Генеральный прокурор Юрий Луценко все-таки смог въехать в США.

Как ему это удалось и какие цели при этом преследовал - выясняла "Страна".

Виза есть

О поездке руководителя Генеральной прокуратуры сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган через Фейсбук. На своей странице она опубликовала фотографию Луценко со следующей подписью "В аэропорту Стамбула при регистрации на рейс в Нью-Йорк был замечен человек, похожий на генпрокурора Юрия Луценко".

В комментарии "Стране" заместитель генпрокурора Евгений Енин, который сопровождает шефа в заокеанской поездке, сообщил, что они отправились на дебаты высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) по случаю 15-й годовщины принятия конвенции ООН о борьбе с коррупцией.

Позже Сарган опубликовала новое фото возле штаб-квартиры ООН, на которой запечатлены вместе с Луценко и Ениным и другими представителями Украины первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

Согласно программе конференции, опубликованной на сайте ООН, она продлится всего один день. Послушать там будет кого. На открытии мероприятия выступит, в том числе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В дискуссии на тему "15 лет применения конвенции ООН о борьбе с коррупцией: тенденции, достижения и вызовы" анонсируется участие главы антикоррупционного департамента Румынии Лауры Ковеши, которую некоторые (в том числе в Украине) считают образцовым борцом в коррупцией в постсоветской стране. Ее коллега из Аргентины Лаура Алонсо, о которой также с пиететом пишет западная пресса, участвует в дискуссии на тему "Путь к мирным и недискриминационным обществам через предотвращение и борьбу с коррупцией".

Луценко тезисно пересказал своей странице в Фейсбуке, о чем говорил сам на тему дебатов: создание новой системы противодействия коррупции, куда входят Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и т.д, открытые базы владельцев украинских компаний и электронные декларации, начало судебной реформы, конфискация активов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

"Это всего лишь начало. Мы призываем к продолжению совместных усилий мирового сообщества по противодействию коррупции и осуждаем Россию, которая не только прячет главных коррупционеров Украины, но и финансирует терроризм и войны", - отметил Луценко.

Политические интересы

Интересный момент: фотографию Луценко в аэропорту Сарган снабдила едким комментарием "Где-то нервно задергался источник народного депутата (Дмитрия - Прим.Ред.) Добродомова". Парламентарий упомянут в связи с громким случае в конце марта.

Добродомов через соцсети сообщил: генпрокурор хотел улететь в Нью-Йорк из Амстердама, но ему аннулировали американскую визу. Сам Луценко эту информацию опроверг.

В тоже время стоит отметить, что, как отметил источник "Страны" в дипломатических кругах, американцы обязаны предоставлять визы членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН.

Это специальный тип визы, по которой в США въезжал Каддафи, Лукашенко, Чавес и другие лидеры, которые не нравились американцам.

Таким образом, возможно, Луценко и обошёл проблему с визой США. Но то же утверждали источники "Страны" в депутатском корпусе и в силовых структурах.

По их словам, за океаном Луценко собирался встретиться с некими лоббистами для раскрутки себя в тамошних политических кругах в качестве кандидата на должность премьер-министра Украины.

Амбиции генпрокурора, который пришел в ГПУ из политики и связывает с ней будущее, не секрет в украинской политике. Причем, говорят не только о его планах занять премьерское кресло, но и претензиях на пост президента.

Сам Луценко время от времени предлагает нынешним партиям власти "Блок Петра Порошенко", которую сам некогда возглавлял, и "Народный фронт", слиться в новом политическом проекте - то ли центристском, то ли правоцентристском для совместного участия в парламентских выборах. Правда, его призывы не имеют продолжения в конкретных шагах навстречу партий друг другу.

Собеседники издания в депутатской корпусе и в Администрации президента (АП) предполагают политическую сторону поездки Луценко в США и в этот раз. При этом, как полагает источник в АП, встречи в этом контексте будут личной инициативой Луценко, а не пожеланием Банковой.

"Юра в последнее время себе на уме", - прокомментировал он. Собеседник издания в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности допускает, что за океаном Луценко поднимет вопрос главы САП Назара Холодницкого.

"Он (генпрокурор - Прим.Ред.) захочет обсудить его ситуацию", - полагает источник. Это значит, что продолжается история с подслушкой в кабинете Холодницкого, которая наделала много шума тоже в конце марта.

Как писала "Страна", в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого были установлены "жучки", через которых его разговоры "слушали" ГПУ и НАБУ. Но грандиозный скандал не привел к отставке Холодницкого (хотя ему прямо намекали на нее в конкурирующих "организациях"). А отношения между антикоррупционерами испортились сильно. И в этой связи особенно интересно наблюдать за последствиями визита Луценко в Штаты.

На момент публикации материала он не ответил на вопросы "Страны", заданные ему в комментариях о возможных встречах в рамках поездки.