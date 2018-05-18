Банальный поход к доктору в обычную районную поликлинику по месту прописки все чаще напоминает квест. На днях автор этих строк зашла к ЛОР-врачу. С порога тот спросил подписала ли я уже декларацию с терапевтом, и есть ли от него направление. Ни того, ни другого у меня не оказалось. Все-таки принял "по старой дружбе", но прием оформил как "профосмотр" и заявил, что "это в последний раз".

"Сейчас лечит семейный врач, и только если он не вылечит, направляет ко мне", - пояснил врач.

В рентген-кабинете, куда меня направили, было еще веселее.

"Паспорт есть? Без документов не принимаем", - заявил рентгенолог. Наличие карточки и направления от врача ее явно не впечатлило. Вопрос все-таки удалось решить за 60 грн. Для сравнения: раньше рентген был бесплатным, а если была нужна срочная выдача заключения - просили 20-30 грн.

Таких как я оказалось много. Люди заскочили в поликлинику после работы каждый со своей проблемой. Высидеть очередь сначала к терапевту, а потом к нужному специалисту - нереально, тем более, что к семейному врачу сначала идут пациенты с декларациями, а уже потом - прочие "несознательные". Кто мог - решал вопрос за деньги, остальные просто ушли лечиться домой.

Формально украинцы не обязаны срочно бежать в поликлиники и подписывать декларации с врачами. Как не раз заявляла и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун, пациентов без деклараций будут принимать точно так же, как и тех, кто уже определился с выбором своего доктора. Но на практике все иначе.

"Многие главврачи давят на медиков - заставляют ускориться с подписанием деклараций. Ведь, чтобы получить финансирование за каждого пациента, нужно набрать их как можно больше к 1 июня. А как можно заставить людей подписывать декларации - только пригрозив отказать в лечении, хоть это и незаконно", - пояснил "Стране" глава благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

"Страна" разбиралась как продвигается реформа (о ее принципах можно подробнее прочитать здесь) в украинских больницах и как она меняет "схемы лечения" наших граждан.

"Дожимают" пенсионеров и выбирают врача за вас

По данным заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, по состоянию на середину мая декларации с врачами подписало порядка 4 млн. украинцев. "Это всего 10-15% от общего числа пациентов, хотя до времени "Ч", когда медучреждениям нужно заключать договоры с Национальной службой здоровья, чтобы получить финансирование с 1 июля, осталось меньше двух недель", - отмечает член правления Ассоциации семейной медицины Константин Надутый.

Иван Найда поясняет пробуксовки кампании по выбору врачей просто: люди не спешат подписывать декларации, потому что не видят в этом смысла.

"Информационная поддержка кампании оказалась крайне слабой. А в поликлиниках не хватает компьютерной техники и подготовленных специалистов, которые могут вносить данные быстро и без проволочек - медработникам же за дополнительную работу никто не доплачивает. Во многих райцентрах и селах медучреждения вообще до сих пор не подключены к электронной системе - на это банально нет денег", - говорит координатор платформы "Сходи в майбутнє" Игорь Найда.

Житомирский врач Иван Каминский рассказал "Стране", что декларации сейчас подписывают те, кто часто посещает врачей и кому попросту некуда деваться - пенсионеры и родители маленьких детей. И отзывы о процедуре у них - не лучшие.

"Сегодня утром потратила два часа на процедуру заполнения декларации с педиатром. Это только на двух детей, без взрослых. В поликлинике в кабинет для подписания деклараций огромная очередь. Все внезапно спохватились и ринулись оформляться. Доктор заговорищицки мне рассказывает: педиатру надо набрать 900 деклараций, семейному врачу - 1800-2000. По ее тону понимаю, что новыми "реформами" врачи недовольны. Спрашиваю: ну а как вам сама идея? "Зарплату будут с 1 июля начислять по количеству деклараций, вот и стараются набрать как можно больше", - скептически улыбаясь говорит она. "Только людям лишний раз проблемы создают. Ну может еще эту Супрун уволят, и все отменится", - Ноу комментс, как говорится", - написала на своей странице в Facebook журналист Юлия Рябчун.

По словам Найды, чтобы процесс подписания деклараций проходил без ажиотажа, на это нужно не менее 2-3 лет. Но такого запаса времени у медиков попросту нет: многие боятся, что уже через месяц им попросту перестанут платить зарплату. Свой же лимит пациентов (2 тыс. для терапевта, 1,8 тыс. для семейного врача и 900 для педиатра), по данным Павла Ковтонюка, пока набрало только пять врачей по всей стране: три семейных доктора в Полтавской, Черниговской и Донецкой области и два педиатра в той же Донецкой области.

Остальные, чтобы набрать свою базу пациентов, нередко идут на хитрости - вписывают данные людей в электронную базу без их ведома.

"У нас в Кривом Роге сами тебя добавляют, ты приходишь, а там тебя уже "женили", и дальше волокита, чтобы отказаться от этого врача, нужно пройти всех врачей, взять справку с печатью и вперёд - заполняй декларации. Вот вам, как реформа работает", - написала в Facebook Наталия Богатырь.

Подобных случаев настолько много, что на них уже отреагировали в Минздраве.

"Мне стало известно о случае, когда человек пришел в медучреждение, чтобы подписать декларацию с выбранным врачем, а оказалось, что в электронной системе уже есть его персональные данные и декларация, которую он никогда не подписывал. Как они там оказались - мы обязательно выясним и все причастные будут отвечать. Врачи и уполномоченные лица, подписывающие декларации, не имеют права вносить в систему персональные данные без ведома и подписи пациента. Это мошенничество с целью завладения государственными деньгами и ответственность будет соответственно уголовному кодексу", - заявила Ульяна Супрун. Она также пригрозила: перед началом выплат Нацслужба здоровья внимательно изучит все декларации, и, если они окажутся "липовыми" - передаст их в "компетентные органы". А пациентов, обнаруживших "подлог", Супрун призывает без промедления жаловаться в Минздрав.

Дорогие пациенты

Повод нервничать у врачей есть. Изначально финансирование было обещано всем медучреждениям, разнилась только сумма (за пациентов с декларациями - 370 грн. в год, без деклараций - по 240 грн.). По данным Минздрава, на аутсайдеров реформы в бюджете нашлось около 6 млрд. грн. (в основном их хотели распределить на ФАПы и сельские больницы).

Но теперь риторика чиновников от здравоохранения поменялась. Минздрав начал "играть" с цифрами, вводя различные коэффициенты. К примеру, для детей до 5 лет изначально назначили коэффициент 2 (то есть, за них педиатры должны были получать не 370, а 740 грн.), а недавно его увеличили до 4 (1 480 грн.). За ребенка от 5 до 17 лет врач должен получать 814 грн. (коэффициент 2,2). Пациенты от 40 до 64 лет идут по коэффициенту 1,2 (444 грн.), а старше 65 лет - по коэффициенту 2 (740 грн.).

Остальные украинцы - от 17 до 40 лет - которых в Минздраве считают самыми здоровыми, будет обслуживаться по базовому тарифу в 370 грн. в год.

"Все эти бесконечно увеличивающиеся коэффициенты, конечно, вдохновляют, но кто за все это заплатит, если сложить вместе", - недоумевает основатель профильной организации UMEC Анатолий Якименко.

Так, по данным Госстата, по состоянию на 2017 год детей до 5 лет в Украине порядка 2,2 млн., а это, если исходить из расценок Минздрава, почти 3,3 млрд. грн. бюджетного финансирования в год.

За 5,4 млн. украинцев возрастом от 5 до 17 лет врачам причитается около 4,4 млрд. грн.

За лечение взрослых пациентов (14,7 млн. от 40 до 64 лет и 6,8 млн. старше 60 лет) государство должно заплатить порядка 11, 6 млрд. грн.

На группу самых "здоровых" украинцев от 17 до 40 лет власти обязуются потратить чуть больше 4 млрд. грн. (10,9 млн. чел по 370 грн.).

То есть, общий бюджет первичной медпомощи должен составить 23,26 млрд. грн., - подсчитал Анатолий Якименко. Но в бюджете на эти цели запланировано всего 13,5 млрд. грн. "Как видим, бюджет не сходится с потребностями, как минимум, на 9 млрд. грн. или 40%", - резюмирует Якименко.

Придется платить самим

По прикидкам самого Минздрава, в этом году декларации с врачами подпишет до 30% украинцев. "Несложно предвидеть, что в этот список попадут практически все дети до 5 лет и болеющие пенсионеры старше 65 лет - всего около 9 млн. чел. Они заберут 8,3 млрд. грн. Остальные 5,2 млрд. "жиденько" разойдутся между детьми старше 5 лет и гражданами моложе 65", - прогнозирует эксперт.

И недоумевает - за какие же деньги будут лечить основное трудоспособное население страны в возрасте от 17 до 40 лет, а также тех, кто пока не подписал деклараций? "Для них обещанные 240 грн. превратились в ноль. Расчет государства состоит в том, что эти люди никогда не придут к врачу", - считает Якименко.

Для медиков это грозит массовым отлучением от государственных денег: порядка половины семейных врачей рискуют вообще остаться без зарплат, а многие клиники - без финансирования.

"Уже сейчас понятно, что власти заинтересованы в том, чтобы декларации подписало как можно меньше украинцев - это позволит сэкономить бюджетные средства и заодно "разобраться" с "лишними" врачами и клиниками. Последние попросту по-тихому приватизируют", - прогнозирует Иван Каминский.

Украинцам же придется и дальше платить за лечение из собственного кармана. По словам исполнительного директора сети амбулаторий "Доступный доктор" Ксении Буйко, пациентов у них становится все больше. При этом многие частные клиники, которым изначально тоже было обещано бюджетное финансирование, свернули проекты по подписанию деклараций.

"В конце апреля Минздрав утвердил норму, согласно которой частные клиники в случае врачебной ошибки, обязаны полностью долечивать пациента за свой счет. Такая перспектива взамен на бюджетные три копейки врачей явно не устраивает и они предпочли выйти из этого процесса", - говорит Константин Надутый.