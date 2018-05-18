Повестка дня, на которой настаивает майданная оппозиция внутри страны и западные партнеры, выполняется лишь в малой части.

По данным "Страны", после внушений Запада сдвинулась с мертвой точки работа над проектом Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Хотя основные противоречия вокруг него до сих пор не сняты, и точно сказать, будет ли запущен ВАКС, в конце концов, нельзя.

Новый закон о выборах остается далекой мечтой сторонников избирательной реформы.

Продолжают кипеть страсти вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), чей аудит до сих пор не проведен. Правда, здесь майданный лагерь борется против, а не за, опасаясь фатального для директора бюро Артема Сытника результата. А вот власти нужен аудит, чтобы если не уволить на его основании Сытника, то хотя бы усложнить ему жизнь.

В нюансах разбиралась "Страна".

Избирательная реформа буксует

В четверг у здания Верховной Рады состоялась давно запланированная, но довольно малочисленная акция "Ні виборам за законами Януковича". На площади перед главным законодательным органом страны собрались люди с флагами партий "Национальный корпус", "Самопомощь", "Европейская партия", "Свобода", "Рух новых сил" и прочих.

Участники акции требовали от парламентариев ускорить принятие проекта избирательного кодекса №3112-1. Сессия это проигнорировала.

Еще в ноябре Верховная Рада приняла за основу проект нового избирательного кодекса, при чем тогда документ поддержало минимально необходимое число парламентариев - 226.

"Страна" уже не раз детально разбирала этот проект, которым соавторы хотят изменить нынешнюю смешанную избирательную систему (партийные списки плюс мажоритарные округа с пропуском для самовыдвиженцев) на пропорциональную избирательную систему с открытыми списками кандидатов от партий.

По логике законодателей, страна разбивается на 27 больших региональных избирательных округов. Каждый регион – это отдельный округ, и только в Киеве и в Днепропетровской области будет по два. Крым временно объединяется с Херсонской областью. Ближайшие плановые парламентские выборы, напомним, намечены на осень 2019 года - ровно спустя полгода после плановых президентских.

Еще тогда депутаты договорились, что к июню завершат этот процесс. Тем более, что изменение избирательных правил было одним из маркеров МВФ для выдачи Украине очередного транша кредита.

Между тем, несмотря на требования активистов, сами депутаты не верят, что им удастся принять избирательный кодекс.

"Избирательный кодекс в пользу голосования по открытым спискам не будет принят - это невыгодно коррупционерам, которые сейчас у власти", - говорит "Стране" депутат от "Самопомощи" Егор Соболев.

Еще один участник акции, депутат от "Самопомощи" Роман Семенуха говорит "Стране", что шансы на принятие этого закона будут повышаться с приближением выборов.

"У меня не было иллюзий. В обществе нет четкой ассоциации "Новый закон о выборах - лучше парламент", - говорит Роман Семенуха. - Но любая акция ускоряет процесс... И по настроениям в парламенте - к результату ближе. Есть о чем говорить с "Батькивщиной", большинством в "Народном фронте". "Оппозиционный блок"также готов к этому, и об этом говорится публично. Нам удалось даже убедить большую часть мажоритарщиков в "Воли народа", что те из них, кто популярны, будут приняты с охотой в любой партии. Можно искать компромисс по участию в выборах блоков и "планке" прохождения. Администрация президента будет слабеть, чем ближе к выборам. И это значит больше шансов на принятие этого закона".

Действительно, в "Оппозиционном блоке" уже заявили, что поддерживают переход на пропорциональную систему.

"Наш блок поддержал в первом чтении закон, который дает возможность избирать депутатов по открытым партийным спискам, - заявил сопредседатель фракции ОБ Юрий Бойко. - Этот закон, кстати, авторства спикера парламента. Я несколько раз спрашивал у него, почему он не вносит законопроект на второе чтение. Он рассказывает, что подано много поправок. Мы предлагаем их наконец внести и рассмотреть. Но видимо проблема в том, что есть позиция президента, который хочет за счет мажоритарщиков увеличить свое представительство в парламенте. Так как мажоритарная избирательная система в нынешних реалиях превратилась в банальную скупку голосов. То есть, сначала они довели народ до нищеты, а потом ходят и скупают голоса".

В комлекте с требованиями изменениями избирательного законодательства с Запада идут настойчивые рекомендации учесть при создании нового ЦИК интересы всех политических сил, представленных в парламенте. Под выполнение этого требования ЕС даже готов выделить миллиард евро макроэкономической помощи.

Но и это находится в определенном диссонансе с представлениями Банковой, которая хочет сформировать ЦИК под потребности переизбрания Порошенко.

С Антикоррупционным судом ускорились после слов Волкера

По-прежнему все сложно по созданию Высшего антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект еще в конце прошлого года в парламент внес президент, в марте нынешнего года он был принят в 1 чтении. Но документ подвергся резкой критике Запада. Наибольшее неприятие вызвала процедура отбора судей, прописанная в документе, а также роль Общественного совета международных экспертов.

Принятия закона требует от Украины Запад. Например, Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли еще прошлым летом призвал создать Антикоррупционный суд чем скорее, тем лучше, а затем условие по созданию этого органа закрепили и в Меморандуме с МВФ. Примечательно, что накануне мнение Запада в очередной раз выразил в настоятельной просьбе, которая больше напоминала приказ, спецпредставитель США Курт Волкер, о чем он говорил на встрече с депутатами от всех фракций и групп.

"Волкер четко сказал депутатам, что они настаивают на принятии закона об Антикоррупционном суде", - рассказал "Стране" один из участников встречи.

На последнем Согласительном совете спикер Рады Андрей Парубий спрогнозировал, что рассматривать документ будут на следующей пленарной неделе. Несмотря на то, что в среду, 16 мая, должно было состояться заседание Антикоррупционного комитета по этому законопроекту, собрать кворум не получилось. Огромное количество правок к поданному законопроекту - около 2 тысяч - будет рассматриваться депутатами не менее 2-3 пленарных дней подряд. То есть, уже очевидно, что в мае принятия этого закона не произойдет.

Член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович ("Самопомощь") в разговоре со "Страной" спрогнозировал, что такое заседание комитета обязательно состоится.

"Надеюсь, что в понедельник мы уже сможем провести заседание комитета, на котором рассмотрим текст законопроекта ко второму чтению", - говорит он. При этом, он считает, что на следующей пленарной неделе будет "технически сложно" одобрить проект в целом из-за количества поправок, но работа над ним в сессионном зале начнется. "Я убежден, что это закон будет принят быстро. Есть ощущение политической воли. Сейчас все работают на результат. Думаю, все дело в количестве политических обещаний со стороны тех, кто не хотел их давать. Дороги назад нет. Плюс давление общественности и международных партнеров", - говорит он.

Народный депутат Сергей Алексеев ("Блок Петра Порошенко") рассказал "Стране", что в очередной раз проект обсуждали на заседании рабочей группы в среду.

"Вчера было заседание рабочей группы у Князевича (глава "правового" комитета - Прим.Ред.). Задача - рассмотреть все правки, чтобы выйти на комитет и одним решением проголосовать за внесение в сессионный зал, - говорит он. У нас есть опыт работы с большим массивом поправок. В свое время мы обработали 4000 поправок (имеется в виду к судебной реформе - Прим.Ред.)".

Однако член "правового" комитета, народный депутат Наталья Новак (БПП) говорит о закрытом характере работы над поправками.

"Я попыталась выяснить у Князевича подробности работы группы, но не смогла добиться внятного ответа. Такое впечатление, что группа собирается в кабинете Филатова на Банковой (заместитель главы АП, который курирует юридические вопросы - Прим.Ред.)" - сказала Новак, которая состоит в оппозиции к руководству своей фракции.

Между тем, на пути к принятию этого закона по-прежнему стоит норма по международным экспертам. Так, законопроект предусматривает создание Общественного совета международных экспертов при Высшей квалификационной комиссии судей, которая будет осуществлять отбор судей. В полномочия Общественного совета входят решения о том, соответствуют или нет определенным критериям кандидаты на должность судьи. Если совет решит, что нет, Высшая квалификационная комиссия судей сможет ветировать такой вывод минимум 11 голосами из 16.

Запад же настаивает на том, чтобы международные эксперты получили не рекомендательные права, а право вето. Поэтому о роли международных экспертов дискуссия продолжается. "Почти договорились. Предлагается норма, которая дает существенное участие (в отборе судей - Прим.Ред.) международных экспертов, с чем было бы согласно мировое сообщество", - уточняет Сергей Алексеев. На вопрос, будет ли у них вето, он ответил: "Да. Сейчас это все обсуждается".

Выбор аудитора НАБУ буксует около года

Стадию пробуксовки проходит и выбор аудитора для НАБУ. За предыдущий год парламент так и не смог назначить своего представителя, который будет проводить оценку эффективности работы Бюро. Согласно действующему законодательству, такой аудит должен проводиться ежегодно специальной комиссией в составе трех человек, которых назначают президент, Верховная Рада и Кабмин (правительство своего представителя уже назначило).

Если в итоге аудитора НАБУ от парламента все же удастся избрать, представителя президента, как уже сказано, ждать недолго. И это значит, что аудит деятельности бюро наконец проведут. По его итогам теоретически может быть принято решение об увольнении главы Бюро Артема Сытника.

Парламент уже провел очередной предварительный отбор подходящих на должность аудитора лиц. Но собеседники "Страны" считают, что до окончательного выбора кандидатуры от парламента и уж тем более до его назначения еще далеко.

Большинство депутатов полагают, что выбор аудитора завалится еще на заседании профильного комитета, когда не удастся собрать кворум, что ставит под вопрос голосование по кандидатурам в сессионном зале. На такой сценарий может пойти как провластное большинство, так и депутатская группа поддержки НАБУ, если на заседание придет меньше депутатов от власти.

Но даже если отбор комитетом пройдет чья-либо кандидатура (напомним, основными фаворитами считаются правозащитник-международник, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Василенко и правозащитник, партнер компании "Бейкер и Маккензи" Том Файерстоун, который является гражданином США), то ни один из них рискует не набрать достаточное количество голосов в зале.

Почему антикоррупционные идеи проваливаются

Опрошенные "Страной" эксперты, говорят, что главной причиной пробуксовки с "антикоррупционным пакетом" законов является позиция президента.

"А что вы хотели? Запад обнаглел, денег не дает, требует суд и отказ от мажоритарки. А Порошенко прекрасно понимает, что выиграть выборы по европейским стандартам он не сможет. Поэтому он не то, что бы игнорирует требования Запада, а просто отмораживаются. Речь идет не только о кредите МВФ, это и макрофинансовая помощь от Штатов, и от Евросоюза. Когда денег нет, то смысл идти у них на поводу. Теперь можно показывать, какие мы независимые, суверенные, не зависим ни от Запада, ни от России", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Транш МВФ, отношение к Украине, места в каких-то там рейтингах и все остальное - это не то, что интересует властную политическую команду. Президента и его окружение интересует совсем другое - поддержка в 2019 году. Поэтому он откровенно торгуется с западными партнерами. "Утром деньги, вечером стулья". "Вы нас поддержите на выборах 2019 года, а мы вам дадим Антикоррупционный суд, который вы будете контролировать, но попозже". Пока Порошенко не договорится о поддержке его кандидатуры, никаких гарантий по выполнению всех этих требований Запада не будет", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.