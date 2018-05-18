16 мая на сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение о задержании экс-руководителя среднего звена из столичного главка МВД, который является фигурантом знаковых уголовных дел, связанных с преступлениями против участников Евромайдана.

Имя бывшего силовика в ведомстве Юрия Луценко предпочли не раскрывать, указав лишь частицу сведений об инкриминируемых ему злодеяний. А также ранее занимаемую им должность - заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в городе Киев.

В ГПУ, в первую очередь, посетовали на действия судей. Которые отказались избирать для подозреваемого по статьям о нанесении тяжких телесных повреждений и даже убийствах (!) активистов Майдана, меру пресечения в виде содержания под стражей.



Эта, сама по себе скандальная история, оказалась с двойным дном. И налетом шпионского триллера. Все дело в личности бывшего милиционера, который уже после Майдана успел засветиться в громкой истории с попыткой похищения экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

В нюансах этого дела разбиралась "Страна".

Киднеппер или жертва?

Чтобы уяснить предмет повышенного интереса к персоне главного героя разворачивающегося на глазах скандала и его приключений, следует напомнить кто он такой и чем известен.

Как уже сообщалось на страницах нашего издания, речь идет о Юрие Спасских, который во время событий Евромайдана действительно занимал пост замначальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного МВД. И, как и многие правоохранители, действительно занимавшийся вопросами обеспечения общественной безопасности столицы в период акций протеста 2013-2014 годов. Более того - даже был дважды ранен в ходе противостояния в центре украинской столицы.

Широко известным этот офицер милиции стал четыре года назад. 2 апреля 2014 года он был задержан в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в подготовке похищения Андрея Портного.

Из-за путаницы с написанием фамилии Спасских, отдельные СМИ РФ называли его заместителем начальника милиции Киевщины по общественной безопасности, полковником МВД в отставке Юрием Георгиевичем Спасским. Который годится в отцы своему практически полному тезке Юрию Валентиновичу Спасских, действительно задержанному в московском аэропорту в апреле 2014 года.

Этой оплошностью и пытались воспользоваться в МВД Украины, напирая на то, что имеет место некая масштабная провокация со стороны России. А на самом деле Юрий Спасских никакого отношения к правоохранительной системе нашего государства не имеет.

Вот что писал о нем (почему-то также коверкая его фамилию) в Facebook советник главы МВД, парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко четыре года назад: "Сам Юрий Спасский (который задержан в России и является тезкой того Юрия Спасского, который работал в милиции) заявляет о том, что он никогда не работал в милиции". И добавлял, что арестованному украинцу Спасских официальный Киев буде "через посольство Украины в Москве помогать ему с юридической защитой".

"Это видимо еще один украинец - мученник российско-фашистского режима наряду с Надеждой Савченко, Олегом Сенцовым и другими украинскими патриотами-мученниками", - отмечал Геращенко.

Милиционер сдал "Веталика"

Впрочем, сам Юрий Валентинович к тому моменту говорил противоположные вещи. Он шел на контакт с российскими СМИ, где выступал своего рода "живым свидетелем".

Сюжет о деле Спасских, вышедший в эфир осенью 2014 года в России, источник видео: ntv.ru

Во-первых, как на следствии, так и на суде Спасских сообщил, что на момент своего задержания он являлся действующим сотрудником милиции.

Во-вторых, показал, что действительно прибыл в Россию с целью организации похищения находившегося тогда в Москве Портного с целью его дальнейшей доставки на территорию Украины. Которого хотел вывезти в багажнике внедорожника, минуя официальные пункта пропуска границы РФ, а уже в Киеве "сдать" сотрудникам СБУ.

В-третьих, Спасских однозначно указал заказчика киднеппинга и сумму обещанного ему вознаграждения за похищение. С его слов, организатором похищения выступал тогдашний кандидат на пост мэр Киева (в мае 2014 года избранный на этот пост) Виталий Кличко. Посуливший ему $1 млн и преференции по службе в обмен на выполненный заказ.

Сам Виталий Владимирович свою причастность к киднеппингу отрицал. В комментарии "Украинской правде" он заявил о провокациях со стороны России, в которых используется Портнов.

"Провокация и бред, не выдерживающие никакой критики. В свете того, что делает сегодня против Украины Россия, даже комментировать нечего. Портнов же - известный сподвижник Януковича, который теперь из России фигурирует в провокациях", - утверждал мэр Киева.

В схожем духе трактовала "дело Спасских" как некую глупость и его пресс-секретарь Оксана Зиновьева. "Я не буду такую дурню комментировать", - говорила она журналистам.

Впрочем, как следует из показаний самого Юрия Спасских и материалов дела неудачливого похитителя, с руководителем партии "Удар" он действительно был знаком. Причем их контакты начались еще во время событий Евромайдана.

Изъятый мобильный офицера МВД и стал одной из главных улик против киднеппера. На нем российские правоохранители обнаружили переписку между Спасских и абонентом по имени "Веталик", чей номер совпал с тем, который использовал Кличко.

Похищать Портного вызвались "актеры" из ФСБ

В судебных материалах РФ указано, что реализовывать план похищения Спасских помогали некие сотрудники украинских спецслужб. Которые предоставили Юрию Валентиновичу план маршрутов и мест, где бывает в Москве Портнов.

Сам же киднэппинг Спасских намеревался провернуть с помощью своего товарища, ранее осевшего в российской столице. Этому мужчине армянской национальности, торговавшему на рынке, украинский милиционер выложил суть преступной затеи. Тот сделал вид, что согласен помогать в похищении экс-замглавы АП, но вместо этого пошел в ФСБ.

После этого вся дальнейшая деятельность украинского силовика находилась под колпаком у российских правоохранителей. Они организовали Спасских встречу с липовым преступным авторитетом (его роль играл ФСБшник), банде которого хотели доверить похищение Портного в обмен на $400 тыс.

Стороны ударили по рукам, и в марте 2014 года украинский милиционер передал подельникам первую часть денег. Во время повторного приезда в Москву Юрия Спасских он и был задержан в аэропорту. И после ареста дал признательные показания, указав на заказчика преступления - Кличко. А также обозначив своих сообщников, благодаря которым киднеппер планировавл вывезти похищенного Портного в Украину.

"В сговоре с ним был один из украинских пограничников в Сумской области и его жена... Он был задержан при второй передаче денег, когда его уже контролировали российское правоохранительные органы по санкциям суда", - говорил тогда журналистам сам потерпевший в уголовном деле, экс-замглавы Администрации президента Портнов.

Позднее в интервью "Украинской правде" он пояснил вероятные мотивы, которые могли двигать заказчиком преступления. По словам экс-замглавы АП, с 20 января 2014 года у него возникли личные неприязненные отношения с Кличко.

"Тогда я ему сказал в лицо, чтобы он на листок записал мою фамилию и время, и запомнил этот день, когда и кто ему первым сообщил, что он никогда не будет президентом страны. В тот момент у него был наивысший рейтинг, и про Порошенко никто даже не думал. Суть конфликта была в этом. Чисто по-человечески я его понимаю, что он решил мне как-то отомстить. На протяжении всех последних месяцев люди Кличко поддерживали со мной связь. Виталий предлагал договоренность, выходил со мной на переговоры. После приговора суда я озвучу также с кем по этому поводу говорил президент Порошенко", - заявлял Портнов в феврале 2015 года.

Сегодня он говорит, что давно утратил интерес к "делу Спасских", и отказался от каких-либо комментариев на счет этой истории. Но о "следе Кличко" в истории с его похищением говорил не только Портнов или сам киднеппер.

В приговоре, который 31 марта 2015 года вынес Химкинский суд Москву Юрию Спасских судья цитировала показания бывшего главы АП времен Януковича - Андрея Клюева. Тот утверждал, что был свидетелем конфликта между Виталием Кличко и Портновым и неприязненного отношения нынешнего киевского мэра к опальному чиновнику. А стало быть, имел некий мотив к осуществлению злодеяния.

Приговор в РФ и статья в Украине

Как бы там ни было, но три года назад Спасских был признан виновным по ч.1 ст. 30 ст. 126 УК РФ (подготовка к похищению человека).

Спасских во время нахождения под стражей в России, источник фото: ntv.ru

Учитывая его признание, а также ходатайство потерпевшего по делу, просившего минимального наказания для офицера украинского МВД, Юрий Валентинович был осужден на три с половиной года лишения свободы. Интересно, что его интересы представлял едва ли не полный тезка жертвы - адвокат Андрей Валентинович Портнов. Последний подавал в интересах Спасских апелляционную жалобу, но Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда в июне 2015 года отклонила ее.

Обнаружить сведения о возможной подаче кассации стороной Спасских "Стране" не удалось. Но согласно изначальному приговору, срок назначенного ему наказания истекал в октябре 2017 года. Именно тогда мужчина, скорее всего, и вышел на свободу. По крайней мере, как говорит руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, и было зафиксировано пересечение границы Юрием Спасских.

К тому времени незадачливого киднеппера ожидали новые неприятности. Претензии к нему обозначили украинские прокуроры, когда он отбывал наказание в колонии РФ. Так, еще в октябре 2016 года Спасских было объявлено о подозрении по мотивам его работы в рядах киевской милиции во время Евромайдана.

Изначально речь шла о квалификации действий Спасских в части превышения власти (ч.2 ст.365 УК Украины) и незаконного препятствования организации и проведению митингов и демонстраций (ч.4 ст.340 УК Украины). Ему вменялось соучастие в силовой зачистке улицы Институтской в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года, где пострадали 14 активистов Майдана. Как указано в судебных материалах, Спасских получил по рации команду на зачистку территории от замначальника МВД Киева, и отдал соответствующий приказ сотрудникам "Беркута".

В конце октября 2016 года "российский узник" был объявлен в розыск на территории Украины, а его эпизод в деле Майдана - выделен в отдельное уголовное производство. Принадлежащую Спасских трехкомнатную квартиру арестовали, а в его отношении были получены санкции суда на задержание и привод в суд для избрания меры пресечения.

Возвращение на Родину и "опекунство" покровителя

Впрочем, когда через год Спасских въезжал в Украину, его не задерживали на границе отечественные силовики. Сергей Горбатюк утверждает, что на этот счет назначено дополнительное разбирательство, ведь последние полтора года бывший замначальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного МВД находился в базе розыска. В ГПУ считают, что беспрепятственно проникнуть в страну подозреваемому удалось благодаря неповоротливости судебной системы.

"Разрешение на задержание и доставку подозреваемого для избрания меры пресечения действует всего полгода, после чего его требуется продлевать. Но суды принимают ходатайства только в день истечения установленных ранее сроков, и из-за чрезмерной загрузки заседания могут назначаться позже. В результате, мы получаем ситуации, когда решение о продлении меры по задержанию и доставке в суд приходят с опозданием в 10-20 дней", - сказал "Стране" руководитель Департамента спецрасследований ГПУ.

И добавляет, что, скорее всего, во время этого временного периода неопределенности Спасских и удалось приехать в Украину. Чем занимался он после возвращения на Родину - пока неясно. Представляющий его интересы адвокат Руслан Иванюк рассказал, что передал клиенту просьбу "Страны" о комментарии, но тот еще не решил для себя, будет ли он говорить публично.

Как бы там ни было, но в начале мая Спасских был задержан, а подозрение ему было значительно утяжелено. В довесок к ранее инкриминируемым эпизодам "декабрьского разгона Майдана", сегодня в ГПУ вменяют ему и роль в трагических событиях 18 февраля 2014 года в центре Киева. Где потерпевшими признано более 150 участников акций протеста, а в "пидозре" фигурируют ч.2 ст.115 УК Украины ("Убийство") и ч.2 ст.121 УК Украины ("Нанесение тяжких телесных повреждений").

4 мая состоялся суд по избранию Юрию Спасских меры пресечения, где прокуроры настаивали на его аресте. Впрочем, судья Владимир Карабань отказал в удовлетворении этого ходатайства, постановив поместить бывшего милиционера под ночной домашний арест (который действует с 22:00 до 07:00).

В Генпрокуратуре возмущены данным вердиктом. "Суд использовал все формальные основания (для отказа в содержании под стражей - Прим. Ред.). У нас есть значительные сомнения в законности решения, и мы подали апелляцию", - говорит "Стране" Сергей Горбатюк.

Рассмотрение этой жалобы было намечено на 14 мая, но в назначенный день оно не состоялось и было перенесено на конец месяца. Спустя 10 дней станет ясно, как определит ближайшую судьбу Спасских коллегия судей Апелляционного суда.

Пока же в юридических кругах бытует версия, что мягкий вердикт бывшему милиционеру в суде первой инстанции, а также "проволочка" с рассмотрением апелляции - во многом является заслугой покровителей Спасских. Якобы именно люди Виталия Кличко занимались поиском для него адвокатов.

Защитник же Иванюк говорит, что не уполномочен давать какие-либо комментарии как на этот счет, так и по истории Спасских в целом без согласия своего клиента.