ВВС: Порошенко купил встречу с Трампом

Вчера случился скандал, который поставил под сомнение все внешнеполитические успехи Порошенко: британская ВВС со ссылкой на свои источники в Киеве сообщила, что прошлогоднюю встречу с Трампом украинский президент купил – за 400 тысяч долларов.

Для ВВС эта публикация, скорее всего, эта публикация была еще одним аргументом в кампании против президента США, которого упорно подводят к импичменту. Однако по касательной она наносит сильный удар и по Порошенко, который в публикации ВВС выглядит чуть ли не как сателлит Трампа, который в угоду ему саботирует расследование дела против Манафорта.

Эта встреча в свое время наделала много шума. Банковая сообщала, что прошли полноценные переговоры двух глав государств, но американская пресса писала краткой беседе, во время которой ничего серьезного не обсуждалось. В любом случае, такая беседа была подтверждением, что Порошенко прощен за участие Украины в антитрамповской кампании и отныне является союзником.

Теперь же, если верить ВВС, выяснилось, что посольство Украины в США (кстати, активно учавствовавшее в кампании против Трампа) смогло организовать лишь совместное фотографирование, потому встречу пришлось купить. Правда, в итоге она полноценной не оказалась из-за перегруженного графика хозяина Белого дома.

Банковую публикация ВВС зацепила очень сильно. Потому она не просто опровергла публикацию, но и стала угрожать судом зарубежному изданию, чего с нынешней украинской властью никогда не было. Правда, вряд ли угроза станет реальностью (суд с ВВС окончательно похоронит имидж украинской власти на Западе), но сам ее факт означает, что публикация ударила по больному месту. И неизвестно, последний ли это удар.

Порошенко тайно вывел Украину из СНГ

Разрекламированный выход Украины из СНГ обернулся, как это часто бывает у нынешней власти, пшиком. Вчера появился указ президента о выходе страны из ряда договоров, подписанных в рамках Содружества независимых государств. Собственно, сообщением о прекращении действия "отдельных договоров" все и ограничилось, поскольку на сам перечень договоров наложили гриф "для служебного пользования".

И это вызывает недоумение. Какие договоры, подписанные в рамках СНГ, были настолько секретны, что их даже озвучивать нельзя? И если они были настолько секретны, то, может, стоит как раз огласить их, чтобы показать тайную дипломатию, которую ведет содружество во главе со "страной-агрессором"?! Ведь именно так поступили большевики с тайной дипломатией царских времен.

Но проблема как раз в том, что никаких тайн в этом списке для служебного пользования нет. Можно не сомневаться, что после того, как перечень попадет в исполнительные органы СНГ, там его обязательно опубликуют. А не публикуют его сейчас вместе с указом, чтобы не смеялись. Поскольку может выясниться, что Украина вышла только из каких-нибудь соглашений по обмену опытом работников автомобильной отрасли, в то время как все ключевые соглашения останутся действовать.

В принципе, даже сам указ продемонстрировал, что вся "антиэсэнгешная" кампания оказалась всего лишь сотрясанием воздуха для формирования информационной повестки. Поскольку формулировка о "выходе из отдельных соглашений" означает, что Украина остается в СНГ. И только делает вид, что из него выходит, – точно так же, как делает вид, что не покупает российский уголь, газ и лопасти для вертолетов.

Игра престолов: Гройсман VS Данилюк

В Кабмине разгорается очередной конфликт. В эпицентре оказались два ключевых чиновника в правительстве – премьер Гройсман и министр финансов Данилюк. Уже вовсю говорят о том, что итогом конфликта станет представление премьера на увольнение Данилюка. Но тот в отставку не собирается.

А поводом для открытой фазы конфликта стало требование министра назначить ему пятого зама, на которое Гройсман ответил жестким отказом. Именно поводом, потому что понятно, что кадровые вопросы решаются в кабинетах, а не на заседаниях, и вынос его в публичную плоскость просто стал демонстрацией того, что горшки побиты.

Впрочем, обособленность Данилюка от правительственного большинства известна уже давно. Он не раз выступал с заявлениями из повестки дня "еврооптимистов" – в частности, требовал безоговорочного принятия закона об Антикоррупционном суде и выполнения других требований Запада.

Вот и вчера он выступил с заявлением о том, что на Украину могут наложить санкции в случае ее неприсоединения к международной конвенции MLI. Суть конвенции в том, чтобы ликвидировать налоговые дыры, позволяющие бизнесу избежать налогообложения. Понятно, что закрытие таких дыр вряд ли понравится крупному бизнесу Украины, включая президента. Зато для еврооптимистов такое заявление Данилюка – еще один повод считать его своим.

А для Европы – еще один повод увидеть в нем "украинского Макрона".

Как Рада "принимает" закон об Антикоррупционном суде

Тем временем парламент все-таки приступил к рассмотрению проекта закона об Антикоррупционном суде. Формально таким образом выполнено обещание спикера Парубия, что Верховная Рада займется созданием ВАС в мае. Но только формально, поскольку начали рассматривать этот законопроект в среду, 23 мая, то есть за три дня до окончания сессионных заседаний месяца. И рассмотрели только десятую часть поправок, так что даже физически в мае закон не примут. Да и не очень хотят.

Все происходящее по-прежнему является имитацией процесса создания ВАКС. Вчера прошла информация о том, что переговоры спикера Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по Антикоррупционному суду ни к чему не привели: власть по-прежнему отказывается вносить в закон право вето зарубежных экспертов на назначение судей в ВАС.

То есть, как и в случае с ГБР или НАПК, она хочет проводить назначения сама и контролировать благодаря этому всю структуру.

Понятно, что в таких условиях для всех лучше будет, если в мае закон не примут. По крайней мере, останется время для продолжения торгов.

Кстати, сама информация о переговорах Парубия с МВФ и Венецианской комиссией выставляет в не лучшем свете не только спикера, но и западных переговорщиков. Ведь, если исходить из демократических норм, переговоры нужно вести не со спикером, а с лидерами минимум трех фракций, которые могут дать 226 голосов.

А МВФ с "Венецианской" своими требованиями, предъявляемыми одному спикеру, показывают, что они готовы закрыть глаза на то, каким образом Парубий добьется нужного результата. То есть не имеет значения – поставит 20 раз на голосование или просто купит, – главное, чтобы результат был. И это еще раз подтверждает, что требования Запада к соблюдению демократии весьма избирательны.

Зачем Бобул идет в президенты

Иво Бобул идет в президенты. Эта анекдотическая новость появилась в интернете с утра и стала одной из ведущих в информационном пространстве. Вряд ли среди тех, кто обсуждал ее, найдется хоть один человек, собирающийся голосовать за ветерана украинской эстрады, но дискуссии такая перспектива вызвала громкие.

Сложно сказать, что это было – собственная инициатива Бобула, который решил напомнить о своем существовании таким неординарным образом, или подсказка неких политиков. Или инициатива Бобула, являющаяся подсказкой неким политикам, что он готов за долю малую поучаствовать в предвыборных раскладах.

Но ясно одно: инициатива ветерана эстрады доводит до абсурда популярную ныне идею выдвижения на президентский пост Вакарчука или Зеленского. В самом деле, если Вакарчук – кандидат для аудитории 18-35, то почему не появиться и аналогичному кандидату для аудитории 55+? Правда, откровенно говоря, эта аудитория с большей готовностью проголосовала бы за Ротару или Пугачеву, но за неимением оных сойдет и Бобул.

Если же говорить серьезно, пример Бобула может заставить трезво рассуждать тех, кто вдруг поверил в то, что певец может стать "моральным авторитетом" и даже "духовным отцом" нации. Если в бюллетене будет один Вакарчук, это еще может сработать, но если Вакарчук и Бобул, то бюллетень превратится в шорт-лист отечественного шоубизнеса, что вызовет у электората желание голосовать за кого-угодно, но не за певцов.

Почему СБУ не верит в угрозы терактов от ИГИЛ

Страсти вокруг предстоящего в субботу в Киеве финала Лиги чемпионов разгораются все сильнее. Причем теперь уже речь не о беспределе столичной власти, которая устроила киевским водителям две неделе пробок, и даже не о диверсии УЕФА, которая разместила в центре столицы логотип "Газпрома".

Теперь речь идет уже о терактах, которые угрожает провести в Киеве не кто нибудь, а ИГИЛ. О подобных сообщениях в соцсетях сообщили западные СМИ, и западные же службы безопасности считают подобные угрозы серьезными.

А вот СБУ возможность таких терактов опровергает. Украинская спецслужба сообщила, что, согласно ее проверке, угрозы высказываются не с аккаунтов, принадлежащих ИГИЛ, а все это является делом рук российских спецслужб. Поэтому, мол, не стоит сеять панику.

После таких разъяснений остается только порадоваться за информированность СБУ, которая, несмотря на свою перегруженность борьбой с сепаратистами и российскими диверсантами, сумела раздобыть список всех аккаунтов ИГИЛ.

Однако беспечность украинской спецслужбы вызывает недоумение. Ведь если угрозы распространяет спецслужба "страны-агрессора", то ведь логично предположить, что она же собирается устроить диверсии в центре Киева, а потом выдать их за диверсии ИГИЛ!

В этом случае нужно не успокаивать всех, а – наоборот – втройне усилить бдительность. Однако в СБУ, до недавних пор разоблачавшей происки российских "террористов и диверсантов" чуть ли не еженедельно, на сей почему-то проявляется необычайную сдержанность.