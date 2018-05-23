В Украине меняются правила ввоза иномарок. Как уже писала "Страна", президент Петр Порошенко подписал соответствующий законопроект №5470-д, принятый парламентом в феврале этого года. Он был подан в Верховную Раду группой народных депутатов от БПП (Нина Южанина, Андрей Антонищак, Михаил Кобцев) еще в апреле 2017 года, но долго проходил обсуждение в комитетах.

Кроме того, в Раде в свое время был зарегистрирован еще один законопроект №5470 (среди авторов - Ярослав Дубневич, Андрей Кот, Тарас Батенко и другие), но в итоге народные избранники предпочли вариант Южаниной.

"Страна" разбиралась, какие нововведения прописаны в новом законе и как они отразятся на украинском авторынке.

О чем написано в законе

Основное нововведение, собственно, одно - сертификат экологического соответствия автомобиля (в Украину разрешен ввоз машин стандарта не ниже Евро-5) теперь будут требовать не при пересечении границы, а непосредственно при регистрации машины.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту 5470-д, сейчас проверка соответствия авто экологическим требованиям производится дважды: таможнями ГФС при таможенном оформлении и территориальными органами МВД при проведении государственной регистрации авто. Это противоречит законодательству ЕС, адаптировать наши нормы к которому обязалась Украина, подписывая соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Для тех, кто ввозит подержанные авто из США, эта новация и вовсе должна стать спасением.

"Сейчас существует проблема ввоза на территорию Украины американских б/у транспортных средств с механическими повреждениями Сертификат соответствия на них может быть выдан только после переоборудования, а его нельзя провести, пока авто на таможне, то есть, получается замкнутый круг", - отмечается в пояснительной записке.

Платить все равно придется, просто в другой карман

Впрочем, как рассказали "Стране" эксперты, предложенные новации на практике мало что изменят.

"С одной стороны действительно убрали дублирование и схему на границе, когда человек не мог предоставить сертификат, потому что еще его не имел, и был вынужден решать вопрос за взятку. С другой - создают новую схему. Ведь наверняка будут делать сертификаты за деньги даже на авто, которые, мягко говоря, далеко не Евро-5", - отмечает главный редактор "Автоконсалтинга", эксперт автомобильного рынка Виктор Стельмах.

По словам автоэксперта Сергея Креймера, решить вопрос с сертификатом, даже если автомобиль не соответствует нормам Евро-5, можно и сейчас.

"На границе это стоит $100-300. После принятия закона точно так же будут платить, разве что деньги потекут в другой карман", - пояснил он.

Но можно ожидать, что ситуация улучшится для честных водителей, которые купили в Европе авто Евро-5, но еще не сертифицировали его в Украине.

До этого они все равно были вынуждены платить таможенникам на границе, так как те часто "сомневались", что авто действительно заявленного года и стандартов. Теперь можно смело въезжать без предъявления сертификата, получать его в Украине и предоставлять при регистрации машины.

Точно так же для авто из США - если они соответствуют Евро-5 автоматически снимутся многие проблемы.

"Действительно, сейчас из-за законодательной коллизии машины из Америки нередко зависали в портах на недели, а то и месяцы, а, чтобы получить "добро" на въезд, нужно было платить от 500 до 1 тысяч долларов", - говорит Креймер.

Вопрос евробляхеров

Впрочем, бума американских и европейских авто или снижения цен на них Креймер не прогнозирует.

"Закон 3251 о льготной растаможке заканчивает действовать с 2019 года. Чтобы успеть до этого времени завезти как можно больше авто, украинские посредники уже забронировали огромное количество контейнеров. В США, к примеру, из-за этого возник дефицит и в 1,5 раза подорожали услуги на транспортировку", - рассказал он "Стране".

Виктор Стельмах говорит, что власти, приняв новый закон, рискуют загнать себя в тупик в деле с евробляхерами.

"Сейчас идут переговоры с активистами о поиске варианта узаконивания таких машин. Но как их можно узаконить, если требуется подавать сертификат Евро-5 при регистрации авто. А большинство машин на евробляхах такого сертификата легально явно не получат", - говорит эксперт.

Впрочем, возможно, для евробляхеров сделают исключение и все же позволят им узаконить свои видавшие виды автомобили, преподнеся это как уступку от государства, - допускает Стельмах.