Ссора премьер-министра Владимира Гройсмана и министра финансов Александра Данилюка в ходе закрытой части заседания правительства, ожидаемо вышла наружу и дала повод вернуться к старой теме перестановок в Минфине.

Мнения разделились: одни источники "Страны" говорят, что кресло под министром серьезно шатается, но другие полагают, что любая попытка его уволить нарушит, если не сломает всю хрупкую конструкцию нынешней власти.

Шантаж заместительницей

По словам источников в Кабмине, сыр-бор разгорелся из-за желания Данилюка назначить пятым заместителем Яну Бугримову, близкого к нему специалиста.

На сегодня у Данилюка четыре заместителя и госсекретарь, тогда как штат других министров побольше. Например, у министра юстиции Павла Петренко шесть замов плюс госсекретарь. Добивается этого назначения глава Минфина уже два года.

На последнем заседании Кабинета министр вернулся к вопросу зама публично.

Однако согласия Гройсмана он опять не добился. Премьер и его подчиненный быстро перешли на повышенный тон. Очевидцы разговора пересказывают, что Данилюк даже якобы пригрозил уйти в отставку, на что Гройсман ответил, мол, у него не заржавеет с внесением.

Бугримова на уточняющий вопрос "Страны" ответила, что у нее нет полномочий комментировать ситуацию. "Обращайтесь в пресс-службу Минфина", - ответила она.

Слухи об отставке главы Минфина появляются с завидной регулярностью. Не на пустом месте: у Данилюка напряженные отношения с самыми разными группами влияния в украинской политике.

В сентябре 2017 года "Страна" писала о конфликте Данилюка с окружением президента, в том числе первым заместителем председателя фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Игорем Кононенко и главой "налогового" комитета Ниной Южаниной (БПП), которые близки к главе государства.

Его одной причиной была борьба за контроль над Государственной фискальной службой, в которой Данилюк якобы не помог людям президента, и в итоге они проиграли команде премьера, поставившего своего человека.

Другая - сопротивление министра идее возмещать бизнесу налог на добавленную стоимость не "живыми" деньгами, а облигациями государственного займа, которую опять-таки продвигала команда президента. С "налоговым" комитетом у Данилюка тоже конфликт за конфликтом. Южанина обвиняет его в непрофессионализме и не раз ставила под сомнения его действия.

Появление новости, что Данилюк подозревается Генеральной прокуратурой в неуплате налогов, многие сочли "ответкой". Более того ГПУ возглавляет президентский кадр Юрий Луценко, который тоже конфликтует с Данилюком. Генпрокурор, с одной стороны, ставил ему в вину недофинансирование своего ведомства и блокирование Минфином дележа "спецконфиската" (перечисленные в бюджет "средства Януковича") в 2017 году, а, с другой - былую причастность к офшорным компаниям.

Министр в долгу не оставался, потребовав отставки Луценко. Основанием выступали якобы темы саботажа судебного процесса против бывших собственников Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и одновременно расследование ГПУ против назначенцев государства в этом финансовом учреждении, а также чиновников Минфина и НБУ.

Союзником Луценко в этом противостоянии выступила другая партия власти "Народный фронт" (НФ). Оттуда в адрес министра неслись обвинения в скудном финансировании оборонной сферы и органов правопорядка. Народный депутат Татьяна Чорновил (НФ) прибавила депутатское обращение к генпрокурору с просьбой проверить законопослушность Данилюка в налоговом плане.

А ее давно считают близкой к главе "оборонной" комитета Сергею Пашинскому (НФ), который тоже атаковал Данилюка по своей линии.

"Ничейный" министр

Высокопоставленный собеседник в правительстве говорит, что сейчас эмоции в связи с конфликтом уляглись. "Но я не знаю надолго ли", - говорит он.

Данилюка за глаза в правительстве называют "ничьим" человеком. Заходил он в Кабинет по президентской квоте, но потом стал клониться к премьеру. Но полностью "своим" не стал (и наверное, не мог, ведь Гройсмана с ним мало что связывает, в отличие от винницких креатур).

"Мне кажется, что последние полгода Данилюк уже откровенно раздражал премьера. Поэтому не все так однозначно. Негатив накапливался с обеих сторон", - говорит "Стране" источник в правительстве.

Между тем, ситуация с увольнением Данилюка отнюдь не простая. Собеседники "Страны" в правительстве отмечают, что он подчеркнул, что по доброй воли с должности не уйдет. А от попыток его уволить могут отказаться из-за того, что тогда придется принимать решение еще по двум министрам, которые еще в прошлом году подали заявления на увольнения - это аграрный министр Тарас Кутовой и министр информполитики Юрий Стець. На должности этих двух чиновников явные претенденты не появились, да и в парламенте провести эти кадровые вопросы будет непросто.

Поэтому и сам Данилюк может задержаться в кресле.

При этом, в парламентских кулуарах ходят слухи, что Данилюк не особо готов дальше возглавлять Минфин. "В одной из личных бесед он сказал, что не хочет быть министром дефолта", - передает настроения Данилюка собеседник "Страны", намекая на проблемы с обслуживанием государственного долга при туманных перспективах получения кредита МВФ.

Между тем, в профильном комитете парламента отмечают, что за отставку Данилюка голоса могут найтись - к его работе у многих накопились претензии.

Член парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Левченко (внефракционный), избранный в Раду от партии "Свобода" в разговоре со "Страной" отметил, что на снятие Данилюка в парламенте вполне могут найтись голоса.

"Я буду голосовать за его увольнение несомненно, потому что он абсолютно неправильный человек для этой должности, как и большинство других министров, они абсолютно не отвечают своим должностям, даже не с точки зрения профессиональных и моральных качеств, а с точки зрения приоритетов в жизни", - сказал Левченко.

Другой член "бюджетного" комитета Иван Крулько ("Батькивщина") полагает, что ситуация с Данилюком - закономерный результат полного раздрая во власти. "Это следствие ситуации, которая в власти происходит. Не секрет, что есть противостояние, и оно выливается в такие вещи… и есть реальная проблема с наполнением бюджета, и думаю, ситуация преувеличена, чем она была на самом деле. Но проблема дуализма власти остается… вмешательство президента в работу правительства влияет и на его работу, и на работу парламента. Сомневаюсь, что будет представление на отставку, проблема с выполнением бюджета есть, не выполняются программы по наполнению фонда регионального развития, профильные объекты не финансируются. Спор из-за кадров был предлогом, но не основанием", - полагает депутат.

Николай Скорик ("Оппозиционный блок"), также входящий в состав бюджетного комитета, полагает, что Данилюком могут пожертвовать, чтобы сохранить основной костяк Кабмина и самого премьера.

"Его держат только из этих позиций, плюс история личных взаимных отношений, в целом. Минфиновцы - это такая определенная каста, сидят на цифрах, они делают основную работу, а министр определяет политические направления. Гройсман не марионетка президента и смог достаточно тихим сапом отвоевать себе большую степень свободу. И раз он контролирует достаточно большие потоки, на него сориентировано достаточно много депутатов. Поэтому Данилюком могут пожертвовать, чтобы законсервировать, что Гройсман - это политическая стабильность", - считает Скорик.

Высокопоставленный собеседник в правительстве говорит, что сейчас эмоции в связи с конфликтом уляглись.

"Но я не знаю надолго ли", - говорит он.

"Данилюк понимает, что шансов на его увольнение очень мало и поэтому пошел на крайний шантаж. Его никто снимать не будет, потому что тогда придется рассматривать дела Кутового и Стеця. Других кандидатур на должность министра финансов тоже нет. А без министра финансов посыпется все правительство. Поэтому я считаю, что в ближайшее время этот вопрос форсироваться не будет, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев, - Но перед властью все равно остается открытым вопрос по переформатированию правительства или его отставки. В ближайшие недели президенту придется определиться, хочет он идти на этот шаг или нет. Если он захочет, то после увольнения Гройсмана, за которое могут найтись голоса, ему даже не понадобится согласие парламента на нового премьера: он может назначить и.о. премьера того же Луценко и не ждать одобрения Верховной Рады. Все решится в ближайшее время".