Финал Лиги чемпионов 2018, который 26 мая пройдет на киевском НСК "Олимпийский", по именам выглядит просто феноменально: "Реал" и "Ливерпуль" входят в пятерку клубов, чаще всего бравших главный трофей европейского футбола - 17 раз на двоих.

В одном списке с ними - "Милан", "Барселона" и "Бавария". Но в финале могут сыграть только две команды. И судьба подарила Киеву уникальную возможность.

Последний раз представители этой пятерки играли в финале Лиги Чемпионов между собой 11 лет назад - в 2007-м. Тогда "Милан", уже без Андрея Шевченко, взял реванш у "Ливерпуля" за обиднейшее поражение 2005-го.

Сейчас Шевченко - уже в роли официального посла финала Лиги чемпионов - будет принимать непосредственное участие в торжествах. Но кто окажется более достойным - "Реал" (13-й раз в истории) или "Ливерпуль" (6-й) - узнаем уже после финального свистка. А сейчас - немного штрихов к портретам двух действительно великих клубов Европы и мира.

Королевский клуб №1

"Реал" стал "Реалом" только на 18-й год жизни. В марте 1902 года на свет Божий появился Madrid Football Club. А 29 июня 1920 года в офис из Королевского дворца пришло сообщение о том, что король Альфонсо XIII своей милостью дарует клубу звание Королевский. С тех пор на гербе "Реала" красуется королевская корона.

Вообще королевских клубов в Испании хватает - из Сарагосы, Пальмы-де-Майорки, Овьедо, Севильи... Но только один именуют Королевским с большой буквы - "Реал". Остальные большей частью называют по именам городов.

Великий президент

До 1950-х годов ни у кого не повернулся бы язык назвать "Реал" сильнейшей командой континента. Он даже на родине далеко не всегда был первым.

Ключевая веха в истории Королевского клуба - 15 сентября 1943 года. Президентом "Реала" становится его бывший игрок Сантьяго Бернабеу. Он мыслил глобально и первым делом занялся строительством нового стадиона.

В 1944-м был получен кредит на покупку участка земли, в том же году был принят проект, начались работы в 1945-м, а в 1947-м "Новый Чамартин" был сдан в эксплуатацию. В январе 1955-го было принято решение назвать стадион именем действующего президента клуба - "Сантьяго Бернабеу". Уникальный, конечно, случай, но он как раз подчеркивает величие человека, который выполнял свои функции до своей смерти в 1978 году.

Это Бернабеу сделал "Реал" одним из топ-клубов мира, подняв планку на высочайший уровень.

Подарок из Колумбии

Бурный рост клуба, который не был чемпионом Испании 20 лет (!) - с 1933-го по 1953 годы, пришелся на 1950-е. Еще одна переломная точка в биографии "Реала" - явление Альфредо Ди Стефано. Талантливый аргентинский нападающий играл за "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса, когда в Аргентине в конце 1940-х вслед за общенациональной забастовкой началась забастовка футболистов. Лучшие в знак протеста убрались в Колумбию, где была создана новая профессиональная лига.

Ди Стефано заявил о себе в колумбийском клубе с говорящим названием "Мильонариос". Когда колумбийская лига под давлением ФИФА приказала долго жить, у Ди Стефано не было другого выхода, кроме как перебираться в Европу. А там, в начале 1950-х, по сути, два варианта - "Реал" или "Барселона".

Гранды вцепились за аргентинца, для начала договорившись о том, что он побывает и тут, и там. Но потом, увидев потучневшего за месяцы простоя Ди Стефано в товарищеском матче "Реала", барселонцы от него отказались. У них как раз тогда появился Ласло Кубала, успевший уже поиграть за сборные Венгрии и Чехословакии. Думали - и его хватит.

Ди Стефано быстро сбросил вес, набрал форму, и вокруг него начал формироваться "тот самый" "Реал". В 1953-1964 годах аргентинец наколотил за мадридский клуб 308 голов, что было рекордом до появления Рауля Гонсалеса в 2000-е (323). Сейчас же клубный рекорд принадлежит Криштиану Роналду (450). Но Ди Стефано все еще третий в списке.

В 1957-м, к слову, он третий раз сменил футбольное гражданство и сыграл за сборную Испании 31 матч, забил 23 мяча. До этого были сборные Аргентины (6/6) и Колумбии (7/6). Тогда же - в 1957-м - его признали лучшим футболистом Европы и вручили "Золотой мяч". Второй раз - в 1959-м.

Кубок чемпионов на века

Как по заказу, французы придумали Кубок чемпионов. Автор проекта - Габриэль Ано, вдохновленный успехами клубного чемпионата Южной Америки, предшественника Кубка Либертадорес, и воинственными заявлениями английского "Вулверхэмптона", провозгласившего себя после победы в товарищеском матче над будапештским "Гонведом", лучшей командой Европы.

Первый турнир (1955/1956) и четыре последующих "Реал" прошел уверенным победным маршем, получив пол итогам ударной пятилетки оригинальный Кубок чемпионов в вечное владение. Только в 1961-м году мадридцев удалось свергнуть с европейского престола. Точнее, еще в 1960-м, потому что "Барселона" выбила мадридцев еще на стадии 1/8 финала. А сама кубок не взяла, уступив его в финале "Бенфике".

У "Реала" же началась затянувшаяся эра без европейских гранд-призов. Она продлилась до 1998 года. Нет, были, конечно, победы в Кубке УЕФА (1985, 1986), но после пяти подряд главных трофеев, это было вовсе не то, чего требовали болельщики.

Золотая эра

"Реал" трижды проигрывал в финале Кубка чемпионов - в 1962-м ("Бенфика"), 1964-м ("Интер") и 1981 годах ("Ливерпуль"!). Ему и четвертое поражение предрекали - в 1998-м от гремевшего тогда "Ювентуса" с Зиданом и Давидсом в полузащите, Дель Пьеро и Индзаги в нападении. Но Королевский клуб, не побоявшись выставить тройку нападающих (Рауль, Миятович и Морьентес), преподнес сенсацию, обыграв "Юве" - 1:0.

С тех пор "Реал" - ежегодно в Лиге чемпионов, регулярно выходит из группы. Дальше - как получится. В 1999 году "сливочных" в четвертьфинале остановили киевские динамовцы (1:1 в Мадриде, 2:0 в Киеве). С 2005-го по 20110 год мадридский клуб вообще шесть раз подряд застревал на стадии 1/8 финала. Но уже в 2011 году с этим безобразием было покончено: с тех пор как минимум - полуфинал.

А год назад "Реал" стал первой командой, дважды подряд выигравшей Лигу чемпионов. И третий раз за четыре года. Дважды страдал "Атлетико" (2014, 2016), но победы были непростыми - в серии пенальти и в дополнительное время. А вот в 2017-м "Ювентус" разбили играючи.

Сейчас - отличный шанс завоевать третий подряд. Только это скрасит впечатление от проваленного в Испании сезона.

Перес и звезды

Президентов у "Реала" было много. Самый-самый из всех, понятное дело - Сантьяго Бернабеу, находившийся у руля 35 лет. А в 2000-м взошла звезда Флорентино Переса, пообещавшего во время избирательной кампании выдернуть из рядов злейшего соперника "Барселоны" звездного португальца Луиша Фигу.

С тех пор каждый год на потеху публике приобреталась как минимум одна звезда мирового масштаба: в 2000 году - Фигу, в 2001-м - Зинедин Зидан, в 2002 - Роналдо, в 2003-м - Дэвид Бекхэм, в 2004-м - Майкл Оуэн.

В 2006 году Перес покинул президентский пост, но в 2009-м вернулся. Да не один, а с Криштиану Роналду, Кака, Каримом Бензема, Гаретом Бэйлом... Звездному клубу - звездные футболисты.

Потрясающий Зизу

Тренерское кресло в "Реале" воистину горячо. Каких бы результатов ты ни добивался, можешь быть легко уволен, если руководству, ссылающемуся на мнение болельщиков, не нравится, скажем, стиль игры команды. Завоеванные призы - не в счет. Фабио Капелло дважды (!) отправляли в отставку после побед в испанском чемпионате. Юппа Хайнкеса - после завоевания Кубка чемпионов.

Зидан перебрался в свое время в "Реал" не без влияния своей супруги-испанки. Там и остался по завершении игровой карьеры. Был ассистентом Анчелотти, затем, после ухода итальянца, возглавил дочернюю команду мадридцев "Кастилью". С ней лавров не снискал, но уж очень удачно подвернулось увольнение Бенитеса в январе 2016-го.

Сначала приход Зидана воспринимался как временная мера, но затем Зизу вошел во вкус, и ему уже запросто прощают то, чего бы не простили чужаку - вторые-третьи места. Их, правда, пока с лихвой искупают триумфы в Кубке чемпионов и клубном чемпионате мира - по два за два года. Но ничего не бывает вечным...

Родом из "Эвертона"

"Ливерпуль" - самый титулованный клуб из одноименного города. Но появился на свет он, можно сказать, случайно. Первым был "Эвертон", названный в честь одного из районов города. Все шло своим чередом, пока хозяин участка, на котором и была размещена арена, Джон Хаулдинг, вкладывавший в развитие "Эвертона" немалые на конец XIX века деньги, не решил еще и подзаработать. Сначала - повысил цену за аренду, а потом просто предложил "Эвертону" выкупить землю.

Предложение было встречено в штыки, а Хаулдинг остался со стадионом, но без команды. Этот недочет исправили быстро, организовав ФК "Ливерпуль". Идея была беспроигрышная: дать клубу имя города, чтобы чужаки отождествляли эти два понятия. Цвета - городские красные. На гербе вскоре появился символ города - птица Ливер (или Лайвер).

С тех пор мерсисайдское дерби - не пустой звук для фанатов и футболистов "Ливерпуля" и "Эвертона". А насколько отношения непростые, можно судить по фразе легендарного тренера "Красных" Билла Шенкли: "В Ливерпуле есть только две команды - "Ливерпуль" и дубль "Ливерпуля".

"Ливерпуль" и символы

Несмотря на все старания основоположников, "Ливерпуль" даже на родине далеко не сразу обзавелся популярностью, сравнимой, скажем, с "Манчестер Юнайтед", разогретой после мюнхенской авиакатастрофы 1958 года и первого для Англии Кубка чемпионов в 1968-м.

Трофеи пошли где-то с середины 1960-х, а в 1970-х, когда "Ливерпуль" принялся греметь и в Европе (выиграл Кубок чемпионов в 1977 и 1978 годах), его популярность докатилась и до наших краев. Рэй Клеменс, Кевин Киган, Кенни Далглиш, Грэм Сунесс - эти и другие футболисты заработали себе приличную славу.

Символом клуба является и сам стадион "Энфилд Роуд", с надписью перед выходом из раздевалки "This is Anfield", напоминающей и своим, и чужим, куда они попали. И крутая заворотная трибуна Kop, названная в честь холма Spion Kop в Южной Африке, где в 1900 году во время англо-бурской войны понес жестокие потери ливерпульский полк.

И мемориал с вечным огнем в память о погибших в трагедии Шеффилда в 1989-м. Рядом ворота Шенкли с девизом клуба, ставшим и клубным гимном. "You'll never walk alone" ("Ты никогда не будешь один").

Эйзель и Хилсборо

Два печальных места и две печальные даты в истории футбола. В Брюсселе в 1985 году завершилась гегемония "Ливерпуля" в европейском футболе. Матчу с "Ювентусом" в финале Кубка чемпионов предшествовала гибель на трибунах итальянских болельщиков, на которых напали фанаты "Красных".

Наверное, игру вообще не стоило бы начинать при человеческих жертвах, но во избежание дальнейших столкновении сделали вид, что ничего не произошло.

Единственный мяч в том матче великий Мишель Платини забил с пенальти, назначенного за нарушение, совершенное за пределами штрафной площади.

Самым же глобальным следствием трагедии стало отлучение всех английских клубов от еврокубков. "Ливерпуль" вернулся в Европу только в 1991 году и отнюдь не триумфально.

А дома была еще одна трагедия - на полуфинале Кубка Англии с "Ноттингемом" 15 апреля 1989 года. Тогда на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде в давке погибли 96 болельщиков "Ливерпуля". Матч не состоялся, а в переигровке "Ливерпуль" одержал победу.

Выиграл он и финал у "Эвертона". Перед матчем - традиционный гимн Англии. Но после него - "You'll never walk alone". Пели фанаты обеих команд...

Чудо Стамбула

Отлученный от Европы "Ливерпуль" сдавал позиции и в Англии. Не добавил плюсов в имидж и скандал с вратарем из Зимбабве Брюсом Гроббеларом. Потомок буров, в молодости успевший повоевать на родине в джунглях с партизанами во время гражданской войны в Родезии, позже говорил, что выжил благодаря "40 способам убийства", которым его обучили израильские инструкторы.

В 1980-1994 годах он играл за "Ливерпуль", а затем прославился как организатор договорных матчей.

Еврокубковые финалы пошли только в 2000-е. В 2001 году завоеван Кубок УЕФА, в 2005-м - Кубок чемпионов. Последний триумф прекрасно запомнили даже в Украине, потому что в финале был бит "Милан" и Андрей Шевченко. Причем по какому сценарию!

В Стамбуле "Ливерпуль" к перерыву безропотно уступал "Милану" - 0:3. Но болельщики проводили кумиров в раздевалку не свистом, а исполнением гимна. Им же и встретили. "Ливерпуль" завелся и сделал невозможное - счет сравнял! В дополнительное время Шевченко головой почти в упор расстреливал ворота Ежи Дудека, но польский голкипер не позволил себя переиграть.

То же сделал и в серии пенальти, причем осечка Шевы стала фатальной.

Через два года в Афинах "Милан" возьмет реванш, но сделает это уже без Шевченко, отправившегося в "Челси". Но снова с другим бывшим киевским динамовцем Кахой Каладзе, нынешним мэром Тбилиси.

Между прочим, тогда в 2007-м "Ливерпуль" уже подписал контракт с украинцем Андреем Ворониным, но одессит приехал уже после финала.

Поймали Клоппа

"Ливерпуль" - 18-кратный чемпион Англии, и чаще титул доставался только "Манчестер Юнайтед". Вот только в последний раз для мерсисайдцев это радостное событие произошло в далеком 1990-м.

Как никогда команда была близка к чемпионству в 2014 году, но фатальная ошибка легендарного капитана команды Стивена Джеррарда привела к поражению в матче с "Челси", и в результате - только второе место.

После и о нем можно было только мечтать. И в Европе дела не ладились. Максимум - финал Лиги Европы, проигранный "Севилье" в 2016-м. В ЛЧ-2014/2015 "Ливерпуль" и из группы не вышел. И до нынешнего сезона в нее не возвращался.

Тяжело рассчитывать на грандиозные успехи, когда постоянно теряешь лидеров, а суперзвезды метят в супербогатые клубы. Да, хорошие деньги "Ливерпуль" получил за Луиса Суареса, ушедшего в "Барселону" за 82 миллиона евро, за Рахима Стерлинга (Манчестер Сити", 64 млн), за Филиппа Коутиньо ("Барселона", 120 млн), но это не делало команду сильнее.

Тенденции к исправлению ситуации появилась лишь тогда, когда в октябре 2015-го команду возглавил тренер с континента - немец Юрген Клопп. К слову, последние успехи "Ливерпуля" в еврокубках связаны как раз с теми, кто прибыл из-за Ла-Манша. Это француз Жерар Улье (2001) и испанец Рафа Бенитес (2005).

Теперь все надежды - на Клоппа, который на родине сумел на время ликвидировать гегемонию "Баварии" и выводил "Боруссию" из Дортмунда в финал ЛЧ-2013. Только Клоппу удалось в Англии найти управу на звездный "Манчестер Сити".

А еще у него расцвел Мохамед Салах, который, перебравшись в "Ливерпуль" прошлым летом из "Ромы", наколотил фантастические 44 гола за сезон. Теперь его имя ставят в один ряд с Роналду, но у египтянина есть преимущество - он на семь лет моложе португальской звезды.