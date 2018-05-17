Почему дело Вышинского отправили в Херсон

Задержанному по подозрению в "госизмене" шеф-редактору РИА Новости Украина Вышинскому вчера так и не определили меру пресечения. Власть решила в очередной раз совершить маневр с сокрытием "липового" уголовного дела в провинции: точно так же, как дело Ефремова спрятали в Луганской области, а дело Васильца и Тимонина в Житомирской, дело Вышинского решили спрятать в Херсоне.

Формальной причиной, видимо, является участие во всем этом процессе прокуратуры Крыма, хотя сам журналист никакого отношения к Херсону не имеет.

На задержание шеф-редактора информагенства уже отреагировала Международная федерация журналистов, Совет Европы и ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по свободе слова и СМИ Дезир высказал озабоченность арестами журналистов, совершаемыми украинской властью. Комментарий представителя ОБСЕ был достаточно осторожным, однако и он вызвал резкий отпор первого вице-спикера парламента Геращенко, которая в своем ответе перевела все стрелки на журналистов, которых преследуют в Крыму и на Донбассе.

При этом представительница власти не заметила, что, по сути, приравняла преследования СМИ теми, кого она называет "террористами", к преследованию СМИ в Украине.

И в этом, пожалуй, Геращенко права. Репрессии против журналистов – это преступление против демократии и, в конечном счете, против самого государства. Вне зависимости от того, кто этим занимается. Но логику этого тезиса нужно доводить до конца: если преследующая журналистов "ДНР" – террористическая организация, то как называть преследующих журналистов ГПУ и СБУ, а также стоящую за ними власть?

ЕС шантажирует Порошенко миллиардом

Евросоюз для себя этот ответ, похоже, уже дал. Вчера журналист "Радио Свобода" Йозвяк, уже не раз точно сообщавший о предстоящих решениях Евросоюза, написал о том, что ЕС готов предоставить Украине 1 млрд евро финансовой помощи под одно условие – новый состав Центризбиркома, который "должен отражать политический баланс, представлять все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде".

Что означает это условие? Формально – желание Евросоюза обеспечить проведение в Украине демократических выборов. Неформально же можно вспомнить о том, что к демократическим стандартам Брюссель относится весьма выборочно. К примеру, его очень беспокоил арест Тимошенко, но он не обращал внимания на арест Маркова при Януковиче или Ефремова при Порошенко. А это значит, что истинная причина нового условия Евросоюза иная.

И состоит она в том, что ЕС хочет помешать Порошенко стать президентом. А в идеале – и не дать ему выйти во второй тур. Поскольку все понимают, что ЦИК, которую Порошенко продвигает, он хочет создать под себя. Соответственно, ЦИК, которую продвигает Евросоюз, он хочет создать под кого угодно, но не под Порошенко.

Конечно, президент может и проигнорировать условия Евросоюза, но игнорировать миллиард евро сложно. Особенно если какую-то часть этого миллиарда уже предусмотрел для себя. К тому же, чувствуя поддержку Брюсселя, оппозиционные силы будут смелее вести себя в торгах с властью по составу ЦИК. И потому не исключено, что Порошенко все-таки придется уступить.

Ведь даже при справедливом распределении мест большинство в союзе с "Народным фронтом" он сохранит. Но это при условии, что НФ останется союзником.

Волкер в Киеве: переговоры и закрытые встречи

То, как нужно подходить к политическому балансу в Украине, вчера продемонстрировал спецпредставитель США по Украине Волкер. В парламенте он провел встречу с депутатами, на которой были практически одинаково (по количеству) представлены БПП и Оппозиционный блок, "Народный фронт" и "Батькивщина", "Самопомощь" и "Видродження".

Впрочем, это была, так сказать, представительская встреча, на которой серьезного диалога быть не могло. Как и на публичных переговорах со спикером Парубием, о которых спецпредставитель США сообщил в Твиттере. Одновременно с этим Волкер провел несколько более узких непубличных встреч, о которых в Твиттере сообщать не стал. Но именно на этих встречах формировалась позиция спецпредставителя Госдепа по будущим президентским выборам в Украине, которая в ближайшем будущем станет позицией Белого дома.

Также вчера Волкер рассказал о своих впечатлениях от поездки на Донбасс, прошедшей днем раньше. Спецпредставителя США удивило, что на Донбассе все говорят по-русски, но при этом он отметил, что все говорящие по-русски считают, что Донбасс должен быть в составе Украины. Правда, он, видимо, не спросил, в какую именно Украину жители Донбасса хотят вернуть свой регион – в нынешнюю, с насильственной украинизацией, засильем радикального национализма и удушением свободы слова, или в какую-то другую.

Amnesty International: власть потворствует радикалам

О том, какой нынче является Украина, вчера рассказала директор Amnesty International Ukraine Покальчук на своей пресс-конференции. Она заявила о том, что власть не хочет пресекать насилие со стороны радикалов в отношении общественных организаций, в частности – в отношении ЛГБТ.

Покальчук привела недавний пример попытки проведения лекции на тему "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России", которая была сорвана радикалами. Последних даже не смутило то, что в данном случае они защищают "страну-агрессора", которую обвиняют в том, что там сужение прав ЛГБТ происходит на государственном уровне. Но проблема не только в радикалах, а в представителях полиции, которые отказались обеспечить безопасность проведения легального мероприятия.

То, что полиция не справляется со своими обязанностями и уже фактически стала хуже прежней милиции, заметили по всей стране. Но в данном случае проблема еще и в неоднократных случаях, когда полиция задерживала националистов, а власть их тут же отпускала, – после этого у многих полицейских могло возникнуть нежелание противостоять радикалам.

И потому уже сейчас следует признать, что нужна еще одна реформа. Только начинать нужно не с полиции, а с власти, которая вынуждает полицию нарушать законы.

Италия готовится отменить санкции против России

Двухмесячный переговорный процесс победителей парламентских выборов в Италии близок к завершению. Ожидается, что правящую коалицию сформируют входящая в правый блок Берлускони "Лига" и набравшее больше всех голосов "Движение 5 звезд". Хотя "Вперед, Италия" Берлускони в коалиции участвовать не будет, он сам дал добро на переговоры и согласился поддержать новую коалицию и ее правительство.

Вчера стал известен проект коалиционного соглашения, которое планируют подписать "Лига" и "Движение 5 звезд". Несмотря на весь евроскептицизм обеих партий, ставить вопрос о выходе из ЕС они не собираются. И вообще не собираются менять внешнеполитический курс, за исключением одного пункта.

Этот пункт отдельно прописан в проекте соглашения, и он гласит, что должна быть проведена "немедленная отмена санкций, введенных против России". И вообще Россия будет восприниматься "не как угроза, а как экономический и торговый партнер".

Насчет "немедленной отмены" итальянцы, конечно, погорячились. У них до сих пор не создано коалиционное правительство, а вопрос о продлении секторальных экономических санкций будет рассматриваться Евросоюзом уже в июне, так что могут и не успеть. Но уже в сентябре будет рассматриваться "крымский" пакет санкций, и тут итальянцы скажут свое слово.

Причем одного этого слова будет достаточно. Как известно, для каждого решения о продлении санкций нужно единогласное голосование всех членов ЕС, так что вето Италии может положить конец европейским санкциям против России.

С другой стороны это может быть элементом торгов новой итальянской коалиции со своими европейскими партнерами. Италия находится не в лучшем экономическом положении и получить дополнительную поддержку ей явно не помешает.