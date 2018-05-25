ОБСЕ заявил о танках и градах в Донбассе

ОБСЕ вчера заявила о новой фазе обострения ситуации в Донбассе: ее представитель Хуг сообщил, что обе стороны стянули к линии разграничения тяжелое вооружение – танки и "Грады" – и применяют его. И эта новая фаза опасна уже не только для военных, но и для мирного населения.

Впрочем, об обстрелах жилых микрорайонов и гибели гражданских в последние недели писали обе стороны, и заявление ОБСЕ как констатация факта применения тяжелого вооружения даже запоздала. Однако она важна для того, чтобы на эскалацию военного противостояния в Донбассе обратил внимание Запад.

Пока все заявления оттуда сводятся к "сожалениям" и "обеспокоенности" – без каких-либо шагов, необходимых для урегулирования ситуации. Паралич "Минска-2", вызванный бойкотом соглашения со стороны Верховной Рады, должен стать прологом для новых договоренностей, в которых прописывались бы механизмы их выполнения и четкие обязательства подписывающихся сторон.

Но вместо этого он стал поводом для всех переговорщиков опустить руки и ждать 2019 года. Однако одно дело ждать 2019 года в Вашингтоне, Париже или Берлине, другое – в Донецке, Марьинке или Горловке. Если не пытаться ничего сделать сейчас, то многие в этих городах до 2019 года не доживут.

Больше того, обострение ситуации может привести к тому, что линия фронта передвинется в любую сторону, и тогда неизвестно, в каких городах еще не дождутся 2019-го – в Краснодоне или Северодонецке, в Енакиево или в Мариуполе.

Дело "112": Союз журналистов против Нацрады

Одной из главных тем вчерашнего дня стало заявление Национального союза журналистов Украины, который выразил протест против действий Нацрады по ТВ и радиовещанию. Причиной заявления стали откровения одного из членов Нацрады в эфире на 5 канале, где тот в открытую заявил, что телеканалу "112" летом не продлят лицензию.

Нацрада уже не первый год прикрывается формальными причинами, чтобы надавить на телеканалы и радиостанции с целью заставить их лечь под власть. Неоднократно высказывались угрозы отобрать лицензию не только у "112", но и у "Интера", а в отношении "Радио Вести" угроза превратилась в действительность.

Между тем, очевидно, что Нацрада как репрессивный орган вообще не должна существовать. Ее задача – контролировать выполнение законов телерадиокомпаниями, но не в коем случае не реагировать на "письма трудящихся", которые организовываются самой властью (как это было в последний раз с концертом "Интера" на День Победы).

Нацрада угрожает отобрать у "112" лицензию формально потому, что тот не выполняет программные требования. То есть когда-то прежние хозяева лицензий обязались показывать фильмы и "развлекаловку", а купивший их лицензии "112" вместо этого крутит новости. Нацрада свои угрозы объясняет тем, что "112" тем самым лишает зрителей столь необходимого телепродукта.

Безусловно, даже сами ее члены не верят в то, что на отечественном ТВ недостаток фильмов и перебор новостного продукта. А то, что под угрозой лишения лицензий оказываются исключительно телеканалы, не пляшущие под дудку Банковой и ее союзников, еще раз доказывает, что никакие "программные условия" тут не причем. И дело именно в том, о чем заявляет НСЖУ.

Власть продавливает автокефалию в регионах

Власть не оставила свои попытки затащить каноническую УПЦ в проект автокефалии. На центральном уровне в УПЦ он, как известно, провалился – главному автокефалисту Драбинко не удалось не только обеспечить большинство, но даже собрать достаточно голосов в поддержку заседания по этой теме.

И тогда власть решила добиться своего на местном уровне.

Вчера стало известно о письме в поддержку автокефалии, которое предлагают подписать священникам городских и сельских церквей. Их ставят перед выбором – или подпись под письмом, или террор со стороны национал-радикалов, вплоть до насильственной передачи храма в Киевский патриархат.

Последний пункт обращения говорит о недопустимости вмешательства радикалов в церковные вопросы, но стоит он после заявления о поддержке автокефалии. Таким образом священникам дают понять: как только они выступят в поддержку президентской инициативы, радикалы их трогать не будут.

Эта кампания стала еще одним свидетельством того, что ультраправые организации находятся на содержании власти, а та использует их для достижения своих целей. А это – не только не европейская демократия, это худшая практика диктаторских режимов Южной Америки и фашистских режимов 30-х годов.

Западная пресса пока пишет только о том, что украинская власть не сопротивляется террору радикалов. Интересно, когда она заметит, что радикалы и нынешняя украинская власть – это одна группировка?

Отменит ли Киеврада празднование юбилея Колиивщины?

О смычке власти и радикального национализма уже говорят и общественные организации. Вчера Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) выступила с протестом против того, что Киеврада приняла решение провести торжественные мероприятия в честь 250-летия гайдамацкого восстания, известного как Колиивщина.

Согласно заявлению Ассоциации, юбилей Колиивщины нельзя отмечать как праздник, так как само восстание сопровождалось массовым убийством национальных и религиозных меньшинств – поляков, евреев, старообрядцев и т. д. А уманский погром – часть Колиивщины – является одной из самых черных страниц истории еврейского народа.

Решение о праздновании принято с подачи националистов из "Свободы". А то, что Киеврада его поддержала, еще раз показывает, что в 2015-м киевляне выбрали себе местную власть, по уровню национализма находящуюся на одном уровне с галицкими местными советами. И потому вряд ли строит рассчитывать, что горсовет услышит мнение Ваада.

Потому что, если убрать из пантеона героических событий украинского национализма все, что связано с еврейскими погромами, там не останется ничего. Погромы были во время Колиивщины, у Петлюры (которого и убили за этого) и во время провозглашения ОУН независимого украинского государства во Львове в 1941 году. И если отказываться от Колиивщины, то нужно отказываться от Петлюры и Бандеры. А этого националисты не допустят никогда.

Продлят ли антироссийские санкции ЕС в июне?

Евросоюз в июне еще раз продлит экономические санкции против России. Об этом сообщил все знающий корреспондент радио "Свобода" в Брюсселе Йозвяк. И, похоже, он снова не ошибется.

После того, как партии итальянской коалиции внесли в свое соглашение пункт о "немедленном снятии санкций с России", эта перспектива стала реальной для Евросоюза. Но правительство новой коалиции до сих пор не создано – а потому просто некому было ставить вето на санкциях.

Хотя этот вопрос формально решается в конце июня, на самом деле решение по нему принимают в мае, а в июне лишь утверждают. О чем, собственно, и сообщил Йозвяк. И до сих пор не было ни одного случая, чтобы эта "традиция" была нарушена.

Конечно, нельзя исключать, что итальянцы (если успеют к середине июня провести замену правительства) попробуют изменить ситуацию – как правило, такие коалиции наиболее радикальны именно в первые месяцы своего существования. Но, скорее всего, Меркель постарается этого не допустить.

Впрочем, новая итальянская коалиция ставит вопрос не только об отмене антироссийских санкций, но и о выходе из еврозоны. И понятно, что второй вопрос для Меркель еще более болезненный, чем первый. Потому нельзя исключать и того, что она пойдет на уступку в меньшем, чтобы сохранить большее.