Лидеры партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Радикальной партии (РП) Олег Ляшко, которые менее года тому назад обменивались публичными оскорблениями, наладили отношения. Причем инициатором примирения собеседники издания среди депутатов называют главного радикала, который подошел к Тимошенко опять-таки на людях.

Ради чего политики согласились забыть все былые обиды и противоречия, разбиралась "Страна".

"Кукушка" и "чихуахуа"

Фотография, которую народный депутат Лев Пидлисецкий ("Самопомощь") 19 апреля выложил на своей странице в Фейсбуке, вызвала ажиотаж в политических кругах. Тимошенко и Ляшко мирно беседуют, причем сидя в секторе "Батькивщины". То есть главный радикал пришел на разговор к Тимошенко. "Сегодня были призывы к единению. Так вот оно!" - со смайликом прокомментировала под снимком народный депутат Ольга Белькова ("Блок Петра Порошенко", БПП). "Кукушонок вернулся к кукушке", - отреагировал ее коллега по фракции Павел Ризаненко. "Ничего не случилось))) Игра продолжается))))", - ответила им народный депутат Ирина Подоляк ("Самопомощь"). А вот народный депутат Алексей Рябчин ("Батькивщина") считает беседу своего лидера с Ляшко симптоматичной. "Наверное, (Ляшко - Прим.Ред.) чувствует, кто станет президентом следующим", - "подмигивает" он в комментариях.

Иронию депутатов легко понять, если вспомнить продолжительный конфликт между Тимошенко и Ляшко, который когда-то принадлежал к ее политической силе. Можно выделить два громких эпизода. Первый - это скандал вокруг члена фракции РП Юрия Шухевича. В ноябре 2016 года главный радикал обвинял "Батькивщину" в попытке использовать его престарелого коллегу по фракции для запуска процедуры импичмента президента Петра Порошенко.

Тогда же Ляшко впервые назвал Тимошенко "московской кукушкой", призвав Порошенко лишить лидера "Батькивщины" украинского гражданства и выслать в Россию. Другой повод обвинять Тимошенко был газовый контракт 2009 года, подписанный ею в качестве премьер-министра.

Тимошенко все припомнила ему почти через год. На согласительном совете парламента в октябре 2017-го она в ответ на личный выпад обвинила Ляшко в работе на интересы Администрации президента (АП).

"И если Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно против меня и борется, а не через своих чихуахуа. Надо просто абсолютно четко президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию", - заявила лидер "Батькивщины".

Скрин "Страны"

В кругах политтехнологов бытовала версия, что Ляшко не случайно столь рьяно атакует Тимошенко. Мол, это часть плана Банковой, по которой главный радикал должен был отобрать голоса у лидера "Батькившины", чтобы не допустить ее выхода во второй тур.

С кем побранюсь, с тем и помирюсь

Впрочем, если такой план и был, то, судя по всему, он уже в прошлом.

"Сейчас у лидеров деловые отношения", - утверждает собеседник издания во фракции "Батькивщина". По его словам, примирение было почином Ляшко, который на глазах у всего парламента подошел к Тимошенко.

"Он подсел и попросил прощения за то, что упомянул Тимошенко в связи с разбирательством в американских судах (по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которого в США осудили за отмывание денег и перевод их на зарубежные счета - Прим.Ред.)", - говорит источник во фракции. Это произошло за день до этого, когда фракция радикалов блокировала трибуну.

"Ляшко сказал, мол, давай не переходить на личности, даже если критикуем друг друга", - говорит другой источник во фракции, утверждая, что Тимошенко ответила согласием.

Происходило все публично, чтобы не было потом кривотолков. "В парламенте все равно бы узнали, но тогда бы говорили, что наш лидер сдался. А так он сохранил лицо", - утверждает собеседник во фракции РП.

В ходу несколько версий, почему политики пришли к примирению (хотя бы с виду). Депутаты из "Батькивщины" официально и неофициально предпочитают говорить, что все дело в рейтинге Тимошенко, который самый высокий среди потенциальных кандидатов в президенты.

"Ляшко докритиковался. Его избиратель, который Юле тоже симпатизирует, перетекает к нам. Вот он и предпочел мир, пока не поздно. Это же прагматик в придачу к цинику", - убеждает собеседник, близкий к Тимошенко и добавляет: "Ляшко едва поговорил с Юлей, как ему показывают пост Лозового (народный депутат от Радикальной партии, близкий к главному радикалу - Прим.Ред.), где тот "проходится" по "Батькивщине". "А что?! Это было до того, как мы выяснили отношения", - невозмутимо ответил Ляшко".

По другой версии, фактор рейтингов играл в этом истории второстепенную роль. А решило все мнение бизнесмена Рината Ахметова, которому приписывают влияние на Ляшко. "Ахметов якобы сказал лидеру, что войну против всех тебе не выиграть", - говорит собеседник издания в РП. Из-за этой установки, как говорят в парламентских кулуарах, Ляшко прекратил воевать и с другими группами влияния в политике. Или же это с ним войну остановили, что может быть следствием договоренностей на уровне Ахметова.

"Как вариант, подход Ляшко - предложение Ахметова о сотрудничестве", - размышляет собеседник издания, близкий к Тимошенко. Вопреки сообщениям ряда СМИ он утверждает, что лидер "Батькивщины" не искала встречи с олигархом ради финансирования. "Насколько я знаю, это неправда", - говорит источник.

Интерес к Тимошенко со стороны Ахметова собеседник в его команде отрицает. "Ее поддерживает Коломойский (совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский - Прим.Ред.), с которым у нас до полного мира никогда не дойдет", - говорит он. А Ляшко, по его мнению, сделал только тактический ход, сгладив противоречия с Тимошенко.

К слову, Коломойский в недавнем интервью "Дойче велле" действительно назвал Тимошенко наиболее достойной кресла президента из числа опытных политиков.

В целом же можно говорить о тенденции новых ситуативных союзов под куполом Рады, которые, на фоне туманных перспектив переизбрания Порошенко, приходят на смену прежней системе отношений, где различные фракции действовали в рамках политтехнологических схем, навязываемых Банковой.