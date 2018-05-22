Вопрос Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) продолжает оставаться неразрешенным. Несмотря на то, что принятие которого является одним из важнейших условий для выдачи Украине очередного транша кредита Международного валютного фонда, народные избранники не пришли к согласию по этому документу. Главный камень преткновения - это полномочия международных экспертов при оценке кандидатов в судьи. С другой стороны, на украинский парламент давят западные партнеры, чьи действия близкие к власти депутаты уже прямо называют покушением на суверенитет Украины.

С перспективами принятия законопроекта разбиралась "Страна".

Договорились договариваться

Вопреки прогнозам, второе чтение законопроекта о ВАКС откладывается. В понедельник председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказал надежду, что депутаты вернутся к документу, принятом за основу 1 марта, на вечернем заседании во вторник. По мнению спикера, до четверга сессия бы успела проанализировать все поправки, которых собралось 1925, и выйти на финальное голосование.

Но уже с утра в парламентских кулуарах заговорили об отсрочке второго чтения. "Я спросил у Игоря Кононенко (первый заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП), близкий к президенту - Прим.Ред.), когда начнем рассматривать законопроект. Он ответил, что во вторник, скорее всего, не начнем", - рассказал источник издания во фракции БПП.

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко в беседе с журналистами в кулуарах также признала, что во вторник законопроект может не появиться в сессионном зале. По ее словам, продолжаются переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), которые со стороны украинского парламента ведет Парубий.

По информации "Страны", большинство щепетильных вопросов в законопроекте, по которым ранее были несостыковки, переговорщикам удалось уладить. Например, из проекта закона исчез пункт о том, что претенденты на роль судей должны проходить проверку на "детекторе лжи".

Договорились также, что дела НАБУ, которые уже рассматривались в судах по месту подсудности до создания Антикоррупционного, будут и дальше рассматриваться в этих судах, зато новые дела Антикоррсуда никакие другие суды не смогут рассматривать, даже если предположить, что все судьи ВАКС возьмут самоотводы.

"У нас коллеги в зале шутят, что есть смысл до создания Антикоррсуда, где непонятно, кто будет управлять, договориться о том, чтобы НАБУ скорее передало их дела в обычный суд, где все еще можно легко купить нужный вердикт", - пошутил на этот счет в разговоре со "Страной" один из фигурантов дела, которое ведет НАБУ.

"Сейчас дела рассматриваются судами по месту подсудности, например, по месту совершения преступления. Первичная редакция закона предполагала, что все дела НАБУ передадутся в Антикоррупционные суды. Оставить некоторые дела в местных судах - это ж какой-то междусобойчик", - говорит "Стране" известный адвокат Юрий Иващенко.

Кстати, для защиты судей Антикоррсуда от НАБУ был также согласован "предохранитель" в виде нормы, что только Госбюро расследований сможет вести досудебное расследование в отношении антикоррупционных судей, а представление на задержание или арест судей ВАКС сможет делать лично только генпрокурор.

А защищать будет от чего - по проекту, судьям Антикоррупционного суда полагается приличное содержание - порядка 7 тысяч долларов в месяц, о чем журналистам поведал один из участников рабочей группы, разрабатывающей этот документ, Георгий Шавадзе.

Покушение на суверенитет

По сути, теперь главным, если не единственным, камнем преткновения остается вопрос роли международных экспертов при отборе судей в первый состав ВАКС.

Согласно редакции первого чтения, оценивать кандидатов в судьи вместе с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) из 16 человек будет экспертный совет, куда могут войти не более семи человек, номинированных финансовыми донорами Украины (МВФ, США, ЕС). Но в проекте президента их слово не будет решающим, а ключевую роль будет играть подконтрольная президенту ВККС.

Западные партнеры Украины настаивают на праве вето для международников, что, по их мнению, станет гарантией честного отбора. Но против - провластное большинство в Раде, которое считает, что позиция экспертного совета не должна быть окончательной.

Как писала "Страна", в понедельник глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (БПП), который ориентируется на Администрацию президента, предложил обсуждать спорные кандидатуры на общем заседании экспертов и ВККС. Решение в пользу кандидата принимается при наличии двух третей голосов от общего количества (то есть 16 голосов, что вообще-то соответствует численности ВККС).

Вторая партия власти "Народный фронт" предлагает другой механизм. Если ВККС не согласится с экспертным вето, международники должны подтвердить свое решение большим количеством голосов. Сколько конкретно - вопрос открыт.

Да и президент Петр Порошенко уже заявил, что требования МВФ и Венецианской комиссии нарушают суверенитет Украины. "Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", - сказал глава государства в интервью Financial Times.

Собеседник, близкий к руководству фракции "Народный фронт" уверяет, что будущее законопроекта об Антикоррупционном суде скорее зависит от решения западных партнеров Украины, которые также неоднородны в своем мнении.

"Идет борьба между разными группами влияния. Йованович (посол США в Украине Мари Йованович - Прим.Ред.) имеет одну позицию. Госдеп - другую. Сам Запад неоднородный в вопросе создания и условий работы Антикоррупционного суда", - говорит собеседник.

Очередные переговоры с МВФ запланированы на ближайшую ночь (из-за разницы во времени в США это будет разгар дня). Кроме того, дополнительные переговоры с членами Венецианской комиссии должен провести спикер Андрей Парубий. Во-вторых, по словам источника, слишком нестабильно мнение по голосованию среди самих депутатов.

"В Раде все равно остается мнение, что это покушение на наш суверенитет. И если мы проголосуем за этот документ, то США будет иметь слишком большое влияние на украинскую политику и украинских политиков", - добавляет собеседник.

Другой собеседник в "Народном фронте" говорит, что в самой фракции на счет закона идет раскол.

"Парубий и Яценюк продолжают поддерживать идею создания ВАКС, Аваков выжидает, депутаты, которые ориентируются на Турчинова, выступают против. Поэтому нельзя сказать, какая позиция фракции, когда будут голосовать", - говорит депутат.

Он также поделился своим мнением, что парламентарии оказались под впечатлением от манеры общения представителей МВФ.

"С нами разговаривают свысока, тоном, не терпящим возражений. Поэтому не начали рассматривать. Нам едва ли не прямо говорят, у вас там все коррупционеры и половину надо посадить", - отмечает депутат.

"Давление в поддержку этого законопроекта беспрецедентное! Депутаты прямо говорят, что тем, кто не проголосует, посольство США аннулирует американские визы", - возмутился депутат-радикал Игорь Мосийчук.

Не поддерживают идею передать формирование суда в руки Запада и в Оппозиционном блоке.

"Что это будут за международные эксперты и общественный совет? Кто его будет утверждать? Кто они вообще такие? Ни слова об этом. Это означает лишь то, что руководство государства находится под внешним управлением. И внешние партнеры испытывают колоссальное недоверие к украинской власти из-за ее коррупционной политики", - заявил в Раде лидер фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко.

Коррупция и внешний контроль

Между тем, опрошенные "Страной" эксперты считают, что западные партнеры Украины не оставят эту ситуацию без внимания.

Политолог Константин Бондаренко в разговоре со "Страной" отмечает, что спор вокруг антикоррупционного суда - это спор "между Банковой (на этой улице находится Администрация президента) и Танковой" (ныне улица имени Игоря Сикорского, на которой расположено американское посольство) за то, кто будет иметь большую власть в Украине.

"Администрация президента схлестнулась с посольством США. Я так понимаю, что ведутся кулуарные торги, и звучат взаимные страшилки. Дело в том, что Антикоррупционный суд - это последний бастион, который Порошенко не может сдавать. Да что Порошенко. Вся его команда понимает, что если создавать антикоррупционный суд, который будет подконтрольный Западу, это обесценит президентскую вертикаль, все, за что они боролись эти 4 года. Я не думаю, что кто-то хочет отдавать управление коррупцией и все распределение потоков в руки наших стратегических партнеров. Поэтому сложно предугадать, кто сейчас победит", - говорит Бондаренко.

"Танковая додавит Банковую. Сегодня решается вопрос не столько Антикоррупционного суда, сколько того, как кого сделают ставку в 2019 году. Если Банковая не пойдет на уступки Танковой, это будет означать все же то, что Банковая уже не верит в свою победу, - считает политолог Руслан Бортник. - На самом деле, стоит не самый лучший выбор: либо внешний контроль над украинскими политическими элитами, либо сохранение нынешней прогнившей коррупционной системы. К сожалению, любой вариант будет плохим для Украины".