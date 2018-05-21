Крупнейшее отечественное металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" лихорадит — из-за протестов трудового коллектива его работа фактически парализована.

Как уже писала "Страна", все началось с забастовки рабочих "Укрзализныци", обслуживающих металлургов. А 16 мая к ним присоединились и рабочие "Криворожстали" — фактически остановился железнодорожный цех предприятия. Заявленная причина протестов — плохие условия труда и низкие зарплаты — их требуют повысить до 1 тыс. евро.

Как заявило руководство компании, "из-за этого парализована вся технологическая цепочка".

"Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой) весь сталеплавильный и прокатный переделы.

Такие внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы. Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города", — сообщается на официальном сайте "АрселорМиттал Кривой Рог".

Сбой настолько масштабный, что в экспертной среде то и дело проскальзывают прогнозы о банкротстве "Криворожстали".

"Конфликт назревал уже давно. В течение последнего года работники добиваются улучшения условий труда. Но найти общий язык с руководством предприятия не удается ни коллективу, ни нам", — пояснил "Стране" председатель профсоюза металлургов и горняков Украины Сергей Комышев.

Впрочем, есть мнение, что ситуацию на "Криворожстали" расшатывают намерено. "Это хороший способ подтолкнуть собственника к мысли продать проблемное предприятие и заодно сбить на него цену", — говорит экономист Алексей Кущ.

"Страна" собрала все версии происходящего и выяснила, что на самом деле происходит на "Криворожстали" и чем может закончится этот конфликт.

Версия №1: зарплатная

По словам Сергея Комышева, претензии рабочих вполне обоснованы.

"Собственник, несмотря на обязательства, которые он взял на себя при приватизации предприятия, за все это время, как говорится, гвоздя не забил. Масштабной модернизации проведено не было, технологии давно устарели, зарплаты у людей невысокие, а условия труда — ужасные. Последней каплей стало повышение зарплат на других предприятиях ГОКа — в этом году они увеличились на 15-20% в январе и апреле. На "Криворожстали" же на момент приватизации доля зарплатного фонда в себестоимости продукции составляла 12%, а сейчас — всего 6%. Число персонала сократили почти втрое — с 56 тыс. до 20 тыс. человек, хотя работы при этом меньше не стало. И это при том, что предприятие отправляет львиную дол продукции на экспорт, продает ее за валюту, а зарплаты платит в гривне, которая постоянно обесценивается", — рассказал он "Стране".

По словам Комышева, конфликт на "Криворожстали" начался еще год назад, когда руководство начало реформировать систему оплаты труда, пытаясь внедрить так называемую грейдовую систему (по каждой специальности устанавливаются грейды, для которых определяется вилка зарплат, которая зависит от уровня конкретного специалиста и его показателей). "Но параллельного вливания денег в фонд оплаты труда при этом не провели, средства попросту решили перераспределить, в итоге у некоторых рабочих зарплаты могут даже уменьшится", — говорит Комышев. Все мирные переговоры профсоюзов с руководством компании, по его словам, оказались безрезультатными.

Сейчас персонал "Криворожстали" проводит так называемую итальянскую забастовку — люди приходят в цеха, но выполняют лишь ту работу, которая не нарушает инструкции. Фактически же все простаивает, так как, по данным профсоюза, работать на давно устаревшем оборудовании — это уже нарушение всех норм по охране труда.

Забастовка уже дала первые результаты: руководство компании согласилось сесть с митингующими за стол переговоров и повысить зарплаты до 14-18 тыс. грн. Встреча заинтересованных сторон назначена на 23 мая. Правда, как сообщили "Стране" в профсоюзе металлургов и горняков, это спровоцировало конфликт уже внутри трудового коллектива: тогда как одни рабочие согласны на предложенные зарплаты, другие считают себя обманутыми — ведь окладов в 1 тыс. евро им так и не предложили. Опять таки: даже если рабочие получат прибавку к зарплате, условия труда останутся такими же — улучшить их быстро вряд ли получится. Так что переговоры, если они и состоятся, будут непростыми и рисуют затянутся надолго. Как все это время будет работать предприятие — пока неясно.

Версия №2: политическая

У руководства "Криворожстали" — свои аргументы.

Финансовый директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко говорит, что предприятию впервые за 12 лет грозит финансовый кризис. Причина — резкое снижение объемов производства.

"В апреле потери производства из-за аварии в первом блоке конвертеров, которое произошло в начале марта, составили 229 тыс. тонн стали. Ожидаемые потери в мае вследствие незапуска ДП-9 после капремонта превысят 250 тыс. тонн стали. В итоге мы закончили апрель с негативным денежным потоком в размере свыше 600 млн. грн. В мае финансовые потери ориентировочно составят свыше 1,5 млрд. грн.

Итого за два месяца финансовые потери превысят 2,1 млрд. грн., что ставит под вопрос возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности. Мы стоим у черты", — заявил Пличко. А чтобы выйти из этой ситуации, предприятию, вполне возможно, придется принимать решение о приостановке ряда проектов, в том числе, социальных, — добавил он. Так, возможность выплатить рабочим зарплату в июне (месячный фонд оплаты труда — 3 млрд. грн. — прим. Ред) будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать производство в этом месяце, — сообщили в "Криворожстали". Там также не исключили перевод персонала на неполную занятость.

В то же время Пличко говорит о политической подоплеке конфликта. "Людей используют определенные политические силы. Они даже не скрывают себя и открыто поддерживают эти протесты в соцсетях и СМИ", — заявил он. Конкретных политиков Пличко не называет.

В тоже время активно освещает происходящее на "Криворожстали" народный депутат от БПП Сергей Каплин, лидер социал-демократической партии Украины.

"АрселорМиттал Кривой Рог" "довел до ручки легендарный гигант "Криворожсталь", где цех за цехом трудовой народ останавливает работу, чтобы бороться за выживание", — написал Каплин на своей странице в Facebook.

Другие эксперты подозревают, что конфликт намеренно подогревают представители "Народного фронта" и люди, связанные с главой МВД Аваковым.

"О ситуации знает президент Петр Порошенко, но пока никак не вмешивается в происходящее", — сообщил источник на предприятии.

Впрочем, в профсоюзе считают, что ситуация намного проще, чем ее пытаются представить: "Понятно, что чем ближе к выборам, тем больше будет политиков, которые захотят заработать на конфликте определенные дивиденды. Но первичен все таки трудовой спор", — говорит Комышев.

Версия №3: бизнес-разборки

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", допускают, что ситуация вокруг "Криворожстали" сейчас очень выгодна отечественным ФПГ, которые давно хотят заполучить контроль над лакомым предприятием.

Напомним: завод "Криворожсталь" был куплен Лакшми Митлалом в 2005 году за 24 млрд грн., что до сегодняшнего дня является рекордной суммой в истории украинской приватизации. До этого предприятие контролировали бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Но после Оранжевой революции предприятие реприватизировали и выставили на повторные торги.

Бывший собственник уже предпринимал попытки переиграть ситуацию. В 2013 году Хозяйственный суд Киева возобновил производство по делу о незаконности приватизации "Криворожстали" по иску консорциума "Инвестиционно- металлургический союз" (ИМС), подконтрольного Виктору Пинчуку и Ринату Ахметову.

В 2004 году ИМС выиграла конкурс по приватизации"Криворожстали" и заплатила за 93,02% акций порядка 800 млн. долларов. Но год спустя суды всех инстанций отменили итоги конкурса, а осенью 2005 года предприятие продали индийскому миллиардеру Лакшми Митталу за 4,8 млрд. долларов.

В 2006 г ИМС оспорил в Европейском суде по правам человека решение Верховного суда Украины о незаконности первой приватизации.

Впрочем, после смены власти в стране иску ИМС так и не дали ходу.

Теперь, как считают эксперты, заинтересованные лица, могут попытаться вынудить Миттала продать ставшее проблемным предприятие, а заодно — и сбить на него цену.

"Ситуация в отечественной металлургии становится все сложнее. С открытием Крымского моста заметно ухудшатся условия работы для приазовских меткомбинатов, в частности, усложнится логистика по доставке угля и отправки готовой продукции на экспорт. Однозначно вырастет себестоимость продукции. Цены же на мировом рынке, которые в прошлом году были относительно высокими и побили пятилетний рекорд, будут падать — снижение котировок прогнозируется с осени этого года. Так что "Криворожсталь" становится особо лакомым кусочком, ведь она находится в непосредственной близости к черноморским портам и железорудному сырью", — пояснил "Стране" Алексей Кущ.

Стоит отметить, что версия с продажей "Криворожстали" является не такой уж фантастической. В 2015 году Лакшми Миттал допускал, что может избавиться от проблемных активов в Украине, Казахстане и Южной Африке, чтобы сосредоточится на перспективных предприятиях в Европе и Северной Америке. Правда, тогда дальше заявлений дело так и не пошло.