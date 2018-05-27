Еще не успел парламентский комитет по вопросам Регламента рассмотреть представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева, как генеральный прокурор Юрий Луценко обозначил следующих депутатов от этой фракции - Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Оба являются давними соратниками по работе в Днепропетровской области.

Что это означает, анализирует "Страна".

В чем обвиняют Вилкула

Слухи о том, что с Вилкула и Колесникова будут снимать прикосновенность, поползли в парламенте еще в начале апреля. Источники "Страны" в Регламентном комитете еще тогда говорили, что к четвертой годовщине инаугурации президента Украины Петра Порошенко, он захочет напомнить обществу о наказании "попередников".

Символично, что в четвертую годовщину избрания президента об обвинениях в адрес парламентариев на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган.

Так, по ее словам, Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Также его обвиняют в том, что он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "Арт Ленд", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Сам Вилкул назвал представление ГПУ "подарком" к его дню рождения (24 мая нардепу исполнилось 44 года). По словам депутата, в случае, если это дело дойдет до суда, оно рассыпется.

Он считает, что ГПУ изначально не ставит задачу доказать его виновность в суде.

"Им нужно другое. Нужно получить право проводить обыски у моих родных и друзей. Вызывать их на многочасовые бессмысленные допросы. И таким образом давить на меня, пытаться меня дестабилизировать. И, скажу честно, я буду переживать за них. Ведь будут целенаправленно бить по самым близким для меня людям. Но сломать им меня не удастся. Я знаю, что невиновен. Знаю, что мы обязательно победим — этой власти осталось уже очень недолго. Победа будет за нами!", - заявил Вилкул.

Что же касается Дмитрия Колесникова, его в ГПУ обвиняют в том, что ранее, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, он, якобы, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпусов государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" (НИТИ) в Днепре общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

"Плевок в лицо юго-востоку"

Как уже писалось выше, представления на Вилкула и Колесникова - это уже третье представление на депутатов "Оппозиционного блока" за последние недели. В прошлом году отмечалось большее разнообразие - помимо оппозиционеров Генпрокуратура вносила представления и на нардепов из других фракций.

В "Оппозиционном блоке" уже заявили, что речь идет о политических репрессиях.

"Репрессии власти против народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова – это плевок в лицо жителям Юго-Востока Украины, которые голосовали за Оппозиционный блок. Любое инакомыслие сразу же становится объектом преследования по команде власти. В стране проводятся репрессии против политических оппонентов", - заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

Он заявил, что такое преследование не имеет ничего общего с соблюдением законов и направлено только против оппозиционных сил.

Рука Филатова?

Источник "Страны", в Генпрокуратуре назвал три мотива нынешних представлений.

"Во-первых, как и раньше, главный мотив - это пиар власти и лично генпрокурора Луценко. Открываются дела, которые вряд ли когда-нибудь дойдут до суда (как и по предыдущим представлениям), но шум будет. В отличие от прошлого года решили этот пиар направить конкретно на "Оппозиционный блок". Чтобы с одной стороны потешить свой электорат, а с другой - не поссориться с "Народным фронтом", Ляшко и прочими попутчиками. А это бы произошло, если б вносились представления и на их депутатов. Во-вторых, конкретно по Вилкулу есть задача получить рычаг давления на его отца - городского главу Кривого Рога, чтоб обеспечить его лояльность на предстоящих президентских выборов. В-третьих, опять же по Вилкулу, есть момент сделки - это как бы подарок мэру Днепра Борису Филатову в обмен на его поддержку Порошенко на выборах".

В тоже время, версию о "руке Филатова" в окружении мэра категорически отрицают.

"Вилкул с его уголовными делами как раз-то и невыгоден Филатову, поскольку это поднимает узнаваемость и рейтинг Вилкула, как и любые другие преследования. История коммуникаций Филатова и Порошенко лежит в плоскости Днепровского аэропорта, на который Филатов просит бюджетные средства. Но Порошенко пока команды на это не дал, и вряд ли даст. А без этой опции о любой поддержке на выборах можно даже не начинать разговор", - сказали "Стране" в окружении Филатова.

"Общество ждет посадки нынешних коррупционеров"

Опрошенные "Страной" эксперты, комментируя появление представлений Генпрокуратуры на оппозиционных депутатов, говорят о том, что власть пытается показать своему евромайдановскому электорату, что все-таки сможет посадить "попередников".

"На примере Вилкула в Киеве пытаются всячески показать своему электорату, что людям, которые выступали против Евромайдана, все припомнят. При этом метят не только в него, но и его команду. Дмитрий Колесников возглавил Днепропетровскую область после того, как Вилкул ушел в правительство", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

Политический эксперт Андрей Золотарев, в свою очередь, считает, что на общество эти технологии уже слабо действуют, так как люди хотят увидеть "посадки" нынешних коррупционеров.

"Учитывая то, что эти дела расследуются долгие годы, а представления появились только сейчас, можно спрогнозировать, что их ждет судьба аналогичных обвинений, которые уже выносились в Раду против других депутатов, например, того же Довгого, и которые потом просто закрыли. Более того, власть еще не осознает, что политические дивиденды эти расследования принесут не Юрию Луценко, а оппозиции. Вообще общество ждет посадки не "попередников", а нынешнего политбомонда", - говорит "Стране" Золотарев.

Эксперт также спрогнозировал, что ближе к выборам могут начаться массовые появления уголовных дел против всех, кто не устраивает власть, в том числе нынешних соперников Банковой по электоральному полю.

"Нас ждет война всех против всех и эта война будет без правил. Нам остается надеяться, что пока они будут драть чубы друг другу, они меньше будут шарить в карманах украинцев", - говорит политолог.