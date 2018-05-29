В металлургии началась большая битва за зарплаты. Как уже писала "Страна", в середине мая рабочие "Криворожстали" устроили забастовку, требуя окладов в 1 тысячу евро и улучшения условий труда.

Стачка парализовала работу предприятия, в итоге руководство согласилось на повышение зарплат, правда, не до 1 тысяч евро, а до 14-18 тысяч гривен.

Фонд оплаты труда "Криворожстали" вырастет с мая на 1,1 млрд гривен (до более чем 4 млрд). Еще одно повышение зарплат металлургам пообещали в октябре этого года.

"Страна" поинтересовалась сколько получают украинские металлурги и горняки на других предприятиях и готовы ли они работать за такие деньги.

На 5 тысяч больше, чем у других

На первый взгляд, металлурги в Украине живут сравнительно неплохо. По данным профсоюза металлургов и горняков, средняя зарплата на предприятиях, добывающих руду, по состоянию на март 2018 года, составила порядка 11 тысяч грн., на предприятиях, производящих кокс и трубы - 10 тысяч грн., на метзаводах - 12,5 тысяч гривен, а тех, которые специализируются на черной металлургии - 13,9 тысяч грн. Это больше, чем в целом по промышленности (9,3 тысячи грн.) и намного опережает средние зарплаты по стране (8,4 тысячи грн.)

Зарплаты полностью "белые", плюс на большинстве предприятий есть социальный пакет (страховка, премии, материальная помощь, 13 зарплата и прочее). Кроме того, оклады постоянно растут. К примеру, с начала этого года зарплаты по отрасли увеличились на 22%, а в черной металлургии - на 28%.

Скажем, на "Днепровском меткомбинате" рабочим и линейным руководителям с 1 апреля повысили ставки на 25%, а представителям дефицитных профессий (горновой доменной печи, машинист конвейера, машинист крана, формовщик и др.) - на 30%.

"Зарплаты персонала среднего звена при этом увеличили лишь на 15%, а управленцам и вовсе не пересматривали", - сообщили на предприятии.

Представитель профсоюза Ватутинского комбината огнеупоров (Черкасская обл.) Татьяна Терещенко рассказала "Стране", что у них в прошлом году зарплаты выросли на 20-22%, а на этот год запланировано поквартальное увеличение на 17-18%. Средняя зарплата по предприятию составляет 10-11 тысяч грн., но наиболее дефицитные специалисты, в частности, огнеупорщики, получают больше - до 14 тысяч. У "не стратегического" персонала оклады намного скромнее и не дотягивают до средних по предприятию, к примеру, слесарям платят всего 5-6 тысяч грн.

На "Запорожогнеупоре" (входит в "Метинвест"), по словам представителя предприятия Дмитрия Меркулова, в апреле зарплаты выросли в среднем на 16%, но некоторым специалистам (электрикам, слесарям) их подняли на 35%. В итоге средняя зарплата по предприятию составляет 14 тысяч гривен.

"Метинвест" ищет на Криворожский ремонтно-механический завод токаря 5 разряда на 12,3 тысяч, а фрезеровщика - на 12,1 тысяч грн. Электрогазосварщику готовы платить 16,3 тысяч, механику участка - 18 тысяч грн.

На "Запорожстали" загрузчику термических печей обещают 10 тысяч, резчику холодного металла - 9 тысяч гривен. На "Азовстали" (Мариуполь) газовщик доменной печи может устроится на 12 тысяч, а мастер - на 20,1 тысячу гривен.

"Как только на ключевых предприятиях отрасли повышаются зарплаты - их вынуждены пересматривать и все другие. Иначе люди начинают возмущаться, а многие и вовсе увольняются, идут туда, где больше платят", - пояснил "Стране" Дмитрий Меркулов.

Так, на "Криворожстали" одной из причин стачки стало повышение окладов на других предприятиях ГМК региона на 15-20% с начала этого года. Поэтому зарплаты в отрасли будут и дальше расти. До конца этого года они увеличатся еще, как минимум, на 10-15%.

Уедут в Польшу или будут шантажировать работодателей

Впрочем, рабочие все равно недовольны и считают, что их недооценивают. "Людей возмущают условия - многие предприятия не вкладывают в модернизацию, а работать на устаревшем оборудовании зачастую просто опасно", - говорит Меркулов. Кроме того люди жалуются на постоянно растущую нагрузку. К примеру, на той же "Криворожстали" в последние годы прошли массовые сокращения персонала, а обязанности уволенных рабочих переложили на тех, кто остался.

Металлурги хотят за такую "особенную" работу и получать по-особенному. Сейчас ориентир для них - порядка 30 тысяч гривен в месяц.

С одной стороны в том, что они заслуживают таких денег, рабочих убеждают профсоюзные лидеры. Их главный аргумент - немалая прибыль работодателей, которые продают продукцию за границу. Причем мировые цены на сталь в последний год держатся на очень высоком уровне.

"Предприятие отправляет львиную долю продукции на экспорт, продает ее за валюту, а зарплаты платит в гривне, которая постоянно обесценивается", - пояснил "Стране" председатель профсоюза металлургов и горняков Сергей Комышев, комментируя конфликт на "Криворожстали".

С другой - появляются интересные предложения от европейских компаний. По данным аналитика rabota.ua Татьяны Пашкиной, в среднем рабочим за границей предлагают порядка той же тысячи евро. Хотя есть зарплаты и больше. К примеру, на завод в Щецине (Польша) по производству металлоконструкций можно устроится на 40 тысяч гривен. Правда, работать придется по 10-12 часов, - предупреждает работодатель. Для таких условий - это далеко не самая большая зарплата. Тем более, что в польском ГОКе рабочие получают больше - до 2 тысяч евро, а в Германии на металлургических предприятиях платят не менее 3 тысяч евро.

Но многие украинцы соблазняются и на такие зарплаты. "Дефицит рабочих очень большой, люди массово уезжают в Польшу и Чехию. Особенно активно выезжает молодежь", - рассказала "Стране" Татьяна Терещенко.

Те, кто не уехал, намерены добиваться максимальных уступок от работодателей. Вполне возможно, что им это удастся. Ведь по мере приближения выборов, заполучить лояльный электорат наверняка захотят многие политики. А так как на металлургических предприятиях трудятся тысячные трудовые коллективы, эксперты прогнозируют: будущие кандидаты станут наперебой защищать их интересы.

"Хотелось бы верить, что та же ситуация с "Криворожсталью" станет началом зарождения профсоюзного движения в Украине. Хотя вполне возможно, что профсоюзы просто используют в политических целях, заставляя их инициировать акции протеста на предприятиях по заказу", - резюмировал экономист Алексей Кущ.

Экономист Андрей Блинов пишет у себя в ФБ, что требования о повышении зарплат обоснованы и чисто экономическими причинами.

"Ключевых причины, на мой взгляд, три: (1) активная эмиграция украинцев за рубеж, которая уже докатилась и до металлургического пояса страны; (2) курс правительства на постоянное повышение минимальной заработной платы; (3) понимание, что сейчас рынки находятся в неплохом состоянии и администрации многих заводов могут найти возможности идти навстречу некоторым группам работников.

Впрочем, это также обостряет риски того, что менеджмент предприятий будет активизировать сокращение персонала - в Украине на тонну выплавляемой стали приходится в полтора-два раза больше рабочих", - пишет Блинов.