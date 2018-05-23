Объединит ли страну терроризм?

Последние два дня стали периодом известий о терактах и призывах к ним. Сначала был взорван мост на трассе, соединяющей Луганск с Красным Лучом, потом нардеп от Радикальной партии Мосийчук призвал взорвать недавно построенный Крымский мост, наконец, вчера был взорван рейсовый автобус в Дебальцево – в результате взрыва есть убитый и раненые.

Несложно заметить, что все взрывы происходят на неконтролируемых территориях, и призыв депутата тоже касается потерянного полуострова. Такие действия явно исходят из логики, что на Донбассе и в Крыму Украина имеет дело с территорией противника и враждебным населением. Но так ли это?

Во всех официальных документах Донбасс и Крым трактуются как временно потерянные территории – то есть украинская власть намеревается возвратить их (причем мирным путем!) и восстановить. Зачем же уничтожать инфраструктуру, которая больше нужна гражданским, чем военным, и которую потом придется восстанавливать? Не говоря уже о терактах против мирных граждан…

Но проблема не только в этом. Призывая к террору и воспитывая террористов, власть рискует, что это оружие может сработать и внутри Украины. Либо теми же украинскими ДРГ, которые выйдут из-под контроля, либо диверсионными группами сепаратистов – в ответ на террор на их территориях.

Готова ли власть гарантировать безопасность мирных граждан на контролируемых территориях, которая окажется под угрозой из-за ее действий на неконтролируемых? Безусловно, нет. Она уже сейчас контролирует "контролируемые территории" весьма условно – их куда лучше контролируют радикалы и просто уголовники.

Почему украинцы "отказываются" от субсидий?

Госстат сообщил о невероятном падении расходов госбюджета на субсидии для украинцев. По официальным данным, за помощью к государству стало обращаться в 2,4 раза меньше семей, а средний размер из субсидий уменьшился на 59%.

Госстат не объясняет причины такого падения, но нужно подразумевать, что все это произошло из-за резко возросших доходов украинцев. Частично такое объяснение можно принять – только если говорить не о доходах вообще, а об официальных доходах. То есть существенно могло повлиять увеличение минимальной зарплаты сначала до 3,2 тысяч, а потом до 3,7 тысяч гривен. Доходы многих граждан при этом не увеличились (уменьшилась сумма, которую они получают в конверте), но увеличились расходы их работодателей и уменьшились субсидии.

Однако это все-таки не основной фактор. Основной – это политика ограничений для получателей субсидий, которую власть проводит уже второй год. Причем эти ограничения нарастают каждые несколько месяцев. Последние решения власти в этом направлении могут уменьшить количество получателей субсидий на треть без какого-либо увеличения их доходов.

Причем нормы о новом автомобиле, купленном за последние пять лет, или квартире размером больше 120 кв. м – это не единственное и даже не самое страшное в этом постановлении. Самое страшное – это то, что власть получила право по собственному усмотрению трактовать, кто является родственником людей, проживающих в квартире (и соответственно, чьи доходы нужно учитывать при начислении субсидии).

Если раньше все трактовалось просто (сколько прописано, столько и учитывается), то теперь, при желании, можно посчитать доходы прописанного и живущего в другом городе брата или сына. Поэтому, если власть захочет трактовать прописанные ею новые нормы в таком виде, без субсидий могут оказаться 80% тех, кто их получает сейчас. И тогда Госстат сможет еще раз сообщить украинцам, как у них растет уровень жизни.

МФВ Украине не нужен?

Тема коммунальных тарифов вчера была актуальной и в парламенте, в контексте другой темы – сотрудничества с МВФ. Лидер Оппозиционного блока Бойко заявил о том, что Украина должна прекратить сотрудничество с фондом.

Политик обосновал свое заявление тем, что значительная часть граждан страны не в состоянии платить даже нынешние тарифы (задолженность за "коммуналку" уже выше 30 млрд гривен, причем львиная доля приходится на отопление), а МВФ требует нового их повышения.

Безусловно, поскольку речь идет о лидере оппозиционной партии, нельзя ожидать, что эта позиция станет доминирующей ранее 2019 года, когда состоятся выборы. Однако и у некоторых провластных депутатов те же настроения. Вчера близкий к Авакову нардеп из "Народного фронта" Кирш заявил, что Украина не должна повышать тарифы, которые украинцы не могут оплачивать, а вместо этого должна объявить дефолт. Правда, политик, видимо, не понимает, что между тарифами и дефолтом нет никакой связи, но настроения против требований МВФ очевидны.

Да они присутствуют и у самой власти, которую, впрочем, больше беспокоят не тарифы, а вопрос Антикоррупционного суда – еще одного требования МВФ. Но власть не может объявить о разрыве с фондом – потому что это означает фактический разрыв и отношений с США. А такой разрыв для нынешней власти равен самоубийству.

ЕСПЧ: мораторий на продажу земли – незаконный

Европейский суд по правам человека признал незаконным мораторий на продажу земли сельхозназначения, действующий в Украине уже почти два десятилетия. ЕСПЧ констатировал, что ни одна из стран, входящих в Совет Европы, не вводила такого жесткого запрета. Кроме того, суд считает, что задекларированной цели (не допустить скупки земли несколькими олигархами) можно достичь менее суровыми ограничениями.

Возразить тут, собственно, нечего. Мораторий уже в момент его введения в 2001 году был анахронизмом, и более мягкие ограничительные меры уже предлагались в проектах земельной реформы, разрабатывавшихся в парламенте.

Однако решение ЕСПЧ не означает, что что-то изменится. Юридических способов отменить запрет у суда нет, а политическая конъюнктура накануне длительной кампании выборов вновь работает против реформы. Прежде всего ее будут блокировать партии, ориентированные на сельский электорат, – "Батькивщина" и Радикальная партия. Однако и партии, ориентированные на городской электорат, тоже не проявят инициативы, поскольку хоть какой-то минимальный процент за них голосует и в селе.

Поэтому надежды на то, что украинская власть своими силами хоть когда-нибудь отменит мораторий, нет. Даже несмотря на то, что городским жителям он выгоден – так как частная собственность на землю введет, наконец, капитализм в сельском хозяйстве и сделает его более рентабельным (а продукты – более дешевыми). Но продвинуть эту реформу может только внешнее давление и только в первые год-два после парламентских выборов.

Футбольная коррупция: сядут все?

Полиция вчера отчиталась о грандиозной спецоперации, целью которой было выявление футбольных клубов и других причастных к футболу лиц, замешанных в договорных матчах. Операция и на самом деле оказалась грандиозной, поскольку, по данным полиции, в ней оказались замешаны 35 из 52 профессиональных клубов страны (кстати, на самом деле их в последнем сезоне было 50), включая пять клубов Премьер-лиги.

Договорные матчи в отечественном (и не только футболе) существовали всегда. Но если раньше речь шла преимущественно о "договорняках" с целью улучшить турнирное положение покупающей команды, то теперь обнаружен целый заговор с участием большинства клубов, цель которого – заработок на иностранных букмекерах.

Впрочем, массовость этого заговора демонстрирует вовсе не падение нравов в украинском футболе, а его нищету. Вплоть до победы Майдана футбол был политическим видом спорта: содержать футбольный клуб означало быть причастным к клубу избранных, в который входят и "Семья", и Ахметов.

Именно по этой причине тогда, к примеру, вкладывался (и неплохо вкладывался) в "Днепр" Коломойский. Исчез "политический" фактор – и из футбола ушли большие деньги. Это оказалось даже большей проблемой, чем общий экономический кризис 2014-18 годов.

По сравнению с украинским футболом 5-10-летней давности нынешний отечественный футбол нищ. Именно поэтому заработок на букмекерах стал актуальным для такого огромного количества клубов. И спецоперация ситуацию не изменит – просто следующие будут действовать намного осторожнее.