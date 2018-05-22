Донбасс ждут полтора года без мира?

Обстановка на Донбассе продолжает обостряться. Военные действия ведутся практически по всей линии разграничения, а в районе Горловки их интенсивность уже приблизилась к худшим временам 2014-15 годов. И перспективы восстановления перемирия не видно. Наоборот, в отличие от предыдущих временных обострений, нынешняя активизация со стороны украинских сил носит характер стратегического замысла. А именно - занятие господствующих высот над Головкой, затем, путем постоянных обстрелов, вынуждение сепаратистов покинуть город. Затем, через Горловку, выход на Енакиево и Дебальцево, а оттуда - удар по трассе, соединяющей Донецк с Россией, после чего столица Донбасса окажется почти в окружении.

Впрочем, об этих планах наверняка известно и противнику, а потому он вряд ли позволит ВСУ спокойно решить свои задачи (даже несмотря на Чемпионат мира по футболу в России, который, как почему-то думают многие, может как-то помешать РФ активно вмешиваться в ситуацию на Донбассе).

А значит накал противостояния будет только нарастать.

И кто его может остановить - пока не совсем понятно.

Правда, в последние дни активизировалась Меркель. Недавно она встречалась с Путиным, а вчера поговорила по телефону с Порошенко. Месседжи все те же – только мирный путь решения конфликта и имплементация Минских соглашений. Однако, похоже, и сама Меркель понимает, что сегодня она не в состоянии повлиять на ситуацию.

И, в принципе, на нее не в состоянии повлиять сейчас никто. Если раньше считалось, что активная фаза переговоров в "нормандском" формате и в формате Волкер-Сурков может возобновиться после президентских выборов в России, то теперь стало ясно, что эти надежды не оправдаются. И Путин, и Запад, похоже, поставили крест на любых попытках договориться до окончания эпопеи с выборами в Украине.

Аргумент Путина: Порошенко не выполняет договоренностей. Может, и не по собственной инициативе, а из-за страха перед радикалами и из-за бессилия перед парламентом, но тем не менее – это факт. А значит – нужно ждать перемен в Киеве. И, поскольку дипломаты замолчали, заговорили пушки.

Минимум на год (до президентских выборов), а может, и на полтора (до выборов в Раду), Донбасс вновь вернулся в ситуацию, когда сдерживающие факторы перестали работать.

Обе стороны теперь будут стараться обеспечить себе тактический успех, который позволит занять более выгодную позицию на следующих переговорах – условном "Минске-3".

И это не сулит жителям региона ничего хорошего.

Минобороны обеспокоился гранатами на "гражданке"

Тем временем донбасская война вновь проявилась в других регионах. Едва ли не ежедневно в лентах СМИ появляются сообщения о том, что кто-то подорвался на гранате или бросил ее в других. Вчера таких сообщений было сразу два, и одно из них – из Ивано-Франковской области – имело большой резонанс.

Дело в том, что обычно случаи использования гранат касаются демобилизованных, а франковский случай был связан с действующим военнослужащим, который использовал боеприпас как аргумент в ссоре с гражданскими. И только теперь Минобороны решил усилить контроль за тем, как военнослужащие выезжают из зоны ООС.

Хотя все остальные случаи (в том числе и вчерашний эпизод в Сумской области с гражданским, подорвавшим себя гранатой) свидетельствуют, что данный приказ явно опоздал. В стране уже столько незарегистрированного оружия, включая гранаты и гранатометы, что можно было бы вооружить еще одну армию.

И на данный момент это вопрос не только Минобороны, но и Нацполиции. Однако учитывая то, как полицейские боятся радикалов, вряд ли стоит ожидать, что они смогут провести серьезную зачистку страны от оружия.

"Петр Пятый" до цугундера доведет

Вчерашнее утро началось с новости о том, что Нацполиция вызовет на допрос теневого лидера фракции БПП в парламенте Кононенко и лидера фракции "Батькивщина" Тимошенко.

Допросить их собираются в рамках расследования дела о дискредитации премьер-министра Яценюка. А это значит, что глава МВД Аваков не просто пошутил, дав команду завести подобное дело, но и всерьез собирается использовать его для влияния на политические процессы накануне президентских выборов. И на свое будущее после них.

Однако вопрос не только в политических интригах министра. Заводя это дело и объявляя о допросах серьезных фигурантов, Аваков легализует книгу Онищенко "Петр Пятый", на информации из которой строится обвинение в "деле Яценюка".

Все и так знали, что все в ней написанное – правда, но полное и единодушное отрицание со стороны власти (и вялая реакция со стороны НАБУ) позволяли делать вид, что ничего из написанного беглым нардепом не происходило.

Антипрезидентский демарш министра внутренних дел (а тут всем понятно, в кого он метит) не только позволяет Авакову активно вмешаться в предвыборные расклады, но и ставит под удар всех основных политических игроков. Включая соратника Авакова по "Народному фронту" Яценюка, о котором Онищенко тоже написал много интересного.

Так что теперь "Петр Пятый" из литературного бестселлера превращается в политическое оружие, которым будут наноситься болезненные удары. После которых выживут не все.

НАК торгует газом уже по 10 тысяч

Очередная новость от "Нафтогаза": он снова повышает цены газа. Пока – для промышленных потребителей, но все понимают, что это – пока. Теперь для оптовых покупателей, которые берут больше 50 тысяч кубометров в месяц и платят заранее, газ будет стоить без малого 10 тысяч гривен, а для остальных – почти 10,9 тысяч.

Нетрудно заметить, что эта цена уже более чем на 50% выше, чем нынешние цены для населения и теплокоммунэнерго. Которые, естественно, берут меньше 50 тысяч кубов в месяц и платят после получения услуги.

Соответственно, именно на уровне этой новой цены (то есть - более 10 000 гривен), по мнению "Нафтогаза", находится его рентабельность. И вот для того, чтобы обеспечить такую рентабельность и в будущем, цены для бытовых потребителей должны сравняться с ценами для промышленных.

Именно таким является требование МВФ.

Известно, что правительство пока сопротивляется этим требованиям фонда. Но пока не 1 июля и тем более не 1 октября, так что планы власти могут поменяться еще неоднократно. У нас ведь уже имеется опыт ситуации, когда Кабмин осуждал блокаду Донбасса, а СНБО во главе с президентом вскоре возглавили ее.

Венгрия приняла Меморандум о Закарпатье

Прогнозы украинской власти насчет того, что венгры после своих выборов забудут о закарпатских венграх и украинском законе об образовании, оказались такими же, как ее ежегодные прогнозы инфляции. Вместо того, чтобы забыть, новое правительство Венгрии приняло Меморандум о защите закарпатских венгров. И это значит, что указанная защита становится постоянной составляющей политики Будапешта. По крайней мере, в ближайшие четыре года.

Но скорее всего заинтересованность Венгрии в закарпатских венграх будет только усиливаться. Даже когда в Украине все было спокойно, Будапешт раздавал в Закарпатье венгерские паспорта. А теперь, когда украинская власть расшатала ситуацию законом об образовании и другими языковыми ограничениями, для венгерской власти защитить права своих соплеменников – это вопрос престижа. А в конечном счете – вопрос поддержки избирателей.

Венгерское правительство разослало свой меморандум в штаб-квартиру НАТО и правительствам всех стран, входящих в Альянс. Предупреждая, что не будет отступать от занятой линии блокирования украинской евроатлантической интеграции.