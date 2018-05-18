Донбасс идет к острой фазе конфликта?

Второй человек в Мониторинговой миссии ПАСЕ Хуг вчера вечером срочно вылетел на Донбасс. Причина – обострение ситуации на линии разграничения, где уже несколько дней идут полноценные бои с применением запрещенных видов вооружения. Частично это обострение можно наблюдать по сводкам украинских военных (где каждый день сообщается о погибших), частично – по информации от сепаратистов. Суммируя данные, можно констатировать, что Донбасс вступает в полосу нового военного кризиса.

Причины конкретного обострения не ясны. Можно лишь констатировать, что ситуация на Донбассе начала обостряться как раз тогда, когда Порошенко объявил об окончании АТО и начале Операции объединенных сил (у которой появился новый командующий), однако сложно сказать, есть ли тут причинно-следственные связи. Глобально же новый военный кризис можно связать с кризисом, наступившим на дипломатическом фронте.

Переговорная площадка "Волкер-Сурков" парализована с момента активной фазы выборов в России (а теперь еще и слухами о возможной отставке Суркова), "нормандская четверка" уже больше года находится в перманентном недееспособном состоянии (сначала выборы во Франции, потом в Германии, потом в России).

При этом публично высказываемые позиции Запада, Украины и России весь этот период не сближаются, а расходятся. Кроме того, приближаются президентские (а за ними – парламентские) выборы в Украине, что делает позицию украинской власти еще более несговорчивой.

На таком фоне вряд ли стоит удивляться, что и без того нестабильная ситуация на Донбассе дестабилизируется еще сильнее. Линия разграничения проходит посредине региона, что обуславливает ее временный характер и неустойчивость нынешней конфигурации. Поэтому без активизации дипломатических переговоров эскалация военного конфликта неизбежна.

Вышинский арестован за блоги

Шеф-редактор "РИА Новости Украина" Вышинский арестован на два месяца без права залога. Такое решение вчера вынес Херсонский городской суд, удовлетворив требование прокуратуры.

Ход заседания по выбору меры пресечения для журналиста подтвердил, что его обвинение основано на профессиональной деятельности. Все, что демонстрировалось в день задержания (медали, деньги и георгиевские ленточки), – это лишь антураж, призванный надавить на эмоции тех, кто думает эмоциями.

А вот само обвинение строится на публикациях, которые были в открытом доступе. Да, они выражали иную точку зрения, чем та, которую насаждает в Украине власть, но в течение нескольких лет ни у кого сомнений не вызывали. А тут вдруг стали основной составляющей обвинения в государственной измене.

Между тем, как объяснил сам журналист, все, что ему вменяют в вину, публиковалось в разделе "Точка зрения", то есть было мнением автора. А публикация мнения не подпадает даже под обвинения в клевете, не то что в государственной измене.

Впрочем, учитывая тот факт, что дело отправили в провинциальный суд (где судьи более податливы к указаниям власти), эти аргументы могут быть и не услышаны. В таком случае все пойдет по схеме дела Васильца и Тимонина, когда суд утверждает нелепый приговор, а апелляционная инстанция его отменяет. Но не исключено, что до суда вообще дело не дойдет: во власти уже предлагают провести обмен Вышинского на кого-либо из журналистов, находящихся за решеткой в России или в "ДНР".

Янукович звал в Украину миротворцев?

В центре внимания страны вчера был и еще один суд – по Януковичу. Там в качестве свидетеля выступал бывший командующий Внутренними войсками Шуляк, который обеспечивал безопасность Банковой вплоть до последнего дня власти Януковича и отбыл вслед за ним в Ростов-на-Дону. В связи с чем показания давал, естественно, по скайпу.

Но показания оказались не те, которые могут помочь обвинению. Во-первых, Шуляк заявил, что жизни Януковича в Киеве действительно угрожала опасность: о двух тысячах майдановцев, вооруженных автоматами Калашникова, пришедших штурмовать "Межигорье" 21 февраля 2014 года, до сих пор никто не говорил.

Во-вторых, Шуляк утверждает, что само письмо Путину о вводе войск не было госизменой: к президенту России Янукович обратился только после того, как на его письма не ответили гаранты соглашения с оппозицией от того же 21 февраля 2014 года – Германия, Польша и Франция, да и обращался он с просьбой о миротворческой миссии на основании договора о дружбе 1997 года.

Если все это так, то главный аргумент обвинения – письмо Януковича Путину от 1 марта 2014 года – ставится под сомнение. Даже в том случае, если его вообще можно считать документом, а не частным письмом.

Сложно сказать, чем закончится (если вообще закончится) суд по госизмене Януковича, но уже ясно, что вреда он принес власти больше, чем может принести пользы. По крайней мере на нем уже озвучено огромный объем информации, ставящей под сомнение официальную версию победы Майдана.

Нефть уже 80 долларов

Нефть марки Brent достигла отметки в 80 долларов за баррель. Все самые смелые ожидания России и ОПЕК уже превышены, поэтому можно не сомневаться, что в Москве и Эр-Рияде открывают шампанское. Открывают его и в Техасе, где сосредоточены нефтяные месторождения, и везде в Штатах, где ведется сланцевая добыча газа.

В том, что нефть сегодня по 80, а не по 60, – безусловная "заслуга" внешней политики Трампа. Безусловно, он ведет ее в интересах американского нефтегазового бизнеса, а дополнительные доходы России – это, так сказать, побочный эффект.

Но нас в данном случае интересуют не Штаты или Россия, а собственный карман. То, что подорожает бензин, понятно. Как понятно и то, что он подорожает еще сильнее, когда к концу лета курс доллара к гривне начнет традиционный подъем.

Труднее понять, что будет с ценой газа и отопления. Уже при цене Brent 60 долларов МВФ требовал повышения внутренних тарифов, продолжает их требовать и сейчас, но с каждым пунктом роста нефти растет и цифра, на которую нужно повышать тарифы, чтобы сохранить "Нафтогаз" безубыточным. Но если эту безубыточность осенью сможет обеспечить лишь двухкратное повышение тарифов, что будет с гражданами Украины и с итогами их голосования на выборах?

Есть другой путь – побить горшки с МВФ, забыть о его трансе, тарифы не повышать и дотировать, в случае необходимости, "Нафтогаз" из госбюджета. Это путь, по которому шел Янукович. Но есть ли у нынешней власти резервы, чтобы вернуться на этот "шлях попередника"?

Введет ли Белый дом санкции против Германии?

Подняв мировые цены нефти и газа, Трамп сделал еще одну попытку лоббировать интересы американского нефтегазового бизнеса: вчера немецкие СМИ сообщили, что Трамп на встрече с Меркель убеждал ее отказаться от участия Германии в "Северном потоке-2" и предлагал альтернативное соглашение.

То, что это правда, вчера же подтвердила зампомощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Удкирк, которая прямо в Берлине заявила, что Штаты не заинтересованы в "Северном потоке-2" и могут ввести санкции против тех государств, которые будут участвовать в этом проекте. Немецкие журналисты напрямую спросили ее, связана ли такая линия Белого дома с желанием поставлять в Европу американский сжиженный газ, но представительница Госдепа ушла от ответа.

Впрочем, всем и так все ясно. Меркель оказалась перед сложным выбором: на одной чаше весов экономические интересы Германии, на другой – конфликт с США. Впрочем, судя по всему, фрау канцлер уже свой выбор сделала. Недаром она заявляет о том, что нужно готовиться строить Евросоюз без помощи США.