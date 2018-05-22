"Кремона", "Катандзаро", "Катания", Киев", – такое сообщение в обед 22 мая появилось в Facebook руководителя Комитета по этике и честной игре (КЭЧИ) Федерации футбола Украины Франческо Баранки.

К тому моменту уже полдня как едва ли не вся футбольная общественность Украины стояла "на ушах", находясь в предвкушении отечественного "кальчополи" - аналога самого громкого скандала в истории итальянского футбола, разразившегося на Апеннинах в 2006 году.

События в Украине разворачивались с заявкой на повторение этого инцидента. Сначала по стране прошел слух о массовых обысках у фигурантов договорных матчей. Подтверждением серьезности ситуации стало видео, как из Дома Футбола в наручниках вывели и усадили в полицейскую машину арбитра матчей Первой Лиги Александра Соловьяна.

А потому намек итальянского функционера, который к своим заслугам относит совместную с полицией остановку грязных поединков на Апеннинском полуострове (где фигурантами скандала были вышеназванные им в соцсети клубы "Катания" и "Катандзаро"), был очевиден. И у обывателя складывалось впечатление: назначенный руководителем КЭЧИ полтора года назад Баранка наконец-то объявил начало крестового похода против дельцов, промышляющих в украинском футболе договорными матчами.

Вскоре к его выступлению присоединились высшие чины МВД, Генпрокуратуры и Федерации футбола Украины. Они провели совместное мероприятие для прессы, где заявили о разоблачении футбольной "коза ностры", пообещав скорейшее наказание виновных и очищение спорта №1.

Как все это происходило и с чем на самом деле может быть связан скандал, выясняла "Страна".

Крупнейшая облава в украинском футболе

По версии правоохранителей, сетями "договорняков" оказалось опутано больше 300 человек из разных регионов страны. Якобы их действия помогали организаторам "черного тотализатора" ежегодно обогащаться на ставках в матчах с заранее предопределенным результатом на сумму около $5 млн.

Суммарно под подозрением в нечестной игре оказались две трети всех профессиональных клубов страны. И такого скандала за всю историю независимой Украины точно никогда не было.

"Фундаментальная полицейская спецоперация" по прекращению деятельности ОПГ, специализирующихся на договорных матчах по футболу, как окрестил ее глава МВД Арсен Аваков, началась ранним утром вторника. В 07:58 на сайте Футбол24 появились первые данные на этот счет. Согласно им, 22 мая правоохранители устроили массовую облаву на организаторов "договорняков" в отечественном футболе.

В сообщении указывалось, что полицейские провели серию обысков в девяти областях Украины, а также столице. И якобы вышли на след пяти конкретных организованных преступных групп.

"Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов", - анонсировали мегаскандал журналисты.

Тридцать пять клубов и пять арбитров. Первые фигуранты "укрокальчополи"

Спустя несколько часов стали появляться первые подробности и названы имена отдельных фигурантов расследования.

Изначально в "черный список" были занесены 35 футбольных клубов Украины. Но какие именно лиги представляют эти коллективы, вплоть до брифинга МВД (начавшегося в 15:00) не уточнялось. Со ссылкой на источники главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков лишь утверждал: обыски прежде всего касались представителей Первой лиги.

Зато было известно, что помимо команд, в поле зрения попали как минимум пятеро арбитров. Это задержанный судья Соловьян, а также его коллеги - Евгений Арановский (позднее информация о его возможной причастности была поставлена под сомнение), Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно. По информации Betnews365, украинские рефери подозреваются в ставках на матчи со своим же участием.

На этот счет отдельно указывалось, что руководство Федерации футбола Украины якобы долгое время было в курсе этой проблемы. Дескать, об этом сигнализировали другие арбитры, но до завершения чемпионата футбольные функционеры не спешили с "разбором полетов".

В объективе - тренеры и скандальные матчи

Помимо судей, были озвучены фамилии одного футболиста, а также двух тренеров и администратора, к которым возникли претензии у силовиков.

Выяснилось, что был проведен обыск у полузащитника любительского ФК "Балканы" из Одесской области - Александра Райчева. Что же касается коучей, то следственные действия осуществлялись в отношении бывшего главного тренера "Мариуполя" Александра Севидова и его действующего коллеги из "Николаева" Руслана Забранского.

Ряд футбольных экспертов сразу же выдвинули свои версии о том, чего могут касаться претензии силовиков к ним.

Причиной попадания под подозрение Александра Севидова считался матч 19 тура Первой лиги сезона 2016/2017 между возглавляемым им тогда "Ильичевцем" (позднее клуб был переименован в "Мариуполь") и "Горняком-Спорт". Этот поединок в середине ноября 2016 года завершился победой фаворита (мариупольский коллектив победил со счетом 3:1) и считается одним из самых сомнительных за всю историю независимости Украины.

Дело в том, что до начала матча на этот поединок поставили немногим более тысячи долларов. Но вскоре после стартового свистка на бирже ставок Betfair начались необъяснимые аномалии. В результате которых матч стал абсолютным рекордсменом для всего украинского футбола в 2016 году по объему ставок.

Сначала игроки делали прогнозы на исход первого тайма, отдавая первенство в нем "андердогу" - "Горняк-Спорту". К концу тайма количество ставок на победу клуба из Горишних Плавней в первой половине игры выросло до $64 тыс. При этом, они сыграли - гости мариупольского поединка сенсационно побеждали фаворита.

Во второй половине матча ситуация развивалась в противоположном русле. После завершения перерыва начали расти ставки теперь уже на победу "Ильичевца". Суммарно на это игроки зарядили свыше $200 тыс, в результате чего коэффициенты букмекеров рухнули до отметки в 1.01 на победу команды Севидова. Тем временем в самом матче мариупольцы не только отыгрались, а и забили еще два гола после этого.

Обзор скандального матча "Ильичевец" - "Горняк-Спорт", источник видео: youtube.com/Mariupol FC

Разбирая этот поединок по горячим следам, Франческо Баранка обвинил команды в обеспечении сразу нескольких исходов, на которые были сделаны серьезные ставки в букмекерских конторах. Это касается как побед гостей в первом тайме и хозяев в матче, итоговой победы хозяев с форой в "минус один мяч" и обеспечения "тотала больше" 3,5 забитых голов.

Впрочем, никаких санкций за полтора года к участникам скандального матча не было применено. За это время "Ильичевец" пережил не только переименование в "Мариуполь", повышение в классе, но и смену тренера. Осенью 2017 года года Севидов был уволен и в футбольной среде ходили слухи, что он мог лишиться должности как раз из-за участия в "договорняках". Что сам коуч отрицал.

Аналогичные претензии на протяжении последних лет выдвигались и в адрес тренера "Николаева" Руслана Забранского. В 2016 году футболистов руководимого им клуба подвергали проверке на полиграфе по мотивам скандальной встречи с "Вересом". А уже в прошлом году под подозрение попали еще несколько поединков николаевской команды - против "Жемчужины" и "Авангарда".

Сам Забранский в комментарии журналистам Tribuna.com отрицал какую-либо причастность к договорным поединкам, и даже сам факт "шмона" у него 22 мая. "Нет, у меня дома обысков не было. В офисе? А у нас его нет. У нас все вместе – раздевалка, восстановительные процедуры и так далее", – сказал тренер.

В схожем духе (даже с юмором) он высказывался и в комментарии FootBoom: "Не знаю, как доказательства договорных матчей можно искать дома. Разве могут в чемоданах лежать упакованные миллионы долларов? Сложно ответить на этот вопрос. У меня полиция обысков не проводила. Много раз уже говорил на эту тему. "Николаев" не играет в договорные матчи".

Но президент Профессиональной футбольной Лиги Сергей Макаров настаивал на обратном. По его данным, правоохранители "гостили" не только у главного тренера "Николаева" Забранского, но и у администратора клуба Андрея Токарского.

Что же касается бывшего главного тренера приазовцев, то в комментарии Sport Arena Севидов всячески уходил от прямых ответов на вопросы.

"Это пока неподтвержденная информация (о проведении обысков - Прим. Ред.). На данный момент я не дома, гуляю с ребенком, и пока не готов давать какие-либо комментарии. Ситуация обстоит так, что нельзя говорить преждевременно о чем-либо", — сказал бывший тренер "Мариуполя".

Чуть позднее он добавил, что его "убедительно попросили пока не давать комментариев... по крайней мере до завтрашнего дня". Но перед этим фактически подтвердил факт визита правоохранителей.

"Все было корректно, никто дверь не ломал, в окна не врывался. Для меня не было секретом, что ведутся следственные действия, скрывать и прятать мне нечего. Пока ничего комментировать не буду, так как сам не понимаю такое повышенное внимание к моей скромной персоне. Сейчас я дома в Каменском, но в ближайшее время хочу приехать в Киев, пообщаться на данную тему с руководителями ФФУ и надеюсь получить ответы на накопившиеся вопросы", - резюмировал Александр Севидов.

Вопрос коррупции подняли за день до Конгресса ФФУ

Далее наступило время компетентных органов выступить с официальной фабулой украинского "кальчополи". Состоялся брифинг силовиков и функционеров ФФУ, где были представлены отдельные эпизоды коррупции в отечественном спорте №1. И они оставили немало вопросов, ответы на которые пока не прозвучали.

В первую очередь, это касается самого предмета расследования, а также даты активизации правоохранителей. Так, согласно информации МВД, обнародованной на презентации авторства спецов Департамента защиты экономики Нацполиции, распутывать клубок "договорняков" силовики начали более года назад.

Но, как отметил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, в основе облавы на организаторов и участников договорных матчей лежат материалы, ранее переданные силовикам еще до прихода в Комитет по этике и честной игре ФФУ Баранки.

"Вот теперь проясняется помаленьку. Это операция Нацполиции, которая готовилась очень давно; действительно задействованы материалы "старого" КЭЧИ, потому что из нового в органы ничего не поступало. ФФУ что-то непременно скажет по этому поводу, но участие ее органов номинально", – написал Франков в своей конференции на сайте Matchday.

И допустил, что за затеей "потрошить клубы" и "вишенкой на торте" "уникальной спецоперации" МВД (задержании 29-летнего арбитра Соловьяна) стоит руководство Федерации футбола. Которые намерены использовать пиар-дивиденды от ситуации на предстоящем 24 мая Конгрессе ФФУ в качестве доказательства своих заслуг.

В "договорняках" обвиняют даже участников Лиги Европы, но задерживать никого не будут

При этом, так и не была внесена ясность, какие именно эпизоды и каким клубам вменяет следствие в вину. Из представленной презентации лишь следует, что под подозрением находятся 33 клуба (хотя официально МВД подавало данные о 35 коллективах). Которым вменяется 57 эпизодов "договорняков", в которых участвовали 328 человек.

Фактически, само по себе данное заявление означает признание в том, что украинский футбол насквозь пронизан коррупцией. Ведь 67% отечественных профессиональных клубов заявлены МВД как команды, так или иначе замешанные в договорных поединках. При этом какого-либо ранжира и указания о том, какой именно из коллективов (основной, дублирующий, юниоры) оказался нечист на руку, не приводится.

"Страна" выделила список клубов, чья противоправная деятельность якобы официально задокументирована силовиками, эмблемы которых представлены в инфографике Нацполиции:

5 клубов Премьер-лиги — "Александрия" (директор команды Дмитрий Китаев заявил журналистам, что не знает, как клуб попал в список подозреваемых в договорных матчах и правоохранители с ним не общались на этот счет), "Зирка", "Олимпик", а также команды, завоевавшие право для участия в Лиге Европы нынешней осенью - "Ворскла" и "Заря";

практически полный состав участников Первой лиги (16 из 18 команд этого первенства) - "Волынь", МФК "Николаев", "Десна", ФК "Сумы", "Гелиос", ФК "Полтава", "Колос", "Горняк-Спорт", "Оболонь-Бровар", "Балканы", "Черкасский Днепр", "Нефтяник-Укрнафта", "Ингулец", "Арсенал", "Жемчужина", "Энергия";

8 команд Второй лиги - "Судостроитель", "Нива" (Винница), "Никополь", "Металлург" (Запорожье), "Таврия", МФК "Прикарпатье" (здесь уже выступили с заявлением, что с удивлением узнали о якобы участии этого клуба в "договорняках"), "Кремень", "Реал Фарма"

два коллектива из аматорского футбола - херсонский "Кристалл" и ФК "Петриковка";

ныне не существующий ФК "Говерла".

Отметим, что в этом перечне из 33 команд нет "Мариуполя" (также пробившегося в Лигу Европы нового сезона). Матч которого с "Горняк-Спортом", как уже отмечалось выше, назывался все тем же Баранкой откровенным "договорняком". Более того - само название мариупольского клуба ни разу не прозвучало из уст высокопоставленных функционеров/силовиков на брифинге 22 мая.

Но не только отсутствием приазовцев возмутились отдельные эксперты футбольного цеха. "Не увидел на карте "Мариуполь". Пожалуй, техническая ошибка – скоро исправят. Ну и топ дня – отсутствие в списке "Вереса". От того, что чудила тогда еще ровенская команда во второй и первой лиге, глаза на лоб лезли даже у матерых знатоков глубин украинского футбола. А может, это такая поддержка "народного клуба" в эти нелегкие для всех времена?» – написал главред программы "Профутбол" Владимир Зверов.

Он добавил, что отдельные клубы, "которые стараются оберегать себя от игры на контору, Нацполиция внесла в один список со всеми".

"Необходимо было разграничить клубы по уровню вовлеченности в матчи с фиксированным результатом. Возьмем, к примеру, "Оболонь", чьи руководители и тренеры при первой же подозрения убирают игрока из состава, постоянно контактируют с органами, переживая за свою чистоту. И вот, в компанию к "Оболони" попадает "Николаев", который после трех, а может и больше лет "чудес на виражах" получил свое справедливое подозрение, - пишет на этот счет в Facebook Зверов. - Понимаю удивление "Александрии". Их основная команда никогда не имела никаких претензий, а U-21, похоже, мутили воду неоднократно. Считаю, что такие моменты стоило объяснить. Как и объяснить уровень вовлеченности таких клубов, как "Ворскла" и "Заря", которым скоро в еврокубки. При чем здесь клубы, когда на конкретных игроков конкретно выходили со стороны? А клубы, наоборот, занимались чисткой. И как можно рисовать "Александрию", "Ворсклу" и "Зарю" на одной карте с "Олимпиком"?".

Наряду с этим, заместитель главы Нацполиции Игорь Купранец заявил журналистам, что не видит смысла задерживать организаторов договорных матчей. Что оставило еще больше вопросов к ситуации с якобы изобличением коррупции в спорте №1.

"Относительно задержаний, то и санкции статей, и категория преступлений, и количество совершенных эпизодов - мы не видим необходимости сегодня задерживать людей, бросать их в камеры. Для полиции важнее фактическое привлечение к ответственности и уничтожение этой истории в украинском футболе как таковой", - сказал он.

В аналогичном духе комментировали скандал как руководитель ФФУ, нардеп Андрей Павелко, так и его заместитель - руководитель САП Назар Холодницкий.

"Это только начало. Надеюсь, что это будет не только административный штраф. Будем улучшать закон. Чтобы инкриминировать эти преступления, как более тяжелые. Очень благодарен за работу Баранке и Холодницкому", - расписался в комплиментах коллегам парламентарий.

"ФФУ показала, что у нас есть политическая воля. Мы не будем покрывать никакие клубы. Если есть "договорняки" – они будут освещены. ФФУ полностью содействовала правоохранительным органам. Это то, что мы называем, футбольной волей", - резюмировал Холодницкий.

Соловьян отпущения

В итоге, ситуация выглядит так, что едва ли не главным "терпилой" в истории с проведением беспрецедентной облавы на участников и организаторов "договорняков" в отечественном футболе, пока остается один только задержанный арбитр Александр Соловьян.

Именно ему была посвящена львиная доля презентации МВД. И, судя по контексту, как раз этому рефери (а также его подельникам) и будут вменяться достаточно "свежие эпизоды" злодеяний. Которые, скорее всего, планируют квалифицировать изначально по уголовным, а не административным статьям (ч.3 ст.368-3 и ч.1 ст.369-3 УК Украины).

Источник видео: facebook.com/mvs.gov.ua

Речь идет о подоплеке судейства Соловьяна двух матчей, состоявшихся весной текущего года.

Во-первых, это поединок 13 апреля в Николаеве между местным футбольным клубом и "Гелиосом". В МВД обнародовали материалы переговоры между Соловьяном и администратором МФК "Николаев" Андреем Токарским, где тот обещает перечислить рефери 50 тыс грн за обеспечение победы его команды в поединке.

- Токарский: Номер карты мне сбросишь, и я таким образом, окей?

- Соловьян: Своей или чьей-то?

- Токарский: Не пались. Лучше чужой.

В конечном счете, николаевский матч закончился победой хозяев с минимальным счетом.

Во-вторых, это история поединка в Луцке 1 апреля, где встречались ПФК "Сумы" и "Волынь". Следствие обнародовало сведения о том, как за пару дней до матча в центре Киева состоялась встреча арбитра Соловьяна с представителем "Сум" Владиславом Крамаром.

"Ну смотрите, я понимаю, что Волынь там тоже прилично будет предлагать... Мы со своей стороны сто (тысяч гривен - Прим. Ред.) предлагаем за три очка. За ничью - давайте 30 (тысяч гривен - Прим.Ред.) ничья. Сто - три очка", - обратился он к арбитру.

Тот ответил функционеру, что "услышал предложение" сумчан. После чего Крамар убеждает его соглашаться на такое предложение: "Если "Волынь" дасть больше, мы дадим еще больше. Но я думаю, больше они не дадут. Больше нас никто не дает".

Матч в Луцке также завершился минимальной победой ПФК "Сумы" (а кроме того, в добавленное арбитром время был удален голкипер "Волыни" Виталий Недилько). И уже на следующий день в "Макдональдсе" на Шулявке Крамар передал Соловьяну $3,9 тысячи за обеспечение результата.

Таким образом, из озвученной суммы общего "черного тотализатора", "вес" которого в МВД оценили в $5 млн, подтверждение пока представлено по двум историям получения рефери Соловьяном коррупционной выгоды в размере $5 тыс. А его история - едва ли не единственное фактическое подтверждение того, как именно украинский футбол погряз в "договорняках".

Все прочие детали и обстоятельства работы "черного тотализатора" ни следствие, ни компетентные лица в ФФУ пока не оглашают. Возможно, прояснить ситуацию на этот счет сможет глава КЭЧИ Франческо Баранка, который на 23 мая собирает журналистов.

Из его ответов на вопросы о договорных матчах в украинском футболе, и станет понятно, свидетелями чего стала вся Украина во вторник - пиара накануне Конгресса ФФУ с привлечением "тяжелой артиллерии" в виде сотни следователей и прокуроров, либо начала борьбы с коррупцией в футболе не на словах, а на деле.

А пока судья Евгений Арановский, дома у которого во вторник побывали правоохранители, назначен на 23 мая рефери матча плей-офф за выход в Премьер-лигу между "Черноморцем" и "Полтавой". Комитет арбитров отказался снимать его с поединка...