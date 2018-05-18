В Украине официально легализировали пересадку органов. Как уже писала "Страна", на днях парламент принял соответствующий законопроект № 2386а-1.

Согласно ему, теперь каждый украинец может при жизни согласиться на посмертное донорство органов или отказаться от него. Причем, в первом случае гражданам как потенциальным донорам будут ставить специальные отметки в паспорте или водительских правах, а их данные - вносить в Единую государственную систему трансплантологии. Если человек так и не определился готов ли он стать донором, решение об этом смогут принять после его смерти родственники.

При этом пересадка органов должна стать бесплатной, хотя врачам прямо не запрещается брать деньги за различные дополнительные услуги (подбор донора, лекарства, палату и пр.).

Формально законодатели предусмотрели все "узкие места", которые могут навредить украинцам и поставить торговлю органами на поток. Так, запрещено брать на органы детей-сирот, погибших воинов АТО и неопознанных лиц. "Черным" трансплантологам грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Впрочем, скептиков, которые не верят в честную работу нового закона хватает как среди рядовых украинцев, так среди самих медиков.

"Сейчас в Украине с легкостью подделывают подписи и забирают, например, квартиры у живых людей. Где гарантии, что такого не будет с органами. Это как игра в наперстки, только не на деньги, а на людей", - написала в Facebook пользователь Ирина Рязанцева.

А заместитель директора Житомирского онкологического центра Иван Каминский считает, что принятие закона о трансплантологии - попытка превратить Украину в центр мирового медицинского туризма.

"Ведь грамотные врачи, которые могут делать сложные операции у нас есть, а стоит это в разы дешевле, чем, скажем, в Европе или США", - пояснил он "Стране".

"Страна" выяснила как украинцев будут разбирать на органы и кто на этом заработает.

Украинская почка - со скидкой

Споры о том, стоит ли в Украине разрешать посмертное донорство, идут уже не один год. Закон о трасплантологии у нас был и до этого (принят в 1999 г), но он базируется на так называемой "презумпции несогласия" - то есть, считается, что человек не дает добро на использование его органов, а мнение родственников во внимание не принимали.

Сама процедура завещания своих органов в старом законе прописана нечетко - даже при условии согласия на посмертное донорство, было непонятно, кому нужно подавать соответствующее заявление и что с ним делать потом.

По итогу в Украине ежегодно проводят не более 120-140 операций по пересадке, хотя и врачей и медицинской базы достаточно, как минимум, для 1 тыс. операций, - подсчитали в Минздраве.

Больных, которые нуждаются в пересадке органов, но не могут найти доноров среди своих родственников (что разрешено), записывают в очереди на трансплантации за границей за государственный счет. Но дожить до операции удается не всем - Минздрав оплачивает не больше 10-15 таких пациентов в год.

"Мы фактически финансируем иностранную медицину и тратим немалые деньги, чтобы поддерживать больных, ожидающих пересадки. Например, тем, кто нуждается в пересадке почки, проводят дорогостоящие процедуры гемодиализа за бюджетные средства", - говорит координатор платформы "Сходи в майбутнє" Игорь Найда.

А так как денег в бюджете вечно не хватает, больные все чаще вынуждены платить за пересадку в заграничной клинике со своего кармана, хотя эта процедура не из дешевых.

К примеру, за почку нужно выложить от 70-80 тысяч долларов, за сердце - 100-120 тысяч, за печень - 150 тысяч и больше.

Едут чаще всего в Беларусь, Турцию, страны ЕС, где действует так называемая презумпция согласия, то есть органы изымают у всех умерших, если только при жизни они не заявили, что не согласны на донорство. Но с учетом уровня дохода наших граждан, операция за границей доступна единицам.

При этом, как рассказал "Стране" один из врачей-трансплантологов, попросивший не называть его имени, в Украине даже с учетом иммуномодулирующих препаратов пересадка той же почки обошлась бы всего в 100 тыс. грн., что по сегодняшнему курсу меньше 4 тыс. долларов, то есть, в 20 раз дешевле, чем за рубежом.

Остается дождаться смерти донора

С принятием нового закона ситуация должна измениться, - утверждает на своей странице в Facebook глава профильного комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Принятие закона позволит спасти жизни более 5 тыс, украинцев, которые ежегодно нуждаются в трансплантации (2,5 тыс. - пересадки почек, 1,5 тыс. - печени, 1 тыс. -- сердца, 300 - костного мозга). Все потребности этих людей в течение двух лет будут решены", - заверила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и одна из соавторов законопроекта нардеп Ольга Богомолец, заранее "подписав" на донорство 5 тыс. еще живых украинцев.

Правда, суть нового закона остается неизменной - в нем, как и в версии от 1999 года, ставку делают на ту же презумпцию несогласия.

Разница лишь в том, что теперь решать за человека можно ли пустить его на органы после смерти, смогут родственники. Плюс - более детально выписана сама процедура изъятия органов и их последующей трансплантации.

Законопроект, который предусматривал введение презумпции согласия, в парламент подавал в 2012 году экс-министр здравоохранения Олег Мусий, но его тут же "зарубили".

По словам Ольги Богомолец, "уже в ближайшее время начнется создание сети трансплант- координаторов (они возьмут на себя все вопросы, связанные с пересадкой на местах - Прим. Ред.), а также будет запущена Единая государственная информационная система, в которой будут храниться данные о реципиентах, требующих трансплантации и потенциальных донорах".

Система сама, в автоматическом режиме будет определять иммунологически совместимых больного и доноров, которые дали согласие на посмертное изъятие органов, - сообщила Ольга Богомолец и на своей странице в Facebook призвала украинцев уже сейчас подписываться на посмертное донорство.

"Каждый из нас может спасти жизни 8 соотечественникам", - подсчитала нардеп.

Впрочем, вписанные в информационную систему украинцы, смогут стать донорами и при жизни. Для больных, которым не подходят в качестве доноров родственники, в новом законе предусмотрено так называемое "перекрестное донорство" или обмен людей органами друг с другом. Детально правила такого донорства должен будет отдельно прописать Кабинет Министров.

Но сам факт создание такого "банка органов" вызвал бурю возмущений в соцсетях. "Сейчас в Украине с легкостью подделывают подписи и забирают, например, квартиры у живых людей. Где гарантии, что такого не будет с органами. Это как игра в наперстки, только не на деньги, а на людей", - считает пользователь Ирина Рязанцева.

Глава Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко говорит, что из закона непонятно, что это за новая структура создается специально под трансплантологию, за какие деньги она будет существовать и как станет координировать свои действия с Минздравом. Кроме того, остается открытым вопрос конфиденциальности данных из Единого электронного реестра. Формально защита информации предусмотрена (вплоть до того, что будет отслеживаться история просмотров), но как будут обстоять дела на практике - пока неизвестно.

Фабрика органов

По словам Игоря Найды, в новом законе по максимуму учтены риски незаконной торговли органами.

"К примеру, решение о пересадке будет приниматься коллегиально - консилиумом врачей. Кроме того, с момента смерти донора до пересадки должно пройти не более трех часов. Чтобы выдержать эти сроки, у черных трансплантологов должна быть выстроена очень отлаженная "логистика", что маловероятно", - считает эксперт.

При этом он соглашается: "100%-й гарантии, что не появится какая-то группа, которая захочет построить на органах бизнес, нет. Но зачем тогда правоохранители", - добавил Найда.

Впрочем, рядовых украинцев мнение о том, что правоохранители смогут в случае чего поймать нечестных врачей за руку, не успокаивает. При нынешней ситуации в полиции и судах торговцы органами фактически ничем не рискуют.

Стоит отметить, что Украину и до этого не раз сотрясали скандалы, связанные с торговлей органами. Но, так как в нашей стране трансплантология, по сути, была вне закона, доктора зарабатывали на "вербовке" потенциальных доноров и их отправке за границу.

В прошлом году Киевская прокуратура сообщала, что пресекла деятельность преступной группировки, которая вербовала несовершеннолетних для пересадки их органов в России. По информации прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, потенциальных доноров искали через соцсети. Всего установили четырех потерпевших - трех детей 14, 15, 16 лет из нормальных семей и 32-летнюю женщину. Им, по словам прокурора, было обещано по $30 тысяч за изъятие части печени. Сами вербовщики должны были получить за свои услуги около 200 тыс. долларов.

Теперь ситуация может поменяться - потенциальные претенденты на органы поедут к нам сами.

"Можно будет привлекать иностранных пациентов и зарабатывать на них", - говорит Найда. "В Украине за счет этого закона появится возможность развивать медицинский туризм, ведь хорошие врачи у нас тесть, а стоят их услуги в разы дешевле, чем, скажем, в Европе", - добавил заместитель директора Житомирского онкоцентра Иван Каминский.

Несложно предположить, что под богатых пациентов смертельно больных украинцев, которые и так доживают последние дни будут намерено убеждать подписать согласие на трансплантацию, даже если ранее они и не собирались этого делать. Для пациентов, болезни которых зачастую разоряют их семьи, вопрос денег может оказаться решающим.

"Я в свое время под прикрытием в составе группы украинских доноров был вывезен в Турцию, где нам всем должны были сделать операцию и передать наши органы реципиентам. Так вот, за операцию реципиент платит 150 тысяч долларов, а человек, который продал почку получает 15 тысяч. В среднем с одной операции получают 100 тысяч долларов чистой прибыли. Единственное условие - чтобы продать органы, нужно быть родственником этого человека. Так вот в развитой Турции, о которой рассуждали в нашем парламенте, (обсуждая новый закон - Прим. Ред), юристы подделывают документы и делают украинцев близкими родственниками больных иностранцев. Пересаживают украинские органы, обычно, жителям развитых арабских стран и Израиля. На украинской границе об этом все знают и даже есть пароли, чтобы дать "зеленый коридор". К чему это я: самое главное, чтобы у нас не началось то, что происходит в Турции, когда украинские органы начнут продавать иностранцам, а украинцы, которые ждут своей очереди, так и будут ждать", - написал на своей странице в Facebook журналист Александр Павловский.

В Главном юридическом управлении Рады, анализируя законопроект № 2386а-1, отметили: в статье 20 нет конкретного запрета на куплю - продажу анатомических материалов, а в статье 4 прямо указано: принцип безопасности не распространяется на стволовые клетки.

Это значит, что в Украине становится возможной торговля органами, - сделали вывод в юридическом управлении. Впрочем, депутаты, голосуя за законопроект, этот нюанс проигнорировали.