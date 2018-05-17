2 мая этого года международный третейский суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским инвесторам 159 миллионов долларов. Это, в основном, компенсация за объекты недвижимости, утраченные в результате аннексии Крыма. Об этом сообщала "Страна".

Это первое решение международного суда о взыскании компенсаций с России в связи с аннексией Крыма. На деньги от РФ рассчитывают 18 украинских компаний и бывший председатель правления "Приватбанка".

"Страна" изучила материалы гаагского арбитража по этому и по другим похожим делам.

Что присудил гаагский арбитраж

Как сообщалось в пресс-релизе суда, иск против Российской Федерации был подан в июне 2015 года. По мнению 19 истцов, Российская Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского договора о защите инвестиций. В результате находящиеся в Крыму объекты были фактически экспроприированы:

Источник: pcacases.com

Арбитраж под это конкретное дело был создан согласно утвержденному ООН арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ. Функции секретариата суда выполнил Постоянный арбитражный суд (Permanent Court of Arbitration) – международная организация, расположенная в городе Гаага (Нидерланды) во Дворце Мира.

Арбитражный (третейский) суд – это не суд в обычном понимании, а арбитраж, где стороны сами выбирают себе судей-арбитров. Рассматривавший данное дело арбитраж в Гааге состоял из трех судей. Россия отказалась назначать одного из них, хотя имела на это право. В итоге вместо РФ одного из судей назначил Постоянный третейский суд в Гааге.

Украинские инвесторы от себя назначили арбитром Майкла Ризмана, профессора международного права Йельского университета. Вместо России, которая не стала выдвигать от себя арбитра, международный Постоянный третейский суд назначил немца, доктора права Рольфа Книпера. Они выбрали своим председателем испанца, доктора права Андреса Риго Суреда:

Источник: pcacases.com

Сумма, которую взыскал арбитраж – 159 миллионов долларов. Она состоит из 130 миллионов компенсации за утраченную в 2014 году собственность, 20 миллионов набежавших на сумму компенсации процентов, и 9 миллионов – судебных издержек.

Как сообщает издание iareporter.com, суд постановил, что Россия ответственна за экспроприацию ряда жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры. Истцы требовали компенсацию в размере примерно 220 млн. долл. США, но арбитры сократили размер требований.

В издании предполагают, что в ближайшее время беспрепятственная и добровольная выплата присужденных сумм кажется маловероятной перспективой.

Россия суд не признала

Надо отметить, что Россия вообще не признала юрисдикцию гаагского арбитража, после чего начала полностью игнорировать рассмотрение дела.

После проведения 5 и 6 октября 2017 года слушаний по существу спора арбитраж запросил у сторон дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 истцы представили свои объяснения, а Российская Федерация не представила никаких объяснений.

Отсутствие одной из сторон усложнило процесс. Суд присылал свои вопросы обоим сторонам, но на них отвечали только украинские истцы.

Источник: pcacases.com

За истцами стоит Коломойский?

Перечень истцов – украинских инвесторов, предъявивших претензии России – указан (в английской транскрипции) на сайте арбитража:

Источник: pcacases.com

Единственное физическое лицо, попавшее в перечень истцов, – Александр Дубилет, который возглавлял "Приватбанк" до его национализации в декабре 2016 года. Тогда владельцами банка были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Названия некоторых других истцов говорят за себя, например ООО "Приватофис" и ООО "Приватленд". По меньшей мере, часть остальных также связана с группой "Приват", начиная с возглавляющего список ООО "Эверест Истейт".

Согласно данным единого реестра юридических лиц, у этой фирмы пять учредителей – других ООО, все они зарегистрированы в Днепре по двум адресам:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Бенефициаром основного учредителя (ООО "Феба") в госреестре записан Петр Владимирович Пак. Человек с такими ФИО, согласно декларации за 2016 год, получал зарплату в "Приватбанке", а также в ООО "Финансовый капитал", название которого совпадает с еще одним фигурантом списка истцов по данному делу.

Почему инвесторы обратились в гаагский суд

Подавшие иск украинские инвесторы основывают свои требования положениями межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно было заключено между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации еще в 1998 году.

В Украине данное Соглашение было ратифицировано Верховной Радой в декабре 1999 года, а в России – в 2000 году. То есть, в обеих странах данное Соглашение имеет силу закона.

Статьей 9 Соглашения о защите инвестиций предусмотрено, что спор, который возник между инвестором из одной страны и другой страной, должен быть, по возможности, урегулирован путем переговоров. Для этого инвестор должен направить другой стране письменное уведомление. Если в течение шести месяцев спор не будет решен, то спор может быть передан в один из трех судов:

а) компетентный суд или арбитраж страны, на территории которой осуществлены инвестиции;

б) Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты;

в) арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Принятое таким судом решение является обязательным для каждой из сторон:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Украинские инвесторы выбрали третий вариант разрешения спора – арбитраж "ad hoc", то есть суд, который специально создается для рассмотрения данного конкретного дела. В качестве руководства для ведения процесса такой арбитражный суд использует Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Создается такой суд "ad hoc" при Постоянном третейском суде (ПТС) – международной организации, учрежденной Гаагской конвенцией о мирном разрешении международных споров 1899 года. Штаб-квартира ПТС находится во Дворце Мира в Гааге (Нидерланды).

Международное Бюро ПТС в данный момент оказывает административную поддержку 5 межгосударственным спорам, 75 арбитражным разбирательствам между государствами и инвесторами и 46 спорам, возникающим из договоров с участием государств и прочих публичных образований.

Другие "крымские" дела против России

Первопроходцем в подаче исков против России выступил сам Игорь Коломойский, тогда еще совладелец "Приватбанка". Согласно пресс-релизу Постоянного третейского суда, он вместе с ООО "Аэропорт Бельбек" подал иск еще 9 января 2015 года из-за лишения прав собственности на пассажирский терминал аэропорта Бельбек в Крыму:

Источник: pcacases.com

Затем в апреле 2015 года еще один иск против РФ подали "Приватбанк" и финансовая компания "Финилон". После них в мае 2015 года с РФ начали судиться ПАО "Днепразот" (входит в группу "Приват") и несколько ООО. Еще 11 ООО во главе с "Кировограднафтой" тоже подали иск в мае 2015 года. А в июне 2015 года свой иск подала "Укрнафта" - крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие, подконтрольное группе "Приват" (хотя большинство акций "Укрнафты" принадлежит государству).

После этого подключилась "тяжелая артиллерия". В сентябре 2016 года иск против РФ подала Украина. А в октябре того же года совместный иск предъявили государственные структуры – НАК "Нафтогаз Украины", "Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Укргазвидобування", "Укртранснафта" и другие.

Все эти дела объединяет одно: в них требуется компенсация за собственность, утраченную в связи с аннексией Крыма в 2014 году. Российская Федерация не признает юрисдикцию по этим делам Постоянного третейского суда в Гааге. А это может означать только одно: платить Россия не собирается. Для этого у нее есть пример – нашумевшее "дело ЮКОСа".

"Дело ЮКОСа" как плохой прецедент

Массовому обращению украинских инвесторов в гаагский суд предшествовало громкое дело по иску бывших акционеров российской компании ЮКОС. Они добилась в этом суде беспрецедентной компенсации 50 миллиардов долларов за активы, изъятые российским правительством.

Громкое решение было принято в июле 2014 года. Напомним, что после этого в гаагский арбитраж начали обращаться украинские инвесторы, связанные с группой "Приват".

Поначалу бывшим владельцам ЮКОСа удалось наложить арест на ряд российских активов. Однако, как сообщала "Страна", в апреле 2016 года окружной суд Гааги вынес решение, которым отменил рекордный вердикт Постоянной палаты третейского суда. России тогда удалось убедить окружной суд Гааги, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода. В итоге те, кто подал в суд на Россию, должны были возместить ей еще и судебные издержки.

Судя по всему, Москва надеется на такой же исход и по новому 159-миллионному делу, и по всем остальным "крымским" делам. У юристов, представляющих Россию, позиция состоит в полном отрицании у гаагского арбитража юрисдикции для рассмотрения спора. В "деле ЮКОСа" подобная позиция привела к отмене решения арбитража.

Поэтому для Украины решение гаагского арбитража пока что не является окончательной победой. А перспективы получения реальной компенсации по "крымским делам" достаточно туманны.