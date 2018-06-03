За 10 месяцев до президентских выборов в Украине фактически "безголосыми" остаются 1,5 миллиона вынужденных переселенцев с Донбасса. Многочисленные попытки законодателей урегулировать их статус не привели к ожидаемым результатам.

Ситуацию анализирует "Страна".

У них отобрали голоса

Чем меньше времени остается до официального старта избирательной кампании, тем более активно в обществе всплывает дискуссия о необходимости урегулировать вопрос голосования на выборах внутренне перемещенных лиц.

Таких в Украине 1,6 миллионов человек, а это около 5% избирателей.

Права переселенцев регулирует закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Согласно этому документу, внутренне перемещенные лица реализуют свои избирательные права на выборах всех уровней и референдумах путем смены места голосования без смены избирательного адреса. Кроме того, нормы закона "О свободе перемещения и свободный выбор места проживания в Украине" предполагают, что регистрация места проживания или места нахождения лица или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод или основанием для их ограничения.

Де-юре переселенцы имеют право изменить свой избирательный адрес при наличии заявления и справки переселенца, чтобы воспользоваться своим базовым конституционным правом, и проголосовать на выборах по месту жительства, а не регистрации на неподконтрольных Украине территориях, однако, правозащитники говорят, что на практике к изменению своего избирательного адреса прибегает ничтожно малое количество людей.

"Если мы говорим о президентских выборах, то переселенцы имеют право голоса, однако через определенную процедуру – через временное изменение места голосования, изменения избирательного адреса. Эта процедура может быть реализована, однако, например, в 2014 году в ходе парламентских и президентских внеочередных выборов только лишь 120 тыс. избирателей в ходе кампаний обратились к этой процедуре. И понятно, что не все они являются именно переселенцами, зачастую это просто граждане, которые проживают не по месту своей регистрации", – на недавней пресс-конференции в Киеве рассказала координатор политических и избирательных программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

При этом, по ее словам, если по президентским выборам ситуация для переселенцев более-менее понятна, то на парламентских выборах ВПЛ могут голосовать только за 50% состава Верховной Рады – за списки партий. Если же на очередных парламентских выборах, которые запланированы на октябрь 2019 года, сохранится смешанная избирательная система (когда половина депутатов избирается по спискам, а половина - по мажоритарным округам), то ВПЛ не смогут избрать мажоритарщиков.

"А голосовать за парламентариев по мажоритарным округам они права не имеют, хотя проживают на этих территориях уже долгое время", – заключила координатор "Опоры".

В Украинской Хельсинской группы по правам человека уже посчитали, что на ближайших выборах президента Украины один миллион переселенцев не сможет принять участие в голосовании. Исполнительный директор группы Александр Павличенко уже заявил, что внутренней политической воли на такие изменения нет.

"Есть четкая рекомендация, во-первых, обеспечить на законодательном уровне ненарушение права этой категории граждан Украины. То есть, избегать дискриминационного подхода, который на сегодня возникает в результате лишения их права голоса. И второе – имплементировать законодательные инициативы, которые на сегодня уже в парламенте зарегистрированы, но они не имеют реального, нормального продвижения. А стоило бы их закрепить на практике, чтобы это не приводило к лишению права голоса большого количества, а это более одного миллиона человек, во время проведения и местных, и национальных выборов", – заявил Павличенко.

Но самые большие проблемы касаются реализации права голоса ВПЛ на местных выборах - после принятия в 2015 году закона о выборах местных советов, ВПЛ остались без возможности для голосования за депутатов на местах.

Закон не содержал прямой нормы, ограничивающей избирательные права переселенцев. Но, согласно его тексту, право голоса на выборах всех уровней имеют граждане Украины, достигшие на день проведения выборов восемнадцатилетия, и проживающие в пределах соответствующего избирательного округа. Но в этом же законе приводиться исчерпывающие перечень документов, которые подтверждают место проживания избирателей. Это может быть либо паспорт гражданина Украины, либо временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство).

На практике же оказалось, что переселенцы не смогут принимать участие в местных выборах, так как отметка о регистрации места проживания для них проставляется в справку переселенца, а не в паспорт. А эта справка, не является документом подтверждающим факт проживания.

Депутаты прекрасно понимали, чем закончатся их решения. В провластном большинстве еще тогда открыто выступали против предоставления переселенцам возможности голосовать на местных выборах, опасаясь серьезных фальсификаций. Например, говорили, что на определенный избирательный участок переселенцы придут голосовать именно для того, чтобы поддержать конкретного кандидата или определенную политическую силу.

"В оккупированных частях Луганской, Донецкой области и в Крыму проживает несколько миллионов человек, и это может стать технологией для подрыва нашего общества", – говорил народный депутат от Блока Петра Порошенко Георгий Логвинский.

С тех пор в парламенте было зарегистрировано около десятка различных законопроектов, которые предусматривают форму реализации избирательных прав ВПЛ на выборах всех уровней. К рассмотрению этих документов за 3 года Рада так и не подошла.

Голоса невидимых избирателей украдут

Опрошенные "Страной" эксперты считают главной причиной того, почему провластное большинство не готово форсировать вопрос по упрощению процедуры голосования внутренне перемещенных лиц тем, что те избиратели в подавляющем большинстве отдадут голоса за оппонентов власти.

"На сегодня в Украине сложилась позорная ситуация, когда власть за 4 года так и не смогла урегулировать вопрос участия в выборах внутренне перемещенных лиц, которых сегодня насчитывают более 4%. Эти люди фактически влились в жизнь громад, стали их полноправными членами, платят налоги, создают добавленную стоимость своими умениями и желанием ассимилироваться. При этом часть граждан вообще лишены такого права по непонятным причинам. И даже если такие причины существовали, то за 4 года их давно можно было разрешить. Думаю, что переселенцам не откажут в поддержке в Европе, если они обратятся с такой просьбой. Поскольку власть упрямо нарушает гражданские права и свободы, не понимая, что, тем самым, лишает себя легитимности, ставя под сомнение результаты будущих выборов, оставляя за собой право на манипуляции общественным мнением, используя этих "невидимых избирателей" удобным для себя способом", - говорит "Стране" руководитель центра Балта-Черноморских исследований Ирина Верещук.

К слову, для сравнения Ирина Верещук приводит пример жителей западных регионов Украины, которые получили венгерские паспорта, и которые по-прежнему имеют право голосовать на украинских выборах.

"Как это не парадоксально, часть граждан Украины, которые получили, например, венгерские паспорта, голосуют и в Украине и в Венгрии, хотя это запрещено законом", - отмечает собеседница "Страны".

Но мало того, что восточных избирателей-переселенцев урезали в правах даже по сравнению с жителями западных регионов. Право голоса имеют даже заключенные, отбывающие наказания за тяжкие преступления, о чем недавно заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

"Даже серийные маньяки в тюрьмах имеют право голоса, это право гарантируется международными конвенциями. То есть, если человек за преступление наказан, и он лишен свободы, он имеет право голоса и это нельзя отнять у него. Поэтому говорить о каких-то других мерах недопустимо, мы нарушим международные конвенции. Опять же международные судебные инстанции после этого будут наказывать Украину за нарушение этих конвенций", – сказала она.

"Часть этих голосов, конечно, украдут. Но по сути количество этих украденных голосов не будет отличаться от количества голосов, украденных в других социальных группах. если будет высокая социальная явка, то меньше украдут, низкая явка - больше украдут. Неголосующие переселенцы, которые не изменят свой избирательный адрес, дадут уменьшение явки. Вряд ли стоит ожидать, что процедуру голосования как-то поменяют или упростят и переселенцам позволят свободно голосовать на президентских и парламентских выборах, потому что эти люди - это не электорат власти", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Более того, как говорится в расследовании, которое провело агентство "Украинские новости", в последнее время наблюдаются попытки перевести в разряд переселенцев (то есть людей, не имеющих права голоса) и обычных граждан. Именно поэтому, по данным агентства, за прошлый год число переселенцев вдруг выросло почти на 400 000 человек, а только за первый квартал 2018 год - более чем на 60 000.

"Юристы, которые ведут дела пострадавших, уверены, что все дело – в выборах. Точнее, сокращении количества лишнего электората из "неблагонадежных" регионов путем переведения их в урезанную в правах категорию переселенцев", - говорится в публикации.