" повально изымалась компьютерная техника и смартфоны, где правоохранители намерены тщательно покопаться в поисках подтверждений преступных планов по сдаче тех или иных поединков.

При этом, сама же Федерация футбола Украины выступила в защиту одного из фигурантов скандала - арбитра Евгения Арановского. В заявлении на сайте ФФУ говорится, что этот рефери не имеет отношения к "кальчополи по-украински". А силовики по ошибке "зашли" не по тому адресу, планируя визит к брату Евгения - также футбольному арбитру Виктору Арановскому. Но и это заявление не развеяло сомнений у футбольной общественности. Дело в том, что в санкции суда на обыск указан адрес супруги Евгения Арановского, а не его брата...

Зато всплыло имя еще одного рефери, который оказался "под колпаком". Это арбитр матчей Премьер-лиги Владимир Миланич, которого буквально "сняли с поезда", обнаружив в его сумке $17 тысяч.

Впрочем, ни ему, ни кому-бы то ни было вообще из фигурантов "облавы" вплоть до сегодняшнего дня так и не было объявлено о подозрении. Более того - правоохранители отпустили на свободу судью Александра Соловьяна, которого показательно вывели в наручниках из Дома Футбола 22 мая.

"Он был не задержан, а только доставлен для проведения следственных действий. На данный момент задержанных нет. Когда и кому будут подозрения, мы сообщим дополнительно", - пояснил "Стране" директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Первые реакции на скандал

Впрочем, глава Комитета ФФУ по этике и честной игре (КЭЧИ), итальянец Франческо Баранка считает иначе. "Операция прошла на высшем уровне... Мы показали, как договорные матчи могут быть побеждены", - заявил он в ходе общения с прессой.

Вместе с этим, Баранка открестился от того, что приложил руку к составлению скандальной презентации, где приводятся эмблемы 33 футбольных клубов Украины, причастных к организации "договорняков".

Там самая картинка из презентации МВД, источник фото: скниншот из видео facebook.com/UA.National.Police

"Картинку делал не я. Наши материалы и информация могут совпадать с материалами и информацией полиции. Но также могут существовать моменты, которые мы не заметили, как и полиция могла что-то упустить. Наш список подозрительных матчей более широкий, чем у полиции", - заключил итальянец.

В МВД же настаивают, что держат все нити дела в своих руках, и обещают воздать по зслугам как участникам, так и организаторам поединков с заранее предопределенным исходом.

"Были установлены лица, которые причастны к коррупционным схемам "заказных" футбольных матчей, начиная от высшего дивизиона Премьер-лиги и до юниорских команд. Это - первый в истории Украины случай, когда к ответственности будут привлечены не только игроки футбольных клубов, а и организаторы", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Реакция со стороны вероятных подозреваемых также последовала. Так, в эфире программы "Вечер на Думской" сообщили: коллектив футбольной Первой лиги - одесская "Жемчужина" снялась с соревнований.

Публично комментировать ситуацию в команде, которую полиция назвала вероятным участником "сомнительных матчей" не стали. Но неофициально функционеры "Жемчужины" якобы признали, что определенную почву под собой обвинения в организации договорных поединков могут иметь.

Кроме того, стадию ликвидации начал еще один коллектив Первой лиги - харьковский "Гелиос", который также фигурирует в презентации Нацполиции. По информации издания Sport Arena, все сотрудники клуба написали заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной расформирования коллектива называют тот факт, что "руководство "Гелиоса" потеряло интерес к футболу".

Впрочем, большинство клубов, чьи логотипы правоохранители привели в скандальной презентации, отрицают какую-либо причастность к "договорнякам".

На сайте "Александрии" было обнародовано заявление, где от МВД потребовали предоставить официальные доказательства или опровергнуть причастность клуба к организации договорных матчей.

"Я узнал об этом от футболиста молодежного состава. У него... был обыск, но ничего не нашли. Все этот стало для него и его родителей шоком. Мы уверены в этом футболисте, так что эти действия на 100% непонятны. Пусть нам объяснят, почему безосновательно обвиняют клуб и какое он отношение имеет ко всем этим событиям", - заявил директор "Александрии" Дмитрий Китаев в эфире "Футбол NEWS". - Нам эта политика, этот популизм непонятны, мы с этим несогласны. Мы обратились к органам за доказательствами – или пусть извиняются. Будем отстаивать честь в суде, это пятно на клубе. Мы всегда играем честно".

В схожей тональности прозвучал комментарий еще одного клуба Премьер-лиги - кропивницкой "Зирки". Здесь рассказали, что не понимают, на каких основаниях этот клуб был обвинен в противоправной деятельности и уточнили - никто из силовиков к ним не обращался.

Более резкие оценки "укрокальчополи" дал главный тренер "Полтавы" Анатолий Бессмертный.

"Вы понимаете, это полный бред. Наша команда, могу на всю Украину заявить, ни в чем не замешана. Даже не хочу оправдываться и говорить на эту тему. Ничего на нас не повлияло, нам просто смешно стало. Нам себя упрекнуть нечем. А этот бред, который метут, ну, это их проблемы", – сказал коуч.

Вторит ему и президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий, который опроверг участие команды в договорных матчах.

"Мы соберем всех тренеров, игроков и работников клуба и обсудим эту ситуацию, но я уверен, что никто из нашего клуба в этом не участвовал, иначе мне бы об этом было известно", - рассказал он журналистам.

"Ни "Прикарпатье", как юридическое лицо, созданное в 2016 году, ни его игроки, ни функционеры или должностные лица не являются и не были участниками расследований или событий, о которых идет речь в резонансной пресс-конференции руководства правоохранительных органов Украины", – сказано на этот счет в официальном обращении клуба.

Что же касается остальных клубов, которые "припечатала" Нацполиция в перечне вероятных нарушителей принципов честной игры, то в околофутбольных кругах популярна версия о том, что большинство из них решили подождать дальнейшего развития событий. Мол, если правоохранители не удосужатся подтвердить свои претензии фактическими доказательствами, то в ответ получат иски с требованиями официальных извинений, и даже денежной компенсации за нанесенный деловой репутации команд ущерб.

Скепсис от юристов

"Страна" обратилась за комментариями к юристам, которые работают в сфере уголовного права и знакомы с нюансами расследования "футбольной облавы".

Вот что рассказал о природе происходящего один из них на анонимных началах. "Баранка начал отрабатывать приемы, которые использовал в Италии. Все понимали, что у него подходит годовщина работы в Украине, и надо показать хоть какой-то результат деятельности, вот и затеяли это все. Никакого глубинного анализа и доказательной базы в истории нет. Все строится на том, что букмекеры (прежде всего, из Азии), которые теряют деньги из-за победы игроков на ставках, раскрывают Баранке конфиденциальную информацию об аккаунтах. Хотя сами же гарантируют им конфиденциальность при регистрации. Эти графики и схемы об аномальных ставках, которыми потрясает глава КЭЧИ, просто бумага. Никакой юридической силы они не имеют, получены незаконным путем и любой суд признает их недопустимым доказательством", - говорит один из собеседников в прокурорских кругах.

И добавляет, что с учетом этого "успешный итог" для инициаторов расследования возможен только в том случае, если им удастся заполучить живых свидетелей, которые подпишутся под тем, что им скажет следствие.

"Путем давления и шантажа пожизненными дисквалификациями для футболистов попробуют выбить признания, "поколоть" отдельных фигурантов. Это единственный шанс на успех "облавы" - если какой-то из 18-летних пацанов согласится подписаться под тем, что участвовал в договорных матчах за деньги. Все прочее - это полный ноль! Размотать весь клубок, чтобы увязать факт ставок в интернете с передачей денег конкретному арбитру матча или администратору/футболисту просто нереально. В конечном счете, пару-тройку человек может и привлекут, но по сделкам со следствием, и все окончится пшиком", - говорит наш собеседник.

В схоже духе рассуждает управляющий партнер адвокатского объединения GB Partners Александр Машков, фирма которого выступает юридическим партнером ФК "Олимпик", также фигурирующего в презентации МВД в качестве клуба, замешанного в "договорняках".

По его словам, даже беглый взгляд на юридическую составляющую опубликованных МВД сведений, позволяет сделать вывод об отсутствии какой-либо перспективы расследования.

"Впечатление смонтированный видеоролик может разве что на неискушенного обывателя. При внимательным прочтении текста ст. 369-3 УК Украины можно заметить, что она не является тяжкой и уголовная ответственность за влияние на результат матча может наступить только при установления факта получения неправомерной выгоды. В лучшем случае такие доказательства могли быть получены в отношении отдельных футболистов или судей, и то - при надлежащем документировании передачи денежных средств во время проведения НСРД. Которые, скорее всего, осуществлялись после того, как в дело "завели" ст.368-3 УК Украины, что выглядит откровенным поводом для проведения негласных следственных действий. Тем более, что эта, уже тяжкая статья, предусматривает наличие специального субъекта совершения преступления - служебного лица юрлица частного права. Таковым может быть сотрудник клуба или Федерации, но не судьи с футболистами, которые работают по контракту. У последних попросту нет должностных инструкций. Соответственно, сама по себе ст.368-3 УК Украины вряд ли находит свое подтверждение, а по оставшейся "легкой" статье 369-3 НСРД придется "сливать", - считает Машков.

Он назвал сомнительным и еще один постулат версии скандала от Нацполиции, согласно которому следствие обладает доказательствами связи между организацией "договорняков" с осуществлением ставок на биржах ставок в Азии.

"Все действующие в Украине букмекерские конторы имеют полулегальный статус, работают по лицензиям лотерейщиков, и, как правило, зарегистрированы в Кюрасао, имея в учредителях офшорные компании. Поэтому проведение выемок информации у них, которая могла бы стать основой в деле доказательства вины, выглядит невероятно сложной задачей. Между тем ни о каких процедурах международной правовой помощи помощи в данном уголовном производстве не сообщалось. Предполагаю, что именно из-за отсутствия реальных доказательств и указанных мною процессуальных особенностей в расследовании данного дела, несмотря на громкие заявления, не задержан ни один человек и ничего не говорится об оглашении хоть кому-то какого-либо официального подозрения. Вполне возможно, что из-за явных проблемах в доказывании состава преступления, такие подозрения просто не согласованы процессуальными руководителями из ГПУ", - резюмирует адвокат Машков.