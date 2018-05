Поездки спецпредставителя США Курта Волкера в Украину, с чьей-то легкой руки названные "челночной дипломатией", продолжаются уже полгода. Посланник Госдепа регулярно проводит переговоры с украинскими чиновниками, осуществляет поездки на Донбасс и то и дело встречается со спецпредставителем РФ по разрешению ситуации на Донбассе Владиславом Сурковым.

Однако, за этот период никаких подвижек, которые могли бы принести долгожданный мир Украине, не произошло. На текущей неделе Волкер вновь прибыл в Украину и провел переговоры с депутатами и президентом.

Изменит ли что-либо его нынешний визит, и какими могут последствия, анализирует "Страна".

Неизменный мандат Волкера

Нынешний визит спецпредставителя США по Украине Волкера в Киев ознаменовался дипломатическим конфузом. Вдова убитого журналиста Георгия Гонгадзе, Мирослава Гонгадзе, работающая на "Голос Америки", заявила о том, что отныне полномочия Волкера расширены, и он будет заниматься не только вопросами Донбасса, но и всей Украины.

Буквально сразу это заявление опроверг Госдепартамент США, где пояснили, что ни о каком расширении полномочий Курта Волкера речь не идет, ему просто продлили их срок. Впрочем, несмотря на официальные заявления о мандате Волкера, еще в 2017 году он явно был ориентирован на куда более широкий спектр вопросов, нежели тема конфликта на Донбассе.

Как пример, можно вспомнить его позицию по Саакашвили, когда спецпредставитель рекомендовал Порошенко прекратить эскалацию ситуации вокруг политика. Очевидно, что и в ближайшее время Волкер будет заниматься широким кругом вопросов украинской политики, а не только, и не столько проблемами Юго-Востока.

Более того - начало визита Волкера в Украину совпало с заявлением статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина, который в интервью ТАСС сообщил, что в переговорах Москвы и Вашингтона взята некая пауза и нет даже приблизительных сроков следующей встречи переговорщиков (которыми пока являются Владислав Сурков и Курт Волкер) по Донбассу.

А это значит, что у спецпредставителя США появится время, чтобы проанализировать и внутреннюю ситуацию в Украине за полгода до официального старта избирательной кампании к президентским выборам.

15 мая Волкер посетил Донбасс и в Славянске дал пресс-конференцию, во время которой сделал несколько заявлений в поддержку официальной позиции украинской власти.

Так, он высказал мнение, что на Донбассе нет конфликта среди украинцев, и вся ситуация является следствием прямой интервенцией России.

"Речь не идет об этническом или гражданском конфликте. Это конфликт, спровоцированный российской интервенцией на восток Украины. РФ осуществляет прямой контроль над вооруженными группировками. Также она имеет решающее политическое влияние на политическое управление оккупированными территориями", - заявил спецпредставитель США.

Во-вторых, он прямо обвинил Россию в нежелании идти на компромисс по миротворцам.

"Я думаю, что механизм ООН будет полезным, если Россия действительно хочет решения этого конфликта. Это означает, что она должна принять решение выйти из этого конфликта, вывести свои войска из Донбасса и дать местным жителям возможность возобновить там нормальную жизнь. Если Россия примет для себя такое решение, это будет свидетельствовать, что она заинтересована в завершении конфликта, а если она наложит вето на решение Совбеза ООН, это будет означать, что она заинтересована в продолжении этой войны", - заявил Волкер.

Такая позиция спецпредставителя США могла бы существенно затруднить переговоры с Россией, будь они намечены на ближайшее время. Однако, очевидно, что американский гость полностью осознает, что переговоры зашли в тупик или, как минимум, поставлены на паузу.

Отчасти она, возможно, связана со слухами о скором уходе Суркова с украинского направления. По крайней мере об этом настойчиво пишут российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле. При этом не совсем понятно, кто будет его преемником и как из-за этого изменится политика России в отношении конфликта на Донбассе (если изменится).

Однако, это только часть более общей проблемы, которая заключается в категорическом несовпадении представлений США и России о разрешении конфликта на Донбассе. Москва, как известно, настаивает на первичности реализации политической части Минских соглашений (выборы, амнистия, особый статус) и только потом готова говорить о реинтеграции "ДНР" и "ЛНР" в Украину и о передаче контроля над границей. Американцы и Киев же делают упор на передачу контроля над всем неподконтрольным Донбассом миротворцам, затем - восстановление контроля над границей и только потом, возможно, реализация политической части.

И если еще в январе после встречи Суркова и Волкера еще была надежда, что стороны могут прийти к компромиссу, то теперь она почти испортилась на фоне общего ухудшения американо-российских отношений.

"Проблема в том, что после встречи в январе Волкера и Суркова, когда было сказано, что Америка передала предложения России, нет продолжения. Дело не в Суркове или в том человеке, кто его заменил бы. Разговоры о миротворческой миссии ООН, которые ведутся с сентября прошлого года, пришли в то же состояние, что и переговоры о воплощении Минских договоренностей. Хотя переход к этой идее, несомненно, был новым дыханием, ведь до этого противоречия между сторонами казались фундаментальными. Стороны не хотят идти на уступки. При этом американская позиция почти полностью совпадает с украинской, и ее более-менее поддерживают европейцы. Российская сторона не проявляет желания менять свою позицию. Поэтому было вопросом времени, чтобы с идеей миротворцев ООН вышли на ту же тупиковую позицию, что и с Минскими договоренностями", - отмечает в разговоре со "Страной" заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Надавить на Москву

По возвращению Волкера в Киев он провел целый ряд встреч в правительственном квартале. Отдельные переговоры у спецпредставителя состоялись со спикером парламента Андреем Парубием. Затем он собрал в небольшом кабинете в парламенте 16 депутатов от разных фракций на встречу офф-рекордс, во время которой коснулся широкого спектра вопросов. Каждому задал вопрос, как они видят разрешение конфликта на Донбассе. Но назвать встречу особо содержательной сложно - она длилась всего 40 минут, высказаться успели не все присутствующие.

Волкер на встрече с представителями фракций в Раде

"Вообще, это была откровенная дискуссия по широкому кругу вопросов: и ход реформ, работа над законами об антикоррупционном суде и национальной безопасности и противоминной деятельности; подготовка к саммиту Украина-НАТО, помощь США в вопросах безопасности и обороны, предоставление оружия и другие вопросы", - написала по итогам встречи вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Один из присутствующих на встрече депутатов в разговоре со "Страной" отметил, что в части обсуждения проблемы по Донбассу Волкер сказал, что Штаты будут искать способы, как надавить на Москву. Но о новых санкциях речи не идет.

"Волкер сказал, что через высокопоставленных коллег будет доведено до ведома Москвы, что мяч на ее стороне. Что есть обязательства, которая она не выполняет. Еще говорил, что Москва динамит не только общение по линии Волкер-Сурков, но и в рамках нормандского формата. Поэтому будут искать, как на нее надавить", - говорит собеседник.

"Он отдает себе отчет, что там (на Донбассе - Прим.Ред.) горячая стадия войны и про никакой замороженный конфликт речь не идет", - добавил депутат.

Кстати, на этой встрече сам Волкер опроверг расширение собственных полномочий, признав только то, что их продлили.

Уже после того, как он выслушал мнение представителей каждой из парламентских фракций и групп о ситуации в Украине, Волкер отправился на Банковую.

Судя по сообщению пресс-службы президента поговорили в целом обо всем: "собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части. Порошенко и Волкер также подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников. Кроме того, большое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет "Северный поток-2". Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией".

Запад готовится к заморозке конфликта

Один из собеседников "Страны" в парламентском корпусе по итогам визита Волкера поделился своим мнением, что в настоящее время заморозка конфликта на Донбассе вполне устраивает украинскую власть, так как официальный Киев не готов "внезапно получить" 2 миллиона нелояльных к власти избирателей. Также не против такого сценария и Штаты, которые не хотят ни побуждать Киев идти на уступки России, но и экскалации ситуации (чреватой для Украины потерей новых территорий) тоже не желают.

"На самом деле и сам Волкер находится в незавидном положении. С одной стороны, Штаты выступают за сохранение стабильности в Украине. Любые неожиданности, будь то внешние или внутренние - рассматриваются как фактор дестабилизации, который не нужен Штатам. И, конечно же, избиратели Донбасса США не нужны. Вторая составляющая - если все признают, что конфликт на Донбассе заморожен надолго, то роль самого Волкера отпадает. По сути, он идет дорогой Суркова, которого могут снять с роли переговорщика, и это связано с отсутствием перспектив договоренностей. По итогам всех этих встреч оказалось, что США и Россия водили друг друга за нос. Рано или поздно и у Волкера спросят, а что там, а какие результаты. Ситуация накалена до такой степени, что если предшественнице Волкера, госпоже Нуланд было что предложить Суркову - например, ослабление санкций, то сейчас санкции будут усиливаться, Минск в глубоком тупике, а это значит, что говорить России и США просто не о чем", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По мнению политолога Костя Бондаренко, усталость от войны испытывают Запад и Россия. Они могут согласиться на замораживание конфликта. Хотя это не несет выгоду российской стороне, ведь Донбасс остается зоной нестабильности у ее границ, а на ее бюджет еще на годы вперед ляжет вопрос содержания неподконтрольных Украине территорий. Не говоря уже о том, что тлеющий конфликт на востоке Украины сильно мешает нормализации отношений России и ЕС, на которые сейчас вновь появилась надежда на фоне раскола между Европой и президентом США Трампом.

По словам Бондаренко, на протяжение апреля в Европе прошло несколько конференций с участием узкого круга экспертов, на которых обсуждался вопрос конфликта в Украине. И впервые там чаще звучало не выражение "settlement of crisis in Ukraine" (англ. - урегулирование конфликта в Украине), а определение "management of crisis" (англ. - управление конфликтом).

"Запад уже готовится к тому, что этот конфликт будет заморожен, возможно, на десятилетия. Когда-то он, возможно, разрешится, но не сейчас. Скорее всего, это была последняя встреча Волкера и Суркова. Нынешней власти выгодно даже отсутствие избирателей из Донбасса. А значит конфликт будет находится в замороженном состоянии до момента смены власти в Украине", - говорит политолог.

"Интересный момент - какие выводы сделают из ситуации американцы. Сделают ли они заявление, мол, старались делать все, что могли, чтобы Россия изменила позицию (в этом же была миссия Волкера). Решатся ли они на усиление санкций под предлогом, что Москва не настроена на диалог. И поэтому они вынуждены повышать цену, чтобы заставить изменить позицию. Сложно тут прогнозировать. Думаю, если и будут, то точно не в рамках закона ("О противостоянии противникам США через санкции" - Прим.Ред.), исполнительная ветвь американской власти не воспринимает этот закон, считая посягательством на свои полномочия. Важно согласятся ли европейцы на фоне кризиса в отношениях Старого и Нового света. Односторонние шаги со стороны Вашингтона могут спровоцировать углубление раздрая. Сам конфликт на Донбассе останется вялотекущим. Вместе с тем, в вопросе санкций очевидно, что цена, которую платит Россия за агрессию, не так велика, чтобы заставить ее выйти из конфликта. Возможно, кумулятивно да, но не конкретно санкции. Поэтому это будет новый "замороженный" конфликт, гарантия для России, что Украина не вступит в НАТО", - сказал "Стране" Николай Белесков.