На днях депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении президентский закон “О валюте”. Если его утвердят в целом, правила валютного регулирования изменятся. По задумке, он должен привести правила обращения с валютой в Украине к европейским нормам и упростить жизнь украинцам, которые имеют дело с иностранной валютой. Но у него есть и подводные камни.

В них и разбиралась "Страна".

Что меняет новый закон о валюте

Закон предусматривает отмену валютного контроля для более 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за рубеж.

Так, если сейчас каждую валютную операцию разрешает или запрещает Нацбанк, то с принятием закона процесс значительно упрощается. Больше не нужно будет собирать большой пакет документов и ждать разрешения регулятора для проведения валютных операций - достаточно будет просто уведомить НБУ о них уже пост-фактум. Как бизнес, так и простые украинцы смогут спокойно покупать акции иностранных компаний, открывать счета в банках других стран.

Даже на инвестиции за границу больше не потребуется индивидуальная лицензия НБУ.

Источник: презентация НБУ

Также закон отменяет валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.

Еще одно изменение - физлицам и юридическим лицам не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты. Остается всего два типа лицензий на операции с валютой: банковская (в том числе валютная) — для банков и валютная — для небанковских учреждений (обменные пункты).

Также закон продолжает максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до свыше 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.

Источник: презентация НБУ

Кроме того, будут ослаблены санкции в отношении нарушения валютного регулирования для экспортеров и импортеров (то есть госорганы не смогут блокировать работу бизнеса, если тот нарушил сроки расчетов по экспортным и импортным операциям).

Зачем нужен закон о валюте

Как разъяснили в НБУ, нормативно-законодательная база действующего валютного регулирования устарела и требует замены. Цель закона - ввести свободное проведение валютных операций и обеспечить единую государственную политику в сфере валютных операций на территории Украины.

По словам финансового аналитика Виталия Шапрана, закон упорядочивает практику валютного регулирования, которая уже сложилась в Украине, и выводит это регулирования из под правового поля Кабмина в общее правовое поле разделяя функции между НБУ и ГФС. “Учитывая, что теперь у нас страной управляет коалиция, которая и создает правительство, то законом устраняются политические риски влияния колициантов на события на валютном рынке”, - отмечает он. В целом эксперт оценивает закон положительно.

Источник: презентация НБУ

Кроме того, соглашением об ассоциации с ЕС Украина приняла на себя обязательства по адаптации валютного законодательства к нормам и стандартам ЕС. Глава НБУ Яков Смолий говорит, что принятие закона “О валюте” как раз приблизит наше банковское законодательство к европейским канонам.

"Мы идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии. Закон не окажет негативного влияния на ситуацию на рынке", — уверен Смолий.

Источник: презентация НБУ

Расширение полномочий Нацбанка

И все же, эксперты отмечают, что по сути этот закон мало что меняет. Несмотря на видимую либерализацию, регулятор по-прежнему держит валютный рынок под контролем. И президентский закон даже усиливает его полномочия.

Так, НБУ и банки будут иметь право требовать от компаний и физических лиц документы о проведенных валютных операциях, так же как НБУ и ДФС будут проверять вопросы соблюдения валютного законодательства.

Кроме того, Нацбанк сможет установить ограничения, если увидит определенные риски на валютном рынке.

НБУ сможет ограничивать:

– обязательную продажу части валютной выручки,

– установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала,

– введение специальных разрешений на валютные операции и резервирование по валютным операциям.

Это, кстати, главная претензия экспертов к новому закону: что одной рукой якобы либерализируя рынок, НБУ тут же “метит” свои полномочия.

“Одно из ключевых замечаний — по президентскому законопроекту НБУ получает широкие полномочия и фактически без консультации с кем-либо может вводить ограничения на движение капитала на неограниченный срок”, - рассуждает Андрей Блинов.

По его мнению, этот пункт закона фактически означает, что НБУ сможет вводить ограничения на своей усмотрение и на любой срок.

Хотя Виталий Шапран не видит в этом ничего криминального.

"Специфика украинского рынка состоит в том, что у нас 20-25 млрд долларов наличными обслуживает производство теневого ВВП и контрабанду, и это в несколько раз больше, чем чистые ЗВР НБУ. В таких условиях – лишать НБУ полномочий оперативно реагировать на рыночные риски – это все равно, что планировать обвал гривны под выборы", - считает эксперт.

По его мнению, то, что за основу взяли президентский текст ПЗУ – это очень хорошо. “Отдельные политические силы пытались ограничить полномочия НБУ в плане введения валютных ограничений, что привело бы к саботажу на валютном рынке и непрогнозируемым последствиям”, - рассказал Шапран.

Главные последствия закона о валюте

Главное в законе то, что он упрощает процедуру открытия счетов для украинцев в иностранных банках, позволяет хранить там депозиты, вкладываться в ценные бумаги и т.д.

Журналист и продюсер программы “Гроші” Александр Дубинский считает, что это послабление принято не для простых украинцев (потому что в стране, в которой 60% населения находится за чертой бедности, мол, открывать возможности для инвестирования за рубеж бессмысленно - у людей нет денег на еду). И даже не для чиновников/бизнесменов/олигархов - у них и так не было проблем с открытием счетов, компаний и инвестициями за рубеж.

По мнению Дубинского, закон “О валюте” президент Порошенко внес исключительно под гастарбайтеров. Он даже предполагает, что это было негласным требованием европейских партнеров Украины.

“По разным оценкам, почти 8 млн украинцев сегодня работают за рубежом и получают там зарплату и присылают деньги обратно родственникам в Украину. Сегодня они не могут открывать счета в европейских банках, тратить и накапливать эти деньги там. И европартнеры хотят, чтобы украинский парламент дал возможность людям, которые поехали на заработки в Европу и другие страны, открывать там счета и хранить там заработанные деньги. То есть чтобы деньги, которые платят нашим гастарбайтерам за рубежом, оставались там, в тех экономиках, и не возвращались в Украину”, - рассуждает Дубинский.

Глобально, по его прогнозу, это приведет к оттоку капиталов и девальвации гривны. “Около 10 млрд долларов в год приходит от гастарбайтеров в Украину. И собственно, благодаря этим 10 млрд у нас стабильный курс, тут никакие реформы не имеют значения, только благодаря гастарбайтерам. После принятия этого закона поступления уменьшатся, с соответствующим влиянием на экономику и курс”, - подытожил он.

Правда, другие опрошенные “Страной” эксперты этот тезис не подтверждают. Мол, украинцы и раньше имели право открывать счета в ЕС, просто сейчас процедура сильно упрощается.

Андрей Блинов считает, что к гастарбайтерам закон не имеет никакого отношения.

“Гастарбайтеры и так счета открывали там, нарушая наши законы, но не нарушая законов ЕС, - отмечает и Виталий Шапран. - Просто сейчас они снимают деньги со счета и везут сюда кэш. По данным Народного банка Польши, 95% денег шло неофициальными каналами, т.е. поездами, автобусами, личным автотранспортом из Польши вывозили наличку. А когда все будет законно, будут просто отправлять переводы со своего счета в Украину”.

По словам аналитика, упрощая инвестирование за границу, государство надеется также привлечь инвестиции из-за рубежа.

"Главное в законе "О валюте" - открыть широкий доступ инвесткомпаниям и физлицам к иностранным инструментам. Заодно это дает надежду, что иностранцы также будут инвестировать в Украину. Иностранцам важна возможность не просто вложить, а забрать выручку в любой момент (либо как дивиденды, либо закрытие бизнеса). В принципе рамка закона либеральна, и это может привлечь ПИИ", - говорит он.

Прогноз по закону

И все же, документ не идеален. Он недоработанный и требует уточнений. Эксперты настаивают: в нынешнем виде принимать его рискованно, и надеются, что его доработают ко второму чтению.

“Основных недоработок в законе две: 1) размытые полномочия НБУ; 2) неполный спектр инструментов современного финансового мира. В законопроекте избегается тематика электронных денег, криптовалют и прочих квазиденежных инструментов. Так что документ несовершенен, и будет во втором чтении крепко дорабатываться. На комитете перед вторым чтением будет борьба. Либо же будет принят без должной конкретики - как многие рамочные законы, принимаемые после 2014-го”, - считает Андрей Блинов.

В Нацбанке считают, что закон может заработать в Украине уже до конца этого года. Но это не значит, что тогда же вступят в силу валютные послабления. Свободное движение капитала, упрощенный обмен и перевод валют могут заработать на практике в Украине только после воплощения мероприятий из т.н. плана BEPS (план мероприятий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения, к которому Украина присоединилась с начала 2017 года, - Прим.Ред.). А до тех пор валютные ограничения в Украине сохранятся.