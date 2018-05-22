Из Верховной Рады звучат очередные обещания разблокировать процесс принятия законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) №7440. Новый срок голосования – ближайший пленарный четверг.

Каковы шансы, что документ наконец-то примут, разбиралась "Страна".

Поправки к поправкам

Как писала "Страна", депутаты приняли за основу внесенный Администрацией президента (АП) законопроект о ВАКС еще 1 марта. Ко второму чтению было подано почти 2 тысячи поправок. Однако работа над ними в профильном комитете по вопросам правосудия и правовой политики Рады не велась до последнего времени.

По мнению оппозиционных депутатов, причина скрывалась в нежелании провластного большинства идти на уступки Западу, который стремится максимально снизить внутриполитическое влияние на суд новой юрисдикции.

На согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов Андрей спикер Парубий демонстрировал сдержанный оптимизм. Он заверил, что большая часть редакции ко второму чтению согласована с Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) и Международным валютным фондом (МВФ), но еще продолжается дискуссия за полномочия общественного совета международных экспертов.

Несмотря на это, во вторник на вечернем заседании сессия начнет рассмотрение законопроекта во втором чтении и, возможно, к этому четвергу выйдет на финальное голосование.

Необходимое по процедуре согласие уже дал профильный парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия, чье внеочередное заседание в понедельник состоялось с участием секретаря ВК Томаса Маркерта и одного из авторов заключения комиссии, эксперта Георгия Папуашвили.

На нем председатель комитета Руслан Князевич ("Блок Петра Порошенко", БПП) сообщил об основных изменениях в проект в ходе подготовки ко второму чтению, внесенных после консультаций с западными коллегами.

Первое: из списка требований к кандидату на должность судьи ВАКС убрано упоминание о "практических навыках применения современных международных антикоррупционных стандартов и наилучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией".

Кроме того, из текста законопроекта изъяли проверку кандидатов на полиграфе на предмет тайного злого умысла или причастности к прошлым преступлениям, о чем попросил МВФ.

Минимальное количество судей, чтобы суд начал работать, было определено 35, из которых минимум десять должны быть судьями апелляционной инстанции. При этом, как отметил Князевич, точный полный состав ВАКС не прописали.

Подсудность суда сузили до дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. Напомним, это было одним из главных замечаний к оригинальной редакции проекта. Вычеркнута возможность передавать дела, подсудные ВАКС, в другие суды. "В нынешней редакции проекта, если все судьи Высшего антикоррупционного суда взяли самоотвод, или же им заявили отвод – то есть рассматривать дело некому, оно в качестве исключения передавалось в апелляционный суд Киева", - отметил Князевич.

Суды, в которых слушаются дела, подсудные ВАКС, продолжат с ними работать и после начала работы суда новой юрисдикции.

Кроме того, круглосуточная государственная охрана будет предоставляться в случае необходимости не только не только членам семьи, проживающим с судьей ВАКС, но и близким людям, с которым у судьи нет совместного быта (например, брат, бабушка или свекровь).

Также в законопроекте укажут, что новый специализированный суд будет располагаться в Киеве.

Преступлениями судей ВАКС будет заниматься Государственное бюро расследований.

Изменения в будущий закон о ВАКС должны вноситься только специальным законопроектом с соответствующим названием, а не отдельными правками в "теле" посторонних проектов.

Спеши медленно

Вместе с тем, ключевое требование Запада пока не попало в новую редакцию законопроекта.

"Страна" не раз писала, что финансовые доноры Украины (МВФ, США, Евросоюз) настаивают на праве вето для международных экспертов (не более семи человек), участвующих в отборе антикоррупционных судей первого состава ВАКС.

Однако, согласно одобренному в первом чтении проекту, последнее слово – за Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), подконтрольной Администрации президента. Если две трети членов ВККС (11 из 16-ти) поддерживают кандидатуру, выводы международников отметаются.

По словам главы "правого" комитета, в проект вписали, что экспертный совет выносит решение о несоответствии кандидата критериям отбора простым большинством (минимум четырьмя голосами из семи). Далее Князевич предлагает обсуждать спорную кандидатуру на общем собрании экспертов и ВККС и решать ее судьбу опять-таки двумя третями голосов. Учитывая, что депутат – ставленник Администрации президента, можно смело говорить, что этот вариант минимум согласован с Банковой.

Дискуссия о механизме преодоления вето (и его необходимости вообще) с западными партнерами продолжилась вечером. В любом случае во вторник сессия начнет работу над теми нормами, которые "правовой" комитет уже одобрил.

Судя по всему, Запад не теряет надежды, что "продавит" нужную редакцию законопроекта. В дело могут пойти и пряник, и кнут. Под первым, вероятно, стоит понимать обещание Евросоюза открыть в будущем программу макрофинансовой помощи Украине в размере одного миллиарда евро. Это не считая транша МВФ в размере 1,9 млрд долларов, обещанного уже в июне при условии принятия законопроекта о ВАКС.

Напоминанием о втором, видимо, станет комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, визит в Украину которого состоится 22-23 мая.

Официально провластное большинство высказывается за скорейшее принятие законопроекта о ВАКС в целом. Но в антикоррупционном лобби парламента допускают, что это лишь маскировка истинных намерений – даже создав суд, как того требует Запад, сделать его подконтрольным.

Народный депутат Виктор Чумак (внефракционный) считает, что, благодаря поправке Князевича, решающая роль ВККС сохраняется. "Две трети голосов в общем с международниками совете – это же 16 голосов комиссии. Хотя бы речь шла о четырех пятых голосов (19 человек – Прим.Ред.) для преодоления экспертного вето!" - говорит Чумак.

Он прогнозирует, что споры о полномочиях международных экспертов затянутся до момента голосования. "А там либо примут поправку Князевича, либо она не наберет голосов. Значит, останется оригинальная норма о двух третях членов ВККС", - говорит он.

Судьбу законопроекта решат ближайшие два дня.