Год назад в материале "Миллиард в бюджет России" "Страна" рассказывала о ситуации на принадлежащей структурам Петра Порошенко кондитерской фабрике "Рошен" в российском городе Липецке. Тогда мы пришли к выводу, что 2016 год для фабрики оказался относительно успешным: предприятие впервые за три года получило прибыль от производственной деятельности.

Год спустя "Страна" решила узнать, как обстоят дела на принадлежащей структурам Порошенко скандальной российской фабрике.

Для этого мы использовали годовой отчет ОАО ЛКФ "Рошен" за 2017 год, а также опубликованные решения российских судов.

105 миллионов в бюджет России

В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (ЛКФ "Рошен") продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды. О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.

Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:

Источник: disclosure.ru

А в постановлении Воронежского апелляционного суда от 24 апреля 2017 года был подтвержден вывод "Страны" об уплате в бюджет России почти миллиарда рублей в 2016 году.

Суд, со ссылкой на материалы налоговой инспекции, сообщил, что в апреле 2016 года АО "ЛФК "Рошен" добровольно уплатила в российский бюджет 600 млн рублей, доначисленных по результатам налоговой проверки. Вместе с текущими налогами за 2016 год (больше 300 млн руб.) это дает внушительную сумму около миллиарда рублей, уплаченных АО "ЛФК "Рошен" в бюджет РФ в 2016 году:

Источник: kad.arbitr.ru

311 миллионов убытков – из-за остановки производства

Как сообщала "Страна", в июне 2017 года производство на Липецкой кондитерской фабрике "Рошен" было остановлено, и, к настоящему моменту, как заявляют в "Рошене" процесс консервации фабрики полностью завершен:

Фото: ukranews.com

Поэтому в финансовом плане 2017 год оказался для липецких кондитеров провальным: чистые убытки предприятия достигли 311 млн. Хотя выручка от реализации продукции составила 248,6 млн рублей, Эти данные обнародованы в Отчете о финансовых результатах, который входит в финансовую отчетность предприятия:

Источник: disclosure.ru

Источник поступления 248 миллионов выручки расшифрован в пояснениях к годовой отчетности. Оказывается, до своей остановки фабрика работала по "давальческой схеме". То есть, фабрика сырье не покупала, а производила конфеты и карамель из чужого (давальческого) сырья:

Источник: disclosure.ru

Как построен бизнес "Рошен" в России

Структура бизнеса корпорации "Рошен" в Российской Федерации подробно изложена в постановлении 19-го апелляционного арбитражного суда в г.Воронеж от 25 апреля 2017 года. В этот суд обращалась налоговая служба Липецкой области, чтобы отменить судебный запрет на взыскание с фабрики "Рошен" налоговых штрафов.

Как сообщил суд, ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" работает в связке с ООО "Рошен". Обе эти организации являются дочерними компаниями, входящими в один холдинг и контролируемыми одной группой лиц.

Главным учредителем ООО "Рошен" (доля 95% ) и акционером ОАО "ЛФК "Рошен" (доля 99,9%) является украинское ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания".

Согласно украинскому реестру юридических лиц, конечным собственником последней является Петр Порошенко:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Воронежский суд сообщил, что бизнес холдинга "Рошен" в России построен следующим образом. акционерное общество ЛФК "Рошен" является производственной базой (две фабрики в г. Липецке и в селе Сенцово Липецкого района), осуществляющей выпуск продукции из давальческого сырья. Сырье для производства поставляет ООО "Рошен", оно же осуществляет дальнейшую реализацию продукции.

Таким образом, ООО "Рошен" является источником выручки для акционерного общества ЛФК "Рошен", а холдинг "Рошен" в целом имеет возможность регулирования его прибыли.

Получение ООО "Рошен" значительного объема прибыли, в том числе и по договорам займа с обществом АО ЛФК "Рошен", позволило ему выплатить в 2016 году дивиденды учредителю – украинскому ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" за 2010-2012, 2014 годы в общей сумме 15,3 млн дол США, а в 1 квартале 2017 года – 1,49 млн дол США:

Источник: kad.arbitr.ru

Консервация – не значит ликвидация

Несмотря на остановку производства и убытки, имущество фабрики пока никто не продает. Ведь консервация предприятия означает лишь приостановку его деятельности, с возможностью возобновить производство снова.

Согласно опубликованному балансу ЛКФ "Рошен", активы предприятия за год фактически не изменилась. С 6 миллиардов рублей в конце 2016 года стоимость активов фабрики на конец 2017 года уменьшилась всего на 200 миллионов – до 5,8 миллиардов:



Источник: disclosure.ru

Интересно, что согласно Отчету о финансовых результатах, расходы на оплату труда за год упали всего на 34 % - с 283,9 млн в 2016 году до 185,3 млн рублей в 2017-м. Это говорит о том, что предприятие полностью не закрыто, и на нем продолжает работать обслуживающий персонал.

Количество работников предприятия указано в пояснениях к годовому отчету: на конец 2017 года на фабрике работали 72 человека. При этом в течение года было уволено 667 человек. То есть, за год были уволены около 90 % персонала, а оставшиеся, видимо, поддерживают и охраняют предприятие:

Источник: disclosure.ru

Кто решил закрыть фабрику?

Формально решение о закрытии липецкой фабрики "Рошен" было принято ее генеральным директором и оформлено приказом по предприятию. Но генеральный директор – не вполне самостоятельная фигура. Он постоянно находится под чутким руководством из Киева. Фабрикой управляет совет директоров, состоящий из пяти человек.

Только двое из них – местные: генеральный директор Олег Казаков и главный бухгалтер Любовь Швырева. Остальные директора – из Киева, и они входят в руководство корпорации "Рошен". Председатель совета директоров липецкой фабрики – Вячеслав Москалевский, который одновременно является президентом корпорации "Рошен". Также в состав совета директоров липецкой фабрики входят начальник планового отдела корпорации "Рошен" Оксана Мазурук и технический директор Владимир Ярандин:

Источник: disclosure.ru

Так что говорить о самостоятельном принятии генеральным директором липецкой фабрики решения о приостановке и консервации производства, скорее всего, не приходится.

Как сообщала "Страна", гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский предпочел, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в России сгнила, если ее не купят по рыночной цене.

Почему остановили фабрику: геополитика или конъюнктура?

В аудиторском заключении к годовому отчету фабрики говорится, что приказ об остановке и консервации предприятия был издан 9 января 2017 года "в связи с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка". И из-за этого АО ЛКФ "Рошен" может оказаться не в состоянии исполнять свои обязательства:

Источник: disclosure.ru

Однако в годовом отчете фабрики указана другая версия ее остановки. Здесь говорится, что предприятие было вынужденно приостановить производственную деятельность на неопределенный срок "в силу влияния геополитических факторов":



Источник: disclosure.ru

Что же за таинственные "геополитические" факторы заставили остановить липецкое предприятие, в годовом отчете не уточняется. Хотя ответ на этот вопрос очевиден.

Характерно, что результаты деятельности фабрики на протяжении последних лет ее руководство оценивает как "умеренно оптимистичные". А фабрика обладает "факторами и инструментами конкурентоспособного рынка кондитерской продукции".

Однако "геополитика", похоже, оказалась сильнее хорошей рыночной конъюнктуры.

Если фабрику закрыли – значит траст не "слепой"

Наличие липецкой фабрики Roshen долгое время было одним из главных претензий к Петру Порошенко. Его постоянная риторика о наличии войны с Россией противоречила наличию у Верховного главнокомандующего работающего производства во "вражеской стране".

Ранее "Страна" разбиралась, почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen. Еще до избрания президентом 2 апреля 2014 года в интервью немецкой газете Bild Петр Порошенко заявил: "Если меня изберут, я продам Roshen. Как Президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны".

Однако продать Roshen почему-то не удалось. Одной из причин назывался арест имущества предприятия из-за налоговых претензий. В итоге 14 января 2016 года президент заявил, что передал долю в Roshen в некий "слепой" траст.

В специальном репортаже из Липецка 21 марта 2016 года "Страна" рассказала, что, несмотря на арест имущества, фабрика тогда прекрасно работала и выпускала продукцию.

Однако через год все изменилось. И аудиторы, и сама фабрика в годовом отчете за 2017 год сообщили, что в будущем она "может оказаться не в состоянии исполнять свои обязательства в обычных условиях делового оборота".

Это может означать, что Липецкую кондитерскую фабрику "Рошен" готовят к процедуре банкротства.

А еще совершенно неясно, почему работу ЛКФ "Рошен" остановили, как сказано в ее годовом отчете, "по геополитическим причинам". Фабрика могла бы работать дальше и приносить прибыль, как это было в 2016 году. Остановка предприятия никак не вяжется с его прибыльной работой.

Согласно заявлениям Петра Порошенко, управление корпорацией "Рошен" было отдано в "слепой траст" внешнему управляющему, которым оказалась компания "Рошильд". Это означало, что владелец бизнеса (то есть Петр Порошенко) не может оказывать никакого влияния на его деятельность в период нахождения на высокой должности.

Но, похоже, "слепой траст" оказался не совсем "слепым". Получается, что конечный собственник липецкой фабрики все-таки смог оказать воздействие на свой бизнес, и добился остановки работы компрометирующего его предприятия.

И это произошло, невзирая на наличие формально независимого внешнего управляющего с мировым именем. И на то, что функции управления бизнесом в принципе не могут совмещаться с занятием самой высокой должности в государстве.