Украинцев готовят к новым космическим платежкам за коммуналку. С осени газ для населения может резко подорожать. Как прогнозирует председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, цены на него взлетят сразу на 70%.

"Сейчас пересмотр цены на газ означает плюс 65-70%", - подсчитал Вовк.

О том, что газ для населения будет дорожать и стабильные тарифы - это только вопрос времени эксперты предупреждали и ранее. НАК "Нафтогаз" настаивал на пересмотре цен еще в октябре прошлого года, а в нынешнем апреле он предложил Кабину свой вариант повышения тарифов, где заложено плюс 60-65% к нынешней цене. На постепенном "выравнивании" стоимости газа для населения и промышленности настаивает и МВФ.

"Если газ подорожает на 65-70%, это тут же потянет за собой тарифы на горячую воду и отопление. Впоследствие, наверняка, подорожает и электричество. Будет всеобщий коллапс, потому что платить такие суммы за коммуналку большинство украинских семей просто не сможет", - прогнозирует эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

"Страна" разбиралась как рекордное подорожание газа "утяжелит" платежки и сколько в итоге придется платить за коммуналку по новым тарифам.

Почему газ должен подорожать?

На самом деле главным инициатором подорожания газа в свое время стал Кабмин, а идейным вдохновителем - МВФ. В марте 2017 года он выдал постановление №187, которым прописал новую формулу на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго, которую эксперты тут же окрестили формулой "Дюссельдорф плюс".

Согласно ей, стоимость газа должна считаться следующим образом: цена на бирже, цена за вход в украинскую ГТС и транспортировку плюс налоги. То есть, фактически тариф на газ для населения предложили устанавливать по импортному паритету.

Привязка цен на газ внутри Украины для всех категорий потребителей к стоимости его импорта - было одним из обязательств, которое взяла на себя украинское правительство перед МВФ.

"Собственно, на выполнении этого постановления Кабмина и настаивает МВФ, грозя в случае отказа лишить нас очередного кредитного транша", - отмечает сопредседатель Фонда экономических стратегий Дмитрий Марунич.

Но затем, сложив все составляющие этой формулы, в правительстве поняли, что тариф выходит явно неподъемным для большинства украинцев. Поэтому скандальное постановление отложили вначале до октября 2017 года, позже - до окончания отопительного сезона 2017-2018 годов. А потом и вовсе в правительстве стали намекать, что до выборов в 2019 году очень не хотят злить население.

С тех пор, однако, положение только ухудшилось.

Во-первых, МВФ несколько раз четко повторил, что приведение цен на газ для населения к импортному паритету остается одним из двух главных условий продолжения кредитования (вторым является антикоррупционный суд).

Во-вторых, значительно выросла "цена вопроса".

Так, обсуждая возможное повышение до уровня импортного паритета в минувшем октябре, эксперты говорили о повышении цены на газ на 20%. Но теперь, как видно, появились уже совсем другие цифры - плюс 65-70%. Откуда такая огромная разница?

Все просто: мировые цены на газ поползли вверх вслед за нефтью, - пояснил "Стране" Валентин Землянский.

"Котировки долго стояли, но когда нефть приблизилась к 80 долларам за баррель, тоже двинулись. Если в апреле газ стоил в пересчете на гривну 9,6 тыс. грн. за тысячу кубометров, то, по состоянию на 22 мая - уже 10,4 тыс. грн. То есть, если посчитать по формуле "Дюссельдорф плюс", получается, что газ для населения должен стоить вообще больше 13 тыс. грн. вместо сегодняшних 7 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м.", - говорит Землянский.

И такая цена - по нынешнему курсу доллара, который, как прогнозируют эксперты, уже с осени пойдет в рост. Если совпадут два фактора - продолжится увеличение мировых цен на газ (есть прогнозы, что к началу следующего отопительного сезона он будет стоить $450/ тыс. куб. м против сегодняшних $410) и обесценится гривна - тариф на газ для украинцев станет вообще "золотым" - до 15 тыс. грн. за тысячу кубов и больше.

"Нафтогаз" в своей презентации для правительства, которую он представил в апреле этого года, предлагает пока остановится на неком усредненном варианте. В частности, ввести понятие социальной нормы потребления (на 15% сократить нынешние нормы в 3,3 куб. м на чел. в месяц если есть централизованное горячее водоснабжение и 5,4 куб.м, если его нет), в рамках которой считать газ по теперешнему тарифу, а все что сверху - дороже. Так, предлагалось ввести тариф за "лишний" газ с июня этого года на уровне 10,99 тысяч гривен (то есть, повышение на 58%), а с октября - 11,47 тысяч гривен (плюс 65% к нынешней цене).

Впрочем, даже в такой "облегченной" версии газ получается слишком дорогим для населения. К тому же его раскритиковал МВФ.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью 5 каналу сказал, что цены на газ для населения могут уменьшиться, но только если государство будет увеличивать внутреннюю добычу. Пока, правда, этого не наблюдается.

Сколько придется платить за коммуналку

Если газ все же подорожает на 70%, украинцам стоит готовится к неподъемным платежкам.

"В тарифе на отопление и горячую воду стоимость газа - это 80%. Поэтому и тепло и горячая вода тут же рекордно подорожают", - предупреждает Дмитрий Марунич. По подсчетам Землянского, речь может идти о росте тарифов приблизительно на 50%.

"Хорошо вырастут - не меньше, чем на 40%", - подсчитал и председатель правления общественной организации "Союз владельцев жилья Украины" и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

То есть, если сейчас тариф на отопление в Киеве составляет 1,34 тыс. грн./1 Гкал (или 31,33 грн./кв.м для домов без счетчиков), то, с учетом новой цены на газ, он может подскочить до 2 тыс. грн./1 Гкал (или около 47 грн./кв.м).

Получается, что если сейчас отопление среднестатистической квартиры в Киеве площадью 50 кв.м стоит порядка 1,6 тыс. грн. в месяц, то в следующем отопительном сезоне придется платить уже около 2,4 тыс. грн.

То же самое с горячей водой. С нынешнего тарифа в 80,6 грн. за кубометр цена может подскочить почти до 121 грн.

И это только то, что на поверхности. Пока непонятно, как отреагируют поставщики холодной воды и электричества, но в том, что те тоже будут просить НКРЭ пересмотреть им тарифы Землянский не сомневается.

В итоге стандартная двушка, на которую сейчас приходит платежа около 3 тыс. грн, в месяц, рискует подорожать до 4,5-5 тыс. грн.

В такой ситуации в субсидии будет нуждаться уже не половина украинских домохозяйств, как сейчас, а, как минимум, 70%. А запланированная в бюджете на этот год на субсидии сумма в 71 млрд. грн. грозит трансформироваться в 100 млрд. грн", - говорит Землянский.

Он также прогнозирует, что украинцы, которых оставят наедине с рекордными тарифами, попросту перестанут платить, что лишь усугубит кризиса на энергорынке. Впрочем, в новом законе о жилищно- коммунальных услугах предусмотрен возврат с 2019 года пени на просроченные платежки по коммуналке. Так что украинцам начнут насчитывать огромные штрафы, - не исключают эксперты.

Может ли газ не дорожать?

Валентин Землянский пояснил "Стране": нынешняя истерия вокруг цен на газ, которые, якобы, должны вырасти, на самом деле надумана.

"Более того, есть возможность существенно снизить цены на газ. Источник не нов - газ внутренней добычи. В этом году "Укргаздобыча" обещает 16 млрд. кубов газа, а на потребности населения и предприятий теплокоммунэнерго нужно 17 млрд. То есть, по мировым ценам нужно докупить всего 1 млрд. куб.м. При этом цена газа внутренней добычи 2,5-2,7 тыс. грн. Допустим, если "разбавить" наш газ импортным, получится 3 тыс. грн./куб.м. Но это явно не нынешние почти 7 тыс. грн.", - подсчитал Землянский.

Эксперты говорят, что подобный вариант в Кабмине обсуждался. Выйти на цену в 5 тыс. грн./тыс. куб.м. предлагалось, "отодвинув" "Нафтогаз", через который сейчас продается газ компании "Укргаздобыча" (она должна напрямую поставлять его облгазам). Впрочем, есть ли будущее у такой схемы, учитывая явную незаинтересованность в нем "Нефтегаза" и его лоббистские возможности в ближайшем окружении президента Порошенко - большой вопрос.

"Понятно, что одномоментно повысить цены на газ на 70% накануне выборов - это электоральная смерть для власти. И экономическая смерть для страны", - говорит Землянский.

"По инсайдерской информации, 30 мая вопрос повышения цен на газ будет рассматриваться на заседании Кабмина. И, скорее всего, его отложат еще на три месяца. А потом будут политические торги и как они решатся - пока неясно", - подытожил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Но вот с промышленностью власти решили не церемониться - цены на газ для нее вырастут уже с 1 июня примерно на 7% (до 11,5 тыс. грн./тыс. куб.м.).

Понятно, что новые тарифы тут же скажутся на всех розничных ценах, но это уже совсем другая история.