13 мая на ТСН вышел спецрепортаж, посвящённый Корюковской трагедии – массовому убийству оккупантами населения посёлка Корюковка в Черниговской области 1 и 2 марта 1943 года.

"Катастрофа в Корюковке: как власть СССР скрыла преступление партизан, из-за которых нацисты расстреляли село" - именно так озаглавлен материал ТСН. Уже само это название как бы указывает нам на подлинных виновников трагедии – преступных советских партизан, чьи действия чуть ли не вынудили гитлеровцев на акт возмездия.

Такая трактовка событий военных лет вызвало огромный вал обсуждения и комментариев в социальных сетях.

Поэтому "Страна" решила разобраться - что же на самом деле произошло в Корюковке в 1943 году.

Рестораны и душегубки

Сюжет ТСН начинается с рассказа о жизни поселка перед трагедией. "В 1943 году Корюковка была огромным даже по нынешним меркам поселком, здесь жило много обеспеченных людей, а на площади находился роскошный ресторан с официантами, - восхищаются авторы передачи. - Почему же Корюковка без потерь простояла два года оккупации и вдруг - уничтожение?".

В тоже время, ни "вдруг", ни "без потерь" в реальной, а не выдуманной истории Корюковки не было.

Черниговщину не даром называют краем партизанской славы, и Корюковка – один из тех городов, который с первых и до последних дней оккупации оказывал яростное сопротивление нацистам. В первые дни существования Корюковского партизанского отряда в его ряды вступили около 500 человек. Оставшиеся помогали партизанам провизией и снаряжением. Кроме того, в городе также действовало советское подполье, имевшее свыше 20 явочных квартир. Например, 6 декабря 1941 года подпольщики Пётр Романов и Иван Полищук пробрались в здание сахарного завода (оборудование которого к тому моменту демонтировали и увезли в Германию) и с трубы заводской котельной разбросали 1000 листовок с призывами к корюковчанам бороться с нацистской оккупацией.

Командовал корюковскими партизанами Алексей Фёдоров – в будущем дважды Герой Советского Союза. Начав активную деятельность в декабре 1941, к марту 1942 отряд Фёдорова уничтожил около 1000 солдат и офицеров противника, подорвал 33 моста, пустил под откос 5 эшелонов. К тому моменту под его началом сражались уже около 900 партизан – не только из Корюковки, но и из расположенных по соседству населённых пунктов.

23 марта 1942 года на ликвидации черниговских партизан немцы бросили до 7000 (дивизия!) немецких и венгерских солдат и офицеров, а также сотрудников украинской вспомогательной полиции. Им удалось окружить партизан, завязался кровопролитный бой, суливший гибель отряду. Однако Фёдоров нашёл брешь в порядках атакующих и увести своих людей.

Отдельного внимания заслуживает пассаж журналистов о том, что до марта 1943 года Корюковка существовала "без потерь". Это, конечно, не так. В январе 1942 года немцы провели здесь "окончательное решение еврейского вопроса" - проще говоря, уничтожили всех проживающих здесь евреев. При этом Корюковка стала одним из первых мест, где немцы использовали душегубки – специальные передвижные газовые камеры в виде грузовиков, где обречённых травили выхлопными газами двигателя… Всего в Корюковке с сентября 1941 по февраль 1942 года уничтожили около 300 евреев, порядка 150 партийных работников и членов их семей, а также 12 цыган.

В 1942 году началась кампания по обеспечению Германии дешёвой рабочей силой из числа жителей оккупированных территорий. Точное число жителей Корюковки, увезенных немцами, неизвестно, но в целом с территории Черниговской области угнали в Рейх 42 тысячи человек.

Иными словами, попытки представить ситуацию так, что до февраля 1943 года оккупанты и местные жители мирно уживались друг с другом, не выдерживают никакой критики.

Накануне

Что же за "преступление" партизан повлекло за собой чудовищную карательную акцию? Вот как излагают события на ТСН.

"Почему же Корюковка без потерь простояла два года оккупации и вдруг уничтожение? За несколько дней до ужасной катастрофу на немецкую тюрьму в Корюковке напали партизаны, нападение разработал коммунист Николай Попудренко. Историк Андрей Науменко утверждает, что Попудренко это нападение нужен для того, чтобы зарекомендовать себя на высоком уровне. Партизаны убили немцев-охранников и освободили двух детей партизанского вожака Федора Ступака, которых увезли в Москву. За фашистскими порядками после такого население подлежало уничтожению," - так в статье описываются "преступления партизан" .

На самом деле события развивались немного иначе.

В начале февраля 1943 года партизаны Фёдорова вернулись в родные края после очередного рейда. Их лагерь размещался на границе Черниговской и Брянской областей. Местные жители по традиции стали снабжать партизан продуктами, что не укрылось от взоров оккупационной администрации. Для острастки оккупанты взяли в заложники порядка 400 местных жителей – в основном, родственников партизан. Около 250 были сразу же расстреляны, других в скором времени ожидала та же участь.

Среди расстрелянных была жена одного из подчинённых Фёдорова, "полевого командира" партизан Феодосия Ступака (почему в изложении ТСН Феодосий стал Фёдором, можно только гадать). Среди ожидавших казни были двое детей Ступака – мальчики 12 и 13 лет. Именно Ступак, на тот момент командовавший отрядом в отсутствие Фёдорова (которого вызвали в Москву для разработки плана дальнейших действий отряда) и принял решение атаковать Крюковку, в тюрьме которой находилась основная часть пленников, включая его сыновей.

Чувствуете разницу? В версии журналистов ТСН – операция по спасению детей партизанского вожака, в реальности – план по освобождению сотни обречённых на смерть мирных жителей, включая женщин и детей.

Интересно, что в сюжете ТСН инициативу проведения операции передали почему-то Попудренко, якобы придумавшего всё это из карьерных соображений - "чтобы зарекомандовать себя на высоком уровне". О мотивах такого "сюжетного хода" остаётся только гадать: возможно, дело в том, что Попудренко (в отличие от Ступака) был видным деятелем Компартии - третьим секретарём Черниговского обкома КП(б)У.

Операция, которую журналисты ТСН описывают как "нападение на тюрьму", на самом деле была существенно более масштабной. Фактически, в ночь на 27 февраля 1943 года партизаны взяли Корюковку штурмом, выбив располагавшийся здесь немецко-венгерский гарнизон. После разгрома врага, партизаны взорвали стоявший на железнодорожной станции эшелон и вывели из строя железнодорожные стрелки, сожгли деревянный мост, уничтожили несколько автомобилей, несколько мастерских, но главное – освободили 97 пленников. После этого бойцы отступили из Корюковки на свою базу в районе Каменных Хуторов – в густых лесах примерно в 40 километрах от Корюковки.

Правда, партизаны и сами понесли потери – так, в бою погиб командир операции Феодосий Ступак, отдавший свою жизнь за то, чтобы его дети и другие обречённые получили право на жизнь…

Расправа

Кошмар, начавшийся в Корюковке на следующий день, 1 марта 1943 года, не нуждается, казалось бы, в искажениях и украшательствах – эта история достаточно ужасна и без них. Однако и здесь журналисты ТСН почему-то решили изложить историю по-своему.

"Небывалое по размаху уничтожения мирного населения Корюковки началось 1 марта в 9 утра, сюда въехала Зондеркоманда 4А, руководителями группы были немцы, однако сама группа вообще состояла из венгров и славян", - говорится в сюжете.

На самом деле основную роль в карательной операции в Корюковке сыграла не Зондеркоманда 4а, а бойцы 105-й венгерской лёгкой дивизии. А приказ об уничтожении Корюковки, согласно архивным документам, отдал начштаба 399-й комендатуры Байер Франц. К слову, он благополучно пережил войну, не подвергся преследованиям после неё и скончался в Касселе в 1961 году в возрасте 73 лет.

В массовых убийствах также участвовали представители СС и члены вспомогательной полиции – проще говоря, полицаи, набранные из местных жителей.

К слову, пассаж журналистов ТСН о "зондеркоманде, состоявшей из венгров и славян" вызвал у автора этих строк неподдельное изумление. Зондеркоманды были спецподразделениями карательной машины Третьего Рейха, в которых служили лишь проверенные члены СС, многие из которых к тому же были сотрудниками Гестапо и СД ("Службы безопасности рейхсфюрера СС"). Даже вспомогательный персонал (водителей, переводчиков) этих эскадронов смерти старались набирать из числа фольксдойче, т.е. этнических немцев, проживавших за пределами Германии. Зондеркоманда, укомплектованная венграми и славянами – исторический нонсенс.

Каратели согнали жителей села в общественные здания под предлогом проверки документов, после чего выводили наружу партиями по 50-100 человек и расстреливали, невзирая на пол и возраст. Параллельно принялись сжигать дома корюковчан. Тех, кто пытался спрятаться или убежать, расстреливали или живьём бросали в огонь.

9 марта каратели вернулись в село, где уничтожили немногих жителей, которые сбежали в день главной расправы, но потом рискнули вернуться на пепелища. Несколько десятков людей заживо сожгли в печи для обжига кирпича, других обливали бензином и поджигали прямо на улице…

Данные о числе погибших в Корюковке разнятся: называют цифры от 1700 (личности именно стольких жертв расправы установлены) до 8000 человек. Наиболее общепринятой считается цифра в 6700 убитых – мужчин, женщин, стариков, детей…

Мотивы

Трагедия в Корюковке – одна из наиболее жутких страниц в истории зверств, которые творили нацистские оккупанты на Украине в годы Великой Отечественной войны. С помощью именно таких "мероприятий" они стремились раздавить сопротивление, заставить украинцев занять предписанное им место в картине "Нового мирового порядка" Адольфа Гитлера, место безграмотных и бесправных рабов "расы господ" - немцев. Худшая судьба ожидала разве что евреев и ромов, которых нацистские вожди и вовсе приговорили к поголовному уничтожению.

Об этом бы надо почаще напоминать некоторым гражданам современной Украины, поздравляющим друг друга с днём рождения Адольфа Гитлера или восхищающихся нацистским режимом в социальных сетях.

Но журналисты ТСН видят ситуацию несколько иначе.

"Нацистские зверства были частью кремлёвского плана, и поэтому они сами создавали поводы для них, - утверждают авторы передачи. – Надо было доказать населению, что немцы – звери, и надо народу подниматься на борьбу".

То есть, оказывается, это партизаны во всём виноваты: сознательно (по коварному замыслу Кремля!) злили немцев, чтобы те предпринимали карательные акции, ответом на которые, в свою очередь, должно было стать народное сопротивление! От этой изящной конструкции – полшага до мысли о том, что, может, не зли немцев злокозненные партизаны, то и убийств бы не было, а по всей Украине бы "жило много обеспеченных людей", ходивших по "ресторанам с официантами"?

Но зачем нужно было "поднимать на борьбу" жителей Корюковки и окрестных сёл, если они без всяких хитрых планов Кремля массово вступали в ряды партизан или оказывали этим партизанам всемерную поддержку? Какие ещё доказательства нацистского варварства нужны были людям, на глазах которых без всякой вины уничтожали сотни их земляков, включая женщин и детей? И не безумие ли искать провокационные или карьеристские мотивы в действиях людей, которые стремились спасти от смерти своих родных, томящихся в нацистских застенках?

Обвинения

"Вокруг Корюковки - сплошные леса, ведь Черниговщина - это Полесье, и именно в лесах на тот момент находилось по разным оценкам от 3 до 5 тысяч партизан. Именно они сначала спровоцировали немцев, а потом ни один из них не сдвинулся с места, чтобы спасти местных. Однако партизаны только наблюдали, но бездействие - такое же преступление. "У них были указания – не вмешиваться. Надо было доказать населению, что немцы - звери и надо народу подниматься на борьбу", - сказал Андрей Науменко", - говорится в статье ТСН.

Пассивное наблюдение за массовым убийством – серьёзное обвинение. Но совершенно безосновательное. Каким образом находящиеся на своей базе в 40 километрах от Корюковки партизаны могли помочь жителям посёлка? Да они, скорее всего, даже и не знали о творящемся ужасе: оккупанты явно не уведомляли их о готовящейся расправе! А знай партизаны о творящихся зверствах, какие "кремлёвские планы" могли бы удержать этих людей от попытки спасти своих родных, друзей и соседей от неминуемой смерти? Ведь это они же буквально за день до того пошли в последний для многих из них бой ради освобождения узников корюковской тюрьмы!

Увы, и факты, и банальная логика нередко отступают на второй план в ситуациях, когда необходимо добиться должного "психологического эффекта".

И именно поэтому так важно знать и помнить, что именно происходило в Украине в годы войны и оккупации. Ни подвиги, ни страдания нашего народа не могут и не должны быть забыты – а тем более искажены до неузнаваемости в угоду "политической целесообразности текущего момента".