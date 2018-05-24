В последней декаде мая Киев на некоторое время станет футбольной столицей Европы. Столица Украины примет сразу два финальных матча Лиги чемпионов: 24 мая на стадионе "Динамо" имени Лобановского - женской (немецкий "Вольфсбург" против франузского "Лиона", 19:00), 26 мая на НСК "Олимпийский" - мужской (испанский "Реал" против английского "Ливерпуля", 21:45).

Как подготовилась с лица Украины к этой почетной миссии выясняла "Страна".

Стадион

Самое главное в футбольном матче - стадион. Без него праздника быть не может, а Киев в этом плане может похвастать двумя аренами, на которых можно проводить международные матчи. Впрочем, на этом список заканчивается, что для многомиллионной столицы европейского государства не есть хорошо.

Но для проведения двух поединков больше и не требуется.

Финал женской Лиги Чемпионов пройдет на стадионе "Динамо" имени Лобановского, расположенном в парковой зоне на склоне Днепра, финал мужской Лиги Чемпионов - на "Олимпийском", который шесть лет назад принимал финал Евро-2012.

К женскому турниру УЕФА, несмотря на огромную пропаганду гендерного равенства, выдвинул гораздо более скромные требования. И еще 19 мая - за пять дней до выхода на поле футболисток "Вольфсбурга" и "Лиона" - газон динамовской арены основательно оттоптали футболисты двух отечественных грандов - "Динамо" и "Шахтера".

Несмотря на отсутствие турнирной интриги, рубка была принципиальной, мы увидели массу жестких подкатов, после которых агроному стадиона Анатолию Калоше и его ассистентам наверняка было несладко. Показать на всю Европу "порванный газон" - не самая лучшая реклама. Удастся ли его восстановить к состоянию, близкому к идеальному, узнаем 24 мая.

Собственно, эта игра может рассматриваться городскими и футбольными властями, а также оргкомитетом, как репетиция большого финала. Проверка билетов, досмотр личных вещей, доступность туалетов, слаженная работа стюардов и полиции - эти и многие другие нюансы пройдут серьезный экзамен. Возможно, что-то успеют подкорректировать.

С "Олимпийским" все гораздо масштабнее. Еще 15 апреля он был закрыт для проведения футбольных матчей. А 15 мая полностью перешел под юрисдикцию УЕФА. Вход и въезд на территорию главной спортивной арены Украины осуществляется только по аккредитациям УЕФА. Это требования штаб-квартиры в Ньоне.

Основательно подошли к вопросу и в Украине. Правда, основательно - по-своему. В октябре 2017-го первый замминистра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул сообщил, что работа закипает "согласно указу президента Петра Порошенко №525/2016 "О подготовке и проведении в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018".

Именно этим документом регламентировано создание оргкомитета по подготовке и проведению финального матча ЛЧ и сопутствующих событий. Оргкомитет возглавил глава администрации президента Игорь Райнин.

Гоцул постеснялся назвать сумму, которую выделили на реконструкцию "Олимпийского" из государственного бюджета - мол, "боюсь ошибиться". Позже, когда задали вопрос в лоб, подтвердил, что 25 млн долларов, о которых говорили в СМИ, "похоже на правду". По его словам, "это средства, которые пойдут на то, чтобы подтянуть "Олимпийский" к необходимым стандартам".

Казалось бы - огромные средства. Немного удивительные на фоне того, что в 2012 году Киев принимал финал Евро-2012. Впрочем, за шесть лет эксплуатации, если не проводился регулярный профилактический ремонт, стадион вполне мог получить немало пробоин, которые сейчас потребовалось закрыть. Финал ЛЧ стал хорошим поводом для такого марафета и такого бюджета на ремонтные работы.

Но, справедливости ради, отметим - финальный матч Лиги чемпионов требует еще и множества локаций, дополнительных помещений, радикального увеличения ложи прессы, помещений для телевизионщиков, гарантий безопасности, контроля аварийности, программного обеспечения и прочих нюансов.

В середине мая, перед самым переходом стадиона под юрисдикцию УЕФА, заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов сообщил, что уже было пять инспекций. Кроме того, в Киеве постоянно находится специалист из УЕФА, который занимается ежедневным мониторингом.

По всей видимости, с готовностью стадиона к финалу дела должны обстоять вполне пристойно. Скорее всего, - благодаря требованиям и контролю со стороны УЕФА. Ну и, естественно, очень немаленькой сумме, отпущенной на реконструкцию стадиона.

Билеты

Глобальным распределением билетов на финал ЛЧ тоже занимались в Ньоне. Прием заявок на официальном сайте Европейского футбольного союза начался 15 марта - тогда еще никто не знал, кто сыграет в финальном матче. Болельщики подавали заявки, желая просто попасть на встречу двух сильнейших клубов Европы. До 22 марта принимались заказы из расчета два билета на одного человека, а затем путем лотереи определялись счастливчики, ведь спрос традиционно превышал предложение.

Ценовая градация - от 70 до 450 евро за билет в зависимости от места на стадионе - формировалась при помощи консультаций с независимой сетью футбольных болельщиков Европы (FSE). К 6 апреля счастливчики были проинформированы при помощи электронной почты, а билеты курьером обещали отправить по адресам не позднее начала мая.

Но так была реализована лишь малая часть билетов - 6 700. А на время финала ЛЧ, учитывая все нюансы с перестройкой на НСК "Олимпийский", вместимость арены, по имеющейся информации, сокращается и составит около 63 тысячи человек (обычно - 70 тысяч).

Согласно информации сайта УЕФА, по 17 тысяч билетов разойдутся по клубам-финалистам, а еще 22 300 достанутся оргкомитету, национальным ассоциациям Европы, коммерческим партнерам УЕФА. Судя по всему, именно из этого списка и попали билеты на черный рынок.

Ажиотаж с билетами в последнее время на нем - просто неимоверный. Причем цены взлетают в разы просто с космической скоростью. На сайте OLX можно было найти десятки предложений о продаже билетов. Цены - от 5 до 150 тысяч гривен.

Появились даже целые разделы на сайтах, посвященные этой теме. Причем конкуренция за право оказаться в топе выдачи Гугл - очень высокая. Но и выгода от продажи билетов - невероятная. Места за воротами (самая дешевая 4-я категория) оценивались в 500-600 евро (при номинале в 70 евро), а дальше разброс - просто фантастика. В центральных секторах цены на билеты взлетают до 8-10 тысяч евро, включая ВИП-ложу. Перепродал пару билетов с таким наваром - и можно смело идти в автосалон.

Украинская власть предприняла попытку припугнуть перекупщиков. Верховная Рада со второй попытки поддержала (за - 236 депутатов) законопроект №8335 "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 и финала женской Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года в Украине".

Штрафы за перепродажу билетов серьезные - от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией билетов.

В то же время уже появилась информация об отказе нескольких тысяч фанатов "Реала" от своих билетов на финал в Киеве. Есть возвраты и среди других категорий болельщиков, а это грозит обернуться зияющими пустотами на трибунах во время поединка. Будет очень смешно (хотя и вполне в нашем стиле), если при таких взвинченных ценах и диком ажиотаже "Олимпийский" не соберет все 63 тысячи зрителей. К ФФУ и оргкомитету могут быть вопросы со стороны УЕФА и его партнеров.

Отели

Впрочем, отказы болельщиков из других стран вполне логичны и упираются в невероятную жадность, которую проявили в Киеве хозяева отелей, хостелов и квартир, сдаваемых посуточно. Цены на проживание в ночи, сопутствующие финалу ЛЧ, взлетели в некоторых случаях в 100 (!) раз. Основная масса "скромнее" - подняла стоимость "только" в 20-30 раз. Именно поэтому в европейской прессе прокатилась целая лавина статей, в которых Киев называется "худшим из городов", где проходили в последнее время финалы турнира.

Даже родственники футболистов "Реала" отказываются от своих билетов - разумные люди не собираются платить такие несусветные деньги. Мадридцы - хорошая лакмусовая бумажка, ведь они играли в четырех финалах за пять последних лет. Ни перед Лиссабоном, ни перед Миланом, ни перед Кардиффом игроки клуба не возвращали положенные им и их близким билеты назад.

А коллективное мнение болельщиков "Ливерпуля" высказал пресс-секретарь лондонского клуба фанатов клуба: "УЕФА должен что-то сделать. Большинство из нас - рабочий класс, а не миллионеры".

Любопытно, что еще в середине февраля начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко сообщил, что в Киеве забронировано 80-90% отелей на время финала: "Бронируются отели 3-5 звезд в центре города и места в хостелах". По его словам, многие отели подняли цены в среднем на 30%, но есть случаи с апартаментами, где стоимость выросла в 2-3 и более раза.

Возникает логичный вопрос - кто именно бронировал отели, если в середине февраля шанс сыграть в Киеве сохраняли 16 клубов, добравшиеся до 1/8 финала Лиги чемпионов. И как получилось, что рост цен преодолел порог здравомыслия. А еще - сколько из забронированных 80-90% отелей затем подняли цены.

К началу мая цены за посуточную аренду жилья стали исчисляться в тысячах евро. За сутки. Причем популярный портал Букинг к тому времени не внушал оптимизма приезжим - 98% помещений были разобраны.

Судя по всему, Киев 25-27 мая может представлять собой филиал крымских или одесских "курятников", где внаем будут сдавать любые горизонтальные площади под крышей. И не только Киев. В интернете можно было встретить массу предложений не только на окраинах, но и в ближайших пригородах столицы - вплоть до Ирпеня и Белой Церкви.

Впрочем, в столице есть и другая категория жителей - которые беспокоятся об имидже города. В Фейсбуке начали появляться посты с хэштегом #FreeKyivCouch4Fans появились и бюджетные предложения. Например, "Укрзалізниця" готова принять болельщиков в комнатах отдыха станции Киев-Пассажирский по цене 230-750 грн с человека. Правда, это капля в море - 18 номеров на 39 человек на Центральном вокзале и 18 номеров на 54 человека на Южном.

И два слова о клубах, которые сыграют в финале. Мадридский "Реал" забронировал для себя отель "Опера" (принадлежит владельцу "Шахтера" Ринату Ахметову), "Ливерпуль" - "Интерконтиненталь".

Транспорт

Вторая проблема Киева, как финала ЛЧ-2018, - транспорт. Как добраться? И как вернуться домой максимально быстро?

В столице Украины на эти матчи ждали порядка 100 тысяч туристов. Вполне вероятно, что часть из них - украинцы из других городов. Однако большинство - европейцы. Вопрос только - все ли смогут доехать.

"У нас есть информация по поводу мужского финала, - рассказывал буквально на днях менеджер по транспорту и мобильности ФФУ Сергей Хижняк. - УЕФА распределяет по 17 тысяч билетов одному и другому клубу. В целом это получается 34 тысячи болельщиков, которых мы ожидаем в день матча. Вероятно, здесь все уже зависит от самого клуба. Например, болельщики "Ливерпуля" любят приезжать в город, даже если не смогли купить билет - просто приехать, поддержать, почувствовать атмосферу, находиться в митинг-поинт, возможно, в других фан-зонах. Основной поток болельщиков прибудет через "Борисполь" в день матча - 20 тысяч, остальные могут прибыть в город в другой день".

Возникает легкая нестыковка по объемам туристов - между ожидаемыми киевскими властями 100 тысяч и тем в три раза меньшим объемом, о котором говорят в ФФУ, опираясь на квоты билетов для клубов-финалистов. А первый заместител гендиректора ГП Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне вообще говорит о более скромных показателях - ожидаются чартерные рейсы с 6 700 болельщиков "Ливерпуля" и 8 300 болельщиков "Реала". Кроме того, прилетят самолеты государственными официальными лицами разных стран (6 рейсов), гостями УЕФА (около тысячи пассажиров) и спонсорами УЕФА (около 5 тысяч пассажиров).

Это не полная квота клубных болельщиков (явно будет недобор), но все равно огромная пиковая нагрузка на аэропорт, ведь именно на него приходится львиная доля пассажиропотока. Железнодорожное соединение с Европой у нас в зачаточном состоянии, автомобильное - упирается в волокиту на пунктах пропуска на границе, отсутствие широкополосных трасс и географическую удаленность Киева от Испании и Англии.

Автомобильный маршрут Мадрид - Киев займет 34 часа беспрерывной (!) езды, а с перерывами на отдых и сон - несколько суток. Тем не менее, будут использованы все возможности, причем наземным транспортом ожидают около 15 тысяч туристов. Многие прибудут из Польши, где их примут аэропорты Варшавы, Кракова и других городов.

Но большинство болельщиков прибудет в Киев через воздушные ворота - "Борисполь" и аэропорт имени Сикорского в Жулянах. Их возможности не безграничны: нехватка прямых рейсов с крупными городами Европы и места для отстоя чартерных лайнеров, малое количество взлетно-посадочных полос и даже рабочих терминалов. Специально для болельщиков "Ливерпуля" в "Борисполе" собираются открыть двери старого терминала B (мадридцев планируют пропускать через новый - D), но это все работа с огромным напряжением сил.

Поэтому для многих болельщиков дорога из Европы в Украину превращается в серьезный квест, который еще и стоит в несколько раз дороже, чем дорога в условный Мюнхен или Милан. А это значит, что слухи о массовых отказах от билетов на финал ЛЧ-2018 - не шутки.

В то же время между КГГА и УЕФА есть договоренность о компенсации проезда болельщиков в общественном транспорте. Сумма компенсации должна составить 100 тысяч евро. Вводится такое понятие, как "комбитикет" - билет на матч дает возможность бесплатного проезда в метрополитене, муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере в течение 36 часов - это суббота и до 12:00 воскресенья. Такой же "комбитикет" будет работать и для болельщиков, приехавших на финал женской ЛЧ.

А еще будут запущены дополнительные шаттлы для доставки болельщиков из аэропортов в центр Киева.

Город

В Нацбанке подсчитали, что если приедет не менее 50 тысяч иностранцев, то с однодневными затратами в районе 100-150 долларов они смогут увеличить валютный рынок Украины на 15-20 миллионов. Поэтому в Киеве готовятся к массовому нашествию и готовы принимать деньги.

Но для начала нужно потратиться - на наведение внешнего лоска (по словам Антона Тараненко, руководителя управления туризма и промоций КГГА, затраты города будут в 10 раз меньше, чем перед Евровидением, - 25 млн грн).

В ночь на 4 мая в центре были демонтированы все скамейки - для дальнейшей реконструкции. Активизировались и на дорогах, где начали капитальный ремонт Набережного шоссе - на участке от Почтовой площади до моста метро.

Еще 14 мая был перекрыт Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности) - до 30-го числа. Там организовывают большую фан-зону - как во время Евро-2012. Поэтому многие уже ощутили на себе неудобства повышенных пробок в центре города, а также на ключевых автомагистралях. А с 25 по 27 мая изменится маршрут ряда автобусов и троллейбусов в центре города - точные коррективы лучше просмотреть в интернете.

Но это должно компенсироваться ощущением праздника, который попытаются организовать в центре Киева 24-27 мая. На Крещатике (от ЦУМА до улицы Городецкого) состоится "Фестиваль чемпионов". Именно здесь будут проводиться различные активности от УЕФА, а 25 мая ждем матч звезд. Ожидаются ветераны "Ливерпуля" (Макманаман, Фаулер, Джеймс, Шмицер, Бергер), "Реала" (Фигу, Макелеле, Карамбе, Роберто Карлос, Миятович, Шукер), команда звезд Лиги чемпионов (Матерацци, Десайи, Деку, Ларссон, Мендьета) и команда друзей Андрея Шевченко (Ребров, Шовковский, Зеедорф, Левченко). Тренировать команды будут Иан Раш, Эмилио Бутрагеньо, Руд Гуллит и братья Кличко.

Фан-зону обустроили и на Контрактовой площади - примерно на 15 тысяч человек. Там состоится публичный просмотр трансляции матча на большом экране. Мэр Киева Виталий Кличко торжественно объявил, что "впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА согласовало публичный просмотр трансляции финального матча".

Еще две фан-зоны для болельщиков команд, которые сойдутся в финальном поединке, разместят в парке Шевченко (для фанатов "Ливерпуля") и на площадке перед Дворцом "Украина" (для фанатов "Реала").

Готовятся тематические клумбы и инсталляции, в метро запустили вагон, внутри изображающий стадион, откроются мобильные туристические инфоцентры (в каждой фан-зоне). В обращение будет пущена туристическая карта Kyiv Pass, по которой можно бесплатно и со скидками посещать музеи, галереи, рестораны, кафе и бары, прокатиться на катере по Днепру, а также использовать как проездной в метрополитене. Стоимость карты - от 450 до 1050 грн на 24-72 часа.